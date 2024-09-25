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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Филадельфия Юнион
 
Позже
Атланта Юнайтед
Прогнозы 40
Филадельфия Юнион 42.5% (17)
X 20% (8)
Атланта Юнайтед 37.5% (15)
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Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Атланта Юнайтед
4.20
4.30
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4.15
Все Коэффициенты

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

16 матчей

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

18.8%
43.8%
37.4%
3 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

М
2:2
М
3:2
М
2:0
М
0:0
М
4:1
М
1:0
М
2:2
ЛЧК
1:1
ЛЧК
0:3
М
2:0
М
3:1
М
1:1
М
0:2
М
3:1
М
3:0
М
2:2

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.67
1.29

Среднее время на гол

54
70

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

1.81
1.13

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

49
80

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 17 (4) 0.57
Уре Микаэль 10 0.33
Барибо Тай 9 0.3
Карранса Хулиан 6 0.2
Салливан Куинн 3 0.1
Макглинн Джек 3 0.1
Буэно Хесус 3 0.1
Бедойя Алехандро 2 0.07
Глеснес Якоб 2 0.07
Вагнер Кай 1 0.03
Донован Крис 1 0.03
Харриэль Натан 0 0
Флэк Леон 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Рафанелло Жереми 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лобжанидзе Саба 7 0.23
Риос Даниэль 6 0.2
Альмада Тьяго 6 (2) 0.2
Якумакис Георгиос 5 (1) 0.17
Тьяре Джамал 5 0.17
Силва Алешандре 2 0.07
Грегерсен Стиан 2 0.07
Миранчук Алексей 2 (1) 0.07
Москера Эдвин 1 0.03
Форчун Аджани 1 0.03
Уайли Калеб 1 0.03
Слиш Бартош 1 0.03
Леннон Брукс 0 0
Муюмба Тристан 0 0
Амадор Педру 0 0
Эрнандес Рональд 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эллиотт Джек 6 1
Бедойя Алехандро 6 0
Газдаг Даниэль 5 0
Лоу Дэмион 5 0
Вагнер Кай 5 0
Карранса Хулиан 5 0
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Салливан Куинн 4 0
Глеснес Якоб 3 0
Уре Микаэль 3 0
Макглинн Джек 3 0
Харриэль Натан 3 0
Флэк Леон 2 0
Блэйк Андре 1 0
Барибо Тай 1 0
Семмле Оливер 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Стиан 7 1
Леннон Брукс 5 0
Муюмба Тристан 5 0
Альмада Тьяго 5 0
Гузан Брэд 3 1
Форчун Аджани 4 0
Уильямс Дэррик 3 0
Якумакис Георгиос 3 0
Слиш Бартош 3 0
Силва Алешандре 2 0
Абрам Луис 2 0
Москера Эдвин 2 0
Уайли Калеб 2 0
Маккарти Дэкс 1 0
Лобжанидзе Саба 1 0
Бреннан Люк 1 0
Кобб Ноа 1 0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Атланта Юнайтед
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

11
8
Филадельфия Юнион
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Атланта Юнайтед
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

16
13

Упущенные победы

22
21
Филадельфия Юнион
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (9)
23% (7)
47% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
23% (7)
30% (9)
Атланта Юнайтед
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (5)
47% (14)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
30% (9)
30% (9)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

17
14

Упущенные победы

33
29

Голы по времени матча

Забито

25
13
10 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
19 Не забивали 21
4
16%
0
0%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
3
12%
3
23%
31-45
9
36%
3
23%
46-60
2
8%
3
23%
61-75
4
16%
4
31%
76-90

Пропущено

20
20
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
3
15%
3
15%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
5
25%
5
25%
31-45
4
20%
3
15%
46-60
3
15%
3
15%
61-75
3
15%
5
25%
76-90

Забито

33
27
16 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
5
15%
2
7%
1-15
3
9%
2
7%
16-30
8
24%
6
22%
31-45
4
12%
7
26%
46-60
6
18%
4
15%
61-75
7
21%
6
22%
76-90

Пропущено

26
24
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
1
4%
2
8%
1-15
5
19%
2
8%
16-30
4
15%
2
8%
31-45
6
23%
7
29%
29%
46-60
1
4%
6
25%
61-75
9
35%
5
21%
76-90

Забито

58
40
26 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 12
5 Не забивали 8
9
16%
2
5%
1-15
6
10%
2
5%
16-30
11
19%
9
23%
31-45
13
22%
10
25%
46-60
8
14%
7
18%
61-75
11
19%
10
25%
76-90

Пропущено

46
44
20 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 29
13 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 25
4
9%
5
11%
1-15
7
15%
3
7%
16-30
9
20%
7
16%
31-45
10
22%
10
23%
46-60
4
9%
9
20%
61-75
12
26%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:5 Интер Майами - Филадельфия Юнион 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2
Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Мазатлан 1:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:0 Филадельфия Юнион - Крус Асуль 1:1 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Сантос Лагуна 0:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Инди Элевен 1:2 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 0:1

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
9 раз 60%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:2
5 раз 17%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 37%
1
6 раз 20%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
2
11 раз 37%
0
8 раз 27%
1
8 раз 27%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
2
8
7
1.5
11
4
3
12
2.5
2
13
2
13
3.5
1
14
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
9
6
11
4
1.5
3
12
5
10
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
22
8
19
11
1.5
14
16
8
22
2.5
3
27
3
27
3.5
1
29
2
28
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 31 17 7 7 63 - 46 58
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 30 14 9 7 60 - 45 51
3.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 30 15 5 10 58 - 50 50
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 29 14 7 8 52 - 40 49
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 30 13 9 8 43 - 33 48
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 13 8 9 45 - 34 47
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 29 13 7 9 49 - 40 46
8.
Портленд Тимберс
 Заявка 30 12 8 10 63 - 53 44
9.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 30 12 6 12 50 - 48 42
10.
Даллас
 Заявка 30 10 7 13 49 - 49 37
11.
Остин
 Заявка 30 9 8 13 32 - 42 35
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 30 6 13 11 43 - 57 31
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 31 8 7 16 49 - 58 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 30 5 3 22 37 - 69 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 30 19 7 4 68 - 44 64
2.
Коламбус Крю
 Заявка 29 16 8 5 58 - 31 56
3.
Цинциннати
 Заявка 30 17 5 8 52 - 39 56
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 30 10 14 6 47 - 39 44
5.
Орландо Сити
 Заявка 30 12 7 11 50 - 45 43
6.
Шарлотт
 Заявка 30 11 8 11 36 - 33 41
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 30 11 8 11 43 - 43 41
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 30 9 9 12 57 - 47 36
9.
Торонто
 Заявка 31 11 3 17 38 - 55 36
10.
ФК Монреаль
 Заявка 30 8 10 12 41 - 61 34
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 30 8 9 13 40 - 44 33
12.
Нэшвилл
 Заявка 30 8 9 13 31 - 46 33
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 30 8 9 13 44 - 61 33
14.
Чикаго Файр
 Заявка 31 7 8 16 36 - 54 29
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 29 8 4 17 32 - 60 28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 10 3 2 32 - 18 33
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 10 2 3 36 - 19 32
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
6.
Даллас
 Заявка 15 9 2 4 31 - 21 29
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 7 6 2 23 - 13 27
8.
Остин
 Заявка 15 6 4 5 22 - 21 22
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 5 5 5 17 - 20 20
13.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 1 11 15 - 29 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 10 3 2 38 - 19 33
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 8 4 2 29 - 16 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 7 7 1 28 - 15 28
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
5.
Шарлотт
 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6.
Цинциннати
 Заявка 15 7 3 5 24 - 17 24
7.
ФК Монреаль
 Заявка 15 6 5 4 23 - 23 23
8.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
9.
Торонто
 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
10.
Нэшвилл
 Заявка 16 5 6 5 21 - 21 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 15 5 3 7 19 - 27 18
13.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 4 4 7 25 - 20 16
14.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 4 7 24 - 31 16
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 4 7 17 - 28 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 8 2 5 25 - 20 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 27 - 26 23
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 4 7 4 24 - 26 19
7.
Лос-Анджелес
 Заявка 14 5 3 6 20 - 23 18
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 5 2 8 26 - 32 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 3 4 8 24 - 29 13
10.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 1 8 6 26 - 37 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 15 2 3 10 16 - 29 9
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 2 2 11 22 - 40 8
14.
Даллас
 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 10 2 3 28 - 22 32
2.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 30 - 25 31
3.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 29 - 15 28
4.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 3 6 25 - 30 21
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 5 6 20 - 30 17
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
8.
Шарлотт
 Заявка 15 4 3 8 17 - 21 15
9.
Торонто
 Заявка 16 4 3 9 12 - 28 15
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 3 5 7 13 - 20 14
11.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 3 5 7 14 - 21 14
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 0 10 15 - 32 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 14 3 3 8 10 - 25 12
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
15.
Чикаго Файр
 Заявка 16 2 5 9 17 - 27 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 19 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (6)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 12
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 9
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 сентября 2024, осталось 2 дня 18 часов 48 минут.



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  • 26 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 40
    Филадельфия Юнион 42.5% (17)
    X 20% (8)
    Атланта Юнайтед 37.5% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Филадельфия Юнион
    Ничья
    Атланта Юнайтед
    4.20
    4.30
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    4.15
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    Прогнозы на матч Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед

    Исход игры
    Филадельфия Юнион
    42.5% (17)
    Ничья
    20% (8)
    Атланта Юнайтед
    37.5% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (26)
    Меньше
    33.33% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    82.05% (32)
    Нет
    17.95% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Атланта Юнайтед
    27.5% (11)
    2:1 Филадельфия Юнион
    25% (10)
    1:1 Ничья
    15% (6)
    1:0 Филадельфия Юнион
    7.5% (3)
    1:3 Атланта Юнайтед
    5% (2)
    2:2 Ничья
    5% (2)
    0:1 Атланта Юнайтед
    5% (2)
    2:0 Филадельфия Юнион
    5% (2)
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