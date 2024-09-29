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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ди Си Юнайтед
1:2
Второй тайм: 66'
Коламбус Крю
0'
1:0
30' Гол
Бентеке Кристиан
47' Желтая карточка
Чеберко Евгений
48' Желтая карточка
Клих Матеуш
1:1
55' Гол
Эрнандес Хуан
1:2
57' Гол
Рассел-Роу Джейсен

Ход матча

30'
Бентеке Кристиан
(Ку-Дипьетро Теодор)
1:0
46'
 
Чеберко Евгений
Амундсен Мальте
47'
 
Чеберко Евгений
48'
Клих Матеуш
 
55'
1:1
Эрнандес Хуан
(Морейра Стивен)
57'
1:2
Рассел-Роу Джейсен
(Эрнандес Хуан)
Лучшие коэффициенты
Ди Си Юнайтед
Ничья
Коламбус Крю
2.65
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4.05
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6.10
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Все Коэффициенты
24
Боно
Александер
97
Маквей
Кристофер
3
Бартлетт
Лукас
4
Пелтола
Матти
22
Эррера
Аарон
8
Страуд
Джаред
23
Баджи
Доминик
14
Родригес
Мартин
IV
43
Клих
Матеуш
21
Ку-Дипьетро
Теодор
20
Бентеке
Кристиан
28
Шульте
Патрик
31
Морейра
Стивен
4
Камашо
Руди
18
Амундсен
Мальте
23
Фарси
Мохамед
27
Арфстен
Макс
20
Мэцан
Александру
6
Нагбе
Дарлингтон
19
Рассел-Роу
Джейсен
10
Росси
Диего
9
Эрнандес
Хуан
Ди Си Юнайтед
5-4-1
Коламбус Крю
3-4-2-1

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Коламбус Крю

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
57.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
85.7%
4 победы 12 ничьих 0 побед

25 матчей

16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 17 побед

39 матчей

28.2%
17.9%
53.9%
11 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

28.2%
33.3%
38.5%
11 побед 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

10.3%
46.2%
43.5%
4 победы 18 ничьих 17 побед

История матчей

М
1:1
М
0:2
М
2:0
М
2:2
М
3:0
М
1:3
М
2:4
М
3:1
М
1:0
М
3:1
М
0:1
М
2:2
М
1:0
М
3:1
М
2:0
М
0:2
М
3:0
М
1:1
М
5:0
М
1:2
М
2:0
М
0:0
М
1:1
М
0:3
М
3:0
М
1:2
М
3:2
М
1:0
М
1:0
М
2:1
М
3:1
М
0:1
ОК
1:1
М
2:0
М
1:0
М
1:1
М
1:0
М
1:2
М
2:3

Голы

Всего голов

29
12

Голов в среднем за матч

1.32
0.71

Среднее время на гол

68
127

Всего голов

33
29

Голов в среднем за матч

1.94
1.32

Среднее время на гол

46
68

Всего голов

62
41

Голов в среднем за матч

1.59
1.05

Тотал матчей

2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
19
Больше 49%
Меньше 51%
20
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

56
85

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 20 (3) 0.65
Пирани Габриэл 4 0.13
Страуд Джаред 3 0.1
Дахоме Кристиан 3 0.1
Клих Матеуш 2 (2) 0.06
Ку-Дипьетро Теодор 2 0.06
Сантуш Педру 2 0.06
Родригес Мартин IV 2 0.06
Эррера Аарон 1 0.03
Бартлетт Лукас 1 0.03
Маррелл Джейкоб 1 0.03
Баджи Доминик 1 0.03
Маквей Кристофер 1 0.03
Шнегг Давид 1 0.03
Флетчер Кристиан 1 0.03
Бирнбом Стив 0 0
Антли Коннер 0 0
Акинмбони Матаи 0 0
Коламбус Крю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Хуан 15 (1) 0.5
Росси Диего 11 (1) 0.37
Кристиан Рамирез 8 0.27
Арфстен Макс 4 0.13
Рассел-Роу Джейсен 4 0.13
Фарси Мохамед 3 0.1
Моррис Эйдан 2 0.07
Морейра Стивен 2 0.07
Хинестроза Марино 2 0.07
Йебоа Яв 1 0.03
Мэцан Александру 1 0.03
Завадски Шон 1 0.03
Камашо Руди 1 0.03
Джонс Дехуан 1 0.03
Эррера Марсело II 1 0.03
Джексон Азиэл 1 0.03
Амундсен Мальте 0 0
Нагбе Дарлингтон 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дахоме Кристиан 9 1
Бентеке Кристиан 8 1
Клих Матеуш 9 0
Эррера Аарон 8 0
Сантуш Педру 5 1
Бартлетт Лукас 4 1
Пелтола Матти 3 1
Страуд Джаред 4 0
Родригес Мартин IV 4 0
Хопкинс Джексон 4 0
Акинмбони Матаи 2 1
Маквей Кристофер 3 0
Пирани Габриэл 3 0
Таканг Борис 1 1
Баджи Доминик 2 0
Бирнбом Стив 2 0
Антли Коннер 2 0
Ку-Дипьетро Теодор 2 0
Маррелл Джейкоб 2 0
Миллер Тайлер 1 0
Шнегг Давид 1 0
Саркис Хейден 1 0
Флетчер Кристиан 1 0
Таббс Гаррисон 1 0
Troy Lesesne 1 0
Коламбус Крю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амундсен Мальте 6 0
Эрнандес Хуан 2 1
Джонс Деррик 2 1
Йебоа Яв 3 0
Камашо Руди 3 0
Росси Диего 3 0
Завадски Шон 3 0
Шульте Патрик 3 0
Нагбе Дарлингтон 2 0
Мэцан Александру 2 0
Чеберко Евгений 2 0
Ромеро Абрахам 0 1
Хинестроза Марино 0 1
Буш Ивен 1 0
Кинтон Филип 1 0
Арфстен Макс 1 0
Хабрун Таха 1 0

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Коламбус Крю
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

16
5
Ди Си Юнайтед
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Коламбус Крю
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

19
28
Ди Си Юнайтед
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
20% (6)
33% (10)
Коламбус Крю
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

20
12

Упущенные победы

35
33

Голы по времени матча

Забито

24
29
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
4
17%
0
0%
1-15
2
8%
4
14%
16-30
6
25%
6
21%
31-45
3
13%
8
28%
46-60
5
21%
5
17%
61-75
4
17%
6
21%
76-90

Пропущено

31
15
15 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
4
13%
2
13%
1-15
4
13%
1
7%
16-30
7
23%
4
27%
31-45
5
16%
1
7%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
8
26%
7
47%
76-90

Забито

21
29
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
2
10%
2
7%
1-15
5
24%
4
14%
16-30
4
19%
3
10%
31-45
2
10%
5
17%
46-60
3
14%
7
24%
61-75
5
24%
7
24%
76-90

Пропущено

29
16
15 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
2
7%
2
13%
1-15
8
28%
0
0%
16-30
5
17%
1
6%
31-45
2
7%
2
13%
46-60
5
17%
6
38%
61-75
7
24%
5
31%
76-90

Забито

45
58
23 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 39
13 Забивали первыми 17
7 Не забивали 5
6
13%
2
3%
1-15
7
16%
8
14%
16-30
10
22%
9
16%
31-45
5
11%
13
22%
46-60
8
18%
12
21%
61-75
9
20%
13
22%
76-90

Пропущено

60
31
30 В 1-м тайме 10
30 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 9
28 Не пропускали 18
6
10%
4
13%
1-15
12
20%
1
3%
16-30
12
20%
5
16%
31-45
7
12%
3
10%
46-60
8
13%
6
19%
61-75
15
25%
12
39%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3
Ди Си Юнайтед - Даллас 3:4 Ди Си Юнайтед - Мазатлан 1:2 Сантос Лагуна - Ди Си Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Ди Си Юнайтед - Селтик 0:4 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1
Коламбус Крю
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Коламбус Крю - Орландо Сити 4:3 Торонто - Коламбус Крю 0:2 Цинциннати - Коламбус Крю 0:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4
Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
Коламбус Крю

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
4 раза 29%
4
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:5
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
1
1 раз 7%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
2 раза 13%

Точный счет

2:2
5 раз 17%
2:3
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:5
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 37%
0
7 раз 23%
1
7 раз 23%
3
5 раз 17%
1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Ди Си Юнайтед
Коламбус Крю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
2
8
7
1.5
8
6
2
13
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
3
8
7
1.5
8
7
3
12
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
24
5
16
14
1.5
16
13
5
25
2.5
10
19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 31 17 7 7 63 - 46 58
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 30 15 7 8 53 - 40 52
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 31 14 10 7 60 - 45 52
4.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 31 15 5 11 58 - 51 50
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 30 13 9 8 43 - 33 48
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 13 8 9 45 - 34 47
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 29 13 7 9 49 - 40 46
8.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 31 13 6 12 51 - 48 45
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 30 12 8 10 63 - 53 44
10.
Даллас
 0:1 Заявка 31 10 7 14 49 - 50 37
11.
Остин
 0:0 Заявка 31 9 9 13 32 - 42 36
12.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 31 6 14 11 43 - 57 32
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 32 8 8 16 49 - 58 32
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 31 5 3 23 37 - 71 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:1 Заявка 31 19 7 5 68 - 45 64
2.
Коламбус Крю
 2:1 Заявка 30 17 8 5 60 - 32 59
3.
Цинциннати
 0:1 Заявка 31 17 5 9 52 - 40 56
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 31 13 7 11 51 - 45 46
5.
Шарлотт
 1:0 Заявка 31 12 8 11 37 - 33 44
6.
Нью-Йорк Сити
 4:1 Заявка 31 12 8 11 47 - 44 44
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:4 Заявка 31 10 14 7 48 - 43 44
8.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 31 10 9 12 58 - 47 39
9.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 31 9 10 12 43 - 61 37
10.
Торонто
 0:0 Заявка 32 11 4 17 38 - 55 37
11.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 31 8 10 13 31 - 46 34
12.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 31 8 9 14 40 - 45 33
13.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 31 8 9 14 45 - 63 33
14.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 32 7 9 16 36 - 54 30
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 30 8 5 17 32 - 60 29

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 15 10 3 2 32 - 18 33
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 15 10 2 3 36 - 19 32
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
5.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
6.
Даллас
 0:1 Заявка 16 9 2 5 31 - 22 29
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 7 6 2 23 - 13 27
8.
Остин
 0:0 Заявка 16 6 5 5 22 - 21 23
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
11.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
13.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 16 5 6 5 17 - 20 21
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 15 3 1 11 15 - 29 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:1 Заявка 16 10 3 3 38 - 20 33
2.
Коламбус Крю
 2:1 Заявка 14 8 4 2 29 - 16 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:4 Заявка 16 7 7 2 29 - 19 28
4.
Нью-Йорк Сити
 4:1 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
5.
Шарлотт
 1:0 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 16 7 5 4 25 - 23 26
7.
Цинциннати
 0:1 Заявка 16 7 3 6 24 - 18 24
8.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
9.
Торонто
 0:0 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
10.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 16 5 6 5 21 - 21 21
11.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 16 5 4 7 26 - 20 19
13.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 16 5 4 7 19 - 27 19
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 16 4 5 7 17 - 28 17
15.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 16 4 4 8 25 - 33 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 8 2 5 25 - 20 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 15 7 2 6 27 - 26 23
4.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 15 6 3 6 21 - 23 21
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
6.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 16 4 8 4 24 - 26 20
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
8.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 16 5 2 9 26 - 33 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 3 4 8 24 - 29 13
10.
Остин
 0:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 15 1 8 6 26 - 37 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 16 2 4 10 16 - 29 10
13.
Даллас
 0:1 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 16 2 2 12 22 - 42 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:1 Заявка 15 10 2 3 28 - 22 32
2.
Интер Майами
 0:1 Заявка 15 9 4 2 30 - 25 31
3.
Коламбус Крю
 2:1 Заявка 16 9 4 3 31 - 16 31
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 16 7 3 6 26 - 30 24
5.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Шарлотт
 1:0 Заявка 16 5 3 8 18 - 21 18
7.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 15 4 5 6 20 - 30 17
8.
Нью-Йорк Сити
 4:1 Заявка 16 4 5 7 18 - 22 17
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:4 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
10.
Торонто
 0:0 Заявка 17 4 4 9 12 - 28 16
11.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 16 3 5 8 13 - 21 14
12.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 25 13
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 14 4 0 10 15 - 32 12
14.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 16 2 5 9 17 - 27 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 20 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (6)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 12
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 9
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Theodore Ku-DiPietro сделал результативную передачу.
  • 30'
    Г О О О О Л - Бентеке Кристиан бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ди Си Юнайтед
Ничья
Коламбус Крю
2.65
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4.05
Реклама, bettery.ru
6.10
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Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ди Си Юнайтед 1:2 Коламбус Крю онлайн

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Ди Си Юнайтед
Коламбус Крю
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