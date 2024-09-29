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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Ред Буллз
1:4
Второй тайм: 61'
Нью-Йорк Сити
0'
0:1
5' Гол
Моралес Максимильяно
0:2
7' Гол
Мартинес Алонсо
14' Желтая карточка
Рейес Андрес
1:2
28' Гол
Ванзейр Данте
1:3
30' Гол
Перея Андрес
1:4
45' Гол
Мартинес Алонсо

Ход матча

5'
0:1
Моралес Максимильяно
7'
0:2
Мартинес Алонсо
14'
Рейес Андрес
 
28'
Ванзейр Данте
1:2
30'
1:3
Перея Андрес
(Грей Тэйвон)
45'
1:4
Мартинес Алонсо
(О'Тул Кевин)
57'
Маноэль Элиас
Эдельман Даниэль
 
58'
Форсберг Эмиль
Гьенгор Деннис
 
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Нью-Йорк Сити
7.70
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6.30
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3.20
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Все Коэффициенты
31
Карлос
Мигел
Коронел
12
Нилис
Дилан
4
Рейес
Андрес
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
2
Гьенгор
Деннис
20
Карбальо
Фелипе
75
Эдельман
Даниэль
17
Харпер
Кэмерон
13
Ванзейр
Данте
9
Морган
Льюис
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
13
Мартинс
Тьяго
II
80
Хаак
Джастин
22
О'Тул
Кевин
55
Паркс
Китон
6
Сэндс
Джеймс
8
Перея
Андрес
17
Вольф
Ханнес
16
Мартинес
Алонсо
27
Моралес
Максимильяно
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2
Нью-Йорк Сити
4-3-3

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Сити

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

28 матчей

53.6%
14.3%
32.1%
15 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

35.7%
46.4%
17.9%
10 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
25%
32.1%
12 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

М
2:1
М
0:0
СИЦА
1:0
М
1:0
М
2:0
М
0:1
ОК
3:0
М
1:0
М
0:1
М
1:1
М
5:2
М
1:0
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:0
ОК
4:0
М
4:0
М
1:1
М
3:2
М
0:2
ОК
1:0
М
4:1
М
2:0
М
0:7
М
2:0
М
1:3
М
2:1

Голы

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.58
0.5

Среднее время на гол

56
180

Всего голов

47
26

Голов в среднем за матч

1.68
0.93

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 68%
Меньше 32%
9
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

53
96

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 12 (1) 0.39
Маноэль Элиас 7 (1) 0.23
Форсберг Эмиль 6 (3) 0.19
Харпер Кэмерон 5 0.16
Ванзейр Данте 4 0.13
Кармона Викельман 3 0.1
Холл Джулиан 2 0.06
Гьенгор Деннис 2 0.06
Толкин Джон 1 0.03
Амайя Фрэнки 1 0.03
Бёрк Кори 1 0.03
Данкан Кайл 1 0.03
Рейес Андрес 1 0.03
Нилис Шон 0 0
Нилис Дилан 0 0
Эйле Ноа 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Алонсо 14 0.45
Родригес Сантьяго 9 (3) 0.29
Вольф Ханнес 5 0.16
Бакрар Монсеф 4 0.13
Перея Андрес 3 0.1
Охеда Агустин 3 0.1
Фернандес Джулиан 2 0.06
Паркс Китон 2 0.06
О'Тул Кевин 1 0.03
Моралес Максимильяно 1 0.03
Сэндс Джеймс 1 0.03
Джонс Малачи 1 0.03
Магно Таллес 1 (1) 0.03
Грей Тэйвон 0 0
Мартинс Тьяго II 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдельман Даниэль 8 1
Эйле Ноа 5 1
Нилис Шон 2 2
Данкан Кайл 4 0
Амайя Фрэнки 4 0
Рейес Андрес 2 1
Харпер Кэмерон 3 0
Нилис Дилан 3 0
Ванзейр Данте 2 0
Бёрк Кори 2 0
Карбальо Фелипе 2 0
Толкин Джон 2 0
Кармона Викельман 2 0
Донкор Рональд 2 0
Sandro Schwarz 1 0
Карлос Мигел Коронел 1 0
Маноэль Элиас 1 0
Нгома Серж 1 0
Страуд Питер 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндс Джеймс 9 1
Паркс Китон 6 1
Родригес Сантьяго 7 0
Танасиевич Страхиня 5 0
Моралес Максимильяно 4 0
Мартинс Тьяго II 4 0
Перея Андрес 4 0
Хаак Джастин 4 0
Иленчич Митя 2 1
Фриз Мэтт 3 0
Грей Тэйвон 3 0
Бакрар Монсеф 3 0
Джонс Малачи 3 0
Фернандес Джулиан 1 1
Вольф Ханнес 2 0
О'Тул Кевин 1 0
Охеда Агустин 1 0
Риса Бирк 1 0
Мартинес Алонсо 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Нью-Йорк Сити
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
7% (1)
47% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

7
8
Нью-Йорк Ред Буллз
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Нью-Йорк Сити
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

16
25
Нью-Йорк Ред Буллз
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
37% (11)
17% (5)
Нью-Йорк Сити
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
17% (5)
43% (13)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
20% (6)
50% (15)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

19
15

Упущенные победы

23
33

Голы по времени матча

Забито

27
14
10 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
3
11%
3
21%
1-15
4
15%
1
7%
16-30
3
11%
4
29%
31-45
6
22%
1
7%
46-60
4
15%
1
7%
61-75
7
26%
4
29%
76-90

Пропущено

16
21
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
4
25%
3
14%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
2
13%
4
19%
31-45
2
13%
6
29%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
4
25%
2
10%
76-90

Забито

20
29
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
0
0%
5
17%
1-15
3
15%
3
10%
16-30
5
25%
6
21%
31-45
5
25%
3
10%
46-60
2
10%
2
7%
61-75
5
25%
10
34%
76-90

Пропущено

23
22
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
7
30%
3
14%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
9%
2
9%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
8
35%
5
23%
61-75
3
13%
7
32%
76-90

Забито

47
43
18 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 16
7 Не забивали 7
3
6%
8
19%
1-15
7
15%
4
9%
16-30
8
17%
10
23%
31-45
11
23%
4
9%
46-60
6
13%
3
7%
61-75
12
26%
14
33%
76-90

Пропущено

39
43
16 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 25
11
28%
6
14%
1-15
1
3%
4
9%
16-30
4
10%
6
14%
31-45
5
13%
9
21%
46-60
11
28%
8
19%
61-75
7
18%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2
Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Пачука - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:1 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:5 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2
Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Тигрес - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Керетаро 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Сити

Точный счет

2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
2
8 раз 53%
1
4 раза 27%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
2:2
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 30%
1
8 раз 27%
0
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
2
11 раз 37%
1
9 раз 30%
0
7 раз 23%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
9
6
1.5
10
5
5
10
2.5
2
13
2
13
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
6
6
9
1.5
4
11
1
14
2.5
1
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
23
7
15
15
1.5
14
16
6
24
2.5
3
27
3
27
3.5
2
28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 31 17 7 7 63 - 46 58
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 30 15 7 8 53 - 40 52
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 31 14 10 7 60 - 45 52
4.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 31 15 5 11 58 - 51 50
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 30 13 9 8 43 - 33 48
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 13 8 9 45 - 34 47
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 29 13 7 9 49 - 40 46
8.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 31 13 6 12 51 - 48 45
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 30 12 8 10 63 - 53 44
10.
Даллас
 0:1 Заявка 31 10 7 14 49 - 50 37
11.
Остин
 0:0 Заявка 31 9 9 13 32 - 42 36
12.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 31 6 14 11 43 - 57 32
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 32 8 8 16 49 - 58 32
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 31 5 3 23 37 - 71 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:1 Заявка 31 19 7 5 68 - 45 64
2.
Коламбус Крю
 2:1 Заявка 30 17 8 5 60 - 32 59
3.
Цинциннати
 0:1 Заявка 31 17 5 9 52 - 40 56
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 31 13 7 11 51 - 45 46
5.
Шарлотт
 1:0 Заявка 31 12 8 11 37 - 33 44
6.
Нью-Йорк Сити
 4:1 Заявка 31 12 8 11 47 - 44 44
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:4 Заявка 31 10 14 7 48 - 43 44
8.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 31 10 9 12 58 - 47 39
9.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 31 9 10 12 43 - 61 37
10.
Торонто
 0:0 Заявка 32 11 4 17 38 - 55 37
11.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 31 8 10 13 31 - 46 34
12.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 31 8 9 14 40 - 45 33
13.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 31 8 9 14 45 - 63 33
14.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 32 7 9 16 36 - 54 30
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 30 8 5 17 32 - 60 29

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 15 10 3 2 32 - 18 33
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 15 10 2 3 36 - 19 32
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
5.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
6.
Даллас
 0:1 Заявка 16 9 2 5 31 - 22 29
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 7 6 2 23 - 13 27
8.
Остин
 0:0 Заявка 16 6 5 5 22 - 21 23
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
11.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
13.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 16 5 6 5 17 - 20 21
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 15 3 1 11 15 - 29 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:1 Заявка 16 10 3 3 38 - 20 33
2.
Коламбус Крю
 2:1 Заявка 14 8 4 2 29 - 16 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:4 Заявка 16 7 7 2 29 - 19 28
4.
Нью-Йорк Сити
 4:1 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
5.
Шарлотт
 1:0 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 16 7 5 4 25 - 23 26
7.
Цинциннати
 0:1 Заявка 16 7 3 6 24 - 18 24
8.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
9.
Торонто
 0:0 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
10.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 16 5 6 5 21 - 21 21
11.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 16 5 4 7 26 - 20 19
13.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 16 5 4 7 19 - 27 19
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 16 4 5 7 17 - 28 17
15.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 16 4 4 8 25 - 33 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 8 2 5 25 - 20 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 15 7 2 6 27 - 26 23
4.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 15 6 3 6 21 - 23 21
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
6.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 16 4 8 4 24 - 26 20
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
8.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 16 5 2 9 26 - 33 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 3 4 8 24 - 29 13
10.
Остин
 0:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 15 1 8 6 26 - 37 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 16 2 4 10 16 - 29 10
13.
Даллас
 0:1 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 16 2 2 12 22 - 42 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:1 Заявка 15 10 2 3 28 - 22 32
2.
Интер Майами
 0:1 Заявка 15 9 4 2 30 - 25 31
3.
Коламбус Крю
 2:1 Заявка 16 9 4 3 31 - 16 31
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 16 7 3 6 26 - 30 24
5.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Шарлотт
 1:0 Заявка 16 5 3 8 18 - 21 18
7.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 15 4 5 6 20 - 30 17
8.
Нью-Йорк Сити
 4:1 Заявка 16 4 5 7 18 - 22 17
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:4 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
10.
Торонто
 0:0 Заявка 17 4 4 9 12 - 28 16
11.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 16 3 5 8 13 - 21 14
12.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 25 13
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 14 4 0 10 15 - 32 12
14.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 16 2 5 9 17 - 27 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 20 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (6)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 12
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 9
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Kevin O'Toole сделал результативную передачу.
  • 50'
    Г О О О О Л - Alonso Martinez бьет в цель!
  • 30'
    Тейвон Грэй сделал результативную передачу.
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Нью-Йорк Сити
7.70
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6.30
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3.20
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Где смотреть матч Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Сити онлайн

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