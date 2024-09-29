Тур: 1. Стадион: Стадион Ку2.
0:0
Первый тайм: 24'
0'
33
Вольфф
Оуэн
11
Обриан
Хадер
18
Макмат
Зак
26
Кинтон
Филип
15
Глэд
Джастин
14
Енели
Эмека
25
Крукс
Мэтт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Обриан ХадерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Рубио ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Вольф Джош
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
26 Кинтон ФилипЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Енели ЭмекаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Биверс ГэвинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мастроени Пабло
История личных встреч
Остин
Реал Солт-Лейк
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
1.25
Среднее время на гол
40
72
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
2.13
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
42
80
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обриан Хадер
|6
|0.19
|Дриусси Себастьян
|5 (2)
|0.16
|Рубио Диего
|4
|0.13
|Зардес Гьяси
|3
|0.1
|Галлахер Джон
|3
|0.1
|Ринг Александр
|2 (1)
|0.06
|Касканте Хулио
|2
|0.06
|Гильерме дос Сантос
|2
|0.06
|Вольфф Оуэн
|1
|0.03
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0.03
|Букари Осман
|1
|0.03
|Хеджес Мэтт
|1
|0.03
|Ригони Эмилиано
|1
|0.03
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Фодри Си-Джей
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|17 (2)
|0.55
|Гомес Карлос III
|13
|0.42
|Джулио Андерсон
|9
|0.29
|Луна Диего
|6
|0.19
|Катранис Александрос
|3
|0.1
|Крукс Мэтт
|2
|0.06
|Охеда Брайан
|2
|0.06
|Вера Брайан
|2 (1)
|0.06
|Dominik Marczuk
|1
|0.03
|Паласио Нельсон
|1
|0.03
|Енели Эмека
|1
|0.03
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0.03
|Кинтон Филип
|1
|0.03
|Чанг Майкель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Барахас Фидель
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
|Биверс Гэвин
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касканте Хулио
|8
|0
|Валенсия Йохан
|8
|0
|Дриусси Себастьян
|6
|1
|Даниэль Перейра
|7
|0
|Рубио Диего
|6
|0
|Гильерме дос Сантос
|6
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|4
|1
|Ринг Александр
|4
|0
|Обриан Хадер
|4
|0
|Галлахер Джон
|4
|0
|Фодри Си-Джей
|3
|0
|Вольфф Оуэн
|3
|0
|Зардес Гьяси
|2
|0
|Колманич Жан
|2
|0
|Хименес Эктор
|1
|0
|Хеджес Мэтт
|1
|0
|Деслер Миккел
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
|Букари Осман
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|8
|0
|Крукс Мэтт
|7
|0
|Катранис Александрос
|7
|0
|Гомес Карлос III
|6
|0
|Енели Эмека
|6
|0
|Аранго Кристиан
|5
|0
|Луна Диего
|5
|0
|Охеда Брайан
|5
|0
|Овьедо Брайан
|2
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Глэд Джастин
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Паласио Нельсон
|2
|0
|Руис Пабло
|1
|0
|Чанг Майкель
|1
|0
|Брук Лаклан
|1
|0
|Барахас Фидель
|1
|0
Результаты матчей
Остин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Реал Солт-Лейк
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
8
11
Остин
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Реал Солт-Лейк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
6
36
Остин
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Реал Солт-Лейк
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
33% (10)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
26
10
Упущенные победы
14
47
Голы по времени матча
Забито
22
23
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
3
14%
2
9%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
2
9%
6
26%
31-45
5
23%
2
9%
46-60
5
23%
4
17%
61-75
4
18%
6
26%
76-90
Пропущено
21
27
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
2
10%
2
7%
1-15
2
10%
2
7%
16-30
3
14%
6
22%
31-45
4
19%
6
22%
46-60
6
29%
3
11%
61-75
4
19%
8
30%
30%
76-90
Забито
10
37
5 В 1-м тайме 19
5 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 9
21 Не забивали 18
0
0%
3
8%
1-15
1
10%
9
24%
16-30
4
40%
7
19%
31-45
0
0%
4
11%
46-60
1
10%
5
14%
61-75
4
40%
9
24%
76-90
Пропущено
21
18
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
4
19%
3
17%
1-15
5
24%
2
11%
16-30
3
14%
4
22%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
5
24%
3
17%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Забито
32
60
13 В 1-м тайме 30
19 Во 2-м тайме 30
9 Забивали первыми 16
10 Не забивали 7
3
9%
5
8%
1-15
4
13%
12
20%
16-30
6
19%
13
22%
31-45
5
16%
6
10%
46-60
6
19%
9
15%
61-75
8
25%
15
25%
76-90
Пропущено
42
45
19 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 23
6
14%
5
11%
1-15
7
17%
4
9%
16-30
6
14%
10
22%
31-45
8
19%
7
16%
46-60
11
26%
6
13%
61-75
4
10%
13
29%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Остин - Хьюстон Динамо 0:1 Лос-Анджелес - Остин 1:1 Торонто - Остин 2:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1
Нэшвилл - Остин 0:2 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Монтеррей - Остин 0:2 Пумас-УНАМ - Остин 2:3 Остин - Шарлотт 2:2 Даллас - Остин 3:1 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:3 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 4:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0
Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атлас 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0
Результаты матчей
Остин
Реал Солт-Лейк
Точный счет
0:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
3:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
5
3 раза 20%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
0
10 раз 33%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
7 раз 23%
0
6 раз 20%
2
6 раз 20%
3
6 раз 20%
5
3 раза 10%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Остин
Реал Солт-Лейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
87
105
213
87
114
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
123
114
78
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
246
921
1713
228
1119
129
525
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|63 - 46
|58
|2.
|0:0 Заявка
|31
|14
|10
|7
|60 - 45
|52
|3.
|1:1 Заявка
|30
|14
|8
|8
|53 - 41
|50
|4.
|0:1 Заявка
|31
|15
|5
|11
|58 - 51
|50
|5.
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|43 - 33
|48
|6.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|45 - 34
|47
|7.
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|49 - 40
|46
|8.
|1:0 Заявка
|31
|13
|6
|12
|51 - 48
|45
|9.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|63 - 53
|44
|10.
|0:1 Заявка
|31
|10
|7
|14
|49 - 50
|37
|11.
|0:0 Заявка
|31
|9
|9
|13
|32 - 42
|36
|12.
|0:0 Заявка
|31
|6
|14
|11
|43 - 57
|32
|13.
|0:0 Заявка
|32
|8
|8
|16
|49 - 58
|32
|14.
|0:2 Заявка
|31
|5
|3
|23
|37 - 71
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|31
|19
|7
|5
|68 - 45
|64
|2.
|2:1 Заявка
|30
|17
|8
|5
|60 - 32
|59
|3.
|1:1 Заявка
|31
|17
|6
|8
|53 - 40
|57
|4.
|1:0 Заявка
|31
|13
|7
|11
|51 - 45
|46
|5.
|1:0 Заявка
|31
|12
|8
|11
|37 - 33
|44
|6.
|4:1 Заявка
|31
|12
|8
|11
|47 - 44
|44
|7.
|1:4 Заявка
|31
|10
|14
|7
|48 - 43
|44
|8.
|1:0 Заявка
|31
|10
|9
|12
|58 - 47
|39
|9.
|2:0 Заявка
|31
|9
|10
|12
|43 - 61
|37
|10.
|0:0 Заявка
|32
|11
|4
|17
|38 - 55
|37
|11.
|0:0 Заявка
|31
|8
|10
|13
|31 - 46
|34
|12.
|0:1 Заявка
|31
|8
|9
|14
|40 - 45
|33
|13.
|1:2 Заявка
|31
|8
|9
|14
|45 - 63
|33
|14.
|0:0 Заявка
|32
|7
|9
|16
|36 - 54
|30
|15.
|0:0 Заявка
|30
|8
|5
|17
|32 - 60
|29
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 24
|39
|2.
|0:1 Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 18
|33
|3.
|0:0 Заявка
|15
|10
|2
|3
|36 - 19
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|5.
|1:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|6.
|0:1 Заявка
|16
|9
|2
|5
|31 - 22
|29
|7.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|23 - 13
|27
|8.
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 21
|23
|9.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|10.
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 29
|22
|11.
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 22
|22
|12.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|13.
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|17 - 20
|21
|14.
|0:2 Заявка
|15
|3
|1
|11
|15 - 29
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|16
|10
|3
|3
|38 - 20
|33
|2.
|2:1 Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 16
|28
|3.
|1:4 Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 19
|28
|4.
|4:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 22
|27
|5.
|1:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|6.
|2:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 23
|26
|7.
|1:1 Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 18
|25
|8.
|1:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|9.
|0:0 Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|10.
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 21
|21
|11.
|0:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|1:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 20
|19
|13.
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 27
|19
|14.
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 28
|17
|15.
|1:2 Заявка
|16
|4
|4
|8
|25 - 33
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 20
|26
|2.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|3.
|1:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|27 - 26
|23
|4.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|5.
|0:0 Заявка
|16
|4
|8
|4
|24 - 26
|20
|6.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|7.
|1:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 24
|19
|8.
|0:1 Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 33
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|24 - 29
|13
|10.
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|11.
|0:0 Заявка
|15
|1
|8
|6
|26 - 37
|11
|12.
|0:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 29
|10
|13.
|0:1 Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
|14.
|0:2 Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 42
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 22
|32
|2.
|0:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 25
|31
|3.
|2:1 Заявка
|16
|9
|4
|3
|31 - 16
|31
|4.
|1:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 30
|24
|5.
|1:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|1:0 Заявка
|16
|5
|3
|8
|18 - 21
|18
|7.
|1:2 Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 30
|17
|8.
|4:1 Заявка
|16
|4
|5
|7
|18 - 22
|17
|9.
|1:4 Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|10.
|0:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|12 - 28
|16
|11.
|0:1 Заявка
|16
|3
|5
|8
|13 - 21
|14
|12.
|0:0 Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 25
|13
|13.
|0:0 Заявка
|14
|4
|0
|10
|15 - 32
|12
|14.
|2:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
|15.
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 27
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|20 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|17 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (6)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|17 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 12
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 9
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 9