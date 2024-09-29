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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
0:1
Второй тайм: 63'
Шарлотт
0'
4' Желтая карточка
Гомес Диего
0:1
57' Гол
Свидерски Кароль

Ход матча

4'
Гомес Диего
 
57'
0:1
Свидерски Кароль
(Бронико Брандт)
Прогнозы 116
Интер Майами 95.7% (111)
X 2.6% (3)
Шарлотт 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Интер Майами
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Коллендер
Дрейк
57
Вейгандт
Марсело
6
Авилес
Томас
5
Бускетс
Серхио
18
Альба
Жорди
24
Грессель
Юлиан
42
Брайт
Янник
55
Редондо
Федерико
10
Месси
Лионель
9
Суарес
Луис
20
Гомес
Диего
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
3
Рим
Тим
30
Урсо
Жуниор
8
Вествуд
Эшли
13
Бронико
Брандт
10
Биэл
Пеп
9
Свидерски
Кароль
11
Абада
Лиэль
Интер Майами
4-3-3
Шарлотт
4-3-3

История личных встреч

Интер Майами
Шарлотт

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

М
1:2
М
1:0
М
2:2
СИЦА
4:0
М
3:2
М
1:0

Голы

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

3
0.67

Среднее время на гол

30
135

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 17 0.55
Месси Лионель 14 (1) 0.45
Кампана Леонардо 7 0.23
Тейлор Роберт 5 0.16
Альба Жорди 4 0.13
Рохас Матиас 4 0.13
Гомес Диего 3 0.1
Кремаски Бенха 3 0.1
Редондо Федерико 2 0.06
Фрэй Ян 2 0.06
Афонсо Лео 2 0.06
Грессель Юлиан 1 0.03
Бускетс Серхио 1 0.03
Руис Давид 1 0.03
Кривцов Сергей 1 0.03
Негри Франко 0 0
Вейгандт Марсело 0 0
Сандерленд Лоусон 0 0
Брайт Янник 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агьеманг Патрик 8 0.26
Варгас Кервин Кальдерон 6 0.19
Абада Лиэль 5 0.16
Тавареш Юри 3 0.1
Вествуд Эшли 2 0.06
Свидерски Кароль 2 (2) 0.06
Деягере Брехт 1 0.03
Петкович Никола 1 0.03
Бронико Брандт 1 0.03
Копетти Энцо 1 0.03
Биэл Пеп 1 0.03
Диани Джибриль 1 (1) 0.03
Рим Тим 1 0.03
Маланда Адилсон 1 0.03
Бендер Бен 1 0.03
Уронен Йере 0 0
Бёрн Натан 0 0
Педро Жоао 0 0
Линдси Джейлин 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авилес Томас 12 2
Альба Жорди 8 0
Бускетс Серхио 6 1
Гомес Диего 6 0
Суарес Луис 6 0
Вейгандт Марсело 6 0
Кампана Леонардо 5 0
Аллен Ноа 5 0
Кривцов Сергей 4 0
Фрэй Ян 4 0
Редондо Федерико 4 0
Руис Давид 2 1
Кремаски Бенха 3 0
Грессель Юлиан 2 0
Тейлор Роберт 2 0
Брайт Янник 2 0
Месси Лионель 1 0
Фрейре Николас 1 0
Рохас Матиас 1 0
Негри Франко 1 0
Мартинес Эктор II 1 0
Сэйлор Райан 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 7 0
Бёрн Натан 6 0
Варгас Кервин Кальдерон 6 0
Агьеманг Патрик 4 1
Деягере Брехт 5 0
Приветт Эндрю 5 0
Урсо Жуниор 4 0
Бронико Брандт 4 0
Диани Джибриль 4 0
Тавареш Юри 4 0
Арфилд Скотт 2 1
Петкович Никола 3 0
Кахлина Кристиян 3 0
Tyger Smalls 3 0
Уронен Йере 2 0
Маланда Адилсон 2 0
Педро Жоао 1 0
Копетти Энцо 1 0
Биэл Пеп 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Абада Лиэль 1 0
Бендер Бен 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Шарлотт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

10
8
Интер Майами
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Шарлотт
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

28
18
Интер Майами
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
Шарлотт
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
7% (2)
60% (18)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
10

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

38
26

Голы по времени матча

Забито

40
16
18 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
9
23%
1
6%
1-15
5
13%
2
13%
16-30
4
10%
4
25%
31-45
7
18%
4
25%
46-60
8
20%
3
19%
61-75
7
18%
2
13%
76-90

Пропущено

17
22
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
3
18%
2
9%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
5
29%
29%
9
41%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
3
18%
1
5%
61-75
4
24%
7
32%
76-90

Забито

29
19
11 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 10
17 Не забивали 19
0
0%
3
16%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
6
21%
4
21%
31-45
6
21%
3
16%
46-60
5
17%
2
11%
61-75
7
24%
7
37%
76-90

Пропущено

26
12
13 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 7
6
23%
0
0%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
5
19%
2
17%
31-45
4
15%
4
33%
46-60
6
23%
1
8%
61-75
3
12%
4
33%
76-90

Забито

69
35
29 В 1-м тайме 14
40 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 15
2 Не забивали 8
9
13%
4
11%
1-15
10
14%
2
6%
16-30
10
14%
8
23%
31-45
13
19%
7
20%
46-60
13
19%
5
14%
61-75
14
20%
9
26%
76-90

Пропущено

43
34
22 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 20
9
21%
2
6%
1-15
3
7%
3
9%
16-30
10
23%
11
32%
31-45
5
12%
5
15%
46-60
9
21%
2
6%
61-75
7
16%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр - Интер Майами 1:4
Интер Майами - Цинциннати 2:0 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Интер Майами - Торонто 4:3 Тигрес - Интер Майами 2:1 Пуэбла - Интер Майами 0:2 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0
Шарлотт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 ФК Монреаль - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1
Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Остин - Шарлотт 2:2 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1

Результаты матчей

Интер Майами
Шарлотт

Точный счет

3:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 37%
3
7 раз 23%
1
6 раз 20%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
8 раз 27%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Шарлотт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
1.5
Больше Меньше
5
10
6
9
2.5
2
13
2
13
3.5
1
14
2
13
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
10
5
1.5
4
11
5
10
2.5
2
13
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
2
0.5
Больше Меньше
22
8
22
8
1.5
9
21
11
19
2.5
4
26
4
26
3.5
1
29
2
28
4.5
1
29
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 31 17 7 7 63 - 46 58
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 30 15 7 8 53 - 40 52
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 31 14 10 7 60 - 45 52
4.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 31 15 5 11 58 - 51 50
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 30 13 9 8 43 - 33 48
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 13 8 9 45 - 34 47
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 29 13 7 9 49 - 40 46
8.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 31 13 6 12 51 - 48 45
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 30 12 8 10 63 - 53 44
10.
Даллас
 0:0 Заявка 31 10 8 13 49 - 49 38
11.
Остин
 0:0 Заявка 31 9 9 13 32 - 42 36
12.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 31 6 14 11 43 - 57 32
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 32 8 8 16 49 - 58 32
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 31 5 3 23 37 - 71 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:1 Заявка 31 19 7 5 68 - 45 64
2.
Коламбус Крю
 2:1 Заявка 30 17 8 5 60 - 32 59
3.
Цинциннати
 0:1 Заявка 31 17 5 9 52 - 40 56
4.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 31 12 8 11 50 - 45 44
5.
Шарлотт
 1:0 Заявка 31 12 8 11 37 - 33 44
6.
Нью-Йорк Сити
 4:1 Заявка 31 12 8 11 47 - 44 44
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:4 Заявка 31 10 14 7 48 - 43 44
8.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 31 9 10 12 57 - 47 37
9.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 31 9 10 12 43 - 61 37
10.
Торонто
 0:0 Заявка 32 11 4 17 38 - 55 37
11.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 31 8 10 13 40 - 44 34
12.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 31 8 10 13 31 - 46 34
13.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 31 8 9 14 45 - 63 33
14.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 32 7 9 16 36 - 54 30
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 30 8 5 17 32 - 60 29

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 15 10 3 2 32 - 18 33
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 15 10 2 3 36 - 19 32
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
5.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
6.
Даллас
 0:0 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 7 6 2 23 - 13 27
8.
Остин
 0:0 Заявка 16 6 5 5 22 - 21 23
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
11.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
13.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 16 5 6 5 17 - 20 21
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 15 3 1 11 15 - 29 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:1 Заявка 16 10 3 3 38 - 20 33
2.
Коламбус Крю
 2:1 Заявка 14 8 4 2 29 - 16 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:4 Заявка 16 7 7 2 29 - 19 28
4.
Нью-Йорк Сити
 4:1 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
5.
Шарлотт
 1:0 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 16 7 5 4 25 - 23 26
7.
Цинциннати
 0:1 Заявка 16 7 3 6 24 - 18 24
8.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
9.
Торонто
 0:0 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
10.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 16 5 6 5 21 - 21 21
11.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 16 5 4 7 19 - 27 19
13.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 16 4 5 7 25 - 20 17
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 16 4 5 7 17 - 28 17
15.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 16 4 4 8 25 - 33 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 8 2 5 25 - 20 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 15 7 2 6 27 - 26 23
4.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 15 6 3 6 21 - 23 21
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
6.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 16 4 8 4 24 - 26 20
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
8.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 16 5 2 9 26 - 33 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 3 4 8 24 - 29 13
10.
Остин
 0:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 15 1 8 6 26 - 37 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 16 2 4 10 16 - 29 10
13.
Даллас
 0:0 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 16 2 2 12 22 - 42 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:1 Заявка 15 10 2 3 28 - 22 32
2.
Интер Майами
 0:1 Заявка 15 9 4 2 30 - 25 31
3.
Коламбус Крю
 2:1 Заявка 16 9 4 3 31 - 16 31
4.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 16 6 4 6 25 - 30 22
5.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Шарлотт
 1:0 Заявка 16 5 3 8 18 - 21 18
7.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 15 4 5 6 20 - 30 17
8.
Нью-Йорк Сити
 4:1 Заявка 16 4 5 7 18 - 22 17
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:4 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
10.
Торонто
 0:0 Заявка 17 4 4 9 12 - 28 16
11.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 16 3 6 7 13 - 20 15
12.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 25 13
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 14 4 0 10 15 - 32 12
14.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 16 2 5 9 17 - 27 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 20 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (6)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 12
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 9
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 65'
    Альба от левого угла штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной, Месси головой пробил по воротам, мяч полетел практически точно по центру, Кахлина выловил его без всякого труда. 
  • 64'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Биэлу по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
  • 63'
    Месси с правого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Суарес не смог подстроиться под мяч должным образом и направил мяч точно в руки Кахлине. 
  • Замена
    62'
    В составе "Интер Майами" произошла замена. Вместо Юлиана Гресселя на поле вышел Матиас Рохас. 
  • 61'
    Месси с правой половины поля после смещения к радиусу штрафной площади сделал передачу на левый угол штрафной площади, Гомес под давлением соперника не смог добраться до мяча. 
  • 60'
    Говорили мы, что при такой игре команда Херардо Мартино вполне может оказаться в роли догоняющей стороны, теперь уже взламывать оборону гостей будет ещё сложнее. 
  • Фол, нарушение
    59'
    Бёрн в центре поля нарушил правила против Гомеса. Игроки "Интер Майами" максимально быстро разыграли стандарт. 
  • Описание гола
    58'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Свидерски!!! Бёрн разогнал атаку по правой половине поля, а затем выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Бронико подработал мяч, сделал смещение к радиусу штрафной площади и пробил по воротам, Свидерски удачно сыграл в центре штрафной площади и в касание переправил мяч под левый угол ворот, Коллендер уже никак не мог спасти свою команду. 
  • Угловой
    57'
    Угловой у ворот "Интер Майами". Альба выполнил подачу к радиусу штрафной площади, Месси в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Шарлотт", далее отскок был в пользу гостей. 
  • 56'
    Поднялся Гомес после паузы, досталось Диего по голове в стыке, но форвард показал, что он готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    55'
    Диего Гомес после борьбы за верховой мяч чуть ранее получил повреждение, вышли на поле врачи "Интер Майами", пауза в игре. 
  • 54'
    Альба с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Суарес сделал скидку к центру штрафной, Месси на исполнение пробил в правый угол ворот, Кахлина в прыжке поймал мяч без особого труда. 
  • Опасный момент
    53'
    Суарес от правого угла штрафной площади выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гомес в падении головой пробил по воротам, мяч попал в голову Маланда, который прыгал параллельно форварду "Интера". 
  • 52'
    Суарес совершил рывок по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Маланда головой выбил мяч обратно на правую половину поля. 
  • 51'
    Пока что картина матча во втором тайме особо не меняется, обе команды по большей части делают ставку на плотную оборону. 
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    • 50'
      Альба с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • 49'
      Маланда из глубины поля выполнил заброс на ход Биэлу по правому флангу, Бускетс грамотно сыграл в обороне и спокойно перехватил мяч. 
    • 48'
      Из центра поля последовал слишком сильный перевод на ход Альбе по левому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
    • 47'
      Биэл при попытке войти в штрафную площадь по правой половине поля как-то легко упал на газон, конечно же никакого свистка не последовало. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Интер Майами", чтобы начать играть более активно в атаке, а иначе такими темпами "Шарлотт" вполне может найти свой гол в результате стандарта или контратаки и тогда уже исправлять положение дел на поле будет куда сложнее. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Интер Майами" на домашнем поле при достаточно равной игре пока что закономерно играет вничью с "Шарлотт". Будем надеяться, что во второй половине матча футбол будет веселее, а пока что немного отдохнём. 
    • Опасный момент
      45'
      Биэл с правого фланга выполнил заброс в центр половины поля "Интер Майами", Бронико головой сбросил мяч к левому углу штрафной площади, Абада подработал мяч, а затем пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
    • 44'
      Вествуд с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Брайт грамотно сыграл в обороне и вместе с партнёрами по команде спокойно перехватил мяч. 
    • 43'
      Редондо попытался ворваться в штрафную площадь по левой половине поля, Маланда вновь грамотно сыграл в обороне, на этот раз Адилсон в подкате выбил мяч по фланг. 
    • 42'
      Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади на ход Месси, Маланда грамотно сыграл по позиции и спокойно головой сбросил мяч в руки Кахлине. 
    • 41'
      Урсо получил мяч на правой половине поля у радиуса штрафной площади, Жуниор подработал мяч и затем пробил в дальний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • 40'
      Заканчивается у нас постепенно первый тайм, нельзя исключать, что при такой игре на перерыв команды уйдут при нулях на табло. 
    • 39'
      Суарес от левого угла штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Шарлотт" в очередной раз сыграли без ошибок и спокойно выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • Фол, нарушение
      38'
      Абада перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Редондо. 
    • Опасный момент
      37'
      Месси получил мяч на правой половине поля от Вейгандта, а затем Лионель плотно пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны. 
    • 36'
      Кахлина ошибся с выносом мяча от линии вратарской на правый фланг на ровном месте, мяч в итоге улетел в аут. 
    • Офсайд
      35'
      Месси из центра поля выполнил отличную передачу на ход Суаресу по левой половине поля, Луис создал голевой момент, но при этом забрался в офсайд. 
    • 34'
      Из центра поля последовал заброс к линии штрафной площади на ход Свидерски, Авилес грамотно сыграл в обороне и спокойно перехватил мяч. 
    • 33'
      Игроки "Шарлотт" на данный момент спокойно держат мяч в центре поля, а вот с развитием атак у команды Дина Смита пока что серьёзные проблемы. 
    • 32'
      Месси с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Суарес чуть запоздал с рывком и в итоге не смог добраться до мяча. 
    • 31'
      Биэл при развитии атаки по правому флангу выполнил слишком читаемую проникающую передачу на ход Свидерски, мяч в итоге вновь был потерян. 
    • 30'
      Бёрн догнал непростой мяч после заброса по правому флангу и от лицевой линии поля выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Интер Майами" сыграли без ошибок и не позволили Свидерски завершить момент ударом по воротам. 
    • 29'
      Суарес подкараулил отскок мяча на левом углу штрафной площади, а затем в касание пробил под правый угол ворот, мяч полетел не особо сильно, Кахлина выловил его в два приёма. 
    • 28'
      Грессель при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу к боковой линии штрафной площади на ход Суаресу, Луис под давлением соперника в касание выполнил подачу в центр штрафной, защитники "Шарлотт" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • 27'
      Абада с левой половины поля из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил под правый угол ворот, Коллендер без особого труда поймал мяч. 
    • Угловой
      26'
      Игроки "Шарлотт" вновь разыграли корнер без прямой подачи в штрафную площадь, но затем на левом фланге гости ничего интересного придумать не смогли. 
    • 25'
      Биэл с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Вейгандт под давлением соперника не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой. 
    • 24'
      Месси при розыгрыше стандарта на половине поля "Шарлотт" быстро выполнил заброс в центр штрафной площади "Шарлотт", но Гомес не смог оторваться от соперника, чтобы зацепиться за мяч. 
    • 23'
      Пока что "Шарлотт" очень неплохо смотрится в Майами к середине первого тайма, но конечно же впереди ещё очень много игрового времени. 
    • 22'
      С правой половины поля последовал заброс к центру штрафной площади "Интера", вновь хозяева поля грамотно сыграли в обороне и спокойно перехватили мяч. 
    • 21'
      Биэл по правой половине поля убежал к линии штрафной площади, а затем выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Абада, Лиэля моментально накрыли и перехватили мяч. 
    • 20'
      Гомес вновь убежал в штрафную площадь по левой половине поля, а затем Диего под давлением соперника выполнил прострел в центр штрафной площади, Рим без особого труда перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Против Вейгандта были нарушены правила на половине поля "Интер Майами". Хозяева поля быстро разыграли стандарт. 
    • Опасный момент
      18'
      Бронико ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, а затем пробил в ближний угол ворот от ближнего угла вратарской, мяч попал в сетку с внешней стороны. 
    • 17'
      Месси из центра поля выполнил заброс на ход Альбе на левый угол штрафной площади, Жорди набежал на мяч и затем сделал заброс на дальний угол вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
    • Угловой
      16'
      Угловой у ворот "Интер Майами". Футболисты "Шарлотт" разыграли корнер между собой, далее Биэл выполнил подачу в центр к линии вратарской, совсем немного не хватило Свидерски, чтобы вновь добраться до мяча и пробить по воротам. 
    • 15'
      Со стандарта Вествуд выполнил неплохой заброс к линии штрафной площади, Свидерски оторвался от соперников и в касание пробил по воротам, мяч полетел выше цели. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Брайт в центре поля нарушил правила против Урсо. Игроки "Шарлотт" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 13'
      Гомес по левой половине поля убежал к углу штрафной площади, а затем Диего выполнил прострел в центр штрафной, Рим грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут. 
    • 12'
      Игроки "Интер Майами" регулярно контролируют мяч в центре поля, "Шарлотт" при этом не хочет идти в высокий прессинг и просто выжидает свой момент для контратаки. 
    • 11'
      Абада на левом фланге раскачал Авилеса, а затем Лиэль выполнил довольно неплохой прострел на дальний угол вратарской, но никого из игроков "Шарлотт" там не оказалось. 
    • 10'
      Авилес из центра поля выполнил слишком сильный заброс на ход Альбе по левому флангу, мяч в итоге улетел за лицевую линию поля. 
    • Опасный момент
      9'
      Из центра поля последовал отличный заброс на ход Месси по центру от Гомеса, Лионель убежал к линии штрафной площади и под давлением соперника на исполнение пробил в левый угол ворот, Кахлина уверенно сократил дистанцию и в прыжке намертво поймал мяч. 
    • 8'
      Сегодня в Майами порядка +30 градусов, а поэтому показывать футбол на высоких скоростях все 90 минут конечно же будет крайне проблематично. 
    • Желтая карточка
      7'
      Форвард "Интер Майами" Диего Гомес получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Вествуда. 
    • 6'
      Бускетс из центра поля выполнил отличный заброс на левый угол штрафной площади, Месси обработал мяч, но его сразу же накрыло двое защитников "Шарлотт" и в итоге не позволило довести дело до удара по воротам. 
    • 5'
      Альба при развитии атаки по левой половине поля отыгрался с Месси, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади от боковой линии штрафной площади, Гомес под давлением соперника не смог пробить по воротам. 
    • 4'
      Игроки "Интер Майами" на данный момент перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля при плотной обороне соперника продвинуться крайне трудно. 
    • 3'
      Вествуд с левой половины поля выполнил неудачную подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Брайт в центре поля нарушил правила против Бронико. Игроки "Шарлотт" очень быстро разыграли стандарт. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт довольно интересная битва в Майами. "Интер" конечно же будет стараться добиться очередной победы при своих болельщиках, а "Шарлотт" ещё не гарантировал себе попадание в топ-7 Восточной Конференции, а поэтому команде Дина Смита будет важно попытаться зацепить хотя бы ничью. 
    • Второй тайм
    • 57'
      Бронико Брандт сделал результативную передачу.
    • 57'
      Г О О О О Л - Свидерски Кароль бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 4'
      Гомес Диего получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Интер Майами 0:1 Шарлотт

    Исход игры
    Интер Майами
    95.7% (111)
    Ничья
    2.6% (3)
    Шарлотт
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.15% (83)
    Меньше
    23.85% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    72.48% (79)
    Нет
    27.52% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Майами
    48.3% (56)
    2:0 Интер Майами
    18.1% (21)
    3:1 Интер Майами
    13.8% (16)
    3:0 Интер Майами
    4.3% (5)
    1:0 Интер Майами
    3.4% (4)
    4:1 Интер Майами
    1.7% (2)
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    Интер Майами
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