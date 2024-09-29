Тур: 1. Стадион: Субару Парк.
1:0
Второй тайм: 66'
Ход матча
52'
61'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
28
Барибо
Тай
11
Леннон
Брукс
18
Амадор
Педру
28
Вулфф
Тайлер
19
Риос
Даниэль
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
-
31 Флэк ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Барибо ТайНападающий
- Запасные игроки
-
76 Рик ЭндрюВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Донован КрисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кёртин Джим
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Вулфф ТайлерПолузащитник
-
19 Риос ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Коэн ДжошВратарь
-
24 Кобб НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бреннан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Валентино Роб
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
16 матчей
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.67
1.29
Среднее время на гол
54
70
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
1.81
1.13
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
49
80
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|17 (4)
|0.55
|Уре Микаэль
|10
|0.32
|Барибо Тай
|9
|0.29
|Карранса Хулиан
|6
|0.19
|Салливан Куинн
|3
|0.1
|Макглинн Джек
|3
|0.1
|Буэно Хесус
|3
|0.1
|Бедойя Алехандро
|2
|0.06
|Глеснес Якоб
|2
|0.06
|Вагнер Кай
|1
|0.03
|Донован Крис
|1
|0.03
|Харриэль Натан
|0
|0
|Флэк Леон
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Рафанелло Жереми
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лобжанидзе Саба
|7
|0.23
|Риос Даниэль
|6
|0.19
|Альмада Тьяго
|6 (2)
|0.19
|Якумакис Георгиос
|5 (1)
|0.16
|Тьяре Джамал
|5
|0.16
|Силва Алешандре
|2
|0.06
|Грегерсен Стиан
|2
|0.06
|Миранчук Алексей
|2 (1)
|0.06
|Москера Эдвин
|1
|0.03
|Форчун Аджани
|1
|0.03
|Уайли Калеб
|1
|0.03
|Слиш Бартош
|1
|0.03
|Леннон Брукс
|0
|0
|Муюмба Тристан
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
|Эрнандес Рональд
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эллиотт Джек
|6
|1
|Бедойя Алехандро
|6
|0
|Газдаг Даниэль
|5
|0
|Лоу Дэмион
|5
|0
|Вагнер Кай
|5
|0
|Карранса Хулиан
|5
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|Салливан Куинн
|4
|0
|Глеснес Якоб
|3
|0
|Уре Микаэль
|3
|0
|Макглинн Джек
|3
|0
|Харриэль Натан
|3
|0
|Флэк Леон
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Барибо Тай
|1
|0
|Семмле Оливер
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегерсен Стиан
|7
|1
|Леннон Брукс
|6
|0
|Муюмба Тристан
|5
|0
|Альмада Тьяго
|5
|0
|Гузан Брэд
|3
|1
|Форчун Аджани
|4
|0
|Уильямс Дэррик
|3
|0
|Якумакис Георгиос
|3
|0
|Слиш Бартош
|3
|0
|Силва Алешандре
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Москера Эдвин
|2
|0
|Уайли Калеб
|2
|0
|Маккарти Дэкс
|1
|0
|Лобжанидзе Саба
|1
|0
|Бреннан Люк
|1
|0
|Кобб Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Атланта Юнайтед
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
11
8
Филадельфия Юнион
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Атланта Юнайтед
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
16
13
Упущенные победы
22
21
Филадельфия Юнион
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (9)
23% (7)
47% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
23% (7)
30% (9)
Атланта Юнайтед
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (5)
47% (14)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
17
14
Упущенные победы
33
29
Голы по времени матча
Забито
25
13
10 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
19 Не забивали 21
4
16%
0
0%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
3
12%
3
23%
31-45
9
36%
3
23%
46-60
2
8%
3
23%
61-75
4
16%
4
31%
76-90
Пропущено
20
20
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
3
15%
3
15%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
5
25%
5
25%
31-45
4
20%
3
15%
46-60
3
15%
3
15%
61-75
3
15%
5
25%
76-90
Забито
33
27
16 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
5
15%
2
7%
1-15
3
9%
2
7%
16-30
8
24%
6
22%
31-45
4
12%
7
26%
46-60
6
18%
4
15%
61-75
7
21%
6
22%
76-90
Пропущено
26
24
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
1
4%
2
8%
1-15
5
19%
2
8%
16-30
4
15%
2
8%
31-45
6
23%
7
29%
29%
46-60
1
4%
6
25%
61-75
9
35%
5
21%
76-90
Забито
58
40
26 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 12
5 Не забивали 8
9
16%
2
5%
1-15
6
10%
2
5%
16-30
11
19%
9
23%
31-45
13
22%
10
25%
46-60
8
14%
7
18%
61-75
11
19%
10
25%
76-90
Пропущено
46
44
20 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 25
4
9%
5
11%
1-15
7
15%
3
7%
16-30
9
20%
7
16%
31-45
10
22%
10
23%
46-60
4
9%
9
20%
61-75
12
26%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:5 Интер Майами - Филадельфия Юнион 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2
Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Мазатлан 1:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:0 Филадельфия Юнион - Крус Асуль 1:1 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Сантос Лагуна 0:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Инди Элевен 1:2 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
9 раз 60%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:2
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 37%
1
6 раз 20%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
2
11 раз 37%
0
8 раз 27%
1
8 раз 27%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
132
87
114
312
213
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
96
114
312
510
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
228
1911
1416
822
327
327
129
228
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|63 - 46
|58
|2.
|1:0 Заявка
|30
|15
|7
|8
|53 - 40
|52
|3.
|0:0 Заявка
|31
|14
|10
|7
|60 - 45
|52
|4.
|0:1 Заявка
|31
|15
|5
|11
|58 - 51
|50
|5.
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|43 - 33
|48
|6.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 34
|47
|7.
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|49 - 40
|46
|8.
|1:0 Заявка
|31
|13
|6
|12
|51 - 48
|45
|9.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|63 - 53
|44
|10.
|0:1 Заявка
|31
|10
|7
|14
|49 - 50
|37
|11.
|0:0 Заявка
|31
|9
|9
|13
|32 - 42
|36
|12.
|0:0 Заявка
|31
|6
|14
|11
|43 - 57
|32
|13.
|0:0 Заявка
|32
|8
|8
|16
|49 - 58
|32
|14.
|0:2 Заявка
|31
|5
|3
|23
|37 - 71
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|31
|19
|7
|5
|68 - 45
|64
|2.
|2:1 Заявка
|30
|17
|8
|5
|60 - 32
|59
|3.
|0:1 Заявка
|31
|17
|5
|9
|52 - 40
|56
|4.
|1:0 Заявка
|31
|13
|7
|11
|51 - 45
|46
|5.
|1:0 Заявка
|31
|12
|8
|11
|37 - 33
|44
|6.
|4:1 Заявка
|31
|12
|8
|11
|47 - 44
|44
|7.
|1:4 Заявка
|31
|10
|14
|7
|48 - 43
|44
|8.
|1:0 Заявка
|31
|10
|9
|12
|58 - 47
|39
|9.
|2:0 Заявка
|31
|9
|10
|12
|43 - 61
|37
|10.
|0:0 Заявка
|32
|11
|4
|17
|38 - 55
|37
|11.
|0:0 Заявка
|31
|8
|10
|13
|31 - 46
|34
|12.
|0:1 Заявка
|31
|8
|9
|14
|40 - 45
|33
|13.
|1:2 Заявка
|31
|8
|9
|14
|45 - 63
|33
|14.
|0:0 Заявка
|32
|7
|9
|16
|36 - 54
|30
|15.
|0:0 Заявка
|30
|8
|5
|17
|32 - 60
|29
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 24
|39
|2.
|0:1 Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 18
|33
|3.
|0:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|36 - 19
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|5.
|1:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|6.
|0:1 Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 22
|29
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|23 - 13
|27
|8.
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 21
|23
|9.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|10.
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 29
|22
|11.
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 22
|22
|12.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|13.
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|17 - 20
|21
|14.
|0:2 Заявка
|15
|3
|1
|11
|15 - 29
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|16
|10
|3
|3
|38 - 20
|33
|2.
|2:1 Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 16
|28
|3.
|1:4 Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 19
|28
|4.
|4:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 22
|27
|5.
|1:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|6.
|2:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 23
|26
|7.
|0:1 Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 18
|24
|8.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|9.
|0:0 Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|10.
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 21
|21
|11.
|0:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|1:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 20
|19
|13.
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 27
|19
|14.
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 28
|17
|15.
|1:2 Заявка
|16
|4
|4
|8
|25 - 33
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 20
|26
|2.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|3.
|1:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|27 - 26
|23
|4.
|1:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 23
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|6.
|0:0 Заявка
|16
|4
|8
|4
|24 - 26
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|8.
|0:1 Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 33
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|24 - 29
|13
|10.
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|11.
|0:0 Заявка
|15
|1
|8
|6
|26 - 37
|11
|12.
|0:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 29
|10
|13.
|0:1 Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
|14.
|0:2 Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 42
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 22
|32
|2.
|0:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 25
|31
|3.
|2:1 Заявка
|16
|9
|4
|3
|31 - 16
|31
|4.
|1:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 30
|24
|5.
|1:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|1:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|1:2 Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 30
|17
|8.
|4:1 Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 22
|17
|9.
|1:4 Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|10.
|0:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|12 - 28
|16
|11.
|0:1 Заявка
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|12.
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 25
|13
|13.
|0:0 Заявка
|14
|4
|0
|10
|15 - 32
|12
|14.
|2:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
|15.
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 27
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|20 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (6)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|17 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 12
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 9
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Филадельфия Юнион 1:0 Атланта Юнайтед
Исход игры
Филадельфия Юнион
52.8% (57)
Ничья
17.6% (19)
Атланта Юнайтед
29.6% (32)
Тотал 2.5
Больше
74.77% (80)
Меньше
25.23% (27)
Обе команды забьют
Да
87.85% (94)
Нет
12.15% (13)
Популярный счёт
2:1 Филадельфия Юнион
38.9% (42)
1:2 Атланта Юнайтед
24.1% (26)
1:1 Ничья
13.9% (15)
2:0 Филадельфия Юнион
4.6% (5)
2:2 Ничья
3.7% (4)
1:0 Филадельфия Юнион
3.7% (4)
1:3 Атланта Юнайтед
2.8% (3)
0:1 Атланта Юнайтед
2.8% (3)
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