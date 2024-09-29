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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Филадельфия Юнион
1:0
Второй тайм: 66'
Атланта Юнайтед
0'
52' Желтая карточка
Леннон Брукс
1:0
61' Гол
Харриэль Натан

Ход матча

52'
 
Леннон Брукс
61'
Харриэль Натан
1:0
63'
 
Муюмба Тристан
Вулфф Тайлер
Прогнозы 108
Филадельфия Юнион 52.8% (57)
X 17.6% (19)
Атланта Юнайтед 29.6% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Филадельфия Юнион
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
33
Салливан
Куинн
16
Макглинн
Джек
10
Газдаг
Даниэль
7
Уре
Микаэль
28
Барибо
Тай
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
5
Грегерсен
Стиан
3
Уильямс
Дэррик
18
Амадор
Педру
6
Слиш
Бартош
35
Форчун
Аджани
9
Лобжанидзе
Саба
59
Миранчук
Алексей
28
Вулфф
Тайлер
19
Риос
Даниэль
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

16 матчей

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

М
2:2
М
3:2
М
2:0
М
0:0
М
4:1
М
1:0
М
2:2
ЛЧК
1:1
ЛЧК
0:3
М
2:0
М
3:1
М
1:1
М
0:2
М
3:1
М
3:0
М
2:2

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.67
1.29

Среднее время на гол

54
70

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

1.81
1.13

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

49
80

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 17 (4) 0.55
Уре Микаэль 10 0.32
Барибо Тай 9 0.29
Карранса Хулиан 6 0.19
Салливан Куинн 3 0.1
Макглинн Джек 3 0.1
Буэно Хесус 3 0.1
Бедойя Алехандро 2 0.06
Глеснес Якоб 2 0.06
Вагнер Кай 1 0.03
Донован Крис 1 0.03
Харриэль Натан 0 0
Флэк Леон 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Рафанелло Жереми 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лобжанидзе Саба 7 0.23
Риос Даниэль 6 0.19
Альмада Тьяго 6 (2) 0.19
Якумакис Георгиос 5 (1) 0.16
Тьяре Джамал 5 0.16
Силва Алешандре 2 0.06
Грегерсен Стиан 2 0.06
Миранчук Алексей 2 (1) 0.06
Москера Эдвин 1 0.03
Форчун Аджани 1 0.03
Уайли Калеб 1 0.03
Слиш Бартош 1 0.03
Леннон Брукс 0 0
Муюмба Тристан 0 0
Амадор Педру 0 0
Эрнандес Рональд 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эллиотт Джек 6 1
Бедойя Алехандро 6 0
Газдаг Даниэль 5 0
Лоу Дэмион 5 0
Вагнер Кай 5 0
Карранса Хулиан 5 0
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Салливан Куинн 4 0
Глеснес Якоб 3 0
Уре Микаэль 3 0
Макглинн Джек 3 0
Харриэль Натан 3 0
Флэк Леон 2 0
Блэйк Андре 1 0
Барибо Тай 1 0
Семмле Оливер 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Стиан 7 1
Леннон Брукс 6 0
Муюмба Тристан 5 0
Альмада Тьяго 5 0
Гузан Брэд 3 1
Форчун Аджани 4 0
Уильямс Дэррик 3 0
Якумакис Георгиос 3 0
Слиш Бартош 3 0
Силва Алешандре 2 0
Абрам Луис 2 0
Москера Эдвин 2 0
Уайли Калеб 2 0
Маккарти Дэкс 1 0
Лобжанидзе Саба 1 0
Бреннан Люк 1 0
Кобб Ноа 1 0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Атланта Юнайтед
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

11
8
Филадельфия Юнион
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Атланта Юнайтед
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

16
13

Упущенные победы

22
21
Филадельфия Юнион
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (9)
23% (7)
47% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
23% (7)
30% (9)
Атланта Юнайтед
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (5)
47% (14)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

17
14

Упущенные победы

33
29

Голы по времени матча

Забито

25
13
10 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
19 Не забивали 21
4
16%
0
0%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
3
12%
3
23%
31-45
9
36%
3
23%
46-60
2
8%
3
23%
61-75
4
16%
4
31%
76-90

Пропущено

20
20
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
3
15%
3
15%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
5
25%
5
25%
31-45
4
20%
3
15%
46-60
3
15%
3
15%
61-75
3
15%
5
25%
76-90

Забито

33
27
16 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
5
15%
2
7%
1-15
3
9%
2
7%
16-30
8
24%
6
22%
31-45
4
12%
7
26%
46-60
6
18%
4
15%
61-75
7
21%
6
22%
76-90

Пропущено

26
24
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
1
4%
2
8%
1-15
5
19%
2
8%
16-30
4
15%
2
8%
31-45
6
23%
7
29%
29%
46-60
1
4%
6
25%
61-75
9
35%
5
21%
76-90

Забито

58
40
26 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 12
5 Не забивали 8
9
16%
2
5%
1-15
6
10%
2
5%
16-30
11
19%
9
23%
31-45
13
22%
10
25%
46-60
8
14%
7
18%
61-75
11
19%
10
25%
76-90

Пропущено

46
44
20 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 25
4
9%
5
11%
1-15
7
15%
3
7%
16-30
9
20%
7
16%
31-45
10
22%
10
23%
46-60
4
9%
9
20%
61-75
12
26%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:5 Интер Майами - Филадельфия Юнион 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2
Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Мазатлан 1:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:0 Филадельфия Юнион - Крус Асуль 1:1 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Сантос Лагуна 0:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Инди Элевен 1:2 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
9 раз 60%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:2
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 37%
1
6 раз 20%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
2
11 раз 37%
0
8 раз 27%
1
8 раз 27%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
2
8
7
1.5
11
4
3
12
2.5
2
13
2
13
3.5
1
14
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
9
6
11
4
1.5
3
12
5
10
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
22
8
19
11
1.5
14
16
8
22
2.5
3
27
3
27
3.5
1
29
2
28
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 31 17 7 7 63 - 46 58
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 30 15 7 8 53 - 40 52
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 31 14 10 7 60 - 45 52
4.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 31 15 5 11 58 - 51 50
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 30 13 9 8 43 - 33 48
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 13 8 9 45 - 34 47
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 29 13 7 9 49 - 40 46
8.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 31 13 6 12 51 - 48 45
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 30 12 8 10 63 - 53 44
10.
Даллас
 0:1 Заявка 31 10 7 14 49 - 50 37
11.
Остин
 0:0 Заявка 31 9 9 13 32 - 42 36
12.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 31 6 14 11 43 - 57 32
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 32 8 8 16 49 - 58 32
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 31 5 3 23 37 - 71 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:1 Заявка 31 19 7 5 68 - 45 64
2.
Коламбус Крю
 2:1 Заявка 30 17 8 5 60 - 32 59
3.
Цинциннати
 0:1 Заявка 31 17 5 9 52 - 40 56
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 31 13 7 11 51 - 45 46
5.
Шарлотт
 1:0 Заявка 31 12 8 11 37 - 33 44
6.
Нью-Йорк Сити
 4:1 Заявка 31 12 8 11 47 - 44 44
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:4 Заявка 31 10 14 7 48 - 43 44
8.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 31 10 9 12 58 - 47 39
9.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 31 9 10 12 43 - 61 37
10.
Торонто
 0:0 Заявка 32 11 4 17 38 - 55 37
11.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 31 8 10 13 31 - 46 34
12.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 31 8 9 14 40 - 45 33
13.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 31 8 9 14 45 - 63 33
14.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 32 7 9 16 36 - 54 30
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 30 8 5 17 32 - 60 29

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 15 10 3 2 32 - 18 33
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 15 10 2 3 36 - 19 32
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
5.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
6.
Даллас
 0:1 Заявка 16 9 2 5 31 - 22 29
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 7 6 2 23 - 13 27
8.
Остин
 0:0 Заявка 16 6 5 5 22 - 21 23
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
11.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
13.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 16 5 6 5 17 - 20 21
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 15 3 1 11 15 - 29 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:1 Заявка 16 10 3 3 38 - 20 33
2.
Коламбус Крю
 2:1 Заявка 14 8 4 2 29 - 16 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:4 Заявка 16 7 7 2 29 - 19 28
4.
Нью-Йорк Сити
 4:1 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
5.
Шарлотт
 1:0 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 16 7 5 4 25 - 23 26
7.
Цинциннати
 0:1 Заявка 16 7 3 6 24 - 18 24
8.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
9.
Торонто
 0:0 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
10.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 16 5 6 5 21 - 21 21
11.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 16 5 4 7 26 - 20 19
13.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 16 5 4 7 19 - 27 19
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 16 4 5 7 17 - 28 17
15.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 16 4 4 8 25 - 33 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 8 2 5 25 - 20 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 15 7 2 6 27 - 26 23
4.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 15 6 3 6 21 - 23 21
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
6.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 16 4 8 4 24 - 26 20
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
8.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 16 5 2 9 26 - 33 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 3 4 8 24 - 29 13
10.
Остин
 0:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 15 1 8 6 26 - 37 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 16 2 4 10 16 - 29 10
13.
Даллас
 0:1 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 16 2 2 12 22 - 42 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:1 Заявка 15 10 2 3 28 - 22 32
2.
Интер Майами
 0:1 Заявка 15 9 4 2 30 - 25 31
3.
Коламбус Крю
 2:1 Заявка 16 9 4 3 31 - 16 31
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 16 7 3 6 26 - 30 24
5.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Шарлотт
 1:0 Заявка 16 5 3 8 18 - 21 18
7.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 15 4 5 6 20 - 30 17
8.
Нью-Йорк Сити
 4:1 Заявка 16 4 5 7 18 - 22 17
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:4 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
10.
Торонто
 0:0 Заявка 17 4 4 9 12 - 28 16
11.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 16 3 5 8 13 - 21 14
12.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 25 13
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 14 4 0 10 15 - 32 12
14.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 16 2 5 9 17 - 27 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 20 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (6)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 12
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 9
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    64'
    Муюмба на поле в составе коллектива появился. Отметим замену в нашем протоколе. Вулфф отправляется отдыхать на скамейку запасных. 
  • 63'
    Важнейший для себя гол забили хозяева. Ну, а что же гости? Им не забить второй мяч в ворота без создания опасных моментов у ворот соперника. 
  • Описание гола
    62'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ХАРРИЭЛЬ! 1:0!
    Все к этому шло! С левого края разыграли угловой хозяева. В итоге последовала передача в центр, на дужку штрафной на Харриэля, который в касание  переправил сферу в цель!
  • Угловой
    60'
    Макглинн после передачи от Салливана нанес удар по воротам соперника. Мяч попал в ногу защитнику и вылетел за пределы поля. Угловой. 
  • 59'
    Да, по сути так и ничего в атаке не может предложить сопернику "Атланта". Но, с другой стороны, и хозяева перестали создавать что-то стоящее впереди. Как бы не уснуть от такого футбола!
  • 58'
    Салливан снова с правого края выполнял передачу в центр штрафной, но на выходе сработал голкипер, забравший мяч в свои перчатки.
  • Офсайд
    56'
    И снова "Филадельфия" отправляет мяч в ворота, делает это Газдаг, но заранее свистит судья. Его гол в матче все также не засчитан. Офсайд!
  • 55'
    Снова "Фила" подала угловой у ворот соперника. Подача с правого края пришла прямо в руки голкиперу, сыгравшему на выходе. 
  • Желтая карточка
    54'
    Леннон срывает контратаку соперника. В руках рефери появляется первая в матче карточка желтого цвета, которая показывается нарушителю. 
  • 52'
    Спокойно после подачи корнера сейчас "Фила" играет. Мяч выносят в сторону от ворот хозяева. "Атланта" после перерыва добавила в движении.
  • Угловой
    51'
    Харриэль успевает в подкате дотянуться сейчас до мяча. Вулфф не успевает нанести удара по воротам. На угловой защитник сферу переводит. 
  • 50'
    Не лучшая подача от Миранчука с правого края последовала. Мяч пролетел всю штрафную, после чего выкатился за пределы футбольного газона. 
  • Угловой
    49'
    Миранчук с левого края на Риоса отыгрывал, но в центре штрафной первым к мячу успел защитник "Филы", который переправил мяч на угловой.
  • 47'
    Судя по всему, замен в перерыве в нашем матче не было. В прежнем сочетании игроков на футбольный газон вернулись оппоненты. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм в нашем матче! Удачи соперникам, поехали!
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    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло пока не открыт. Горят у нас нули!
    • 44'
      Миранчук с правого края снова мяч в штрафную соперников подавал. Ничего интересного от этой всей ситуации возникает. 
    • 43'
      Уже откровенно первый тайм докатывают соперники. Не похоже, что кто-то из коллективов успеет выйти вперед по счету до конца игрового отрезка.
    • Опасный момент
      41'
      Миранчук в итоге отличный навес выполнил, и там Риос после скидки от партнера направил мяч выше цели! Как же повезло хозяевам!
    • Угловой
      40'
      Первый угловой сейчас заработали игроки "Атланты" на левом фланге перед воротам соперника. Подавать угловой пошел Миранчук. 
    • Опасный момент
      39'
      МОМЕНТ! У гостей прошла атака слева. Подача на ближнюю штангу, где Риос в стиле Златана направил мяч приемом из каратэ чуть выше левой "девятки"!
    • 37'
      Всего-ничего у нас играть до перерыва остается. Все идет к тому, что первая половина встречи все-таки без голов обойдется. 
    • 36'
      Вулфф рванул сейчас по левому флангу, но против него сыграл в подкате один из защитников, который сумел выбить мяч за боковую линию. 
    • 35'
      Да, это пока не тот футбол, с котором "Атланте" сегодня можно рассчитывать хотя бы на очко. Рано или поздно хозяева встречи точно забьют. 
    • 33'
      Просто чудом пока "Филадельфия" не забила гол в ворота соперника. Массу голевых моментов хозяева создают, постоянно держа в напряжении своего оппонента. 
    • Опасный момент
      32'
      Уре сумел убежать к воротам соперника, получил передачу от партнера и нанес удар с линии штрафной в дальний правый угол. Снова мяч в миллиметре от стойки ворот гостей просвистел!
    • 31'
      Вагнер у лицевой догнал сферу сейчас, после чего выполнил передачу в центр штрафной, где на выходе сработал в высоченном прыжке Гузан. 
    • 29'
      Леннон забрасывал мяч далеко вперед, на Риоса, но того спокойно опередил голкипер. На выходе забрал он сферу в свои перчатки в этой ситуации. 
    • 28'
      Да, активнее в первом тайме играют хозяева. Они смотрятся весьма здорово на фоне соперника, давно не выбегавшего в атаку в полной мере. 
    • 27'
      После навеса с левого края от Вагнера Гузан на выходе спокойно сумел сыграть. Зафиксировал он сферу в своих перчатках в великолепном прыжке. 
    • 25'
      Салливан отправлял мяч в центр, на партнера, но Леннон успел сыграть на перехвате. Выбил защитник "Атланты" мяч за пределы поля. В аут. 
    • 24'
      Риос на подступах к чужой штрафной получил мяч сейчас, после чего сумел нанести выстрел по рамке соперника, но не докрутил мяч до левой "девятки"!
    • 23'
      Середина первого тайма идет в матче, и пока стоит отметить тот факт, что в атаке гостей сегодня мы совсем не видели. 
    • Офсайд
      22'
      А тут все тот же Риос оказался на ударной позиции в центре чужой штрафной после небрежной скидки от партнера. Нанес он выстрел прямо по позиции кипера! Правда, там еще и офсайд был. 
    • 20'
      Риос сейчас сумел на правом фланге отклеиться от оппонента и подал мяч в центр штрафной, но сошел у него с ноги снаряд, улетев за лицевую линию. 
    • 19'
      Вернулся на поле Газдаг. Он встречу сможет продолжить. Медики недолго колдовали над игроком, прежде чем он вернулся на футбольный газон. 
    • Травма, повреждение
      18'
      Газдаг получил повреждение в прошлом эпизоде. Даже пришлось игроку покинуть вместе с медиками пределы поля для оказания помощи.
    • Офсайд
      16'
      А тут все-таки после розыгрыша углового переводят игроки "Филадельфии" мяч в ворота соперника, но судья свистит. Был у Уре офсайд. Как же везет гостям!
    • Опасный момент
      15'
      МОМЕНТ! Вновь после удара Салливана дотягивается до мяча Гузан. Переводит с огромным трудом мяч на угловой голкипер гостей. 
    • 14'
      Пока многовато работы у кипера гостей. Приходится ему трудиться знатно в воротах. Но кипер пока не пропустил, и это главный показатель. 
    • 12'
      "Фила" провела атаку по левому флангу. Снова подача в центр штрафной последовала, и Гузан справляется на выходе с угрозой. 
    • Угловой
      11'
      Новый угловой у ворот гостей также приводит к удару по рамке "Атланты". Это Эллиотт выиграл верх у оппонентов, но его удар был далек от идеала. 
    • Опасный момент
      10'
      МОМЕНТИЩЕ! Гузан! Вот кому трудиться в воротах предстоит, не покладая рук. Макглинн нанес удар по рамке "Атланты". Ныряла сферу в левый угол, но перевел ее за лицевую кипер гостей!
    • 8'
      Форчун в своей штрафной играет головой на вынос после подачи с правого края. Миранчука и компанию мы на поле пока не видим от слова "совсем". 
    • Угловой
      7'
      Снова Салливан в центре внимания, но уже на правом фланге, откуда игрок выполняет подачу в центр штрафной, но попадает в ногу защитнику. Еще один угловой нас ждет. 
    • Опасный момент
      6'
      ОПАСНО! Угловой разыграли сейчас хозяева. В итоге Салливан с левого края наносил удар в дальний угол, но чуть перекрутил снаряд. Тот выше цели улетел. 
    • 5'
      Пока что присматриваются друг к другу соперники. Сложно прямо сейчас кого-то из соперников выделить. Очень осторожная игра от оппонентов. 
    • 3'
      Первая атака за хозяевами. Газдаг прострелил мяч в центр, прямо на ногу партнеру, который в касание пробил в одного из защитников. 
    • 2'
      Футболисты "Филадельфии" сегодня вышли на поле в черных цветах. В небесно-голубом сегодня игроки "Атланты Юнайтед". Ворот гостей справа по ТВ-картинке. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Филадельфия Юнион 1:0 Атланта Юнайтед

    Исход игры
    Филадельфия Юнион
    52.8% (57)
    Ничья
    17.6% (19)
    Атланта Юнайтед
    29.6% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.77% (80)
    Меньше
    25.23% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    87.85% (94)
    Нет
    12.15% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Филадельфия Юнион
    38.9% (42)
    1:2 Атланта Юнайтед
    24.1% (26)
    1:1 Ничья
    13.9% (15)
    2:0 Филадельфия Юнион
    4.6% (5)
    2:2 Ничья
    3.7% (4)
    1:0 Филадельфия Юнион
    3.7% (4)
    1:3 Атланта Юнайтед
    2.8% (3)
    0:1 Атланта Юнайтед
    2.8% (3)
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    Филадельфия Юнион
    Атланта Юнайтед
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