Тур: 1. Стадион: Сапуто.
2:0
Второй тайм: 67'
0'
1:0
50' ГолМартинес Хосеф
52' Желтая карточкаЭдвардс Рахим
2:0
55' ГолМартинес Хосеф
60' Желтая карточкаГруэсо Карлос
65' Желтая карточкаЮилл Джексон
Ход матча
50'
1:0
52'
55'
2:0
60'
65'
19
Салиба
Натан
10
Дюк
Брайс
23
Кларк
Кейден
29
Акапо
Карлос
26
Тоньяо
94
Коста
Витор
30
Цакирис
Нико
23
Hernan
Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
-
23 Кларк КейденПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Бугай ДавидЗащитник
-
46 Пирс ТомЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоран Куртуа
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
26 ТоньяоЗащитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
-
-
Главный тренер: Ian Russell
История личных встреч
ФК Монреаль
Сан-Хосе Эрткуэйкс
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.2
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.6
0.4
Среднее время на гол
56
225
Всего голов
19
7
Голов в среднем за матч
1.9
0.7
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
47
128
Бомбардиры внутри турнира
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|6 (1)
|0.19
|Сунуси Ибрахим
|6
|0.19
|Коккаро Матиас
|4 (2)
|0.13
|Ласситер Ариэль
|3
|0.1
|Дюк Брайс
|3
|0.1
|Тейшейра Руан
|2
|0.06
|Вильсен Жюль-Антони
|2
|0.06
|Янков Доминик
|2
|0.06
|Опоку Квадво
|2
|0.06
|Шуаньер Матьё
|2 (1)
|0.06
|Кларк Кейден
|2
|0.06
|Пьетт Самюэль
|1
|0.03
|Фернандо Алварез
|1
|0.03
|Салиба Натан
|1
|0.03
|Пирс Том
|1
|0.03
|Тойе Мейсон
|1
|0.03
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Кэмпбелл Джордж
|0
|0
|Лаппалайнен Ласси
|0
|0
|Корбо Габриэле
|0
|0
|Хоакин Соса
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|7
|0.23
|Эбобисс Жереми
|5 (1)
|0.16
|Эспиноса Кристиан
|4
|0.13
|Hernan Lopez
|4
|0.13
|Тоньяо
|3
|0.1
|Марье Поль
|3
|0.1
|Киканович Бенджамин
|3
|0.1
|Коста Витор
|2
|0.06
|Скахен Джек
|1
|0.03
|Вилсон Бруно
|1
|0.03
|Джадд Престон
|1
|0.03
|Боуда Уссени
|1
|0.03
|Акапо Карлос
|0
|0
|Юилл Джексон
|0
|0
|Цакирис Нико
|0
|0
Карточки
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэмпбелл Джордж
|8
|0
|Эдвардс Рахим
|6
|1
|Ласситер Ариэль
|5
|1
|Пьетт Самюэль
|6
|0
|Салиба Натан
|4
|1
|Шуаньер Матьё
|5
|0
|Уотерман Джоэл
|5
|0
|Янков Доминик
|4
|0
|Хоакин Соса
|3
|0
|Мартинес Хосеф
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Фернандо Алварез
|2
|0
|Коккаро Матиас
|2
|0
|Зухир Рида
|2
|0
|Ваньяма Виктор
|1
|0
|Корбо Габриэле
|1
|0
|Пирс Том
|1
|0
|Дюк Брайс
|1
|0
|Сируа Жонатан
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
|Вильсен Жюль-Антони
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Витор
|9
|0
|Груэсо Карлос
|7
|0
|Акапо Карлос
|6
|0
|Скахен Джек
|6
|0
|Джадд Престон
|4
|1
|Эспиноса Кристиан
|5
|0
|Вилсон Бруно
|3
|1
|Hernan Lopez
|4
|0
|Юилл Джексон
|2
|1
|Марье Поль
|3
|0
|Моралес Альфредо
|2
|0
|Тоньяо
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
|Цакирис Нико
|1
|0
|Боуда Уссени
|1
|0
|Даниэль де Соуза Брито
|1
|0
Результаты матчей
ФК Монреаль
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
8
18
ФК Монреаль
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
31
26
Упущенные победы
12
7
ФК Монреаль
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
30% (9)
23% (7)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
23% (7)
33% (10)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
37
28
Упущенные победы
20
25
Голы по времени матча
Забито
23
23
14 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
2
9%
4
17%
1-15
5
22%
2
9%
16-30
7
30%
8
35%
31-45
2
9%
4
17%
46-60
3
13%
4
17%
61-75
4
17%
1
4%
76-90
Пропущено
23
39
13 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
1
4%
2
5%
1-15
5
22%
9
23%
16-30
7
30%
7
18%
31-45
3
13%
3
8%
46-60
2
9%
5
13%
61-75
5
22%
13
33%
76-90
Забито
17
13
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
22 Не забивали 21
4
24%
2
15%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
2
12%
4
31%
46-60
7
41%
2
15%
61-75
3
18%
1
8%
76-90
Пропущено
39
31
16 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
4
10%
4
13%
1-15
7
18%
2
6%
16-30
5
13%
3
10%
31-45
10
26%
6
19%
46-60
3
8%
6
19%
61-75
10
26%
10
32%
76-90
Забито
40
36
19 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 12
11 Не забивали 8
6
15%
6
17%
1-15
6
15%
2
6%
16-30
7
18%
12
33%
31-45
4
10%
8
22%
46-60
10
25%
6
17%
61-75
7
18%
2
6%
76-90
Пропущено
62
70
29 В 1-м тайме 27
33 Во 2-м тайме 43
14 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 28
5
8%
6
9%
1-15
12
19%
11
16%
16-30
12
19%
10
14%
31-45
13
21%
9
13%
46-60
5
8%
11
16%
61-75
15
24%
23
33%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Монреаль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ФК Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Шарлотт 2:1 Цинциннати - ФК Монреаль 4:1
ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:0 Атлетико Сан-Луис - ФК Монреаль 2:3 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:2
Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Некакса 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Чивас Гвадалахара - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1
Результаты матчей
ФК Монреаль
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Точный счет
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Точный счет
4:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
4:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
2:2
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
4:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 33%
0
9 раз 30%
1
7 раз 23%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
12 раз 40%
0
8 раз 27%
2
5 раз 17%
3
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
ФК Монреаль
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
87
312
213
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
123
69
78
213
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
228
1416
1020
426
525
228
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|63 - 46
|58
|2.
|1:0 Заявка
|30
|15
|7
|8
|53 - 40
|52
|3.
|0:0 Заявка
|31
|14
|10
|7
|60 - 45
|52
|4.
|0:1 Заявка
|31
|15
|5
|11
|58 - 51
|50
|5.
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|43 - 33
|48
|6.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 34
|47
|7.
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|49 - 40
|46
|8.
|1:0 Заявка
|31
|13
|6
|12
|51 - 48
|45
|9.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|63 - 53
|44
|10.
|0:1 Заявка
|31
|10
|7
|14
|49 - 50
|37
|11.
|0:0 Заявка
|31
|9
|9
|13
|32 - 42
|36
|12.
|0:0 Заявка
|31
|6
|14
|11
|43 - 57
|32
|13.
|0:0 Заявка
|32
|8
|8
|16
|49 - 58
|32
|14.
|0:2 Заявка
|31
|5
|3
|23
|37 - 71
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|31
|19
|7
|5
|68 - 45
|64
|2.
|2:1 Заявка
|30
|17
|8
|5
|60 - 32
|59
|3.
|0:1 Заявка
|31
|17
|5
|9
|52 - 40
|56
|4.
|1:0 Заявка
|31
|13
|7
|11
|51 - 45
|46
|5.
|1:0 Заявка
|31
|12
|8
|11
|37 - 33
|44
|6.
|4:1 Заявка
|31
|12
|8
|11
|47 - 44
|44
|7.
|1:4 Заявка
|31
|10
|14
|7
|48 - 43
|44
|8.
|1:0 Заявка
|31
|10
|9
|12
|58 - 47
|39
|9.
|2:0 Заявка
|31
|9
|10
|12
|43 - 61
|37
|10.
|0:0 Заявка
|32
|11
|4
|17
|38 - 55
|37
|11.
|0:0 Заявка
|31
|8
|10
|13
|31 - 46
|34
|12.
|0:1 Заявка
|31
|8
|9
|14
|40 - 45
|33
|13.
|1:2 Заявка
|31
|8
|9
|14
|45 - 63
|33
|14.
|0:0 Заявка
|32
|7
|9
|16
|36 - 54
|30
|15.
|0:0 Заявка
|30
|8
|5
|17
|32 - 60
|29
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 24
|39
|2.
|0:1 Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 18
|33
|3.
|0:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|36 - 19
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|5.
|1:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|6.
|0:1 Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 22
|29
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|23 - 13
|27
|8.
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 21
|23
|9.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|10.
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 29
|22
|11.
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 22
|22
|12.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|13.
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|17 - 20
|21
|14.
|0:2 Заявка
|15
|3
|1
|11
|15 - 29
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|16
|10
|3
|3
|38 - 20
|33
|2.
|2:1 Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 16
|28
|3.
|1:4 Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 19
|28
|4.
|4:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 22
|27
|5.
|1:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|6.
|2:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 23
|26
|7.
|0:1 Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 18
|24
|8.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|9.
|0:0 Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|10.
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 21
|21
|11.
|0:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|1:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 20
|19
|13.
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 27
|19
|14.
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 28
|17
|15.
|1:2 Заявка
|16
|4
|4
|8
|25 - 33
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 20
|26
|2.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|3.
|1:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|27 - 26
|23
|4.
|1:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 23
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|6.
|0:0 Заявка
|16
|4
|8
|4
|24 - 26
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|8.
|0:1 Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 33
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|24 - 29
|13
|10.
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|11.
|0:0 Заявка
|15
|1
|8
|6
|26 - 37
|11
|12.
|0:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 29
|10
|13.
|0:1 Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
|14.
|0:2 Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 42
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 22
|32
|2.
|0:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 25
|31
|3.
|2:1 Заявка
|16
|9
|4
|3
|31 - 16
|31
|4.
|1:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 30
|24
|5.
|1:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|1:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|1:2 Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 30
|17
|8.
|4:1 Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 22
|17
|9.
|1:4 Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|10.
|0:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|12 - 28
|16
|11.
|0:1 Заявка
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|12.
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 25
|13
|13.
|0:0 Заявка
|14
|4
|0
|10
|15 - 32
|12
|14.
|2:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
|15.
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 27
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|20 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (6)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|17 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 12
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 9
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9