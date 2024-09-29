Тур: 1. Стадион: Тойота.
1:3
Конец матча
0'
0:1
18' ГолЭнрике Рамиро
0:2
51' ГолШлегель Родриго
0:3
55' ГолТоррес Факундо
67' Желтая карточкаАраухо Сесар
1:3
78' ПенальтиАрриола Пол
86' Желтая карточкаГальесе Педро
90' Желтая карточкаФаррингтон Логан
90' Желтая карточкаМакгуайр Данкан
90'+9
Ход матча
18'
51'
0:2
55'
0:3
67'
78'
1:3
81'
86'
90'
90'
30
Пас
Мартен
20
Веласко
Алан
24
Смит
Кайл
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Веласко АланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
29 Джункуа СэмПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Кафумана ШоуПолузащитник
-
31 Анса ЮджинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петер Люксен
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Отеро ХавьерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Брусет ХейнеНападающий
-
8 ФелипеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Цукада ЮтароНападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
История личных встреч
Даллас
Орландо Сити
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
0.75
0
Среднее время на гол
120
0
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.29
0.71
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
70
126
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|15 (1)
|0.48
|Феррейра Хесус
|5 (1)
|0.16
|Арриола Пол
|5 (2)
|0.16
|Фаррингтон Логан
|4
|0.13
|Дельгадо Патриксон
|4
|0.13
|Берджесс Нкоси
|3
|0.1
|Льетгет Себастьян
|2
|0.06
|Ильяраменди Асьер
|2
|0.06
|Джункуа Сэм
|1
|0.03
|Анса Юджин
|1
|0.03
|Фрейзер Лиам
|1
|0.03
|Фарфан Марко
|1
|0.03
|Нтсабеленг Тсики
|1
|0.03
|Ибеага Себастьен
|1
|0.03
|Сили Данте
|1
|0.03
|Веласко Алан
|1 (1)
|0.03
|Камунго Бернард
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Факундо
|13 (2)
|0.42
|Макгуайр Данкан
|9
|0.29
|Энрике Рамиро
|6
|0.19
|Муриэль Луис
|5 (2)
|0.16
|Ангуло Иван
|4
|0.13
|Охеда Мартин
|3
|0.1
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0.06
|Линн Джек
|2
|0.06
|Лодейро Николас
|1
|0.03
|Рафаэл Дос Сантос
|1
|0.03
|Араухо Сесар
|1
|0.03
|Брекало Давид
|1
|0.03
|Шлегель Родриго
|1
|0.03
|Янссон Робин
|1
|0.03
|Вильдер Картахена
|0
|0
|Фриман Алекс
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ильяраменди Асьер
|7
|0
|Арриола Пол
|6
|0
|Ибеага Себастьен
|6
|0
|Муса Петар
|5
|0
|Берджесс Нкоси
|3
|1
|Фрейзер Лиам
|4
|0
|Фаррингтон Логан
|4
|0
|Пас Мартен
|3
|0
|Фарфан Марко
|3
|0
|Сили Данте
|3
|0
|Твумаси Эма
|3
|0
|Норрис Нолан
|3
|0
|Джункуа Сэм
|2
|0
|Веласко Алан
|2
|0
|Камунго Бернард
|2
|0
|Нтсабеленг Тсики
|2
|0
|Дельгадо Патриксон
|2
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Льетгет Себастьян
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
|Tarik Scott
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Сесар
|11
|0
|Янссон Робин
|7
|0
|Вильдер Картахена
|6
|0
|Шлегель Родриго
|3
|1
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|4
|0
|Ангуло Иван
|4
|0
|Макгуайр Данкан
|4
|0
|Энрике Рамиро
|4
|0
|Фелипе
|3
|0
|Рафаэл Дос Сантос
|2
|0
|Муриэль Луис
|2
|0
|Гальесе Педро
|2
|0
|Торрес Факундо
|2
|0
|Смит Кайл
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Охеда Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Даллас
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Орландо Сити
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
8
10
Даллас
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Орландо Сити
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
22
11
Упущенные победы
8
20
Даллас
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (12)
48% (15)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
35% (11)
19% (6)
Орландо Сити
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (10)
23% (7)
45% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
32
20
Упущенные победы
16
30
Голы по времени матча
Забито
31
26
12 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
3
10%
1
4%
1-15
5
16%
6
23%
16-30
4
13%
1
4%
31-45
8
26%
5
19%
46-60
6
19%
3
12%
61-75
5
16%
10
38%
76-90
Пропущено
25
33
10 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
3
12%
8
24%
1-15
5
20%
4
12%
16-30
2
8%
6
18%
31-45
5
20%
3
9%
46-60
3
12%
6
18%
61-75
7
28%
6
18%
76-90
Забито
19
24
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
19 Не забивали 21
2
11%
4
17%
1-15
2
11%
5
21%
16-30
4
21%
4
17%
31-45
2
11%
3
13%
46-60
5
26%
4
17%
61-75
4
21%
4
17%
76-90
Пропущено
27
16
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
5
19%
2
13%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
3
11%
3
19%
31-45
5
19%
2
13%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
6
22%
6
38%
76-90
Забито
50
50
20 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 13
5 Не забивали 9
5
10%
5
10%
1-15
7
14%
11
22%
16-30
8
16%
5
10%
31-45
10
20%
8
16%
46-60
11
22%
7
14%
61-75
9
18%
14
28%
76-90
Пропущено
52
49
22 В 1-м тайме 24
30 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 23
8
15%
10
20%
1-15
9
17%
5
10%
16-30
5
10%
9
18%
31-45
10
19%
5
10%
46-60
7
13%
8
16%
61-75
13
25%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Даллас - Лос-Анджелес 3:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 2:3
Ди Си Юнайтед - Даллас 3:4 Даллас - Хуарес 0:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Даллас - Остин 3:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Даллас - Цинциннати 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1
Орландо Сити
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Коламбус Крю - Орландо Сити 4:3 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Орландо Сити - Нэшвилл 3:0
Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Крус Асуль 0:0 Орландо Сити - Атлетико Сан-Луис 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Коламбус Крю 0:2
Результаты матчей
Даллас
Орландо Сити
Точный счет
2:0
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
3
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
2 раза 13%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
3:1
4 раза 13%
3:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 35%
2
9 раз 29%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
8 раз 26%
3
8 раз 26%
2
7 раз 23%
1
6 раз 19%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Даллас
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
114
115
78
511
411
115
213
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
124
411
106
114
610
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
238
1516
1714
625
1021
229
229
130
130
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|63 - 46
|58
|2.
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|54 - 41
|52
|3.
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|62 - 47
|52
|4.
|Заявка
|31
|15
|5
|11
|58 - 53
|50
|5.
|1:0 Заявка
|31
|14
|8
|9
|46 - 34
|50
|6.
|1:0 Заявка
|30
|14
|7
|9
|50 - 40
|49
|7.
|0:1 Заявка
|31
|13
|9
|9
|43 - 34
|48
|8.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|53 - 48
|45
|9.
|0:1 Заявка
|31
|12
|8
|11
|63 - 54
|44
|10.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|50 - 52
|37
|11.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 44
|36
|12.
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|46 - 58
|34
|13.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|50 - 61
|31
|14.
|Заявка
|31
|5
|3
|23
|37 - 72
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|19
|8
|4
|69 - 45
|65
|2.
|Заявка
|30
|16
|9
|5
|60 - 33
|57
|3.
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|53 - 41
|56
|4.
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|53 - 46
|46
|5.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|48 - 44
|44
|6.
|Заявка
|31
|10
|14
|7
|48 - 44
|44
|7.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|37 - 34
|42
|8.
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|58 - 48
|37
|9.
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|44 - 61
|37
|10.
|Заявка
|32
|11
|4
|17
|39 - 56
|37
|11.
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|41 - 45
|34
|12.
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|46 - 63
|34
|13.
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|31 - 47
|33
|14.
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|33 - 60
|31
|15.
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|37 - 55
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 24
|39
|2.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 18
|33
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|36 - 19
|32
|4.
|0:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|5.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|6.
|1:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|1:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|11.
|0:1 Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 29
|22
|14.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|15 - 29
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 16
|28
|3.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 22
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 19
|24
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|9.
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 21
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 21
|26
|2.
|1:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|3.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|27 - 26
|23
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 24
|21
|5.
|1:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|6.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|26 - 28
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|8.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|10.
|0:1 Заявка
|16
|3
|4
|9
|24 - 30
|13
|11.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|26 - 37
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
|14.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 22
|32
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 25
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 31
|24
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 30
|17
|7.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|8.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|15 - 32
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 26
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 27
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|21 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|18 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (6)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|17 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|11
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 9