Говорили мы, что при такой игре команда Херардо Мартино вполне может оказаться в роли догоняющей стороны, теперь уже взламывать оборону гостей будет ещё сложнее.

Месси с правой половины поля после смещения к радиусу штрафной площади сделал передачу на левый угол штрафной площади, Гомес под давлением соперника не смог добраться до мяча.

Месси с правого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Суарес не смог подстроиться под мяч должным образом и направил мяч точно в руки Кахлине.

Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Биэлу по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут.

Альба от левого угла штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной, Месси головой пробил по воротам, мяч полетел практически точно по центру, Кахлина выловил его без всякого труда.

Пока что картина матча во втором тайме особо не меняется, обе команды по большей части делают ставку на плотную оборону.

Суарес совершил рывок по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Маланда головой выбил мяч обратно на правую половину поля.

Суарес от правого угла штрафной площади выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гомес в падении головой пробил по воротам, мяч попал в голову Маланда, который прыгал параллельно форварду "Интера".

Альба с левого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Суарес сделал скидку к центру штрафной, Месси на исполнение пробил в правый угол ворот, Кахлина в прыжке поймал мяч без особого труда.

Диего Гомес после борьбы за верховой мяч чуть ранее получил повреждение, вышли на поле врачи "Интер Майами", пауза в игре.

Поднялся Гомес после паузы, досталось Диего по голове в стыке, но форвард показал, что он готов играть дальше.

Угловой у ворот "Интер Майами". Альба выполнил подачу к радиусу штрафной площади, Месси в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Шарлотт", далее отскок был в пользу гостей.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Свидерски!!! Бёрн разогнал атаку по правой половине поля, а затем выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Бронико подработал мяч, сделал смещение к радиусу штрафной площади и пробил по воротам, Свидерски удачно сыграл в центре штрафной площади и в касание переправил мяч под левый угол ворот, Коллендер уже никак не мог спасти свою команду.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Интер Майами", чтобы начать играть более активно в атаке, а иначе такими темпами "Шарлотт" вполне может найти свой гол в результате стандарта или контратаки и тогда уже исправлять положение дел на поле будет куда сложнее.

Биэл при попытке войти в штрафную площадь по правой половине поля как-то легко упал на газон, конечно же никакого свистка не последовало.

Из центра поля последовал слишком сильный перевод на ход Альбе по левому флангу, мяч в итоге улетел в аут.

Маланда из глубины поля выполнил заброс на ход Биэлу по правому флангу, Бускетс грамотно сыграл в обороне и спокойно перехватил мяч.

Альба с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади на ход Месси, Маланда грамотно сыграл по позиции и спокойно головой сбросил мяч в руки Кахлине.

Редондо попытался ворваться в штрафную площадь по левой половине поля, Маланда вновь грамотно сыграл в обороне, на этот раз Адилсон в подкате выбил мяч по фланг.

Вествуд с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Брайт грамотно сыграл в обороне и вместе с партнёрами по команде спокойно перехватил мяч.

Биэл с правого фланга выполнил заброс в центр половины поля "Интер Майами", Бронико головой сбросил мяч к левому углу штрафной площади, Абада подработал мяч, а затем пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Интер Майами" на домашнем поле при достаточно равной игре пока что закономерно играет вничью с "Шарлотт". Будем надеяться, что во второй половине матча футбол будет веселее, а пока что немного отдохнём.

41' Урсо получил мяч на правой половине поля у радиуса штрафной площади, Жуниор подработал мяч и затем пробил в дальний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

40' Заканчивается у нас постепенно первый тайм, нельзя исключать, что при такой игре на перерыв команды уйдут при нулях на табло.

39' Суарес от левого угла штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Шарлотт" в очередной раз сыграли без ошибок и спокойно выбили мяч подальше от своих ворот.

38' Абада перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Редондо.

37' Месси получил мяч на правой половине поля от Вейгандта, а затем Лионель плотно пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны.

36' Кахлина ошибся с выносом мяча от линии вратарской на правый фланг на ровном месте, мяч в итоге улетел в аут.

35' Месси из центра поля выполнил отличную передачу на ход Суаресу по левой половине поля, Луис создал голевой момент, но при этом забрался в офсайд.

34' Из центра поля последовал заброс к линии штрафной площади на ход Свидерски, Авилес грамотно сыграл в обороне и спокойно перехватил мяч.

33' Игроки "Шарлотт" на данный момент спокойно держат мяч в центре поля, а вот с развитием атак у команды Дина Смита пока что серьёзные проблемы.

32' Месси с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Суарес чуть запоздал с рывком и в итоге не смог добраться до мяча.

31' Биэл при развитии атаки по правому флангу выполнил слишком читаемую проникающую передачу на ход Свидерски, мяч в итоге вновь был потерян.

30' Бёрн догнал непростой мяч после заброса по правому флангу и от лицевой линии поля выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Интер Майами" сыграли без ошибок и не позволили Свидерски завершить момент ударом по воротам.

29' Суарес подкараулил отскок мяча на левом углу штрафной площади, а затем в касание пробил под правый угол ворот, мяч полетел не особо сильно, Кахлина выловил его в два приёма.

28' Грессель при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу к боковой линии штрафной площади на ход Суаресу, Луис под давлением соперника в касание выполнил подачу в центр штрафной, защитники "Шарлотт" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

27' Абада с левой половины поля из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил под правый угол ворот, Коллендер без особого труда поймал мяч.

26' Игроки "Шарлотт" вновь разыграли корнер без прямой подачи в штрафную площадь, но затем на левом фланге гости ничего интересного придумать не смогли.

25' Биэл с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Вейгандт под давлением соперника не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой.

24' Месси при розыгрыше стандарта на половине поля "Шарлотт" быстро выполнил заброс в центр штрафной площади "Шарлотт", но Гомес не смог оторваться от соперника, чтобы зацепиться за мяч.

23' Пока что "Шарлотт" очень неплохо смотрится в Майами к середине первого тайма, но конечно же впереди ещё очень много игрового времени.

22' С правой половины поля последовал заброс к центру штрафной площади "Интера", вновь хозяева поля грамотно сыграли в обороне и спокойно перехватили мяч.

21' Биэл по правой половине поля убежал к линии штрафной площади, а затем выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Абада, Лиэля моментально накрыли и перехватили мяч.

20' Гомес вновь убежал в штрафную площадь по левой половине поля, а затем Диего под давлением соперника выполнил прострел в центр штрафной площади, Рим без особого труда перехватил мяч.

19' Против Вейгандта были нарушены правила на половине поля "Интер Майами". Хозяева поля быстро разыграли стандарт.

18' Бронико ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, а затем пробил в ближний угол ворот от ближнего угла вратарской, мяч попал в сетку с внешней стороны.

17' Месси из центра поля выполнил заброс на ход Альбе на левый угол штрафной площади, Жорди набежал на мяч и затем сделал заброс на дальний угол вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось.

16' Угловой у ворот "Интер Майами". Футболисты "Шарлотт" разыграли корнер между собой, далее Биэл выполнил подачу в центр к линии вратарской, совсем немного не хватило Свидерски, чтобы вновь добраться до мяча и пробить по воротам.

15' Со стандарта Вествуд выполнил неплохой заброс к линии штрафной площади, Свидерски оторвался от соперников и в касание пробил по воротам, мяч полетел выше цели.

14' Брайт в центре поля нарушил правила против Урсо. Игроки "Шарлотт" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

13' Гомес по левой половине поля убежал к углу штрафной площади, а затем Диего выполнил прострел в центр штрафной, Рим грамотно сыграл в обороне и выбил мяч в аут.

12' Игроки "Интер Майами" регулярно контролируют мяч в центре поля, "Шарлотт" при этом не хочет идти в высокий прессинг и просто выжидает свой момент для контратаки.

11' Абада на левом фланге раскачал Авилеса, а затем Лиэль выполнил довольно неплохой прострел на дальний угол вратарской, но никого из игроков "Шарлотт" там не оказалось.

10' Авилес из центра поля выполнил слишком сильный заброс на ход Альбе по левому флангу, мяч в итоге улетел за лицевую линию поля.

9' Из центра поля последовал отличный заброс на ход Месси по центру от Гомеса, Лионель убежал к линии штрафной площади и под давлением соперника на исполнение пробил в левый угол ворот, Кахлина уверенно сократил дистанцию и в прыжке намертво поймал мяч.

8' Сегодня в Майами порядка +30 градусов, а поэтому показывать футбол на высоких скоростях все 90 минут конечно же будет крайне проблематично.

7' Форвард "Интер Майами" Диего Гомес получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Вествуда.

6' Бускетс из центра поля выполнил отличный заброс на левый угол штрафной площади, Месси обработал мяч, но его сразу же накрыло двое защитников "Шарлотт" и в итоге не позволило довести дело до удара по воротам.

5' Альба при развитии атаки по левой половине поля отыгрался с Месси, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади от боковой линии штрафной площади, Гомес под давлением соперника не смог пробить по воротам.

4' Игроки "Интер Майами" на данный момент перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля при плотной обороне соперника продвинуться крайне трудно.

3' Вествуд с левой половины поля выполнил неудачную подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

2' Брайт в центре поля нарушил правила против Бронико. Игроки "Шарлотт" очень быстро разыграли стандарт.