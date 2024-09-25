Тур: 1. Стадион: Чейз.
Позже
История личных встреч
Интер Майами
Шарлотт
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
3
0.67
Среднее время на гол
30
135
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|17
|0.57
|Месси Лионель
|14 (1)
|0.47
|Кампана Леонардо
|7
|0.23
|Тейлор Роберт
|5
|0.17
|Альба Жорди
|4
|0.13
|Рохас Матиас
|4
|0.13
|Гомес Диего
|3
|0.1
|Кремаски Бенха
|3
|0.1
|Редондо Федерико
|2
|0.07
|Фрэй Ян
|2
|0.07
|Афонсо Лео
|2
|0.07
|Грессель Юлиан
|1
|0.03
|Бускетс Серхио
|1
|0.03
|Руис Давид
|1
|0.03
|Кривцов Сергей
|1
|0.03
|Негри Франко
|0
|0
|Вейгандт Марсело
|0
|0
|Сандерленд Лоусон
|0
|0
|Брайт Янник
|0
|0
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агьеманг Патрик
|8
|0.27
|Варгас Кервин Кальдерон
|6
|0.2
|Абада Лиэль
|5
|0.17
|Тавареш Юри
|3
|0.1
|Вествуд Эшли
|2
|0.07
|Свидерски Кароль
|2 (2)
|0.07
|Деягере Брехт
|1
|0.03
|Петкович Никола
|1
|0.03
|Бронико Брандт
|1
|0.03
|Копетти Энцо
|1
|0.03
|Биэл Пеп
|1
|0.03
|Диани Джибриль
|1 (1)
|0.03
|Рим Тим
|1
|0.03
|Маланда Адилсон
|1
|0.03
|Бендер Бен
|1
|0.03
|Уронен Йере
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авилес Томас
|12
|2
|Альба Жорди
|8
|0
|Бускетс Серхио
|6
|1
|Суарес Луис
|6
|0
|Вейгандт Марсело
|6
|0
|Гомес Диего
|5
|0
|Кампана Леонардо
|5
|0
|Аллен Ноа
|5
|0
|Кривцов Сергей
|4
|0
|Фрэй Ян
|4
|0
|Редондо Федерико
|4
|0
|Руис Давид
|2
|1
|Кремаски Бенха
|3
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Тейлор Роберт
|2
|0
|Брайт Янник
|2
|0
|Месси Лионель
|1
|0
|Фрейре Николас
|1
|0
|Рохас Матиас
|1
|0
|Негри Франко
|1
|0
|Мартинес Эктор II
|1
|0
|Сэйлор Райан
|1
|0
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|7
|0
|Бёрн Натан
|6
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|6
|0
|Агьеманг Патрик
|4
|1
|Деягере Брехт
|5
|0
|Приветт Эндрю
|5
|0
|Урсо Жуниор
|4
|0
|Бронико Брандт
|4
|0
|Диани Джибриль
|4
|0
|Тавареш Юри
|4
|0
|Арфилд Скотт
|2
|1
|Петкович Никола
|3
|0
|Кахлина Кристиян
|3
|0
|Tyger Smalls
|3
|0
|Уронен Йере
|2
|0
|Маланда Адилсон
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Копетти Энцо
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Абада Лиэль
|1
|0
|Бендер Бен
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Шарлотт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
10
8
Интер Майами
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Шарлотт
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
28
18
Интер Майами
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
Шарлотт
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
7% (2)
60% (18)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
10
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
38
26
Голы по времени матча
Забито
40
16
18 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
9
23%
1
6%
1-15
5
13%
2
13%
16-30
4
10%
4
25%
31-45
7
18%
4
25%
46-60
8
20%
3
19%
61-75
7
18%
2
13%
76-90
Пропущено
17
22
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
3
18%
2
9%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
5
29%
29%
9
41%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
3
18%
1
5%
61-75
4
24%
7
32%
76-90
Забито
29
19
11 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 10
17 Не забивали 19
0
0%
3
16%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
6
21%
4
21%
31-45
6
21%
3
16%
46-60
5
17%
2
11%
61-75
7
24%
7
37%
76-90
Пропущено
26
12
13 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 7
6
23%
0
0%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
5
19%
2
17%
31-45
4
15%
4
33%
46-60
6
23%
1
8%
61-75
3
12%
4
33%
76-90
Забито
69
35
29 В 1-м тайме 14
40 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 15
2 Не забивали 8
9
13%
4
11%
1-15
10
14%
2
6%
16-30
10
14%
8
23%
31-45
13
19%
7
20%
46-60
13
19%
5
14%
61-75
14
20%
9
26%
76-90
Пропущено
43
34
22 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 20
9
21%
2
6%
1-15
3
7%
3
9%
16-30
10
23%
11
32%
31-45
5
12%
5
15%
46-60
9
21%
2
6%
61-75
7
16%
11
32%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр - Интер Майами 1:4
Интер Майами - Цинциннати 2:0 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Интер Майами - Торонто 4:3 Тигрес - Интер Майами 2:1 Пуэбла - Интер Майами 0:2 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0
Шарлотт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 ФК Монреаль - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1
Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Остин - Шарлотт 2:2 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1
Результаты матчей
Интер Майами
Шарлотт
Точный счет
3:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 37%
3
7 раз 23%
1
6 раз 20%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
8 раз 27%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Шарлотт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
510
69
213
213
114
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
105
411
510
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
282
Больше Меньше
228
228
921
1119
426
426
129
228
129
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|63 - 46
|58
|2.
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|60 - 45
|51
|3.
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|58 - 50
|50
|4.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|52 - 40
|49
|5.
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|43 - 33
|48
|6.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 34
|47
|7.
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|49 - 40
|46
|8.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|63 - 53
|44
|9.
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|50 - 48
|42
|10.
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|49 - 49
|37
|11.
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|32 - 42
|35
|12.
|Заявка
|30
|6
|13
|11
|43 - 57
|31
|13.
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|49 - 58
|31
|14.
|Заявка
|30
|5
|3
|22
|37 - 69
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|19
|7
|4
|68 - 44
|64
|2.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|58 - 31
|56
|3.
|Заявка
|30
|17
|5
|8
|52 - 39
|56
|4.
|Заявка
|30
|10
|14
|6
|47 - 39
|44
|5.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|50 - 45
|43
|6.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|36 - 33
|41
|7.
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|43 - 43
|41
|8.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|57 - 47
|36
|9.
|Заявка
|31
|11
|3
|17
|38 - 55
|36
|10.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|41 - 61
|34
|11.
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|40 - 44
|33
|12.
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|31 - 46
|33
|13.
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|44 - 61
|33
|14.
|Заявка
|31
|7
|8
|16
|36 - 54
|29
|15.
|Заявка
|29
|8
|4
|17
|32 - 60
|28
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 24
|39
|2.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 18
|33
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|36 - 19
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|5.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|6.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|31 - 21
|29
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|23 - 13
|27
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|22 - 21
|22
|9.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 29
|22
|11.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 20
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|14.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|15 - 29
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|38 - 19
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 16
|28
|3.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|28 - 15
|28
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 22
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|6.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 17
|24
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|23 - 23
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|9.
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 21
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 27
|18
|13.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|25 - 20
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|24 - 31
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 28
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 20
|26
|2.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|3.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|27 - 26
|23
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|5.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|6.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|24 - 26
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 23
|18
|8.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|26 - 32
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|24 - 29
|13
|10.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|11.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|26 - 37
|11
|12.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 29
|9
|13.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|22 - 40
|8
|14.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 22
|32
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 25
|31
|3.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 15
|28
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 30
|21
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 30
|17
|7.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|8.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 21
|15
|9.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|12 - 28
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 20
|14
|11.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 21
|14
|12.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|15 - 32
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 27
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|19 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (6)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|17 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 12
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 9
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
Прогнозы на матч Интер Майами - Шарлотт
Исход игры
Интер Майами
95% (38)
Ничья
2.5% (1)
Шарлотт
2.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.1% (25)
Меньше
35.9% (14)
Обе команды забьют
Да
56.41% (22)
Нет
43.59% (17)
Популярный счёт
2:1 Интер Майами
40% (16)
2:0 Интер Майами
27.5% (11)
3:1 Интер Майами
12.5% (5)
3:0 Интер Майами
7.5% (3)
1:0 Интер Майами
7.5% (3)
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