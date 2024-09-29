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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сент-Луис Сити
3:1
Конец матча
Спортинг Канзас-Сити
0'
1:0
33' Гол
Тойхерт Седрик
39' Желтая карточка
Клаусс Жоао
45' Желтая карточка
Росеро Даниэль
45' Желтая карточка
Пульскемп Джон
45' Желтая карточка
Володер Роберт
2:0
54' Гол
Альм Расмус
2:1
63' Гол
Африфа Стивен
3:1
75' Гол
Лёвен Эдуард
80' Желтая карточка
Тойхерт Седрик
86' Желтая карточка
Хорн Яннес
90'+7
1
Бюрки
Роман
14
Тотлэнд
Томас
5
Кесслер
Генри
22
Хиберт
Кайл
38
Хорн
Яннес
21
Альм
Расмус
10
Лёвен
Эдуард
20
Уоттс
Акил
17
Хартель
Марсель
36
Тойхерт
Седрик
9
Клаусс
Жоао
1
Пульскемп
Джон
17
Дэвис
Якоб
5
Росеро
Даниэль
4
Володер
Роберт
14
Ляйбольд
Тим
8
Родригес
Мемо
54
Вальтер
Реми
22
Бассонг
Зохран
20
Варгас
Аленис
23
Агада
Уильям
30
Африфа
Стивен
Сент-Луис Сити
4-4-2
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

История личных встреч

Сент-Луис Сити
Спортинг Канзас-Сити

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

М
1:1
М
3:3
М
2:1
М
1:4
М
4:1
М
2:1
М
4:0

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

3
1.5

Среднее время на гол

30
60

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

2.43
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

37
57

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 5 0.16
Клаусс Жоао 5 (1) 0.16
Лёвен Эдуард 5 (3) 0.16
Ториссон Ноккви Тейр 4 0.13
Вассилев Индиана 3 0.1
Помпеу Селио 3 0.1
Хартель Марсель 2 (1) 0.06
Альм Расмус 2 0.06
Тотлэнд Томас 2 0.06
Адениран Сэмюэл 2 0.06
Simon Becher 2 0.06
Дуркин Кристофер 1 0.03
Кляйн Джонни 1 0.03
Кидзима Хосэи 1 0.03
Нильссон Йоаким 1 0.03
Яро Джошуа 1 0.03
Блом Нджабуло 1 0.03
Острак Томаш 1 0.03
Кесслер Генри 1 0.03
Рид Джейден 0 0
Хорн Яннес 0 0
Уоттс Акил 0 0
Марканич Энтони 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агада Уильям 9 0.28
Томми Эрик 7 0.22
Пулидо Алан 7 0.22
Расселл Джонни 4 0.13
Африфа Стивен 4 0.13
Дэвис Якоб 3 0.09
Вальтер Реми 3 0.09
Саллой Даниэль 2 0.06
Родригес Мемо 2 0.06
Варгас Аленис 2 0.06
Росеро Даниэль 2 0.06
Радоя Неманья 1 0.03
Ляйбольд Тим 1 0.03
Кастелланос Роберт 1 0.03
Ционис Маринос 1 0.03
Шелтон Кири 0 0
Фонтас Андреу 0 0
Бассонг Зохран 0 0
Володер Роберт 0 0
Пьер Кэйден 0 0

Карточки

Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуркин Кристофер 10 0
Марканич Энтони 5 1
Паркер Тим 6 0
Тотлэнд Томас 6 0
Вассилев Индиана 5 0
Помпеу Селио 5 0
Нильссон Йоаким 4 0
Хорн Яннес 4 0
Блом Нджабуло 4 0
Кидзима Хосэи 4 0
Лёвен Эдуард 3 0
Клаусс Жоао 3 0
Ториссон Ноккви Тейр 3 0
Острак Томаш 3 0
Рид Джейден 3 0
Джексон Азиэл 3 0
Альм Расмус 2 0
Тойхерт Седрик 2 0
Хартель Марсель 2 0
Адениран Сэмюэл 2 0
Уоттс Акил 2 0
Карнелл Брэдли 1 0
Яро Джошуа 1 0
Нервински Джейк 1 0
Кесслер Генри 1 0
Хиберт Кайл 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвис Якоб 10 1
Родригес Мемо 6 0
Расселл Джонни 5 0
Радоя Неманья 5 0
Росеро Даниэль 5 0
Бассонг Зохран 3 1
Фонтас Андреу 4 0
Ляйбольд Тим 4 0
Саллой Даниэль 4 0
Томми Эрик 3 0
Шелтон Кири 3 0
Агада Уильям 1 1
Кастелланос Роберт 2 0
Володер Роберт 2 0
Пулидо Алан 1 0
Мелия Тим 1 0
Эрнандес Фелипе 1 0
Пульскемп Джон 1 0
Варгас Аленис 1 0

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Спортинг Канзас-Сити
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

9
13
Сент-Луис Сити
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Спортинг Канзас-Сити
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

18
16

Упущенные победы

19
24
Сент-Луис Сити
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
32% (10)
23% (7)
Спортинг Канзас-Сити
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
16% (5)
34% (11)
50% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
38% (12)
41% (13)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

21
17

Упущенные победы

28
37

Голы по времени матча

Забито

22
19
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
5
23%
5
26%
46-60
6
27%
7
37%
61-75
2
9%
4
21%
76-90

Пропущено

19
30
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 14
2
11%
1
3%
1-15
2
11%
3
10%
16-30
2
11%
7
23%
31-45
4
21%
4
13%
46-60
6
32%
7
23%
61-75
3
16%
8
27%
76-90

Забито

25
33
17 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
8
32%
4
12%
1-15
3
12%
9
27%
16-30
6
24%
5
15%
31-45
3
12%
3
9%
46-60
2
8%
5
15%
61-75
3
12%
7
21%
76-90

Пропущено

38
29
14 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
3
8%
3
10%
1-15
5
13%
1
3%
16-30
6
16%
6
21%
31-45
7
18%
2
7%
46-60
5
13%
9
31%
61-75
12
32%
8
28%
76-90

Забито

47
52
26 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 31
18 Забивали первыми 16
7 Не забивали 5
11
23%
4
8%
1-15
6
13%
10
19%
16-30
9
19%
7
13%
31-45
8
17%
8
15%
46-60
8
17%
12
23%
61-75
5
11%
11
21%
76-90

Пропущено

57
59
20 В 1-м тайме 21
37 Во 2-м тайме 38
10 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 28
5
9%
4
7%
1-15
7
12%
4
7%
16-30
8
14%
13
22%
31-45
11
19%
6
10%
46-60
11
19%
16
27%
61-75
15
26%
16
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Луис Сити
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Нью-Инглэнд Революшн - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1
Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4 Клуб Америка - Сент-Луис Сити 4:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Сент-Луис Сити - Хуарес 1:1 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 1:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 4:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 2:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Инди Элевен 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Толука - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2

Результаты матчей

Сент-Луис Сити
Спортинг Канзас-Сити

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
2
5 раз 31%
3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

3:3
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
2:1
4 раза 25%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 32%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
6 раз 19%
4
1 раз 3%
1
12 раз 38%
2
8 раз 25%
3
6 раз 19%
0
5 раз 16%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сент-Луис Сити
Спортинг Канзас-Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
15
1
6
10
1.5
11
5
2
14
2.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
4
8
7
1.5
4
12
5
10
2.5
1
15
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
27
5
14
17
1.5
15
17
7
24
2.5
7
25
1
30
3.5
1
31

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 31 17 7 7 63 - 46 58
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 30 15 7 8 54 - 41 52
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 31 14 10 7 62 - 47 52
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 31 15 5 11 58 - 53 50
5.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 31 14 8 9 46 - 34 50
6.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 30 14 7 9 50 - 40 49
7.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 31 13 9 9 43 - 34 48
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 31 13 6 12 53 - 48 45
9.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 31 12 8 11 63 - 54 44
10.
Даллас
 Заявка 31 10 7 14 50 - 52 37
11.
Остин
 Заявка 31 9 9 13 34 - 44 36
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 31 7 13 11 46 - 58 34
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 32 8 7 17 50 - 61 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 31 5 3 23 37 - 72 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 31 19 8 4 69 - 45 65
2.
Коламбус Крю
 Заявка 30 16 9 5 60 - 33 57
3.
Цинциннати
 Заявка 31 17 5 9 53 - 41 56
4.
Орландо Сити
 Заявка 31 13 7 11 53 - 46 46
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 31 12 8 11 48 - 44 44
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 31 10 14 7 48 - 44 44
7.
Шарлотт
 Заявка 31 11 9 11 37 - 34 42
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 31 9 10 12 58 - 48 37
9.
ФК Монреаль
 Заявка 31 9 10 12 44 - 61 37
10.
Торонто
 Заявка 32 11 4 17 39 - 56 37
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 31 8 10 13 41 - 45 34
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 31 8 10 13 46 - 63 34
13.
Нэшвилл
 Заявка 31 8 9 14 31 - 47 33
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 30 9 4 17 33 - 60 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 32 7 9 16 37 - 55 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 10 3 2 32 - 18 33
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 10 2 3 36 - 19 32
4.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
9.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
11.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 1 11 15 - 29 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 8 4 2 29 - 16 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
5.
Шарлотт
 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6.
ФК Монреаль
 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Цинциннати
 Заявка 16 7 3 6 25 - 19 24
8.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
9.
Торонто
 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
10.
Нэшвилл
 Заявка 16 5 6 5 21 - 21 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 4 7 18 - 28 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 16 8 2 6 25 - 21 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 27 - 26 23
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 6 3 6 22 - 24 21
5.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 4 8 4 26 - 28 20
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
10.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 16 3 4 9 24 - 30 13
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 1 8 6 26 - 37 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Даллас
 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 10 2 3 28 - 22 32
2.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 30 - 25 31
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 3 6 28 - 31 24
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 5 6 20 - 30 17
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
9.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 0 10 15 - 32 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 15 3 3 9 10 - 26 12
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
15.
Чикаго Файр
 Заявка 16 2 5 9 17 - 27 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 21 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 18 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (6)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Орландо Сити Араухо Сесар 11
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Володер Роберт получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Джон Пульскамп получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Росеро Даниэль получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Клаусс Жоао получил желтую карточку от судьи
    Где смотреть матч Сент-Луис Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити онлайн

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