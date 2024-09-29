  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
ФК Монреаль
2:0
Второй тайм: 67'
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
1:0
50' Гол
Мартинес Хосеф
52' Желтая карточка
Эдвардс Рахим
2:0
55' Гол
Мартинес Хосеф
60' Желтая карточка
Груэсо Карлос
65' Желтая карточка
Юилл Джексон

Ход матча

50'
Мартинес Хосеф
(Дюк Брайс)
1:0
52'
Эдвардс Рахим
 
55'
Мартинес Хосеф
(Кларк Кейден)
2:0
56'
 
Юилл Джексон
Цакирис Нико
57'
 
Марье Поль
Пеллегрино Амаль
57'
 
Скахен Джек
Hernan Lopez
60'
 
Груэсо Карлос
65'
 
Юилл Джексон
Лучшие коэффициенты
ФК Монреаль
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
2.02
4.00
Реклама, pari.ru
43.00
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
16
Уотерман
Джоэл
4
Фернандо
Алварез
11
Маршалл-Ратти
Джакил
44
Эдвардс
Рахим
6
Пьетт
Самюэль
19
Салиба
Натан
10
Дюк
Брайс
23
Кларк
Кейден
17
Мартинес
Хосеф
42
Даниэль
де
Соуза
Брито
29
Акапо
Карлос
24
Мюнье
Даниэль
26
Тоньяо
94
Коста
Витор
30
Цакирис
Нико
7
Груэсо
Карлос
10
Эспиноса
Кристиан
23
Hernan
Lopez
9
Пеллегрино
Амаль
11
Эбобисс
Жереми
ФК Монреаль
3-4-2-1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1

История личных встреч

ФК Монреаль
Сан-Хосе Эрткуэйкс

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

М
1:2
М
2:0
М
1:0
М
3:1
М
1:1
М
2:0
ЛЧК
3:0
ЛЧК
1:0
М
2:2
М
3:1

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.2
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.6
0.4

Среднее время на гол

56
225

Всего голов

19
7

Голов в среднем за матч

1.9
0.7

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

47
128

Бомбардиры внутри турнира

ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 6 (1) 0.19
Сунуси Ибрахим 6 0.19
Коккаро Матиас 4 (2) 0.13
Ласситер Ариэль 3 0.1
Дюк Брайс 3 0.1
Тейшейра Руан 2 0.06
Вильсен Жюль-Антони 2 0.06
Янков Доминик 2 0.06
Опоку Квадво 2 0.06
Шуаньер Матьё 2 (1) 0.06
Кларк Кейден 2 0.06
Пьетт Самюэль 1 0.03
Фернандо Алварез 1 0.03
Салиба Натан 1 0.03
Пирс Том 1 0.03
Тойе Мейсон 1 0.03
Эдвардс Рахим 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0
Лаппалайнен Ласси 0 0
Корбо Габриэле 0 0
Хоакин Соса 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 7 0.23
Эбобисс Жереми 5 (1) 0.16
Эспиноса Кристиан 4 0.13
Hernan Lopez 4 0.13
Тоньяо 3 0.1
Марье Поль 3 0.1
Киканович Бенджамин 3 0.1
Коста Витор 2 0.06
Скахен Джек 1 0.03
Вилсон Бруно 1 0.03
Джадд Престон 1 0.03
Боуда Уссени 1 0.03
Акапо Карлос 0 0
Юилл Джексон 0 0
Цакирис Нико 0 0

Карточки

ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэмпбелл Джордж 8 0
Эдвардс Рахим 6 1
Ласситер Ариэль 5 1
Пьетт Самюэль 6 0
Салиба Натан 4 1
Шуаньер Матьё 5 0
Уотерман Джоэл 5 0
Янков Доминик 4 0
Хоакин Соса 3 0
Мартинес Хосеф 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Фернандо Алварез 2 0
Коккаро Матиас 2 0
Зухир Рида 2 0
Ваньяма Виктор 1 0
Корбо Габриэле 1 0
Пирс Том 1 0
Дюк Брайс 1 0
Сируа Жонатан 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Вильсен Жюль-Антони 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Витор 9 0
Груэсо Карлос 7 0
Акапо Карлос 6 0
Скахен Джек 6 0
Джадд Престон 4 1
Эспиноса Кристиан 5 0
Вилсон Бруно 3 1
Hernan Lopez 4 0
Юилл Джексон 2 1
Марье Поль 3 0
Моралес Альфредо 2 0
Тоньяо 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Ярброуг Вильям 1 0
Томпсон Томми 1 0
Бисон Таннер 1 0
Цакирис Нико 1 0
Боуда Уссени 1 0
Даниэль де Соуза Брито 1 0

Результаты матчей

ФК Монреаль
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

8
18
ФК Монреаль
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

31
26

Упущенные победы

12
7
ФК Монреаль
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
30% (9)
23% (7)
Сан-Хосе Эрткуэйкс
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
23% (7)
33% (10)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

37
28

Упущенные победы

20
25

Голы по времени матча

Забито

23
23
14 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
2
9%
4
17%
1-15
5
22%
2
9%
16-30
7
30%
8
35%
31-45
2
9%
4
17%
46-60
3
13%
4
17%
61-75
4
17%
1
4%
76-90

Пропущено

23
39
13 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
1
4%
2
5%
1-15
5
22%
9
23%
16-30
7
30%
7
18%
31-45
3
13%
3
8%
46-60
2
9%
5
13%
61-75
5
22%
13
33%
76-90

Забито

17
13
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
22 Не забивали 21
4
24%
2
15%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
2
12%
4
31%
46-60
7
41%
2
15%
61-75
3
18%
1
8%
76-90

Пропущено

39
31
16 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
4
10%
4
13%
1-15
7
18%
2
6%
16-30
5
13%
3
10%
31-45
10
26%
6
19%
46-60
3
8%
6
19%
61-75
10
26%
10
32%
76-90

Забито

40
36
19 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 12
11 Не забивали 8
6
15%
6
17%
1-15
6
15%
2
6%
16-30
7
18%
12
33%
31-45
4
10%
8
22%
46-60
10
25%
6
17%
61-75
7
18%
2
6%
76-90

Пропущено

62
70
29 В 1-м тайме 27
33 Во 2-м тайме 43
14 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 28
5
8%
6
9%
1-15
12
19%
11
16%
16-30
12
19%
10
14%
31-45
13
21%
9
13%
46-60
5
8%
11
16%
61-75
15
24%
23
33%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Монреаль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ФК Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Шарлотт 2:1 Цинциннати - ФК Монреаль 4:1
ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:0 Атлетико Сан-Луис - ФК Монреаль 2:3 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:2
Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Некакса 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Чивас Гвадалахара - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1

Результаты матчей

ФК Монреаль
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Точный счет

0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Точный счет

4:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
4:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

2:2
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
4:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 33%
0
9 раз 30%
1
7 раз 23%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
12 раз 40%
0
8 раз 27%
2
5 раз 17%
3
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

ФК Монреаль
Сан-Хосе Эрткуэйкс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
8
7
1.5
3
12
2
13
2.5
2
13
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
7
8
2
13
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
22
8
14
16
1.5
10
20
4
26
2.5
5
25
2
28
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 31 17 7 7 63 - 46 58
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 30 15 7 8 53 - 40 52
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 31 14 10 7 60 - 45 52
4.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 31 15 5 11 58 - 51 50
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 30 13 9 8 43 - 33 48
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 13 8 9 45 - 34 47
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 29 13 7 9 49 - 40 46
8.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 31 13 6 12 51 - 48 45
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 30 12 8 10 63 - 53 44
10.
Даллас
 0:1 Заявка 31 10 7 14 49 - 50 37
11.
Остин
 0:0 Заявка 31 9 9 13 32 - 42 36
12.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 31 6 14 11 43 - 57 32
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 32 8 8 16 49 - 58 32
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 31 5 3 23 37 - 71 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:1 Заявка 31 19 7 5 68 - 45 64
2.
Коламбус Крю
 2:1 Заявка 30 17 8 5 60 - 32 59
3.
Цинциннати
 0:1 Заявка 31 17 5 9 52 - 40 56
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 31 13 7 11 51 - 45 46
5.
Шарлотт
 1:0 Заявка 31 12 8 11 37 - 33 44
6.
Нью-Йорк Сити
 4:1 Заявка 31 12 8 11 47 - 44 44
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:4 Заявка 31 10 14 7 48 - 43 44
8.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 31 10 9 12 58 - 47 39
9.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 31 9 10 12 43 - 61 37
10.
Торонто
 0:0 Заявка 32 11 4 17 38 - 55 37
11.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 31 8 10 13 31 - 46 34
12.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 31 8 9 14 40 - 45 33
13.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 31 8 9 14 45 - 63 33
14.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 32 7 9 16 36 - 54 30
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 30 8 5 17 32 - 60 29

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 15 10 3 2 32 - 18 33
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 15 10 2 3 36 - 19 32
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
5.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
6.
Даллас
 0:1 Заявка 16 9 2 5 31 - 22 29
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 7 6 2 23 - 13 27
8.
Остин
 0:0 Заявка 16 6 5 5 22 - 21 23
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
11.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
13.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 16 5 6 5 17 - 20 21
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 15 3 1 11 15 - 29 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:1 Заявка 16 10 3 3 38 - 20 33
2.
Коламбус Крю
 2:1 Заявка 14 8 4 2 29 - 16 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:4 Заявка 16 7 7 2 29 - 19 28
4.
Нью-Йорк Сити
 4:1 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
5.
Шарлотт
 1:0 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 16 7 5 4 25 - 23 26
7.
Цинциннати
 0:1 Заявка 16 7 3 6 24 - 18 24
8.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
9.
Торонто
 0:0 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
10.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 16 5 6 5 21 - 21 21
11.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 16 5 4 7 26 - 20 19
13.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 16 5 4 7 19 - 27 19
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 16 4 5 7 17 - 28 17
15.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 16 4 4 8 25 - 33 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 8 2 5 25 - 20 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 15 7 2 6 27 - 26 23
4.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 15 6 3 6 21 - 23 21
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
6.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 16 4 8 4 24 - 26 20
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
8.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 16 5 2 9 26 - 33 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 3 4 8 24 - 29 13
10.
Остин
 0:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 15 1 8 6 26 - 37 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 16 2 4 10 16 - 29 10
13.
Даллас
 0:1 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 16 2 2 12 22 - 42 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:1 Заявка 15 10 2 3 28 - 22 32
2.
Интер Майами
 0:1 Заявка 15 9 4 2 30 - 25 31
3.
Коламбус Крю
 2:1 Заявка 16 9 4 3 31 - 16 31
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 16 7 3 6 26 - 30 24
5.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Шарлотт
 1:0 Заявка 16 5 3 8 18 - 21 18
7.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 15 4 5 6 20 - 30 17
8.
Нью-Йорк Сити
 4:1 Заявка 16 4 5 7 18 - 22 17
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:4 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
10.
Торонто
 0:0 Заявка 17 4 4 9 12 - 28 16
11.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 16 3 5 8 13 - 21 14
12.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 25 13
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 14 4 0 10 15 - 32 12
14.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 16 2 5 9 17 - 27 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 20 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (6)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 12
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 9
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Весь список
  • 52'
    Эдвардс Рахим получил желтую карточку от судьи
  • 50'
    Брюс Дьюк сделал результативную передачу.
  • 50'
    Г О О О О Л - Мартинес Хосеф бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ФК Монреаль
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
2.02
4.00
Реклама, pari.ru
43.00
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ФК Монреаль 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
ФК Монреаль
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный