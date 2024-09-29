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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Даллас
0:1
Первый тайм: 24'
Орландо Сити
0'
0:1
18' Гол
Энрике Рамиро

Ход матча

18'
0:1
Энрике Рамиро
(Рафаэл Дос Сантос)
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Орландо Сити
2.55
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3.60
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2.80
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Все Коэффициенты
30
Пас
Мартен
25
Ибеага
Себастьен
3
Гонсалес
Омар
4
Фарфан
Марко
5
Тейшейра
Руан
7
Арриола
Пол
8
Льетгет
Себастьян
6
Дельгадо
Патриксон
10
Феррейра
Хесус
20
Веласко
Алан
9
Муса
Петар
1
Гальесе
Педро
24
Смит
Кайл
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Рафаэл
Дос
Сантос
5
Араухо
Сесар
16
Вильдер
Картахена
10
Торрес
Факундо
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
7
Энрике
Рамиро
Даллас
3-4-2-1
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Даллас
Орландо Сити

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

М
1:3
М
0:0
М
2:0
М
2:0
М
0:0
М
4:0
М
0:2

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

0.75
0

Среднее время на гол

120
0

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
0.71

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

70
126

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 15 (1) 0.48
Феррейра Хесус 5 (1) 0.16
Фаррингтон Логан 4 0.13
Дельгадо Патриксон 4 0.13
Арриола Пол 4 (1) 0.13
Берджесс Нкоси 3 0.1
Льетгет Себастьян 2 0.06
Ильяраменди Асьер 2 0.06
Джункуа Сэм 1 0.03
Анса Юджин 1 0.03
Фрейзер Лиам 1 0.03
Фарфан Марко 1 0.03
Нтсабеленг Тсики 1 0.03
Ибеага Себастьен 1 0.03
Сили Данте 1 0.03
Веласко Алан 1 (1) 0.03
Камунго Бернард 0 0
Твумаси Эма 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Факундо 12 (2) 0.39
Макгуайр Данкан 9 0.29
Муриэль Луис 5 (2) 0.16
Энрике Рамиро 5 0.16
Ангуло Иван 4 0.13
Охеда Мартин 3 0.1
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0.06
Линн Джек 2 0.06
Лодейро Николас 1 0.03
Рафаэл Дос Сантос 1 0.03
Араухо Сесар 1 0.03
Брекало Давид 1 0.03
Янссон Робин 1 0.03
Вильдер Картахена 0 0
Фриман Алекс 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ильяраменди Асьер 7 0
Арриола Пол 6 0
Ибеага Себастьен 6 0
Муса Петар 5 0
Берджесс Нкоси 3 1
Фрейзер Лиам 4 0
Пас Мартен 3 0
Фарфан Марко 3 0
Сили Данте 3 0
Твумаси Эма 3 0
Норрис Нолан 3 0
Фаррингтон Логан 3 0
Джункуа Сэм 2 0
Веласко Алан 2 0
Камунго Бернард 2 0
Нтсабеленг Тсики 2 0
Дельгадо Патриксон 2 0
Гонсалес Омар 1 0
Льетгет Себастьян 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Tarik Scott 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Сесар 10 0
Янссон Робин 7 0
Вильдер Картахена 6 0
Шлегель Родриго 3 1
Тоурхалльссон Дагюр Дан 4 0
Ангуло Иван 4 0
Макгуайр Данкан 4 0
Энрике Рамиро 4 0
Фелипе 3 0
Рафаэл Дос Сантос 2 0
Муриэль Луис 2 0
Торрес Факундо 2 0
Смит Кайл 2 0
Лодейро Николас 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Гальесе Педро 1 0
Брекало Давид 1 0
Охеда Мартин 1 0

Результаты матчей

Даллас
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Орландо Сити
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

7
10
Даллас
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Орландо Сити
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

22
11

Упущенные победы

8
20
Даллас
78.3%
21.7%
18 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (12)
50% (15)
10% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
37% (11)
17% (5)
Орландо Сити
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (9)
23% (7)
47% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

32
19

Упущенные победы

15
30

Голы по времени матча

Забито

30
23
12 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
3
10%
1
4%
1-15
5
17%
5
22%
16-30
4
13%
1
4%
31-45
8
27%
3
13%
46-60
6
20%
3
13%
61-75
4
13%
10
43%
76-90

Пропущено

22
32
9 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
3
14%
8
25%
1-15
4
18%
4
13%
16-30
2
9%
6
19%
31-45
3
14%
3
9%
46-60
3
14%
6
19%
61-75
7
32%
5
16%
76-90

Забито

19
24
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
18 Не забивали 20
2
11%
4
17%
1-15
2
11%
5
21%
16-30
4
21%
4
17%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
5
26%
4
17%
61-75
4
21%
4
17%
76-90

Пропущено

27
16
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
5
19%
2
13%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
3
11%
3
19%
31-45
5
19%
2
13%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
6
22%
6
38%
76-90

Забито

49
47
20 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 12
5 Не забивали 9
5
10%
5
11%
1-15
7
14%
10
21%
16-30
8
16%
5
11%
31-45
10
20%
6
13%
46-60
11
22%
7
15%
61-75
8
16%
14
30%
30%
76-90

Пропущено

49
48
21 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 22
8
16%
10
21%
1-15
8
16%
5
10%
16-30
5
10%
9
19%
31-45
8
16%
5
10%
46-60
7
14%
8
17%
61-75
13
27%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Даллас - Лос-Анджелес 3:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 2:3
Ди Си Юнайтед - Даллас 3:4 Даллас - Хуарес 0:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Даллас - Остин 3:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Даллас - Цинциннати 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1
Орландо Сити
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Коламбус Крю - Орландо Сити 4:3 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Орландо Сити - Нэшвилл 3:0
Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Крус Асуль 0:0 Орландо Сити - Атлетико Сан-Луис 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2

Результаты матчей

Даллас
Орландо Сити

Точный счет

2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
2:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
3
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%

Точный счет

2:1
5 раз 17%
3:1
4 раза 13%
3:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
5 раз 17%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
8 раз 27%
2
7 раз 23%
3
7 раз 23%
1
6 раз 20%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Даллас
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
11
4
11
4
1.5
7
8
5
10
2.5
4
11
1
14
3.5
2
13
1
14
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
4
11
1.5
9
6
1
14
2.5
5
10
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
22
8
15
15
1.5
16
14
6
24
2.5
9
21
2
28
3.5
2
28
1
29
4.5
1
29

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 31 17 7 7 63 - 46 58
2.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 31 14 10 7 60 - 45 52
3.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 30 14 8 8 53 - 41 50
4.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 31 15 5 11 58 - 51 50
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 30 13 9 8 43 - 33 48
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 30 13 8 9 45 - 34 47
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 29 13 7 9 49 - 40 46
8.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 31 13 6 12 51 - 48 45
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 30 12 8 10 63 - 53 44
10.
Даллас
 0:1 Заявка 31 10 7 14 49 - 50 37
11.
Остин
 0:0 Заявка 31 9 9 13 32 - 42 36
12.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 31 6 14 11 43 - 57 32
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 32 8 8 16 49 - 58 32
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 31 5 3 23 37 - 71 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:1 Заявка 31 19 7 5 68 - 45 64
2.
Коламбус Крю
 2:1 Заявка 30 17 8 5 60 - 32 59
3.
Цинциннати
 1:1 Заявка 31 17 6 8 53 - 40 57
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 31 13 7 11 51 - 45 46
5.
Шарлотт
 1:0 Заявка 31 12 8 11 37 - 33 44
6.
Нью-Йорк Сити
 4:1 Заявка 31 12 8 11 47 - 44 44
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:4 Заявка 31 10 14 7 48 - 43 44
8.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 31 10 9 12 58 - 47 39
9.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 31 9 10 12 43 - 61 37
10.
Торонто
 0:0 Заявка 32 11 4 17 38 - 55 37
11.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 31 8 10 13 31 - 46 34
12.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 31 8 9 14 40 - 45 33
13.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 31 8 9 14 45 - 63 33
14.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 32 7 9 16 36 - 54 30
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 30 8 5 17 32 - 60 29

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 15 10 3 2 32 - 18 33
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 15 10 2 3 36 - 19 32
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
5.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
6.
Даллас
 0:1 Заявка 16 9 2 5 31 - 22 29
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 7 6 2 23 - 13 27
8.
Остин
 0:0 Заявка 16 6 5 5 22 - 21 23
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
11.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
13.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 16 5 6 5 17 - 20 21
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 15 3 1 11 15 - 29 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 0:1 Заявка 16 10 3 3 38 - 20 33
2.
Коламбус Крю
 2:1 Заявка 14 8 4 2 29 - 16 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:4 Заявка 16 7 7 2 29 - 19 28
4.
Нью-Йорк Сити
 4:1 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
5.
Шарлотт
 1:0 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 16 7 5 4 25 - 23 26
7.
Цинциннати
 1:1 Заявка 16 7 4 5 25 - 18 25
8.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
9.
Торонто
 0:0 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
10.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 16 5 6 5 21 - 21 21
11.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 16 5 4 7 26 - 20 19
13.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 16 5 4 7 19 - 27 19
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 16 4 5 7 17 - 28 17
15.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 16 4 4 8 25 - 33 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 8 2 5 25 - 20 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 1:0 Заявка 15 7 2 6 27 - 26 23
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
5.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 16 4 8 4 24 - 26 20
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
7.
Лос-Анджелес
 1:1 Заявка 15 5 4 6 21 - 24 19
8.
Колорадо Рэпидс
 0:1 Заявка 16 5 2 9 26 - 33 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 3 4 8 24 - 29 13
10.
Остин
 0:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 15 1 8 6 26 - 37 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 16 2 4 10 16 - 29 10
13.
Даллас
 0:1 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:2 Заявка 16 2 2 12 22 - 42 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:1 Заявка 15 10 2 3 28 - 22 32
2.
Интер Майами
 0:1 Заявка 15 9 4 2 30 - 25 31
3.
Коламбус Крю
 2:1 Заявка 16 9 4 3 31 - 16 31
4.
Орландо Сити
 1:0 Заявка 16 7 3 6 26 - 30 24
5.
Филадельфия Юнион
 1:0 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Шарлотт
 1:0 Заявка 16 5 3 8 18 - 21 18
7.
Ди Си Юнайтед
 1:2 Заявка 15 4 5 6 20 - 30 17
8.
Нью-Йорк Сити
 4:1 Заявка 16 4 5 7 18 - 22 17
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:4 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
10.
Торонто
 0:0 Заявка 17 4 4 9 12 - 28 16
11.
Атланта Юнайтед
 0:1 Заявка 16 3 5 8 13 - 21 14
12.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 15 3 4 8 10 - 25 13
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 14 4 0 10 15 - 32 12
14.
ФК Монреаль
 2:0 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 16 2 5 9 17 - 27 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 20 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 17 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (6)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 12
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 9
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 9
Весь список
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Орландо Сити
2.55
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3.60
Реклама, betcity.ru
2.80
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Даллас
Орландо Сити
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