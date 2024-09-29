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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Миннесота Юнайтед
3:0
Конец матча
Колорадо Рэпидс
0'
1:0
16' Гол
Йебоа Келвин
25' Желтая карточка
Хлонгвейн Бонгокуле
2:0
47' Гол
Йебоа Келвин
52' Желтая карточка
Кэннон Реджи
79' Желтая карточка
Jefferson Diaz
3:0
82' Гол
Дотсон Хассани
90' Желтая карточка
Боксолл Михаэл
90' Желтая карточка
Харрис Кельвин
90'+9
97
Сент-Клэр
Дейн
67
Харви
Карлос
15
Боксолл
Михаэл
28
Jefferson
Diaz
8
Росалес
Джозеф
31
Дотсон
Хассани
17
Лод
Робин
20
Трапп
Уилл
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
9
Йебоа
Келвин
26
Joaquin
Pereyra1
95
Стеффен
Закари
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
5
Махсо
Андреас
4
Кэннон
Реджи
18
Ларраз
Оливер
20
Ронен
Коннор
77
Япи
Даррен
10
Михайлович
Джордже
11
Фернандес
Омир
9
Наварро
Рафа
Миннесота Юнайтед
4-3-3
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Колорадо Рэпидс

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

112.5%
50%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

18 матчей

44.4%
16.7%
38.9%
8 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
27.8%
38.9%
6 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

М
3:3
М
3:0
М
1:2
М
4:3
ОК
2:1
М
3:1
М
1:3
М
2:0
М
3:2
М
3:0
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
1:0
М
0:2
М
3:2
М
1:0
М
2:2

Голы

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.78
1.78

Среднее время на гол

50
50

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

2.33
0.89

Среднее время на гол

38
101

Всего голов

37
24

Голов в среднем за матч

2.06
1.33

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

43
67

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлонгвейн Бонгокуле 11 0.35
Олувасейи Тани 8 0.26
Йебоа Келвин 7 (3) 0.23
Лод Робин 6 0.19
Дотсон Хассани 4 0.13
Чжон Сан Бин 4 0.13
Пукки Теэму 4 0.13
Ариага Кервин 3 0.1
Фрагапане Франко 1 0.03
Трапп Уилл 1 (1) 0.03
Боксолл Михаэл 1 0.03
Бран Алехандро 1 0.03
Росалес Джозеф 0 0
Тейлор Ди Джей 0 0
Тапиас Мигель 0 0
Харви Карлос 0 0
Joaquin Pereyra1 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наварро Рафа 14 (4) 0.45
Михайлович Джордже 11 (4) 0.35
Бассетт Коул 9 (1) 0.29
Кабрал Кевин 5 0.16
Харрис Кельвин 4 0.13
Льюис Джонатан 3 0.1
Япи Даррен 2 0.06
Бомбито Мойзе 2 0.06
Фернандес Омир 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Кэннон Реджи 1 0.03
Эдвардс Майкл 1 0.03
Ларраз Оливер 1 0.03
Розенберри Киган 0 0
Махсо Андреас 0 0
Ронен Коннор 0 0
Андерсон Себастьян 0 0
Стюарт-Бэйнес Кимани 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боксолл Михаэл 8 0
Росалес Джозеф 6 1
Тапиас Мигель 5 1
Трапп Уилл 5 0
Чжон Сан Бин 4 0
Паделфорд Девин 4 0
Дотсон Хассани 2 1
Ариага Кервин 3 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Кларк Кейден 3 0
Бран Алехандро 3 0
Олувасейи Тани 3 0
Лод Робин 2 0
Адебайо-Смит Джордан 2 0
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0
Jefferson Diaz 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Фрагапане Франко 1 0
Харви Карлос 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Япи Даррен 5 1
Наварро Рафа 6 0
Михайлович Джордже 5 0
Харрис Кельвин 5 0
Кабрал Кевин 3 1
Стеффен Закари 3 0
Махсо Андреас 3 0
Леффелсенд Яспер 3 0
Бомбито Мойзе 3 0
Ронен Коннор 2 0
Абубакар Лалас 2 0
Ларраз Оливер 2 0
Розенберри Киган 1 0
Андерсон Себастьян 1 0
Кэннон Реджи 1 0
Льюис Джонатан 1 0
Бассетт Коул 1 0
Эдвардс Майкл 1 0

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Колорадо Рэпидс
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

13
14
Миннесота Юнайтед
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Колорадо Рэпидс
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

16
4

Упущенные победы

20
28
Миннесота Юнайтед
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (11)
26% (8)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
32% (10)
26% (8)
Колорадо Рэпидс
26.9%
73.1%
7 побед 19 поражений
Первый тайм
19% (6)
35% (11)
45% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
19% (6)
52% (16)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

20
7

Упущенные победы

33
42

Голы по времени матча

Забито

26
27
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
2
8%
4
15%
1-15
6
23%
2
7%
16-30
3
12%
5
19%
31-45
3
12%
6
22%
46-60
4
15%
3
11%
61-75
8
31%
7
26%
76-90

Пропущено

22
34
13 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 13
4
18%
6
18%
1-15
4
18%
5
15%
16-30
5
23%
5
15%
31-45
2
9%
6
18%
46-60
3
14%
5
15%
61-75
4
18%
7
21%
76-90

Забито

26
30
12 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
3
12%
2
7%
1-15
3
12%
3
10%
16-30
6
23%
8
27%
31-45
5
19%
4
13%
46-60
5
19%
4
13%
61-75
4
15%
9
30%
76-90

Пропущено

27
20
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
2
7%
4
20%
1-15
5
19%
2
10%
16-30
4
15%
5
25%
31-45
2
7%
3
15%
46-60
5
19%
2
10%
61-75
9
33%
4
20%
76-90

Забито

52
57
23 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 33
15 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
5
10%
6
11%
1-15
9
17%
5
9%
16-30
9
17%
13
23%
31-45
8
15%
10
18%
46-60
9
17%
7
12%
61-75
12
23%
16
28%
76-90

Пропущено

49
54
24 В 1-м тайме 27
25 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 24
6
12%
10
19%
1-15
9
18%
7
13%
16-30
9
18%
10
19%
31-45
4
8%
9
17%
46-60
8
16%
7
13%
61-75
13
27%
11
20%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 1:2 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:2
Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Миннесота Юнайтед - Некакса 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 3:3
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Колорадо Рэпидс - Торонто 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 4:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 2:3
Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Клуб Америка - Колорадо Рэпидс 0:0 Толука - Колорадо Рэпидс 1:2 Хуарес - Колорадо Рэпидс 2:3 Леон - Колорадо Рэпидс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
Колорадо Рэпидс

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
3
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
2 раза 13%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%

Точный счет

2:0
5 раз 16%
1:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
4:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 39%
1
8 раз 26%
3
7 раз 23%
0
4 раза 13%
2
10 раз 32%
1
9 раз 29%
3
7 раз 23%
0
3 раза 10%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Миннесота Юнайтед
Колорадо Рэпидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
14
1
9
7
1.5
11
4
2
14
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
2
10
5
1.5
8
8
5
10
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
4
0.5
Больше Меньше
28
3
19
12
1.5
19
12
7
24
2.5
9
22

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 31 17 7 7 63 - 46 58
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 30 15 7 8 54 - 41 52
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 31 14 10 7 62 - 47 52
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 31 15 5 11 58 - 53 50
5.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 31 14 8 9 46 - 34 50
6.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 30 14 7 9 50 - 40 49
7.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 31 13 9 9 43 - 34 48
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 31 13 6 12 53 - 48 45
9.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 31 12 8 11 63 - 54 44
10.
Даллас
 Заявка 31 10 7 14 50 - 52 37
11.
Остин
 Заявка 31 9 9 13 34 - 44 36
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 31 7 13 11 46 - 58 34
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 32 8 7 17 50 - 61 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 31 5 3 23 37 - 72 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 31 19 8 4 69 - 45 65
2.
Коламбус Крю
 Заявка 30 16 9 5 60 - 33 57
3.
Цинциннати
 Заявка 31 17 5 9 53 - 41 56
4.
Орландо Сити
 Заявка 31 13 7 11 53 - 46 46
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 31 12 8 11 48 - 44 44
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 31 10 14 7 48 - 44 44
7.
Шарлотт
 Заявка 31 11 9 11 37 - 34 42
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 31 9 10 12 58 - 48 37
9.
ФК Монреаль
 Заявка 31 9 10 12 44 - 61 37
10.
Торонто
 Заявка 32 11 4 17 39 - 56 37
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 31 8 10 13 41 - 45 34
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 31 8 10 13 46 - 63 34
13.
Нэшвилл
 Заявка 31 8 9 14 31 - 47 33
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 30 9 4 17 33 - 60 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 32 7 9 16 37 - 55 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 10 3 2 32 - 18 33
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 10 2 3 36 - 19 32
4.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
9.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
11.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 1 11 15 - 29 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 8 4 2 29 - 16 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
5.
Шарлотт
 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6.
ФК Монреаль
 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Цинциннати
 Заявка 16 7 3 6 25 - 19 24
8.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
9.
Торонто
 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
10.
Нэшвилл
 Заявка 16 5 6 5 21 - 21 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 4 7 18 - 28 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 16 8 2 6 25 - 21 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 27 - 26 23
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 6 3 6 22 - 24 21
5.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 4 8 4 26 - 28 20
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
10.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 16 3 4 9 24 - 30 13
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 1 8 6 26 - 37 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Даллас
 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 10 2 3 28 - 22 32
2.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 30 - 25 31
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 3 6 28 - 31 24
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 5 6 20 - 30 17
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
9.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 0 10 15 - 32 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 15 3 3 9 10 - 26 12
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
15.
Чикаго Файр
 Заявка 16 2 5 9 17 - 27 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 21 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 18 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (6)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Орландо Сити Араухо Сесар 11
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 52'
      Кэннон Реджи получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Хоакин Перейра сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Йебоа Келвин бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Хлонгвейн Бонгокуле получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Лод Робин сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Йебоа Келвин бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Миннесота Юнайтед 3:0 Колорадо Рэпидс онлайн

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