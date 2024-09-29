Тур: 1. Стадион: Allianz Field.
3:0
Конец матча
0'
1:0
16' ГолЙебоа Келвин
25' Желтая карточкаХлонгвейн Бонгокуле
2:0
47' ГолЙебоа Келвин
52' Желтая карточкаКэннон Реджи
79' Желтая карточкаJefferson Diaz
3:0
82' ГолДотсон Хассани
90' Желтая карточкаБоксолл Михаэл
90' Желтая карточкаХаррис Кельвин
90'+9
Ход матча
16'
1:0
47'
2:0
52'
79'
82'
3:0
90'
90'
67
Харви
Карлос
17
Лод
Робин
20
Трапп
Уилл
20
Ронен
Коннор
77
Япи
Даррен
- Основной состав
- Вратарь
-
67 Харви КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чжон Сан БинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Месанви ЛоикНападающий
-
19 Шашуа СэмюэлНападающий
-
30 Alec Smir
-
Главный тренер: Eric Ramsay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Ethan Bandre
-
Главный тренер: Армас Крис
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Колорадо Рэпидс
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
112.5%
50%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
18 матчей
44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.78
1.78
Среднее время на гол
50
50
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
2.33
0.89
Среднее время на гол
38
101
Всего голов
37
24
Голов в среднем за матч
2.06
1.33
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
43
67
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлонгвейн Бонгокуле
|11
|0.35
|Олувасейи Тани
|8
|0.26
|Йебоа Келвин
|7 (3)
|0.23
|Лод Робин
|6
|0.19
|Дотсон Хассани
|4
|0.13
|Чжон Сан Бин
|4
|0.13
|Пукки Теэму
|4
|0.13
|Ариага Кервин
|3
|0.1
|Фрагапане Франко
|1
|0.03
|Трапп Уилл
|1 (1)
|0.03
|Боксолл Михаэл
|1
|0.03
|Бран Алехандро
|1
|0.03
|Росалес Джозеф
|0
|0
|Тейлор Ди Джей
|0
|0
|Тапиас Мигель
|0
|0
|Харви Карлос
|0
|0
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наварро Рафа
|14 (4)
|0.45
|Михайлович Джордже
|11 (4)
|0.35
|Бассетт Коул
|9 (1)
|0.29
|Кабрал Кевин
|5
|0.16
|Харрис Кельвин
|4
|0.13
|Льюис Джонатан
|3
|0.1
|Япи Даррен
|2
|0.06
|Бомбито Мойзе
|2
|0.06
|Фернандес Омир
|1
|0.03
|Винс Сэмюэл
|1
|0.03
|Кэннон Реджи
|1
|0.03
|Эдвардс Майкл
|1
|0.03
|Ларраз Оливер
|1
|0.03
|Розенберри Киган
|0
|0
|Махсо Андреас
|0
|0
|Ронен Коннор
|0
|0
|Андерсон Себастьян
|0
|0
|Стюарт-Бэйнес Кимани
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боксолл Михаэл
|8
|0
|Росалес Джозеф
|6
|1
|Тапиас Мигель
|5
|1
|Трапп Уилл
|5
|0
|Чжон Сан Бин
|4
|0
|Паделфорд Девин
|4
|0
|Дотсон Хассани
|2
|1
|Ариага Кервин
|3
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Кларк Кейден
|3
|0
|Бран Алехандро
|3
|0
|Олувасейи Тани
|3
|0
|Лод Робин
|2
|0
|Адебайо-Смит Джордан
|2
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0
|Jefferson Diaz
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Фрагапане Франко
|1
|0
|Харви Карлос
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Япи Даррен
|5
|1
|Наварро Рафа
|6
|0
|Михайлович Джордже
|5
|0
|Харрис Кельвин
|5
|0
|Кабрал Кевин
|3
|1
|Стеффен Закари
|3
|0
|Махсо Андреас
|3
|0
|Леффелсенд Яспер
|3
|0
|Бомбито Мойзе
|3
|0
|Ронен Коннор
|2
|0
|Абубакар Лалас
|2
|0
|Ларраз Оливер
|2
|0
|Розенберри Киган
|1
|0
|Андерсон Себастьян
|1
|0
|Кэннон Реджи
|1
|0
|Льюис Джонатан
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Эдвардс Майкл
|1
|0
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Колорадо Рэпидс
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
13
14
Миннесота Юнайтед
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Колорадо Рэпидс
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
16
4
Упущенные победы
20
28
Миннесота Юнайтед
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (11)
26% (8)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
32% (10)
26% (8)
Колорадо Рэпидс
26.9%
73.1%
7 побед 19 поражений
Первый тайм
19% (6)
35% (11)
45% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
19% (6)
52% (16)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
20
7
Упущенные победы
33
42
Голы по времени матча
Забито
26
27
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
2
8%
4
15%
1-15
6
23%
2
7%
16-30
3
12%
5
19%
31-45
3
12%
6
22%
46-60
4
15%
3
11%
61-75
8
31%
7
26%
76-90
Пропущено
22
34
13 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 13
4
18%
6
18%
1-15
4
18%
5
15%
16-30
5
23%
5
15%
31-45
2
9%
6
18%
46-60
3
14%
5
15%
61-75
4
18%
7
21%
76-90
Забито
26
30
12 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
3
12%
2
7%
1-15
3
12%
3
10%
16-30
6
23%
8
27%
31-45
5
19%
4
13%
46-60
5
19%
4
13%
61-75
4
15%
9
30%
76-90
Пропущено
27
20
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
2
7%
4
20%
1-15
5
19%
2
10%
16-30
4
15%
5
25%
31-45
2
7%
3
15%
46-60
5
19%
2
10%
61-75
9
33%
4
20%
76-90
Забито
52
57
23 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 33
15 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
5
10%
6
11%
1-15
9
17%
5
9%
16-30
9
17%
13
23%
31-45
8
15%
10
18%
46-60
9
17%
7
12%
61-75
12
23%
16
28%
76-90
Пропущено
49
54
24 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 24
6
12%
10
19%
1-15
9
18%
7
13%
16-30
9
18%
10
19%
31-45
4
8%
9
17%
46-60
8
16%
7
13%
61-75
13
27%
11
20%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 1:2 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:2
Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Миннесота Юнайтед - Некакса 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Колорадо Рэпидс - Торонто 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 4:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 2:3
Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Клуб Америка - Колорадо Рэпидс 0:0 Толука - Колорадо Рэпидс 1:2 Хуарес - Колорадо Рэпидс 2:3 Леон - Колорадо Рэпидс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
Колорадо Рэпидс
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
Точный счет
2:0
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
4:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 39%
1
8 раз 26%
3
7 раз 23%
0
4 раза 13%
2
10 раз 32%
1
9 раз 29%
3
7 раз 23%
0
3 раза 10%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Миннесота Юнайтед
Колорадо Рэпидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
141
97
114
214
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
142
105
88
510
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
274
Больше Меньше
283
1912
1912
724
922
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|63 - 46
|58
|2.
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|54 - 41
|52
|3.
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|62 - 47
|52
|4.
|Заявка
|31
|15
|5
|11
|58 - 53
|50
|5.
|1:0 Заявка
|31
|14
|8
|9
|46 - 34
|50
|6.
|1:0 Заявка
|30
|14
|7
|9
|50 - 40
|49
|7.
|0:1 Заявка
|31
|13
|9
|9
|43 - 34
|48
|8.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|53 - 48
|45
|9.
|0:1 Заявка
|31
|12
|8
|11
|63 - 54
|44
|10.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|50 - 52
|37
|11.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 44
|36
|12.
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|46 - 58
|34
|13.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|50 - 61
|31
|14.
|Заявка
|31
|5
|3
|23
|37 - 72
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|19
|8
|4
|69 - 45
|65
|2.
|Заявка
|30
|16
|9
|5
|60 - 33
|57
|3.
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|53 - 41
|56
|4.
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|53 - 46
|46
|5.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|48 - 44
|44
|6.
|Заявка
|31
|10
|14
|7
|48 - 44
|44
|7.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|37 - 34
|42
|8.
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|58 - 48
|37
|9.
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|44 - 61
|37
|10.
|Заявка
|32
|11
|4
|17
|39 - 56
|37
|11.
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|41 - 45
|34
|12.
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|46 - 63
|34
|13.
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|31 - 47
|33
|14.
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|33 - 60
|31
|15.
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|37 - 55
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 24
|39
|2.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 18
|33
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|36 - 19
|32
|4.
|0:1 Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|5.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|6.
|1:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|1:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 19
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|11.
|0:1 Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 29
|22
|14.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|15 - 29
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 16
|28
|3.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 22
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 19
|24
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|9.
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 21
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 21
|26
|2.
|1:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|3.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|27 - 26
|23
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 24
|21
|5.
|1:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|6.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|26 - 28
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|8.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|10.
|0:1 Заявка
|16
|3
|4
|9
|24 - 30
|13
|11.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|26 - 37
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
|14.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 22
|32
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 25
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 31
|24
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 30
|17
|7.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|8.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|15 - 32
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 26
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 27
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|21 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|18 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (6)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|17 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|11
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 9