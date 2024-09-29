Тур: 1. Стадион: Ситипарк.
3:1
Конец матча
0'
1:0
33' ГолТойхерт Седрик
39' Желтая карточкаКлаусс Жоао
45' Желтая карточкаРосеро Даниэль
45' Желтая карточкаПульскемп Джон
45' Желтая карточкаВолодер Роберт
2:0
54' ГолАльм Расмус
2:1
63' ГолАфрифа Стивен
3:1
75' ГолЛёвен Эдуард
80' Желтая карточкаТойхерт Седрик
86' Желтая карточкаХорн Яннес
90'+7
Ход матча
33'
1:0
39'
45'
45'
45'
54'
2:0
63'
2:1
75'
3:1
80'
86'
22
Хиберт
Кайл
38
Хорн
Яннес
21
Альм
Расмус
10
Лёвен
Эдуард
20
Уоттс
Акил
17
Дэвис
Якоб
14
Ляйбольд
Тим
54
Вальтер
Реми
23
Агада
Уильям
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Хиберт КайлЗащитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
-
21 Альм РасмусПолузащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
-
20 Уоттс АкилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Кляйн ДжонниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Яро ДжошуаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рид ДжейденНападающий
-
11 Simon Becher
-
Главный тренер: John Hackworth
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Дэвис ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ляйбольд ТимЗащитник
- Полузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Агада УильямНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
-
28 Риндов КрисЗащитник
-
31 Флорес ЛуисЗащитник
-
11 Шелтон КириЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Вермес Питер
История личных встреч
Сент-Луис Сити
Спортинг Канзас-Сити
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
3
1.5
Среднее время на гол
30
60
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
2.43
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
37
57
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|5
|0.16
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|0.16
|Лёвен Эдуард
|5 (3)
|0.16
|Ториссон Ноккви Тейр
|4
|0.13
|Вассилев Индиана
|3
|0.1
|Помпеу Селио
|3
|0.1
|Хартель Марсель
|2 (1)
|0.06
|Альм Расмус
|2
|0.06
|Тотлэнд Томас
|2
|0.06
|Адениран Сэмюэл
|2
|0.06
|Simon Becher
|2
|0.06
|Дуркин Кристофер
|1
|0.03
|Кляйн Джонни
|1
|0.03
|Кидзима Хосэи
|1
|0.03
|Нильссон Йоаким
|1
|0.03
|Яро Джошуа
|1
|0.03
|Блом Нджабуло
|1
|0.03
|Острак Томаш
|1
|0.03
|Кесслер Генри
|1
|0.03
|Рид Джейден
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
|Уоттс Акил
|0
|0
|Марканич Энтони
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агада Уильям
|9
|0.28
|Томми Эрик
|7
|0.22
|Пулидо Алан
|7
|0.22
|Расселл Джонни
|4
|0.13
|Африфа Стивен
|4
|0.13
|Дэвис Якоб
|3
|0.09
|Вальтер Реми
|3
|0.09
|Саллой Даниэль
|2
|0.06
|Родригес Мемо
|2
|0.06
|Варгас Аленис
|2
|0.06
|Росеро Даниэль
|2
|0.06
|Радоя Неманья
|1
|0.03
|Ляйбольд Тим
|1
|0.03
|Кастелланос Роберт
|1
|0.03
|Ционис Маринос
|1
|0.03
|Шелтон Кири
|0
|0
|Фонтас Андреу
|0
|0
|Бассонг Зохран
|0
|0
|Володер Роберт
|0
|0
|Пьер Кэйден
|0
|0
Карточки
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуркин Кристофер
|10
|0
|Марканич Энтони
|5
|1
|Паркер Тим
|6
|0
|Тотлэнд Томас
|6
|0
|Вассилев Индиана
|5
|0
|Помпеу Селио
|5
|0
|Нильссон Йоаким
|4
|0
|Хорн Яннес
|4
|0
|Блом Нджабуло
|4
|0
|Кидзима Хосэи
|4
|0
|Лёвен Эдуард
|3
|0
|Клаусс Жоао
|3
|0
|Ториссон Ноккви Тейр
|3
|0
|Острак Томаш
|3
|0
|Рид Джейден
|3
|0
|Джексон Азиэл
|3
|0
|Альм Расмус
|2
|0
|Тойхерт Седрик
|2
|0
|Хартель Марсель
|2
|0
|Адениран Сэмюэл
|2
|0
|Уоттс Акил
|2
|0
|Карнелл Брэдли
|1
|0
|Яро Джошуа
|1
|0
|Нервински Джейк
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
|Хиберт Кайл
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвис Якоб
|10
|1
|Родригес Мемо
|6
|0
|Расселл Джонни
|5
|0
|Радоя Неманья
|5
|0
|Росеро Даниэль
|5
|0
|Бассонг Зохран
|3
|1
|Фонтас Андреу
|4
|0
|Ляйбольд Тим
|4
|0
|Саллой Даниэль
|4
|0
|Томми Эрик
|3
|0
|Шелтон Кири
|3
|0
|Агада Уильям
|1
|1
|Кастелланос Роберт
|2
|0
|Володер Роберт
|2
|0
|Пулидо Алан
|1
|0
|Мелия Тим
|1
|0
|Эрнандес Фелипе
|1
|0
|Пульскемп Джон
|1
|0
|Варгас Аленис
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Спортинг Канзас-Сити
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
9
13
Сент-Луис Сити
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Спортинг Канзас-Сити
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
18
16
Упущенные победы
19
24
Сент-Луис Сити
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
32% (10)
23% (7)
Спортинг Канзас-Сити
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
16% (5)
34% (11)
50% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
38% (12)
41% (13)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
21
17
Упущенные победы
28
37
Голы по времени матча
Забито
22
19
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
5
23%
5
26%
46-60
6
27%
7
37%
61-75
2
9%
4
21%
76-90
Пропущено
19
30
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
2
11%
1
3%
1-15
2
11%
3
10%
16-30
2
11%
7
23%
31-45
4
21%
4
13%
46-60
6
32%
7
23%
61-75
3
16%
8
27%
76-90
Забито
25
33
17 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
8
32%
4
12%
1-15
3
12%
9
27%
16-30
6
24%
5
15%
31-45
3
12%
3
9%
46-60
2
8%
5
15%
61-75
3
12%
7
21%
76-90
Пропущено
38
29
14 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
3
8%
3
10%
1-15
5
13%
1
3%
16-30
6
16%
6
21%
31-45
7
18%
2
7%
46-60
5
13%
9
31%
61-75
12
32%
8
28%
76-90
Забито
47
52
26 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 31
18 Забивали первыми 16
7 Не забивали 5
11
23%
4
8%
1-15
6
13%
10
19%
16-30
9
19%
7
13%
31-45
8
17%
8
15%
46-60
8
17%
12
23%
61-75
5
11%
11
21%
76-90
Пропущено
57
59
20 В 1-м тайме 21
37 Во 2-м тайме 38
10 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 28
5
9%
4
7%
1-15
7
12%
4
7%
16-30
8
14%
13
22%
31-45
11
19%
6
10%
46-60
11
19%
16
27%
61-75
15
26%
16
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Нью-Инглэнд Революшн - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1
Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4 Клуб Америка - Сент-Луис Сити 4:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Сент-Луис Сити - Хуарес 1:1 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 1:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 4:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 2:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Инди Элевен 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Толука - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2
Результаты матчей
Сент-Луис Сити
Спортинг Канзас-Сити
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
2
5 раз 31%
3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
3:3
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
2:1
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 32%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
6 раз 19%
4
1 раз 3%
1
12 раз 38%
2
8 раз 25%
3
6 раз 19%
0
5 раз 16%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сент-Луис Сити
Спортинг Канзас-Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
151
610
115
214
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
124
87
412
510
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
275
1417
1517
724
725
130
131
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|63 - 46
|58
|2.
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|54 - 41
|52
|3.
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|62 - 47
|52
|4.
|Заявка
|31
|15
|5
|11
|58 - 53
|50
|5.
|1:0 Заявка
|31
|14
|8
|9
|46 - 34
|50
|6.
|1:0 Заявка
|30
|14
|7
|9
|50 - 40
|49
|7.
|0:1 Заявка
|31
|13
|9
|9
|43 - 34
|48
|8.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|53 - 48
|45
|9.
|0:1 Заявка
|31
|12
|8
|11
|63 - 54
|44
|10.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|50 - 52
|37
|11.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 44
|36
|12.
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|46 - 58
|34
|13.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|50 - 61
|31
|14.
|Заявка
|31
|5
|3
|23
|37 - 72
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|19
|8
|4
|69 - 45
|65
|2.
|Заявка
|30
|16
|9
|5
|60 - 33
|57
|3.
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|53 - 41
|56
|4.
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|53 - 46
|46
|5.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|48 - 44
|44
|6.
|Заявка
|31
|10
|14
|7
|48 - 44
|44
|7.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|37 - 34
|42
|8.
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|58 - 48
|37
|9.
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|44 - 61
|37
|10.
|Заявка
|32
|11
|4
|17
|39 - 56
|37
|11.
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|41 - 45
|34
|12.
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|46 - 63
|34
|13.
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|31 - 47
|33
|14.
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|33 - 60
|31
|15.
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|37 - 55
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 24
|39
|2.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 18
|33
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|36 - 19
|32
|4.
|0:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|5.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|6.
|1:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|1:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|11.
|0:1 Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 29
|22
|14.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|15 - 29
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 16
|28
|3.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 22
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 19
|24
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|9.
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 21
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 21
|26
|2.
|1:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|3.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|27 - 26
|23
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 24
|21
|5.
|1:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|6.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|26 - 28
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|8.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|10.
|0:1 Заявка
|16
|3
|4
|9
|24 - 30
|13
|11.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|26 - 37
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
|14.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 22
|32
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 25
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 31
|24
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 30
|17
|7.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|8.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|15 - 32
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 26
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 27
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|21 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|18 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (6)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|17 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|11
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 9