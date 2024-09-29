Тур: 1. Стадион: Ауди Филд.
1:2
Второй тайм: 66'
0'
1:0
30' ГолБентеке Кристиан
47' Желтая карточкаЧеберко Евгений
48' Желтая карточкаКлих Матеуш
1:1
55' ГолЭрнандес Хуан
1:2
57' ГолРассел-Роу Джейсен
Ход матча
30'
47'
48'
55'
1:1
57'
22
Эррера
Аарон
43
Клих
Матеуш
27
Арфстен
Макс
10
Росси
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
56 Самудио ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лесесне Трой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Джонс ДехуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Коламбус Крю
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.6%
57.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
85.7%
4 победы 12 ничьих 0 побед
25 матчей
16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 17 побед
39 матчей
28.2%
17.9%
53.9%
11 побед 7 ничьих 21 победа
Первый тайм
28.2%
33.3%
38.5%
11 побед 13 ничьих 15 побед
Второй тайм
10.3%
46.2%
43.5%
4 победы 18 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
12
Голов в среднем за матч
1.32
0.71
Среднее время на гол
68
127
Всего голов
33
29
Голов в среднем за матч
1.94
1.32
Среднее время на гол
46
68
Всего голов
62
41
Голов в среднем за матч
1.59
1.05
Тотал матчей
2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
19
Больше 49%
Меньше 51%
20
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
56
85
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|20 (3)
|0.65
|Пирани Габриэл
|4
|0.13
|Страуд Джаред
|3
|0.1
|Дахоме Кристиан
|3
|0.1
|Клих Матеуш
|2 (2)
|0.06
|Ку-Дипьетро Теодор
|2
|0.06
|Сантуш Педру
|2
|0.06
|Родригес Мартин IV
|2
|0.06
|Эррера Аарон
|1
|0.03
|Бартлетт Лукас
|1
|0.03
|Маррелл Джейкоб
|1
|0.03
|Баджи Доминик
|1
|0.03
|Маквей Кристофер
|1
|0.03
|Шнегг Давид
|1
|0.03
|Флетчер Кристиан
|1
|0.03
|Бирнбом Стив
|0
|0
|Антли Коннер
|0
|0
|Акинмбони Матаи
|0
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|15 (1)
|0.5
|Росси Диего
|11 (1)
|0.37
|Кристиан Рамирез
|8
|0.27
|Арфстен Макс
|4
|0.13
|Рассел-Роу Джейсен
|4
|0.13
|Фарси Мохамед
|3
|0.1
|Моррис Эйдан
|2
|0.07
|Морейра Стивен
|2
|0.07
|Хинестроза Марино
|2
|0.07
|Йебоа Яв
|1
|0.03
|Мэцан Александру
|1
|0.03
|Завадски Шон
|1
|0.03
|Камашо Руди
|1
|0.03
|Джонс Дехуан
|1
|0.03
|Эррера Марсело II
|1
|0.03
|Джексон Азиэл
|1
|0.03
|Амундсен Мальте
|0
|0
|Нагбе Дарлингтон
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дахоме Кристиан
|9
|1
|Бентеке Кристиан
|8
|1
|Клих Матеуш
|9
|0
|Эррера Аарон
|8
|0
|Сантуш Педру
|5
|1
|Бартлетт Лукас
|4
|1
|Пелтола Матти
|3
|1
|Страуд Джаред
|4
|0
|Родригес Мартин IV
|4
|0
|Хопкинс Джексон
|4
|0
|Акинмбони Матаи
|2
|1
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Пирани Габриэл
|3
|0
|Таканг Борис
|1
|1
|Баджи Доминик
|2
|0
|Бирнбом Стив
|2
|0
|Антли Коннер
|2
|0
|Ку-Дипьетро Теодор
|2
|0
|Маррелл Джейкоб
|2
|0
|Миллер Тайлер
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
|Саркис Хейден
|1
|0
|Флетчер Кристиан
|1
|0
|Таббс Гаррисон
|1
|0
|Troy Lesesne
|1
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|6
|0
|Эрнандес Хуан
|2
|1
|Джонс Деррик
|2
|1
|Йебоа Яв
|3
|0
|Камашо Руди
|3
|0
|Росси Диего
|3
|0
|Завадски Шон
|3
|0
|Шульте Патрик
|3
|0
|Нагбе Дарлингтон
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Чеберко Евгений
|2
|0
|Ромеро Абрахам
|0
|1
|Хинестроза Марино
|0
|1
|Буш Ивен
|1
|0
|Кинтон Филип
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
|Хабрун Таха
|1
|0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Коламбус Крю
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
16
5
Ди Си Юнайтед
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Коламбус Крю
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
19
28
Ди Си Юнайтед
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
20% (6)
33% (10)
Коламбус Крю
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
28% (8)
31% (9)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
20
12
Упущенные победы
35
33
Голы по времени матча
Забито
24
29
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 17
4
17%
0
0%
1-15
2
8%
4
14%
16-30
6
25%
6
21%
31-45
3
13%
8
28%
46-60
5
21%
5
17%
61-75
4
17%
6
21%
76-90
Пропущено
31
15
15 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
4
13%
2
13%
1-15
4
13%
1
7%
16-30
7
23%
4
27%
31-45
5
16%
1
7%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
8
26%
7
47%
76-90
Забито
21
29
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
2
10%
2
7%
1-15
5
24%
4
14%
16-30
4
19%
3
10%
31-45
2
10%
5
17%
46-60
3
14%
7
24%
61-75
5
24%
7
24%
76-90
Пропущено
29
16
15 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 8
2
7%
2
13%
1-15
8
28%
0
0%
16-30
5
17%
1
6%
31-45
2
7%
2
13%
46-60
5
17%
6
38%
61-75
7
24%
5
31%
76-90
Забито
45
58
23 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 39
13 Забивали первыми 17
7 Не забивали 5
6
13%
2
3%
1-15
7
16%
8
14%
16-30
10
22%
9
16%
31-45
5
11%
13
22%
46-60
8
18%
12
21%
61-75
9
20%
13
22%
76-90
Пропущено
60
31
30 В 1-м тайме 10
30 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 9
28 Не пропускали 18
6
10%
4
13%
1-15
12
20%
1
3%
16-30
12
20%
5
16%
31-45
7
12%
3
10%
46-60
8
13%
6
19%
61-75
15
25%
12
39%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3
Ди Си Юнайтед - Даллас 3:4 Ди Си Юнайтед - Мазатлан 1:2 Сантос Лагуна - Ди Си Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Ди Си Юнайтед - Селтик 0:4 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1
Коламбус Крю
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Коламбус Крю - Орландо Сити 4:3 Торонто - Коламбус Крю 0:2 Цинциннати - Коламбус Крю 0:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4
Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
Коламбус Крю
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
4 раза 29%
4
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:5
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
1
1 раз 7%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
2 раза 13%
Точный счет
2:2
5 раз 17%
2:3
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:5
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 37%
0
7 раз 23%
1
7 раз 23%
3
5 раз 17%
1
8 раз 28%
2
6 раз 21%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Ди Си Юнайтед
Коламбус Крю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
122
87
86
213
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
123
87
87
312
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
245
1614
1613
525
1019
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|63 - 46
|58
|2.
|1:0 Заявка
|30
|15
|7
|8
|53 - 40
|52
|3.
|0:0 Заявка
|31
|14
|10
|7
|60 - 45
|52
|4.
|0:1 Заявка
|31
|15
|5
|11
|58 - 51
|50
|5.
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|43 - 33
|48
|6.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 34
|47
|7.
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|49 - 40
|46
|8.
|1:0 Заявка
|31
|13
|6
|12
|51 - 48
|45
|9.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|63 - 53
|44
|10.
|0:1 Заявка
|31
|10
|7
|14
|49 - 50
|37
|11.
|0:0 Заявка
|31
|9
|9
|13
|32 - 42
|36
|12.
|0:0 Заявка
|31
|6
|14
|11
|43 - 57
|32
|13.
|0:0 Заявка
|32
|8
|8
|16
|49 - 58
|32
|14.
|0:2 Заявка
|31
|5
|3
|23
|37 - 71
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|31
|19
|7
|5
|68 - 45
|64
|2.
|2:1 Заявка
|30
|17
|8
|5
|60 - 32
|59
|3.
|0:1 Заявка
|31
|17
|5
|9
|52 - 40
|56
|4.
|1:0 Заявка
|31
|13
|7
|11
|51 - 45
|46
|5.
|1:0 Заявка
|31
|12
|8
|11
|37 - 33
|44
|6.
|4:1 Заявка
|31
|12
|8
|11
|47 - 44
|44
|7.
|1:4 Заявка
|31
|10
|14
|7
|48 - 43
|44
|8.
|1:0 Заявка
|31
|10
|9
|12
|58 - 47
|39
|9.
|2:0 Заявка
|31
|9
|10
|12
|43 - 61
|37
|10.
|0:0 Заявка
|32
|11
|4
|17
|38 - 55
|37
|11.
|0:0 Заявка
|31
|8
|10
|13
|31 - 46
|34
|12.
|0:1 Заявка
|31
|8
|9
|14
|40 - 45
|33
|13.
|1:2 Заявка
|31
|8
|9
|14
|45 - 63
|33
|14.
|0:0 Заявка
|32
|7
|9
|16
|36 - 54
|30
|15.
|0:0 Заявка
|30
|8
|5
|17
|32 - 60
|29
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 24
|39
|2.
|0:1 Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 18
|33
|3.
|0:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|36 - 19
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|5.
|1:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|6.
|0:1 Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 22
|29
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|23 - 13
|27
|8.
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 21
|23
|9.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|10.
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 29
|22
|11.
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 22
|22
|12.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|13.
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|17 - 20
|21
|14.
|0:2 Заявка
|15
|3
|1
|11
|15 - 29
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|16
|10
|3
|3
|38 - 20
|33
|2.
|2:1 Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 16
|28
|3.
|1:4 Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 19
|28
|4.
|4:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 22
|27
|5.
|1:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|6.
|2:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 23
|26
|7.
|0:1 Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 18
|24
|8.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|9.
|0:0 Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|10.
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 21
|21
|11.
|0:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|1:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 20
|19
|13.
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 27
|19
|14.
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 28
|17
|15.
|1:2 Заявка
|16
|4
|4
|8
|25 - 33
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 20
|26
|2.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|3.
|1:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|27 - 26
|23
|4.
|1:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 23
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|6.
|0:0 Заявка
|16
|4
|8
|4
|24 - 26
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|8.
|0:1 Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 33
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|24 - 29
|13
|10.
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|11.
|0:0 Заявка
|15
|1
|8
|6
|26 - 37
|11
|12.
|0:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 29
|10
|13.
|0:1 Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
|14.
|0:2 Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 42
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 22
|32
|2.
|0:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 25
|31
|3.
|2:1 Заявка
|16
|9
|4
|3
|31 - 16
|31
|4.
|1:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 30
|24
|5.
|1:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|1:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|1:2 Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 30
|17
|8.
|4:1 Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 22
|17
|9.
|1:4 Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|10.
|0:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|12 - 28
|16
|11.
|0:1 Заявка
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|12.
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 25
|13
|13.
|0:0 Заявка
|14
|4
|0
|10
|15 - 32
|12
|14.
|2:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
|15.
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 27
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|20 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (6)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|17 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 12
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 9
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9