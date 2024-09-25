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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
 
Позже
Шарлотт
Прогнозы 40
Интер Майами 95% (38)
X 2.5% (1)
Шарлотт 2.5% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Шарлотт
4.70
5.50
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5.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Интер Майами
Шарлотт

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

М
1:2
М
1:0
М
2:2
СИЦА
4:0
М
3:2
М
1:0

Голы

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

3
0.67

Среднее время на гол

30
135

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 17 0.57
Месси Лионель 14 (1) 0.47
Кампана Леонардо 7 0.23
Тейлор Роберт 5 0.17
Альба Жорди 4 0.13
Рохас Матиас 4 0.13
Гомес Диего 3 0.1
Кремаски Бенха 3 0.1
Редондо Федерико 2 0.07
Фрэй Ян 2 0.07
Афонсо Лео 2 0.07
Грессель Юлиан 1 0.03
Бускетс Серхио 1 0.03
Руис Давид 1 0.03
Кривцов Сергей 1 0.03
Негри Франко 0 0
Вейгандт Марсело 0 0
Сандерленд Лоусон 0 0
Брайт Янник 0 0
Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агьеманг Патрик 8 0.27
Варгас Кервин Кальдерон 6 0.2
Абада Лиэль 5 0.17
Тавареш Юри 3 0.1
Вествуд Эшли 2 0.07
Свидерски Кароль 2 (2) 0.07
Деягере Брехт 1 0.03
Петкович Никола 1 0.03
Бронико Брандт 1 0.03
Копетти Энцо 1 0.03
Биэл Пеп 1 0.03
Диани Джибриль 1 (1) 0.03
Рим Тим 1 0.03
Маланда Адилсон 1 0.03
Бендер Бен 1 0.03
Уронен Йере 0 0
Бёрн Натан 0 0
Педро Жоао 0 0
Линдси Джейлин 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авилес Томас 12 2
Альба Жорди 8 0
Бускетс Серхио 6 1
Суарес Луис 6 0
Вейгандт Марсело 6 0
Гомес Диего 5 0
Кампана Леонардо 5 0
Аллен Ноа 5 0
Кривцов Сергей 4 0
Фрэй Ян 4 0
Редондо Федерико 4 0
Руис Давид 2 1
Кремаски Бенха 3 0
Грессель Юлиан 2 0
Тейлор Роберт 2 0
Брайт Янник 2 0
Месси Лионель 1 0
Фрейре Николас 1 0
Рохас Матиас 1 0
Негри Франко 1 0
Мартинес Эктор II 1 0
Сэйлор Райан 1 0
Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 7 0
Бёрн Натан 6 0
Варгас Кервин Кальдерон 6 0
Агьеманг Патрик 4 1
Деягере Брехт 5 0
Приветт Эндрю 5 0
Урсо Жуниор 4 0
Бронико Брандт 4 0
Диани Джибриль 4 0
Тавареш Юри 4 0
Арфилд Скотт 2 1
Петкович Никола 3 0
Кахлина Кристиян 3 0
Tyger Smalls 3 0
Уронен Йере 2 0
Маланда Адилсон 2 0
Педро Жоао 1 0
Копетти Энцо 1 0
Биэл Пеп 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Абада Лиэль 1 0
Бендер Бен 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Шарлотт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

10
8
Интер Майами
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Шарлотт
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

28
18
Интер Майами
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
Шарлотт
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
7% (2)
60% (18)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
10

Волевые победы

16
10

Упущенные победы

38
26

Голы по времени матча

Забито

40
16
18 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
9
23%
1
6%
1-15
5
13%
2
13%
16-30
4
10%
4
25%
31-45
7
18%
4
25%
46-60
8
20%
3
19%
61-75
7
18%
2
13%
76-90

Пропущено

17
22
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
3
18%
2
9%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
5
29%
29%
9
41%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
3
18%
1
5%
61-75
4
24%
7
32%
76-90

Забито

29
19
11 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 10
17 Не забивали 19
0
0%
3
16%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
6
21%
4
21%
31-45
6
21%
3
16%
46-60
5
17%
2
11%
61-75
7
24%
7
37%
76-90

Пропущено

26
12
13 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 7
6
23%
0
0%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
5
19%
2
17%
31-45
4
15%
4
33%
46-60
6
23%
1
8%
61-75
3
12%
4
33%
76-90

Забито

69
35
29 В 1-м тайме 14
40 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 15
2 Не забивали 8
9
13%
4
11%
1-15
10
14%
2
6%
16-30
10
14%
8
23%
31-45
13
19%
7
20%
46-60
13
19%
5
14%
61-75
14
20%
9
26%
76-90

Пропущено

43
34
22 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 20
9
21%
2
6%
1-15
3
7%
3
9%
16-30
10
23%
11
32%
31-45
5
12%
5
15%
46-60
9
21%
2
6%
61-75
7
16%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр - Интер Майами 1:4
Интер Майами - Цинциннати 2:0 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Интер Майами - Торонто 4:3 Тигрес - Интер Майами 2:1 Пуэбла - Интер Майами 0:2 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:0
Шарлотт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 ФК Монреаль - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1
Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Остин - Шарлотт 2:2 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:1

Результаты матчей

Интер Майами
Шарлотт

Точный счет

3:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 37%
3
7 раз 23%
1
6 раз 20%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
8 раз 27%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Шарлотт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
1.5
Больше Меньше
5
10
6
9
2.5
2
13
2
13
3.5
1
14
2
13
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
10
5
1.5
4
11
5
10
2.5
2
13
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
2
0.5
Больше Меньше
22
8
22
8
1.5
9
21
11
19
2.5
4
26
4
26
3.5
1
29
2
28
4.5
1
29
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 31 17 7 7 63 - 46 58
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 30 14 9 7 60 - 45 51
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 30 15 5 10 58 - 50 50
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 29 14 7 8 52 - 40 49
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 30 13 9 8 43 - 33 48
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 13 8 9 45 - 34 47
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 29 13 7 9 49 - 40 46
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 30 12 8 10 63 - 53 44
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 30 12 6 12 50 - 48 42
10.
Даллас
 Заявка 30 10 7 13 49 - 49 37
11.
Остин
 Заявка 30 9 8 13 32 - 42 35
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 30 6 13 11 43 - 57 31
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 31 8 7 16 49 - 58 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 30 5 3 22 37 - 69 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 30 19 7 4 68 - 44 64
2.
Коламбус Крю
 Заявка 29 16 8 5 58 - 31 56
3.
Цинциннати
 Заявка 30 17 5 8 52 - 39 56
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 30 10 14 6 47 - 39 44
5.
Орландо Сити
 Заявка 30 12 7 11 50 - 45 43
6.
Шарлотт
 Заявка 30 11 8 11 36 - 33 41
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 11 8 11 43 - 43 41
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 30 9 9 12 57 - 47 36
9.
Торонто
 Заявка 31 11 3 17 38 - 55 36
10.
ФК Монреаль
 Заявка 30 8 10 12 41 - 61 34
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 30 8 9 13 40 - 44 33
12.
Нэшвилл
 Заявка 30 8 9 13 31 - 46 33
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 30 8 9 13 44 - 61 33
14.
Чикаго Файр
 Заявка 31 7 8 16 36 - 54 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 29 8 4 17 32 - 60 28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 10 3 2 32 - 18 33
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 10 2 3 36 - 19 32
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
6.
Даллас
 Заявка 15 9 2 4 31 - 21 29
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 7 6 2 23 - 13 27
8.
Остин
 Заявка 15 6 4 5 22 - 21 22
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 1 11 15 - 29 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 8 4 2 29 - 16 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 7 7 1 28 - 15 28
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
5.
Шарлотт
 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6.
Цинциннати
 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
7.
ФК Монреаль
 Заявка 15 6 5 4 23 - 23 23
8.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
9.
Торонто
 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
10.
Нэшвилл
 Заявка 16 5 6 5 21 - 21 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 4 4 7 25 - 20 16
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 4 7 17 - 28 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 8 2 5 25 - 20 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 27 - 26 23
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 5 3 6 20 - 23 18
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 5 2 8 26 - 32 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 3 4 8 24 - 29 13
10.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 1 8 6 26 - 37 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 3 10 16 - 29 9
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 2 11 22 - 40 8
14.
Даллас
 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 10 2 3 28 - 22 32
2.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 30 - 25 31
3.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
4.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 3 6 25 - 30 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 5 6 20 - 30 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Шарлотт
 Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
9.
Торонто
 Заявка 16 4 3 9 12 - 28 15
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 5 7 13 - 20 14
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 0 10 15 - 32 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
15.
Чикаго Файр
 Заявка 16 2 5 9 17 - 27 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (6)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 12
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 9
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Майами - Шарлотт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 сентября 2024, осталось 2 дня 18 часов 48 минут.



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    • Прогнозы 40
    Интер Майами 95% (38)
    X 2.5% (1)
    Шарлотт 2.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Майами
    Ничья
    Шарлотт
    4.70
    5.50
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    Прогнозы на матч Интер Майами - Шарлотт

    Исход игры
    Интер Майами
    95% (38)
    Ничья
    2.5% (1)
    Шарлотт
    2.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.1% (25)
    Меньше
    35.9% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    56.41% (22)
    Нет
    43.59% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Майами
    40% (16)
    2:0 Интер Майами
    27.5% (11)
    3:1 Интер Майами
    12.5% (5)
    3:0 Интер Майами
    7.5% (3)
    1:0 Интер Майами
    7.5% (3)
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