И снова "Филадельфия" отправляет мяч в ворота, делает это Газдаг, но заранее свистит судья. Его гол в матче все также не засчитан. Офсайд!

Салливан снова с правого края выполнял передачу в центр штрафной, но на выходе сработал голкипер, забравший мяч в свои перчатки.

Да, по сути так и ничего в атаке не может предложить сопернику "Атланта". Но, с другой стороны, и хозяева перестали создавать что-то стоящее впереди. Как бы не уснуть от такого футбола!

Макглинн после передачи от Салливана нанес удар по воротам соперника. Мяч попал в ногу защитнику и вылетел за пределы поля. Угловой.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ХАРРИЭЛЬ! 1:0! Все к этому шло! С левого края разыграли угловой хозяева. В итоге последовала передача в центр, на дужку штрафной на Харриэля, который в касание переправил сферу в цель!

Важнейший для себя гол забили хозяева. Ну, а что же гости? Им не забить второй мяч в ворота без создания опасных моментов у ворот соперника.

Муюмба на поле в составе коллектива появился. Отметим замену в нашем протоколе. Вулфф отправляется отдыхать на скамейку запасных.

Судя по всему, замен в перерыве в нашем матче не было. В прежнем сочетании игроков на футбольный газон вернулись оппоненты.

Миранчук с левого края на Риоса отыгрывал, но в центре штрафной первым к мячу успел защитник "Филы", который переправил мяч на угловой.

Не лучшая подача от Миранчука с правого края последовала. Мяч пролетел всю штрафную, после чего выкатился за пределы футбольного газона.

Харриэль успевает в подкате дотянуться сейчас до мяча. Вулфф не успевает нанести удара по воротам. На угловой защитник сферу переводит.

Спокойно после подачи корнера сейчас "Фила" играет. Мяч выносят в сторону от ворот хозяева. "Атланта" после перерыва добавила в движении.

Леннон срывает контратаку соперника. В руках рефери появляется первая в матче карточка желтого цвета, которая показывается нарушителю.

Снова "Фила" подала угловой у ворот соперника. Подача с правого края пришла прямо в руки голкиперу, сыгравшему на выходе.

Просто чудом пока "Филадельфия" не забила гол в ворота соперника. Массу голевых моментов хозяева создают, постоянно держа в напряжении своего оппонента.

Да, это пока не тот футбол, с котором "Атланте" сегодня можно рассчитывать хотя бы на очко. Рано или поздно хозяева встречи точно забьют.

Вулфф рванул сейчас по левому флангу, но против него сыграл в подкате один из защитников, который сумел выбить мяч за боковую линию.

Всего-ничего у нас играть до перерыва остается. Все идет к тому, что первая половина встречи все-таки без голов обойдется.

МОМЕНТ! У гостей прошла атака слева. Подача на ближнюю штангу, где Риос в стиле Златана направил мяч приемом из каратэ чуть выше левой "девятки"!

Первый угловой сейчас заработали игроки "Атланты" на левом фланге перед воротам соперника. Подавать угловой пошел Миранчук.

Миранчук в итоге отличный навес выполнил, и там Риос после скидки от партнера направил мяч выше цели! Как же повезло хозяевам!

Уже откровенно первый тайм докатывают соперники. Не похоже, что кто-то из коллективов успеет выйти вперед по счету до конца игрового отрезка.

Миранчук с правого края снова мяч в штрафную соперников подавал. Ничего интересного от этой всей ситуации возникает.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло пока не открыт. Горят у нас нули!

32' Уре сумел убежать к воротам соперника, получил передачу от партнера и нанес удар с линии штрафной в дальний правый угол. Снова мяч в миллиметре от стойки ворот гостей просвистел!

31' Вагнер у лицевой догнал сферу сейчас, после чего выполнил передачу в центр штрафной, где на выходе сработал в высоченном прыжке Гузан.

29' Леннон забрасывал мяч далеко вперед, на Риоса, но того спокойно опередил голкипер. На выходе забрал он сферу в свои перчатки в этой ситуации.

28' Да, активнее в первом тайме играют хозяева. Они смотрятся весьма здорово на фоне соперника, давно не выбегавшего в атаку в полной мере.

27' После навеса с левого края от Вагнера Гузан на выходе спокойно сумел сыграть. Зафиксировал он сферу в своих перчатках в великолепном прыжке.

25' Салливан отправлял мяч в центр, на партнера, но Леннон успел сыграть на перехвате. Выбил защитник "Атланты" мяч за пределы поля. В аут.

24' Риос на подступах к чужой штрафной получил мяч сейчас, после чего сумел нанести выстрел по рамке соперника, но не докрутил мяч до левой "девятки"!

23' Середина первого тайма идет в матче, и пока стоит отметить тот факт, что в атаке гостей сегодня мы совсем не видели.

22' А тут все тот же Риос оказался на ударной позиции в центре чужой штрафной после небрежной скидки от партнера. Нанес он выстрел прямо по позиции кипера! Правда, там еще и офсайд был.

20' Риос сейчас сумел на правом фланге отклеиться от оппонента и подал мяч в центр штрафной, но сошел у него с ноги снаряд, улетев за лицевую линию.

19' Вернулся на поле Газдаг. Он встречу сможет продолжить. Медики недолго колдовали над игроком, прежде чем он вернулся на футбольный газон.

18' Газдаг получил повреждение в прошлом эпизоде. Даже пришлось игроку покинуть вместе с медиками пределы поля для оказания помощи.

16' А тут все-таки после розыгрыша углового переводят игроки "Филадельфии" мяч в ворота соперника, но судья свистит. Был у Уре офсайд. Как же везет гостям!

15' МОМЕНТ! Вновь после удара Салливана дотягивается до мяча Гузан. Переводит с огромным трудом мяч на угловой голкипер гостей.

14' Пока многовато работы у кипера гостей. Приходится ему трудиться знатно в воротах. Но кипер пока не пропустил, и это главный показатель.

12' "Фила" провела атаку по левому флангу. Снова подача в центр штрафной последовала, и Гузан справляется на выходе с угрозой.

11' Новый угловой у ворот гостей также приводит к удару по рамке "Атланты". Это Эллиотт выиграл верх у оппонентов, но его удар был далек от идеала.

10' МОМЕНТИЩЕ! Гузан! Вот кому трудиться в воротах предстоит, не покладая рук. Макглинн нанес удар по рамке "Атланты". Ныряла сферу в левый угол, но перевел ее за лицевую кипер гостей!

8' Форчун в своей штрафной играет головой на вынос после подачи с правого края. Миранчука и компанию мы на поле пока не видим от слова "совсем".

7' Снова Салливан в центре внимания, но уже на правом фланге, откуда игрок выполняет подачу в центр штрафной, но попадает в ногу защитнику. Еще один угловой нас ждет.

6' ОПАСНО! Угловой разыграли сейчас хозяева. В итоге Салливан с левого края наносил удар в дальний угол, но чуть перекрутил снаряд. Тот выше цели улетел.

5' Пока что присматриваются друг к другу соперники. Сложно прямо сейчас кого-то из соперников выделить. Очень осторожная игра от оппонентов.

3' Первая атака за хозяевами. Газдаг прострелил мяч в центр, прямо на ногу партнеру, который в касание пробил в одного из защитников.

2' Футболисты "Филадельфии" сегодня вышли на поле в черных цветах. В небесно-голубом сегодня игроки "Атланты Юнайтед". Ворот гостей справа по ТВ-картинке.