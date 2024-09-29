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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Остин
2:2
Конец матча
Реал Солт-Лейк
0'
0:1
48' Гол
Крукс Мэтт
59' Желтая карточка
Глэд Джастин
0:2
65' Пенальти
Гонсалвеш Диогу
1:2
82' Гол
Обриан Хадер
2:2
89' Гол
Гильерме дос Сантос
90' Желтая карточка
Чанг Майкель
90'+7
1
Стувер
Брэд
3
Деслер
Миккел
18
Касканте
Хулио
4
Хайнс-Айк
Брендан
29
Гильерме
дос
Сантос
7
Букари
Осман
33
Вольфф
Оуэн
8
Ринг
Александр
17
Галлахер
Джон
11
Обриан
Хадер
10
Дриусси
Себастьян
18
Макмат
Зак
26
Кинтон
Филип
15
Глэд
Джастин
4
Вера
Брайан
2
Броди
Эндрю
14
Енели
Эмека
6
Охеда
Брайан
11
Dominik
Marczuk
25
Крукс
Мэтт
8
Луна
Диего
9
Аранго
Кристиан
Остин
4-4-2
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1

История личных встреч

Остин
Реал Солт-Лейк

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

М
5:1
М
1:2
М
1:2
М
2:2
М
3:0
М
2:1
М
2:1
М
1:0

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Среднее время на гол

40
72

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

2.13
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

42
80

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обриан Хадер 7 0.23
Дриусси Себастьян 5 (2) 0.16
Рубио Диего 4 0.13
Галлахер Джон 3 0.1
Зардес Гьяси 3 0.1
Гильерме дос Сантос 3 0.1
Ринг Александр 2 (1) 0.06
Касканте Хулио 2 0.06
Вольфф Оуэн 1 0.03
Хайнс-Айк Брендан 1 0.03
Букари Осман 1 0.03
Хеджес Мэтт 1 0.03
Ригони Эмилиано 1 0.03
Даниэль Перейра 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Фодри Си-Джей 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 17 (2) 0.55
Гомес Карлос III 13 0.42
Джулио Андерсон 9 0.29
Луна Диего 6 0.19
Катранис Александрос 3 0.1
Крукс Мэтт 3 0.1
Охеда Брайан 2 0.06
Вера Брайан 2 (1) 0.06
Гонсалвеш Диогу 2 (1) 0.06
Dominik Marczuk 1 0.03
Паласио Нельсон 1 0.03
Енели Эмека 1 0.03
Кинтон Филип 1 0.03
Чанг Майкель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Барахас Фидель 0 0
Броди Эндрю 0 0
Дэвис Боде 0 0
Биверс Гэвин 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касканте Хулио 8 0
Валенсия Йохан 8 0
Дриусси Себастьян 6 1
Даниэль Перейра 7 0
Рубио Диего 6 0
Гильерме дос Сантос 6 0
Хайнс-Айк Брендан 4 1
Ринг Александр 4 0
Обриан Хадер 4 0
Галлахер Джон 4 0
Фодри Си-Джей 3 0
Вольфф Оуэн 3 0
Зардес Гьяси 2 0
Колманич Жан 2 0
Хименес Эктор 1 0
Хеджес Мэтт 1 0
Деслер Миккел 1 0
Стувер Брэд 1 0
Букари Осман 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 8 0
Крукс Мэтт 7 0
Катранис Александрос 7 0
Гомес Карлос III 6 0
Енели Эмека 6 0
Аранго Кристиан 5 0
Луна Диего 5 0
Охеда Брайан 5 0
Глэд Джастин 3 0
Овьедо Брайан 2 0
Макмат Зак 2 0
Чанг Майкель 2 0
Дэвис Боде 2 0
Паласио Нельсон 2 0
Руис Пабло 1 0
Брук Лаклан 1 0
Барахас Фидель 1 0

Результаты матчей

Остин
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Реал Солт-Лейк
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

10
13
Остин
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Реал Солт-Лейк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

6
36
Остин
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Реал Солт-Лейк
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
45% (14)
35% (11)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

26
10

Упущенные победы

16
49

Голы по времени матча

Забито

24
25
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
3
13%
2
8%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
2
8%
6
24%
31-45
5
21%
3
12%
46-60
5
21%
5
20%
61-75
6
25%
6
24%
76-90

Пропущено

23
29
7 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
2
9%
2
7%
1-15
2
9%
2
7%
16-30
3
13%
6
21%
31-45
5
22%
6
21%
46-60
7
30%
3
10%
61-75
4
17%
10
34%
76-90

Забито

10
37
5 В 1-м тайме 19
5 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 9
22 Не забивали 19
0
0%
3
8%
1-15
1
10%
9
24%
16-30
4
40%
7
19%
31-45
0
0%
4
11%
46-60
1
10%
5
14%
61-75
4
40%
9
24%
76-90

Пропущено

21
18
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
4
19%
3
17%
1-15
5
24%
2
11%
16-30
3
14%
4
22%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
5
24%
3
17%
61-75
0
0%
5
28%
76-90

Забито

34
62
13 В 1-м тайме 30
21 Во 2-м тайме 32
9 Забивали первыми 17
10 Не забивали 7
3
9%
5
8%
1-15
4
12%
12
19%
16-30
6
18%
13
21%
31-45
5
15%
7
11%
46-60
6
18%
10
16%
61-75
10
29%
29%
15
24%
76-90

Пропущено

44
47
19 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 28
20 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 24
6
14%
5
11%
1-15
7
16%
4
9%
16-30
6
14%
10
21%
31-45
9
20%
7
15%
46-60
12
27%
6
13%
61-75
4
9%
15
32%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Остин - Хьюстон Динамо 0:1 Лос-Анджелес - Остин 1:1 Торонто - Остин 2:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1
Нэшвилл - Остин 0:2 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Монтеррей - Остин 0:2 Пумас-УНАМ - Остин 2:3 Остин - Шарлотт 2:2 Даллас - Остин 3:1 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:2
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:3 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 4:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0
Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атлас 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0

Результаты матчей

Остин
Реал Солт-Лейк

Точный счет

2:2
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
3:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
5
3 раза 20%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 35%
0
10 раз 32%
2
8 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
7 раз 23%
2
7 раз 23%
0
6 раз 19%
3
6 раз 19%
5
3 раза 10%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Остин
Реал Солт-Лейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
3
9
7
1.5
10
5
2
14
2.5
8
7
1
15
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
13
3
1
14
1.5
8
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
25
6
10
21
1.5
18
13
2
29
2.5
11
20
1
30
3.5
5
26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 31 17 7 7 63 - 46 58
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 30 15 7 8 54 - 41 52
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 31 14 10 7 62 - 47 52
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 31 15 5 11 58 - 53 50
5.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 31 14 8 9 46 - 34 50
6.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 30 14 7 9 50 - 40 49
7.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 31 13 9 9 43 - 34 48
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 31 13 6 12 53 - 48 45
9.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 31 12 8 11 63 - 54 44
10.
Даллас
 Заявка 31 10 7 14 50 - 52 37
11.
Остин
 Заявка 31 9 9 13 34 - 44 36
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 31 7 13 11 46 - 58 34
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 32 8 7 17 50 - 61 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 31 5 3 23 37 - 72 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 31 19 8 4 69 - 45 65
2.
Коламбус Крю
 Заявка 30 16 9 5 60 - 33 57
3.
Цинциннати
 Заявка 31 17 5 9 53 - 41 56
4.
Орландо Сити
 Заявка 31 13 7 11 53 - 46 46
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 31 12 8 11 48 - 44 44
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 31 10 14 7 48 - 44 44
7.
Шарлотт
 Заявка 31 11 9 11 37 - 34 42
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 31 9 10 12 58 - 48 37
9.
ФК Монреаль
 Заявка 31 9 10 12 44 - 61 37
10.
Торонто
 Заявка 32 11 4 17 39 - 56 37
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 31 8 10 13 41 - 45 34
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 31 8 10 13 46 - 63 34
13.
Нэшвилл
 Заявка 31 8 9 14 31 - 47 33
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 30 9 4 17 33 - 60 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 32 7 9 16 37 - 55 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 10 3 2 32 - 18 33
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 10 2 3 36 - 19 32
4.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
9.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
11.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 1 11 15 - 29 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 8 4 2 29 - 16 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
5.
Шарлотт
 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6.
ФК Монреаль
 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Цинциннати
 Заявка 16 7 3 6 25 - 19 24
8.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
9.
Торонто
 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
10.
Нэшвилл
 Заявка 16 5 6 5 21 - 21 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 4 7 18 - 28 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 16 8 2 6 25 - 21 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 27 - 26 23
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 6 3 6 22 - 24 21
5.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 4 8 4 26 - 28 20
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
10.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 16 3 4 9 24 - 30 13
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 1 8 6 26 - 37 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Даллас
 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 10 2 3 28 - 22 32
2.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 30 - 25 31
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 3 6 28 - 31 24
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 5 6 20 - 30 17
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
9.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 0 10 15 - 32 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 15 3 3 9 10 - 26 12
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
15.
Чикаго Файр
 Заявка 16 2 5 9 17 - 27 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 21 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 18 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (6)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Орландо Сити Араухо Сесар 11
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Остин 2:2 Реал Солт-Лейк онлайн

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