Тур: 1. Стадион: Солджер Филд.
1:1
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаХименес Гастон
0:1
45' ПенальтиОвусу Принс-Осеи
45' Желтая карточкаОсорио Джонатан
58' Желтая карточкаАкоста Келлин
60' Желтая карточкаО'Нил Шейн
83' Желтая карточкаДжонсон Шон
1:1
84' ГолДин Джонатан
90' Желтая карточкаКцихос Рафаэль
90' Желтая карточкаОмсберг Уайетт
90'+7
Ход матча
17'
45'
0:1
45'
58'
60'
83'
84'
1:1
90'
90'
34
Брэди
Крис
22
Ларьи
Ричи
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Дин ДжонатанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Барлоу ТомНападающий
-
Главный тренер: Клопас Фрэнк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Гавран ЛукаВратарь
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Томпсон КосиПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Керр ДеандреНападающий
-
-
Главный тренер: Хердман Джон
История личных встреч
Чикаго Файр
Торонто
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
34 матча
29.4%
32.4%
38.2%
10 побед 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
14.7%
47.1%
38.2%
5 побед 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
32.4%
41.2%
26.4%
11 побед 14 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
28
Голов в среднем за матч
1.44
1.56
Среднее время на гол
62
57
Всего голов
37
19
Голов в среднем за матч
2.06
1.19
Среднее время на гол
43
75
Всего голов
60
47
Голов в среднем за матч
1.76
1.38
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
Среднее время на гол
51
65
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|10
|0.31
|Гутьеррес Брайан
|6 (2)
|0.19
|Хайле-Селассие Марен
|5 (1)
|0.16
|Герберс Фабиан
|2
|0.06
|Акоста Келлин
|2
|0.06
|Куциас Георгиос
|2
|0.06
|Шакири Джердан
|2 (2)
|0.06
|Хименес Гастон
|1
|0.03
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.03
|Гутман Эндрю
|1
|0.03
|Теран Карлос
|1
|0.03
|Барлоу Том
|1
|0.03
|Аригони Аллан
|1
|0.03
|Пинеда Маурисио
|1
|0.03
|Дин Джонатан
|1
|0.03
|Суке Арно
|0
|0
|Ласситер Ариэль
|0
|0
|Сальквист Тобиас
|0
|0
|Мюллер Крис
|0
|0
|Брэди Крис
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|8
|0.25
|Овусу Принс-Осеи
|8 (1)
|0.25
|Инсинье Лоренцо
|4 (1)
|0.13
|Керр Деандре
|3
|0.09
|Этьенн Дерик
|3
|0.09
|Лонгстафф Мэттью
|2
|0.06
|Осорио Джонатан
|2
|0.06
|Спайсер Тайрис
|2
|0.06
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0.03
|Петретта Рауль
|1
|0.03
|Камареро Алонсо Коэльо
|1
|0.03
|Ларьи Ричи
|1
|0.03
|Флорес Дейби
|1
|0.03
|Франклин Кобе
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кцихос Рафаэль
|7
|0
|Герберс Фабиан
|7
|0
|Акоста Келлин
|6
|0
|Аригони Аллан
|6
|0
|Пинеда Маурисио
|5
|0
|Гутьеррес Брайан
|5
|0
|Теран Карлос
|3
|1
|Омсберг Уайетт
|4
|0
|Кейперс Уго
|3
|0
|Наварро Федерико
|3
|0
|Хименес Гастон
|2
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Куциас Георгиос
|2
|0
|Дин Джонатан
|2
|0
|Брэди Крис
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Мюллер Крис
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Гутман Эндрю
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|9
|2
|Лонг Кевин
|8
|1
|Флорес Дейби
|9
|0
|О'Нил Шейн
|7
|0
|Осорио Джонатан
|7
|0
|Петретта Рауль
|6
|0
|Гомис Никесон
|4
|1
|Джонсон Шон
|5
|0
|Лонгстафф Мэттью
|5
|0
|Инсинье Лоренцо
|4
|0
|Ларьи Ричи
|4
|0
|Рустед Сигурд
|3
|0
|Томпсон Коси
|3
|0
|Камареро Алонсо Коэльо
|3
|0
|Этьенн Дерик
|2
|0
|Овусу Принс-Осеи
|2
|0
|Мабика Айме
|2
|0
|Керр Деандре
|2
|0
|Спайсер Тайрис
|2
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Франклин Кобе
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
Результаты матчей
Чикаго Файр
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Торонто
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
7% (1)
47% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
7
8
Чикаго Файр
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Торонто
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
20
23
Упущенные победы
11
15
Чикаго Файр
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
25% (8)
34% (11)
Торонто
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (7)
38% (12)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
22% (7)
50% (16)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
29
24
Упущенные победы
18
23
Голы по времени матча
Забито
21
13
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
1
5%
2
15%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
4
19%
3
23%
31-45
1
5%
3
23%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
10
48%
4
31%
76-90
Пропущено
27
29
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
4
15%
2
7%
1-15
4
15%
3
10%
16-30
6
22%
4
14%
31-45
5
19%
5
17%
46-60
5
19%
3
10%
61-75
3
11%
12
41%
76-90
Забито
17
25
4 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
0
0%
4
16%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
2
12%
5
20%
31-45
5
29%
29%
4
16%
46-60
4
24%
2
8%
61-75
4
24%
7
28%
76-90
Пропущено
27
28
13 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
4
15%
0
0%
1-15
6
22%
2
7%
16-30
3
11%
3
11%
31-45
5
19%
6
21%
46-60
5
19%
8
29%
61-75
4
15%
9
32%
76-90
Забито
38
38
11 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 15
10 Не забивали 8
1
3%
6
16%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
6
16%
8
21%
31-45
6
16%
7
18%
46-60
7
18%
2
5%
61-75
14
37%
11
29%
76-90
Пропущено
54
57
27 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 43
20 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 24
8
15%
2
4%
1-15
10
19%
5
9%
16-30
9
17%
7
12%
31-45
10
19%
11
19%
46-60
10
19%
11
19%
61-75
7
13%
21
37%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ФК Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:2
Чикаго Файр - Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Толука - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3
Торонто
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Колорадо Рэпидс - Торонто 2:0 Торонто - Коламбус Крю 0:2 Торонто - Остин 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3
Хьюстон Динамо - Торонто 0:1 Интер Майами - Торонто 4:3 Пачука - Торонто 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 ФК Монреаль - Торонто 0:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Торонто - Цинциннати 3:4
Результаты матчей
Чикаго Файр
Торонто
Точный счет
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
Точный счет
2:1
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
0
10 раз 31%
2
6 раз 19%
4
3 раза 9%
1
14 раз 44%
0
8 раз 25%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Чикаго Файр
Торонто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
141
511
78
214
312
214
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
107
412
314
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2210
Больше Меньше
248
923
1022
329
329
329
131
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|63 - 46
|58
|2.
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|54 - 41
|52
|3.
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|62 - 47
|52
|4.
|Заявка
|31
|15
|5
|11
|58 - 53
|50
|5.
|1:0 Заявка
|31
|14
|8
|9
|46 - 34
|50
|6.
|1:0 Заявка
|30
|14
|7
|9
|50 - 40
|49
|7.
|0:1 Заявка
|31
|13
|9
|9
|43 - 34
|48
|8.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|53 - 48
|45
|9.
|0:1 Заявка
|31
|12
|8
|11
|63 - 54
|44
|10.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|50 - 52
|37
|11.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 44
|36
|12.
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|46 - 58
|34
|13.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|50 - 61
|31
|14.
|Заявка
|31
|5
|3
|23
|37 - 72
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|19
|8
|4
|69 - 45
|65
|2.
|Заявка
|30
|16
|9
|5
|60 - 33
|57
|3.
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|53 - 41
|56
|4.
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|53 - 46
|46
|5.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|48 - 44
|44
|6.
|Заявка
|31
|10
|14
|7
|48 - 44
|44
|7.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|37 - 34
|42
|8.
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|58 - 48
|37
|9.
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|44 - 61
|37
|10.
|Заявка
|32
|11
|4
|17
|39 - 56
|37
|11.
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|41 - 45
|34
|12.
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|46 - 63
|34
|13.
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|31 - 47
|33
|14.
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|33 - 60
|31
|15.
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|37 - 55
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 24
|39
|2.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 18
|33
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|36 - 19
|32
|4.
|0:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|5.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|6.
|1:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|1:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|11.
|0:1 Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 29
|22
|14.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|15 - 29
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 16
|28
|3.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 22
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 19
|24
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|9.
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 21
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 21
|26
|2.
|1:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|3.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|27 - 26
|23
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 24
|21
|5.
|1:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|6.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|26 - 28
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|8.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|10.
|0:1 Заявка
|16
|3
|4
|9
|24 - 30
|13
|11.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|26 - 37
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
|14.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 22
|32
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 25
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 31
|24
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 30
|17
|7.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|8.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|15 - 32
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 26
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 27
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|21 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|18 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (6)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|17 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|11
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 9