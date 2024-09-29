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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Чикаго Файр
1:1
Конец матча
Торонто
0'
17' Желтая карточка
Хименес Гастон
0:1
45' Пенальти
Овусу Принс-Осеи
45' Желтая карточка
Осорио Джонатан
58' Желтая карточка
Акоста Келлин
60' Желтая карточка
О'Нил Шейн
83' Желтая карточка
Джонсон Шон
1:1
84' Гол
Дин Джонатан
90' Желтая карточка
Кцихос Рафаэль
90' Желтая карточка
Омсберг Уайетт
90'+7
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
16
Омсберг
Уайетт
5
Кцихос
Рафаэль
11
Ласситер
Ариэль
21
Герберс
Фабиан
30
Хименес
Гастон
23
Акоста
Келлин
36
Рейнольдс
Джастин
19
Куциас
Георгиос
9
Кейперс
Уго
1
Джонсон
Шон
17
Рустед
Сигурд
5
Лонг
Кевин
28
Петретта
Рауль
10
Бернардески
Федерико
22
Ларьи
Ричи
19
Франклин
Кобе
14
Камареро
Алонсо
Коэльо
8
Лонгстафф
Мэттью
21
Осорио
Джонатан
99
Овусу
Принс-Осеи
Чикаго Файр
3-5-2
Торонто
3-4-2-1

История личных встреч

Чикаго Файр
Торонто

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

34 матча

29.4%
32.4%
38.2%
10 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

14.7%
47.1%
38.2%
5 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

32.4%
41.2%
26.4%
11 побед 14 ничьих 9 побед

История матчей

М
1:4
М
1:0
М
0:0
М
2:0
М
3:2
М
3:1
М
1:2
М
2:2
М
2:2
М
3:0
М
1:2
М
2:2
М
1:3
М
3:1
М
3:2
М
1:2
М
1:0
М
3:2
М
3:2
М
1:1
М
2:2
М
1:1
М
1:0
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
2:0
М
2:2
М
0:0
М
4:1
М
2:2
М
0:2
М
3:2
М
2:1

Голы

Всего голов

23
28

Голов в среднем за матч

1.44
1.56

Среднее время на гол

62
57

Всего голов

37
19

Голов в среднем за матч

2.06
1.19

Среднее время на гол

43
75

Всего голов

60
47

Голов в среднем за матч

1.76
1.38

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
7
Больше 21%
Меньше 79%
27

Среднее время на гол

51
65

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 10 0.31
Гутьеррес Брайан 6 (2) 0.19
Хайле-Селассие Марен 5 (1) 0.16
Герберс Фабиан 2 0.06
Акоста Келлин 2 0.06
Куциас Георгиос 2 0.06
Шакири Джердан 2 (2) 0.06
Хименес Гастон 1 0.03
Кцихос Рафаэль 1 0.03
Гутман Эндрю 1 0.03
Теран Карлос 1 0.03
Барлоу Том 1 0.03
Аригони Аллан 1 0.03
Пинеда Маурисио 1 0.03
Дин Джонатан 1 0.03
Суке Арно 0 0
Ласситер Ариэль 0 0
Сальквист Тобиас 0 0
Мюллер Крис 0 0
Брэди Крис 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 8 0.25
Овусу Принс-Осеи 8 (1) 0.25
Инсинье Лоренцо 4 (1) 0.13
Керр Деандре 3 0.09
Этьенн Дерик 3 0.09
Лонгстафф Мэттью 2 0.06
Осорио Джонатан 2 0.06
Спайсер Тайрис 2 0.06
Маршалл-Ратти Джакил 1 0.03
Петретта Рауль 1 0.03
Камареро Алонсо Коэльо 1 0.03
Ларьи Ричи 1 0.03
Флорес Дейби 1 0.03
Франклин Кобе 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кцихос Рафаэль 7 0
Герберс Фабиан 7 0
Акоста Келлин 6 0
Аригони Аллан 6 0
Пинеда Маурисио 5 0
Гутьеррес Брайан 5 0
Теран Карлос 3 1
Омсберг Уайетт 4 0
Кейперс Уго 3 0
Наварро Федерико 3 0
Хименес Гастон 2 0
Барлоу Том 2 0
Куциас Георгиос 2 0
Дин Джонатан 2 0
Брэди Крис 2 0
Шакири Джердан 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Мюллер Крис 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Гутман Эндрю 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 9 2
Лонг Кевин 8 1
Флорес Дейби 9 0
О'Нил Шейн 7 0
Осорио Джонатан 7 0
Петретта Рауль 6 0
Гомис Никесон 4 1
Джонсон Шон 5 0
Лонгстафф Мэттью 5 0
Инсинье Лоренцо 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Рустед Сигурд 3 0
Томпсон Коси 3 0
Камареро Алонсо Коэльо 3 0
Этьенн Дерик 2 0
Овусу Принс-Осеи 2 0
Мабика Айме 2 0
Керр Деандре 2 0
Спайсер Тайрис 2 0
Акинола Айо 1 0
Франклин Кобе 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0

Результаты матчей

Чикаго Файр
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Торонто
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
7% (1)
47% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

7
8
Чикаго Файр
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Торонто
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

20
23

Упущенные победы

11
15
Чикаго Файр
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
25% (8)
34% (11)
Торонто
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
22% (7)
38% (12)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
22% (7)
50% (16)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

29
24

Упущенные победы

18
23

Голы по времени матча

Забито

21
13
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
1
5%
2
15%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
4
19%
3
23%
31-45
1
5%
3
23%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
10
48%
4
31%
76-90

Пропущено

27
29
14 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
4
15%
2
7%
1-15
4
15%
3
10%
16-30
6
22%
4
14%
31-45
5
19%
5
17%
46-60
5
19%
3
10%
61-75
3
11%
12
41%
76-90

Забито

17
25
4 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
0
0%
4
16%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
2
12%
5
20%
31-45
5
29%
29%
4
16%
46-60
4
24%
2
8%
61-75
4
24%
7
28%
76-90

Пропущено

27
28
13 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
4
15%
0
0%
1-15
6
22%
2
7%
16-30
3
11%
3
11%
31-45
5
19%
6
21%
46-60
5
19%
8
29%
61-75
4
15%
9
32%
76-90

Забито

38
38
11 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 15
10 Не забивали 8
1
3%
6
16%
1-15
4
11%
4
11%
16-30
6
16%
8
21%
31-45
6
16%
7
18%
46-60
7
18%
2
5%
61-75
14
37%
11
29%
76-90

Пропущено

54
57
27 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 43
20 Пропускали первыми 15
28 Не пропускали 24
8
15%
2
4%
1-15
10
19%
5
9%
16-30
9
17%
7
12%
31-45
10
19%
11
19%
46-60
10
19%
11
19%
61-75
7
13%
21
37%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ФК Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:2
Чикаго Файр - Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Толука - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Крю 1:3
Торонто
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Колорадо Рэпидс - Торонто 2:0 Торонто - Коламбус Крю 0:2 Торонто - Остин 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3
Хьюстон Динамо - Торонто 0:1 Интер Майами - Торонто 4:3 Пачука - Торонто 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 ФК Монреаль - Торонто 0:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0 Торонто - Цинциннати 3:4

Результаты матчей

Чикаго Файр
Торонто

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%

Точный счет

2:1
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
0
10 раз 31%
2
6 раз 19%
4
3 раза 9%
1
14 раз 44%
0
8 раз 25%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Чикаго Файр
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
14
1
5
11
1.5
7
8
2
14
2.5
3
12
2
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
7
4
12
1.5
3
14
1
15
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
10
0.5
Больше Меньше
24
8
9
23
1.5
10
22
3
29
2.5
3
29
3
29
3.5
1
31

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 31 17 7 7 63 - 46 58
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 30 15 7 8 54 - 41 52
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 31 14 10 7 62 - 47 52
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 31 15 5 11 58 - 53 50
5.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 31 14 8 9 46 - 34 50
6.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 30 14 7 9 50 - 40 49
7.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 31 13 9 9 43 - 34 48
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 31 13 6 12 53 - 48 45
9.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 31 12 8 11 63 - 54 44
10.
Даллас
 Заявка 31 10 7 14 50 - 52 37
11.
Остин
 Заявка 31 9 9 13 34 - 44 36
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 31 7 13 11 46 - 58 34
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 32 8 7 17 50 - 61 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 31 5 3 23 37 - 72 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 31 19 8 4 69 - 45 65
2.
Коламбус Крю
 Заявка 30 16 9 5 60 - 33 57
3.
Цинциннати
 Заявка 31 17 5 9 53 - 41 56
4.
Орландо Сити
 Заявка 31 13 7 11 53 - 46 46
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 31 12 8 11 48 - 44 44
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 31 10 14 7 48 - 44 44
7.
Шарлотт
 Заявка 31 11 9 11 37 - 34 42
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 31 9 10 12 58 - 48 37
9.
ФК Монреаль
 Заявка 31 9 10 12 44 - 61 37
10.
Торонто
 Заявка 32 11 4 17 39 - 56 37
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 31 8 10 13 41 - 45 34
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 31 8 10 13 46 - 63 34
13.
Нэшвилл
 Заявка 31 8 9 14 31 - 47 33
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 30 9 4 17 33 - 60 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 32 7 9 16 37 - 55 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 10 3 2 32 - 18 33
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 10 2 3 36 - 19 32
4.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
9.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
11.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 1 11 15 - 29 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 8 4 2 29 - 16 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
5.
Шарлотт
 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6.
ФК Монреаль
 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Цинциннати
 Заявка 16 7 3 6 25 - 19 24
8.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
9.
Торонто
 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
10.
Нэшвилл
 Заявка 16 5 6 5 21 - 21 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 4 7 18 - 28 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 16 8 2 6 25 - 21 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 27 - 26 23
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 6 3 6 22 - 24 21
5.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 4 8 4 26 - 28 20
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
10.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 16 3 4 9 24 - 30 13
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 1 8 6 26 - 37 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Даллас
 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 10 2 3 28 - 22 32
2.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 30 - 25 31
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 3 6 28 - 31 24
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 5 6 20 - 30 17
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
9.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 0 10 15 - 32 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 15 3 3 9 10 - 26 12
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
15.
Чикаго Файр
 Заявка 16 2 5 9 17 - 27 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 21 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 18 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (6)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Орландо Сити Араухо Сесар 11
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 9
Весь список
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    • 58'
      Акоста Келлин получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Петретта Рауль уходит с поля. О'Нил Шейн выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Чикаго Файр 1:1 Торонто онлайн

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