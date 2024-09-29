Тур: 1. Стадион: Джилетт.
0:0
Второй тайм: 64'
Ход матча
41'
43'
31
Ивачич
Альяз
15
Бай
Брэндон
41
Luca
Langoni
10
Хиль
Карлес
18
Мур
Шак
20
Годой
Анибал
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
12
Банбери
Тил
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Luca LangoniПолузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
-
27 Паркер ТимЗащитник
- Полузащитник
-
21 Хиль НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
-
17 Вуд БоббиНападающий
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
10 Мухтар ХаниПолузащитник
-
12 Банбери ТилПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Язбек ПатрикПолузащитник
-
Главный тренер: B. J. Callaghan
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Нэшвилл
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.5
1.2
Среднее время на гол
180
75
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.4
0.25
Среднее время на гол
64
360
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1
0.78
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
90
115
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриони Джакомо
|9
|0.3
|Хиль Карлес
|6
|0.2
|Байрактаревич Есмир
|3
|0.1
|Вуд Бобби
|3
|0.1
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.07
|Чанкалай Томас
|2
|0.07
|Luca Langoni
|2
|0.07
|Хиль Начо
|1
|0.03
|Бак Ноуэл
|1
|0.03
|Харкс Иэн
|1
|0.03
|Лима Ник
|1
|0.03
|Борреро Дилан
|0
|0
|Джонс Дехуан
|0
|0
|Сандс Уилл
|0
|0
|Полстер Мэтт
|0
|0
|Бай Брэндон
|0
|0
|Peyton Miller
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарридж Сэм
|11
|0.35
|Мухтар Хани
|6 (3)
|0.19
|Банбери Тил
|3 (2)
|0.1
|Бойд Тайлер
|2
|0.06
|Мьюл Алекс
|2
|0.06
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0.03
|Мур Шак
|1
|0.03
|Циммерман Уокер
|1
|0.03
|Йервуд Дрю
|1
|0.03
|Годой Анибал
|1
|0.03
|Махер Джек
|1
|0.03
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
|Гейнс Маккинзи
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|9
|0
|Кесслер Генри
|7
|0
|Вриони Джакомо
|5
|1
|Арреага Хавьер
|6
|0
|Харкс Иэн
|5
|0
|Борреро Дилан
|3
|1
|Хиль Карлес
|4
|0
|Чанкалай Томас
|4
|0
|Ивачич Альяз
|3
|0
|Паркер Тим
|2
|0
|Хиль Начо
|2
|0
|Лима Ник
|2
|0
|Боатенг Эммануль II
|2
|0
|Спаулдинг Райан
|0
|1
|Вуд Бобби
|1
|0
|Кэй Марк-Энтони
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
|Байрактаревич Есмир
|1
|0
|Панайоту Джек
|1
|0
|Peyton Miller
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годой Анибал
|7
|0
|Мухтар Хани
|5
|0
|Йервуд Дрю
|5
|0
|Бауэр Джош
|5
|0
|Ловитц Дэниел
|4
|0
|Сарридж Сэм
|4
|0
|Анунга Брайан
|2
|1
|Мьюл Алекс
|3
|0
|Уиллис Джо
|1
|1
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Мур Шак
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Дэвис Шон II
|2
|0
|Аджаго Форстер
|2
|0
|Коллман Брент
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Язбек Патрик
|1
|0
|МакНотон Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Нэшвилл
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
9
4
Нью-Инглэнд Революшн
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
7% (1)
14% (2)
Нэшвилл
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
30
10
Упущенные победы
10
19
Нью-Инглэнд Революшн
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
48% (14)
31% (9)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
17% (5)
41% (12)
Нэшвилл
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
23% (7)
53% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
33
11
Упущенные победы
19
23
Голы по времени матча
Забито
16
10
14 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 24
4
25%
1
10%
1-15
4
25%
3
30%
16-30
6
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
1
6%
4
40%
76-90
Пропущено
29
25
9 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
1
3%
6
24%
1-15
4
14%
6
24%
16-30
4
14%
3
12%
31-45
6
21%
4
16%
46-60
5
17%
2
8%
61-75
9
31%
4
16%
76-90
Забито
15
23
6 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 10
21 Не забивали 16
1
7%
2
9%
1-15
3
20%
5
22%
16-30
2
13%
7
30%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
3
20%
2
9%
61-75
4
27%
4
17%
76-90
Пропущено
32
19
12 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
6%
1
5%
1-15
2
6%
3
16%
16-30
8
25%
4
21%
31-45
5
16%
3
16%
46-60
6
19%
3
16%
61-75
9
28%
5
26%
76-90
Забито
31
33
20 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 14
10 Не забивали 10
5
16%
3
9%
1-15
7
23%
8
24%
16-30
8
26%
7
21%
31-45
2
6%
4
12%
46-60
4
13%
3
9%
61-75
5
16%
8
24%
76-90
Пропущено
61
44
21 В 1-м тайме 23
40 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 20
3
5%
7
16%
1-15
6
10%
9
20%
16-30
12
20%
7
16%
31-45
11
18%
7
16%
46-60
11
18%
5
11%
61-75
18
30%
30%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 2:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Сент-Луис Сити 2:2
Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Мазатлан 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1
Нэшвилл
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Нэшвилл - Цинциннати 2:2 Нэшвилл - Чикаго Файр 1:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 3:0
Нэшвилл - Остин 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Мазатлан 0:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
Нэшвилл
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
5
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Точный счет
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
11 раз 37%
0
10 раз 33%
2
8 раз 27%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Нью-Инглэнд Революшн
Нэшвилл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
133
411
610
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
77
410
311
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
2010
821
921
227
129
128
129
128
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|63 - 46
|58
|2.
|1:0 Заявка
|30
|15
|7
|8
|53 - 40
|52
|3.
|0:0 Заявка
|31
|14
|10
|7
|60 - 45
|52
|4.
|0:1 Заявка
|31
|15
|5
|11
|58 - 51
|50
|5.
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|43 - 33
|48
|6.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 34
|47
|7.
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|49 - 40
|46
|8.
|1:0 Заявка
|31
|13
|6
|12
|51 - 48
|45
|9.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|63 - 53
|44
|10.
|0:1 Заявка
|31
|10
|7
|14
|49 - 50
|37
|11.
|0:0 Заявка
|31
|9
|9
|13
|32 - 42
|36
|12.
|0:0 Заявка
|31
|6
|14
|11
|43 - 57
|32
|13.
|0:0 Заявка
|32
|8
|8
|16
|49 - 58
|32
|14.
|0:2 Заявка
|31
|5
|3
|23
|37 - 71
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|31
|19
|7
|5
|68 - 45
|64
|2.
|2:1 Заявка
|30
|17
|8
|5
|60 - 32
|59
|3.
|0:1 Заявка
|31
|17
|5
|9
|52 - 40
|56
|4.
|1:0 Заявка
|31
|13
|7
|11
|51 - 45
|46
|5.
|1:0 Заявка
|31
|12
|8
|11
|37 - 33
|44
|6.
|4:1 Заявка
|31
|12
|8
|11
|47 - 44
|44
|7.
|1:4 Заявка
|31
|10
|14
|7
|48 - 43
|44
|8.
|1:0 Заявка
|31
|10
|9
|12
|58 - 47
|39
|9.
|2:0 Заявка
|31
|9
|10
|12
|43 - 61
|37
|10.
|0:0 Заявка
|32
|11
|4
|17
|38 - 55
|37
|11.
|0:0 Заявка
|31
|8
|10
|13
|31 - 46
|34
|12.
|0:1 Заявка
|31
|8
|9
|14
|40 - 45
|33
|13.
|1:2 Заявка
|31
|8
|9
|14
|45 - 63
|33
|14.
|0:0 Заявка
|32
|7
|9
|16
|36 - 54
|30
|15.
|0:0 Заявка
|30
|8
|5
|17
|32 - 60
|29
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 24
|39
|2.
|0:1 Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 18
|33
|3.
|0:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|36 - 19
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|5.
|1:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|6.
|0:1 Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 22
|29
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|23 - 13
|27
|8.
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 21
|23
|9.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|10.
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 29
|22
|11.
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 22
|22
|12.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|13.
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|17 - 20
|21
|14.
|0:2 Заявка
|15
|3
|1
|11
|15 - 29
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|16
|10
|3
|3
|38 - 20
|33
|2.
|2:1 Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 16
|28
|3.
|1:4 Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 19
|28
|4.
|4:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 22
|27
|5.
|1:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|6.
|2:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 23
|26
|7.
|0:1 Заявка
|16
|7
|3
|6
|24 - 18
|24
|8.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|9.
|0:0 Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|10.
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 21
|21
|11.
|0:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|1:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 20
|19
|13.
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 27
|19
|14.
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 28
|17
|15.
|1:2 Заявка
|16
|4
|4
|8
|25 - 33
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 20
|26
|2.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|3.
|1:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|27 - 26
|23
|4.
|1:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 23
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|6.
|0:0 Заявка
|16
|4
|8
|4
|24 - 26
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|8.
|0:1 Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 33
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|24 - 29
|13
|10.
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|11.
|0:0 Заявка
|15
|1
|8
|6
|26 - 37
|11
|12.
|0:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 29
|10
|13.
|0:1 Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
|14.
|0:2 Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 42
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 22
|32
|2.
|0:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 25
|31
|3.
|2:1 Заявка
|16
|9
|4
|3
|31 - 16
|31
|4.
|1:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 30
|24
|5.
|1:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|1:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|1:2 Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 30
|17
|8.
|4:1 Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 22
|17
|9.
|1:4 Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|10.
|0:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|12 - 28
|16
|11.
|0:1 Заявка
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|12.
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 25
|13
|13.
|0:0 Заявка
|14
|4
|0
|10
|15 - 32
|12
|14.
|2:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
|15.
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 27
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|20 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (6)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|17 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 12
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 9
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9