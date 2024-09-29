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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Инглэнд Революшн
0:0
Второй тайм: 64'
Нэшвилл
0'
41' Желтая карточка
Мур Шак
43' Желтая карточка
Полстер Мэтт

Ход матча

41'
 
Мур Шак
43'
Полстер Мэтт
 
Лучшие коэффициенты
Нью-Инглэнд Революшн
Ничья
Нэшвилл
2.60
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3.65
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3.54
Все Коэффициенты
31
Ивачич
Альяз
15
Бай
Брэндон
3
Арреага
Хавьер
2
Ромни
Дейв
25
Peyton
Miller
80
Юсуф
Альхассан
8
Полстер
Мэтт
41
Luca
Langoni
10
Хиль
Карлес
18
Боатенг
Эммануль
II
9
Вриони
Джакомо
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шак
25
Циммерман
Уокер
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
20
Годой
Анибал
27
Анунга
Брайан
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
12
Банбери
Тил
9
Сарридж
Сэм
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1
Нэшвилл
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Нэшвилл

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
1:1
М
1:2
М
3:2
М
1:0
ТМК
0:1
М
0:0
М
2:0
М
1:1
М
0:0

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.5
1.2

Среднее время на гол

180
75

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.4
0.25

Среднее время на гол

64
360

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1
0.78

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

90
115

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 9 0.3
Хиль Карлес 6 0.2
Байрактаревич Есмир 3 0.1
Вуд Бобби 3 0.1
Боатенг Эммануль II 2 0.07
Чанкалай Томас 2 0.07
Luca Langoni 2 0.07
Хиль Начо 1 0.03
Бак Ноуэл 1 0.03
Харкс Иэн 1 0.03
Лима Ник 1 0.03
Борреро Дилан 0 0
Джонс Дехуан 0 0
Сандс Уилл 0 0
Полстер Мэтт 0 0
Бай Брэндон 0 0
Peyton Miller 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарридж Сэм 11 0.35
Мухтар Хани 6 (3) 0.19
Банбери Тил 3 (2) 0.1
Бойд Тайлер 2 0.06
Мьюл Алекс 2 0.06
Шаффельбург Джейкоб 1 0.03
Мур Шак 1 0.03
Циммерман Уокер 1 0.03
Йервуд Дрю 1 0.03
Годой Анибал 1 0.03
Махер Джек 1 0.03
Вашингтон Тейлор 0 0
Гейнс Маккинзи 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 9 0
Кесслер Генри 7 0
Вриони Джакомо 5 1
Арреага Хавьер 6 0
Харкс Иэн 5 0
Борреро Дилан 3 1
Хиль Карлес 4 0
Чанкалай Томас 4 0
Ивачич Альяз 3 0
Паркер Тим 2 0
Хиль Начо 2 0
Лима Ник 2 0
Боатенг Эммануль II 2 0
Спаулдинг Райан 0 1
Вуд Бобби 1 0
Кэй Марк-Энтони 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Байрактаревич Есмир 1 0
Панайоту Джек 1 0
Peyton Miller 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годой Анибал 7 0
Мухтар Хани 5 0
Йервуд Дрю 5 0
Бауэр Джош 5 0
Ловитц Дэниел 4 0
Сарридж Сэм 4 0
Анунга Брайан 2 1
Мьюл Алекс 3 0
Уиллис Джо 1 1
Бойд Тайлер 2 0
Мур Шак 2 0
Махер Джек 2 0
Дэвис Шон II 2 0
Аджаго Форстер 2 0
Коллман Брент 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Язбек Патрик 1 0
МакНотон Лукас 1 0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Нэшвилл
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

9
4
Нью-Инглэнд Революшн
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
7% (1)
14% (2)
Нэшвилл
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

30
10

Упущенные победы

10
19
Нью-Инглэнд Революшн
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
48% (14)
31% (9)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
17% (5)
41% (12)
Нэшвилл
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
23% (7)
53% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

33
11

Упущенные победы

19
23

Голы по времени матча

Забито

16
10
14 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 24
4
25%
1
10%
1-15
4
25%
3
30%
16-30
6
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
1
6%
4
40%
76-90

Пропущено

29
25
9 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
1
3%
6
24%
1-15
4
14%
6
24%
16-30
4
14%
3
12%
31-45
6
21%
4
16%
46-60
5
17%
2
8%
61-75
9
31%
4
16%
76-90

Забито

15
23
6 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 10
21 Не забивали 16
1
7%
2
9%
1-15
3
20%
5
22%
16-30
2
13%
7
30%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
3
20%
2
9%
61-75
4
27%
4
17%
76-90

Пропущено

32
19
12 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
6%
1
5%
1-15
2
6%
3
16%
16-30
8
25%
4
21%
31-45
5
16%
3
16%
46-60
6
19%
3
16%
61-75
9
28%
5
26%
76-90

Забито

31
33
20 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 14
10 Не забивали 10
5
16%
3
9%
1-15
7
23%
8
24%
16-30
8
26%
7
21%
31-45
2
6%
4
12%
46-60
4
13%
3
9%
61-75
5
16%
8
24%
76-90

Пропущено

61
44
21 В 1-м тайме 23
40 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 20
3
5%
7
16%
1-15
6
10%
9
20%
16-30
12
20%
7
16%
31-45
11
18%
7
16%
46-60
11
18%
5
11%
61-75
18
30%
30%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 2:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Сент-Луис Сити 2:2
Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Мазатлан 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 0:1
Нэшвилл
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Нэшвилл - Цинциннати 2:2 Нэшвилл - Чикаго Файр 1:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 3:0
Нэшвилл - Остин 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Мазатлан 0:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 1:1

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
Нэшвилл

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
5
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
11 раз 37%
0
10 раз 33%
2
8 раз 27%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Нью-Инглэнд Революшн
Нэшвилл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
3
4
11
1.5
6
10
1
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
7
7
4
10
1.5
3
11
1
13
2.5
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
20
10
8
21
1.5
9
21
2
27
2.5
1
29
1
28
3.5
1
29
1
28
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 31 17 7 7 63 - 46 58
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 30 15 7 8 53 - 40 52
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 31 14 10 7 60 - 45 52
4.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 31 15 5 11 58 - 51 50
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 30 13 9 8 43 - 33 48
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 13 8 9 45 - 34 47
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 29 13 7 9 49 - 40 46
8.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 31 13 6 12 51 - 48 45
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 30 12 8 10 63 - 53 44
10.
Даллас
 0:1 Заявка 31 10 7 14 49 - 50 37
11.
Остин
 0:0 Заявка 31 9 9 13 32 - 42 36
12.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 31 6 14 11 43 - 57 32
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 32 8 8 16 49 - 58 32
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 31 5 3 23 37 - 71 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:1 Заявка 31 19 7 5 68 - 45 64
2.
Коламбус Крю
 2:1 Заявка 30 17 8 5 60 - 32 59
3.
Цинциннати
 0:1 Заявка 31 17 5 9 52 - 40 56
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 31 13 7 11 51 - 45 46
5.
Шарлотт
 1:0 Заявка 31 12 8 11 37 - 33 44
6.
Нью-Йорк Сити
 4:1 Заявка 31 12 8 11 47 - 44 44
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:4 Заявка 31 10 14 7 48 - 43 44
8.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 31 10 9 12 58 - 47 39
9.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 31 9 10 12 43 - 61 37
10.
Торонто
 0:0 Заявка 32 11 4 17 38 - 55 37
11.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 31 8 10 13 31 - 46 34
12.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 31 8 9 14 40 - 45 33
13.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 31 8 9 14 45 - 63 33
14.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 32 7 9 16 36 - 54 30
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 30 8 5 17 32 - 60 29

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 15 10 3 2 32 - 18 33
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 15 10 2 3 36 - 19 32
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
5.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
6.
Даллас
 0:1 Заявка 16 9 2 5 31 - 22 29
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 7 6 2 23 - 13 27
8.
Остин
 0:0 Заявка 16 6 5 5 22 - 21 23
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
11.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
13.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 16 5 6 5 17 - 20 21
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 15 3 1 11 15 - 29 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:1 Заявка 16 10 3 3 38 - 20 33
2.
Коламбус Крю
 2:1 Заявка 14 8 4 2 29 - 16 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:4 Заявка 16 7 7 2 29 - 19 28
4.
Нью-Йорк Сити
 4:1 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
5.
Шарлотт
 1:0 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 16 7 5 4 25 - 23 26
7.
Цинциннати
 0:1 Заявка 16 7 3 6 24 - 18 24
8.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
9.
Торонто
 0:0 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
10.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 16 5 6 5 21 - 21 21
11.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 16 5 4 7 26 - 20 19
13.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 16 5 4 7 19 - 27 19
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 16 4 5 7 17 - 28 17
15.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 16 4 4 8 25 - 33 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 8 2 5 25 - 20 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 15 7 2 6 27 - 26 23
4.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 15 6 3 6 21 - 23 21
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
6.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 16 4 8 4 24 - 26 20
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
8.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 16 5 2 9 26 - 33 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 3 4 8 24 - 29 13
10.
Остин
 0:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 15 1 8 6 26 - 37 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 16 2 4 10 16 - 29 10
13.
Даллас
 0:1 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 16 2 2 12 22 - 42 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:1 Заявка 15 10 2 3 28 - 22 32
2.
Интер Майами
 0:1 Заявка 15 9 4 2 30 - 25 31
3.
Коламбус Крю
 2:1 Заявка 16 9 4 3 31 - 16 31
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 16 7 3 6 26 - 30 24
5.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Шарлотт
 1:0 Заявка 16 5 3 8 18 - 21 18
7.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 15 4 5 6 20 - 30 17
8.
Нью-Йорк Сити
 4:1 Заявка 16 4 5 7 18 - 22 17
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:4 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
10.
Торонто
 0:0 Заявка 17 4 4 9 12 - 28 16
11.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 16 3 5 8 13 - 21 14
12.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 25 13
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 14 4 0 10 15 - 32 12
14.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 16 2 5 9 17 - 27 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 20 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (6)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 12
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 9
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Полстер Мэтт получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Мур Шак получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нью-Инглэнд Революшн
Ничья
Нэшвилл
2.60
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3.65
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3.54
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл онлайн

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Нэшвилл
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