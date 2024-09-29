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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Даллас
1:3
Конец матча
Орландо Сити
0'
0:1
18' Гол
Энрике Рамиро
0:2
51' Гол
Шлегель Родриго
0:3
55' Гол
Торрес Факундо
67' Желтая карточка
Араухо Сесар
1:3
78' Пенальти
Арриола Пол
86' Желтая карточка
Гальесе Педро
90' Желтая карточка
Фаррингтон Логан
90' Желтая карточка
Макгуайр Данкан
90'+9
30
Пас
Мартен
25
Ибеага
Себастьен
3
Гонсалес
Омар
4
Фарфан
Марко
5
Тейшейра
Руан
7
Арриола
Пол
8
Льетгет
Себастьян
6
Дельгадо
Патриксон
10
Феррейра
Хесус
20
Веласко
Алан
9
Муса
Петар
1
Гальесе
Педро
24
Смит
Кайл
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Рафаэл
Дос
Сантос
5
Араухо
Сесар
16
Вильдер
Картахена
10
Торрес
Факундо
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
7
Энрике
Рамиро
Даллас
3-4-2-1
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Даллас
Орландо Сити

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

М
1:3
М
0:0
М
2:0
М
2:0
М
0:0
М
4:0
М
0:2

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

0.75
0

Среднее время на гол

120
0

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
0.71

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

70
126

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 15 (1) 0.48
Феррейра Хесус 5 (1) 0.16
Арриола Пол 5 (2) 0.16
Фаррингтон Логан 4 0.13
Дельгадо Патриксон 4 0.13
Берджесс Нкоси 3 0.1
Льетгет Себастьян 2 0.06
Ильяраменди Асьер 2 0.06
Джункуа Сэм 1 0.03
Анса Юджин 1 0.03
Фрейзер Лиам 1 0.03
Фарфан Марко 1 0.03
Нтсабеленг Тсики 1 0.03
Ибеага Себастьен 1 0.03
Сили Данте 1 0.03
Веласко Алан 1 (1) 0.03
Камунго Бернард 0 0
Твумаси Эма 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Факундо 13 (2) 0.42
Макгуайр Данкан 9 0.29
Энрике Рамиро 6 0.19
Муриэль Луис 5 (2) 0.16
Ангуло Иван 4 0.13
Охеда Мартин 3 0.1
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0.06
Линн Джек 2 0.06
Лодейро Николас 1 0.03
Рафаэл Дос Сантос 1 0.03
Араухо Сесар 1 0.03
Брекало Давид 1 0.03
Шлегель Родриго 1 0.03
Янссон Робин 1 0.03
Вильдер Картахена 0 0
Фриман Алекс 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ильяраменди Асьер 7 0
Арриола Пол 6 0
Ибеага Себастьен 6 0
Муса Петар 5 0
Берджесс Нкоси 3 1
Фрейзер Лиам 4 0
Фаррингтон Логан 4 0
Пас Мартен 3 0
Фарфан Марко 3 0
Сили Данте 3 0
Твумаси Эма 3 0
Норрис Нолан 3 0
Джункуа Сэм 2 0
Веласко Алан 2 0
Камунго Бернард 2 0
Нтсабеленг Тсики 2 0
Дельгадо Патриксон 2 0
Гонсалес Омар 1 0
Льетгет Себастьян 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Tarik Scott 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Сесар 11 0
Янссон Робин 7 0
Вильдер Картахена 6 0
Шлегель Родриго 3 1
Тоурхалльссон Дагюр Дан 4 0
Ангуло Иван 4 0
Макгуайр Данкан 4 0
Энрике Рамиро 4 0
Фелипе 3 0
Рафаэл Дос Сантос 2 0
Муриэль Луис 2 0
Гальесе Педро 2 0
Торрес Факундо 2 0
Смит Кайл 2 0
Лодейро Николас 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Брекало Давид 1 0
Охеда Мартин 1 0

Результаты матчей

Даллас
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Орландо Сити
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

8
10
Даллас
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Орландо Сити
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

22
11

Упущенные победы

8
20
Даллас
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (12)
48% (15)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
35% (11)
19% (6)
Орландо Сити
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (10)
23% (7)
45% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

32
20

Упущенные победы

16
30

Голы по времени матча

Забито

31
26
12 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
3
10%
1
4%
1-15
5
16%
6
23%
16-30
4
13%
1
4%
31-45
8
26%
5
19%
46-60
6
19%
3
12%
61-75
5
16%
10
38%
76-90

Пропущено

25
33
10 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
3
12%
8
24%
1-15
5
20%
4
12%
16-30
2
8%
6
18%
31-45
5
20%
3
9%
46-60
3
12%
6
18%
61-75
7
28%
6
18%
76-90

Забито

19
24
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
19 Не забивали 21
2
11%
4
17%
1-15
2
11%
5
21%
16-30
4
21%
4
17%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
5
26%
4
17%
61-75
4
21%
4
17%
76-90

Пропущено

27
16
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
5
19%
2
13%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
3
11%
3
19%
31-45
5
19%
2
13%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
6
22%
6
38%
76-90

Забито

50
50
20 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 13
5 Не забивали 9
5
10%
5
10%
1-15
7
14%
11
22%
16-30
8
16%
5
10%
31-45
10
20%
8
16%
46-60
11
22%
7
14%
61-75
9
18%
14
28%
76-90

Пропущено

52
49
22 В 1-м тайме 24
30 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 23
8
15%
10
20%
1-15
9
17%
5
10%
16-30
5
10%
9
18%
31-45
10
19%
5
10%
46-60
7
13%
8
16%
61-75
13
25%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Даллас - Лос-Анджелес 3:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 2:3
Ди Си Юнайтед - Даллас 3:4 Даллас - Хуарес 0:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Даллас - Остин 3:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Даллас - Цинциннати 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1
Орландо Сити
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Коламбус Крю - Орландо Сити 4:3 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Орландо Сити - Нэшвилл 3:0
Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Крус Асуль 0:0 Орландо Сити - Атлетико Сан-Луис 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2

Результаты матчей

Даллас
Орландо Сити

Точный счет

2:0
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
3
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
2 раза 13%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
3:1
4 раза 13%
3:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 35%
2
9 раз 29%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
8 раз 26%
3
8 раз 26%
2
7 раз 23%
1
6 раз 19%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Даллас
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
4
11
5
1.5
7
8
5
11
2.5
4
11
1
15
3.5
2
13
1
15
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
4
4
11
1.5
10
6
1
14
2.5
6
10
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
23
8
15
16
1.5
17
14
6
25
2.5
10
21
2
29
3.5
2
29
1
30
4.5
1
30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 31 17 7 7 63 - 46 58
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 30 15 7 8 54 - 41 52
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 31 14 10 7 62 - 47 52
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 31 15 5 11 58 - 53 50
5.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 31 14 8 9 46 - 34 50
6.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 30 14 7 9 50 - 40 49
7.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 31 13 9 9 43 - 34 48
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 31 13 6 12 53 - 48 45
9.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 31 12 8 11 63 - 54 44
10.
Даллас
 Заявка 31 10 7 14 50 - 52 37
11.
Остин
 Заявка 31 9 9 13 34 - 44 36
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 31 7 13 11 46 - 58 34
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 32 8 7 17 50 - 61 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 31 5 3 23 37 - 72 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 31 19 8 4 69 - 45 65
2.
Коламбус Крю
 Заявка 30 16 9 5 60 - 33 57
3.
Цинциннати
 Заявка 31 17 5 9 53 - 41 56
4.
Орландо Сити
 Заявка 31 13 7 11 53 - 46 46
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 31 12 8 11 48 - 44 44
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 31 10 14 7 48 - 44 44
7.
Шарлотт
 Заявка 31 11 9 11 37 - 34 42
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 31 9 10 12 58 - 48 37
9.
ФК Монреаль
 Заявка 31 9 10 12 44 - 61 37
10.
Торонто
 Заявка 32 11 4 17 39 - 56 37
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 31 8 10 13 41 - 45 34
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 31 8 10 13 46 - 63 34
13.
Нэшвилл
 Заявка 31 8 9 14 31 - 47 33
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 30 9 4 17 33 - 60 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 32 7 9 16 37 - 55 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 10 3 2 32 - 18 33
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 10 2 3 36 - 19 32
4.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
9.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
11.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 1 11 15 - 29 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 8 4 2 29 - 16 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
5.
Шарлотт
 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6.
ФК Монреаль
 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Цинциннати
 Заявка 16 7 3 6 25 - 19 24
8.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
9.
Торонто
 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
10.
Нэшвилл
 Заявка 16 5 6 5 21 - 21 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 4 7 18 - 28 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 16 8 2 6 25 - 21 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 27 - 26 23
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 6 3 6 22 - 24 21
5.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 4 8 4 26 - 28 20
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
10.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 16 3 4 9 24 - 30 13
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 1 8 6 26 - 37 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Даллас
 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 10 2 3 28 - 22 32
2.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 30 - 25 31
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 3 6 28 - 31 24
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 5 6 20 - 30 17
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
9.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 0 10 15 - 32 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 15 3 3 9 10 - 26 12
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
15.
Чикаго Файр
 Заявка 16 2 5 9 17 - 27 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 21 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 18 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (6)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Орландо Сити Араухо Сесар 11
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 18'
      Рафаэл Дос Сантос сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Энрике Рамиро бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Даллас 1:3 Орландо Сити онлайн

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