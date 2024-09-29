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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сиэтл Саундерс
1:0
Первый тайм: 29'
Хьюстон Динамо
0'
1:0
22' Гол
Ротрок Пол
28' Желтая карточка
Дорси Гриффин

Ход матча

22'
Ротрок Пол
1:0
28'
 
Дорси Гриффин
Прогноз на матч от Liveresult
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Сиэтл Саундерс
Ничья
Хьюстон Динамо
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Раген
Джексон
5
Толо
Нуху
7
Ролдан
Кристиан
18
Варгас
Обед
10
Де
Ла
Вега
Педро
11
Руснак
Альберт
14
Ротрок
Пол
13
Моррис
Джордан
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
2
Эскобар
Франко
20
Карраскилья
Адальберто
6
Артур
Хосе
27
Ковальчик
Себастьян
8
Басси
Амине
18
Алию
Ибрахим
11
Феррейра
Карлос
III
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
22.2%
15 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы

29 матчей

51.7%
27.6%
20.7%
15 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

24.1%
44.8%
31.1%
7 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

51.7%
37.9%
10.4%
15 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

М
2:2
М
1:0
М
0:1
М
2:1
М
0:1
М
2:1
М
2:0
М
0:1
М
1:0
М
2:3
М
4:1
М
3:0
М
0:2
М
1:0
М
2:1
М
0:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
3:1
М
3:1
М
1:1
М
2:1
М
1:0
М
0:0
М
1:1
М
2:1

Голы

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.54
1.19

Среднее время на гол

58
75

Всего голов

21
4

Голов в среднем за матч

1.31
0.31

Среднее время на гол

68
292

Всего голов

41
23

Голов в среднем за матч

1.41
0.79

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

63
113

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 13 0.42
Руснак Альберт 8 (2) 0.26
Руидиас Рауль 8 (4) 0.26
Ротрок Пол 3 0.1
Раген Джексон 3 0.1
Варгас Обед 1 0.03
Чу Лео 1 0.03
Ролдан Кристиан 1 0.03
Мусовски Дэниел 1 0.03
Де Ла Вега Педро 1 (1) 0.03
Рольдан Александер 1 0.03
Белл Джон 1 0.03
Тевес Дилан 1 0.03
Пауло Жуан I 0 0
Атенсио Джошуа 0 0
Бейкер Коди 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алию Ибрахим 6 0.19
Феррейра Карлос III 5 (1) 0.16
Блессинг Латиф 5 0.16
Ковальчик Себастьян 4 0.13
Басси Амине 3 0.1
Карраскилья Адальберто 3 0.1
Дорси Гриффин 3 0.1
Понсе Эсекель 3 (1) 0.1
Смит Брэд 2 0.06
Эскобар Франко 2 0.06
Сегал Габриэль 2 0.06
Эррера Эктор 1 0.03
Стирс Дэниэл 1 0.03
Эннали Лоуренс 1 0.03
Святченко Эрик 0 0
Артур Хосе 0 0
Бартлоу Итан 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толо Нуху 8 1
Раген Джексон 4 1
Reed Baker-Whiting 3 1
Моррис Джордан 4 0
Рольдан Александер 2 1
Гомес Еймар 3 0
Варгас Обед 3 0
Атенсио Джошуа 1 1
Руидиас Рауль 2 0
Пауло Жуан I 2 0
Арреага Хавьер 2 0
Ротрок Пол 2 0
Фрай Стефан 0 1
Руснак Альберт 1 0
Ролдан Кристиан 1 0
Мусовски Дэниел 1 0
Де Ла Вега Педро 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Тевес Дилан 1 0
Бейкер Коди 1 0
Kalani Rienzi 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эскобар Франко 8 0
Дорси Гриффин 6 1
Ковальчик Себастьян 7 0
Микаэль 6 0
Карраскилья Адальберто 5 0
Эррера Эктор 4 0
Стирс Дэниэл 4 0
Артур Хосе 4 0
Басси Амине 4 0
Алию Ибрахим 4 0
Святченко Эрик 2 0
Понсе Эсекель 2 0
Феррейра Карлос III 2 0
Рейнс Бруклин 2 0
Кларк Стив 1 0
Смит Брэд 1 0
Блессинг Латиф 1 0
Гейнс Маккинзи 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Сегал Габриэль 1 0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Хьюстон Динамо
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

5
7
Сиэтл Саундерс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Хьюстон Динамо
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

16
18
Сиэтл Саундерс
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (14)
37% (11)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)
Хьюстон Динамо
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
17% (5)
50% (15)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

17
11

Упущенные победы

21
25

Голы по времени матча

Забито

22
23
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
19 Не забивали 17
3
14%
3
13%
1-15
5
23%
3
13%
16-30
2
9%
2
9%
31-45
4
18%
3
13%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
7
32%
10
43%
76-90

Пропущено

14
22
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
1
7%
1
5%
1-15
4
29%
2
9%
16-30
0
0%
5
23%
31-45
1
7%
6
27%
46-60
4
29%
4
18%
61-75
4
29%
4
18%
76-90

Забито

21
19
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
4
19%
2
11%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
2
10%
6
32%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
8
38%
3
16%
61-75
1
5%
5
26%
76-90

Пропущено

22
12
12 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
9%
1
8%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
6
27%
1
8%
31-45
6
27%
4
33%
46-60
1
5%
5
42%
61-75
3
14%
1
8%
76-90

Забито

43
42
19 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 18
8 Не забивали 6
7
16%
5
12%
1-15
8
19%
5
12%
16-30
4
9%
8
19%
31-45
7
16%
4
10%
46-60
9
21%
5
12%
61-75
8
19%
15
36%
76-90

Пропущено

36
34
17 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 21
3
8%
2
6%
1-15
8
22%
2
6%
16-30
6
17%
6
18%
31-45
7
19%
10
29%
29%
46-60
5
14%
9
26%
61-75
7
19%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл Саундерс - Некакса 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Сакраменто Репаблик - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Остин - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 4:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0
Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Хьюстон Динамо - Торонто 0:1 Толука - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Хьюстон Динамо - Атлас 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо

Точный счет

2:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 33%
0
8 раз 27%
1
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
12 раз 40%
2
8 раз 27%
0
6 раз 20%
4
3 раза 10%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
8
7
1.5
4
11
2
13
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
2
7
8
1.5
8
7
3
12
2.5
2
13
1
14
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
24
6
15
15
1.5
12
18
5
25
2.5
4
26
2
28
3.5
3
27
1
29
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 31 17 7 7 63 - 46 58
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 30 15 7 8 54 - 41 52
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 31 14 10 7 62 - 47 52
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 31 15 5 11 58 - 53 50
5.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 31 14 8 9 46 - 34 50
6.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 30 14 7 9 50 - 40 49
7.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 31 13 9 9 43 - 34 48
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 31 13 6 12 53 - 48 45
9.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 31 12 8 11 63 - 54 44
10.
Даллас
 Заявка 31 10 7 14 50 - 52 37
11.
Остин
 Заявка 31 9 9 13 34 - 44 36
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 31 7 13 11 46 - 58 34
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 32 8 7 17 50 - 61 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 31 5 3 23 37 - 72 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 31 19 8 4 69 - 45 65
2.
Коламбус Крю
 Заявка 30 16 9 5 60 - 33 57
3.
Цинциннати
 Заявка 31 17 5 9 53 - 41 56
4.
Орландо Сити
 Заявка 31 13 7 11 53 - 46 46
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 31 12 8 11 48 - 44 44
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 31 10 14 7 48 - 44 44
7.
Шарлотт
 Заявка 31 11 9 11 37 - 34 42
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 31 9 10 12 58 - 48 37
9.
ФК Монреаль
 Заявка 31 9 10 12 44 - 61 37
10.
Торонто
 Заявка 32 11 4 17 39 - 56 37
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 31 8 10 13 41 - 45 34
12.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 31 8 10 13 46 - 63 34
13.
Нэшвилл
 Заявка 31 8 9 14 31 - 47 33
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 30 9 4 17 33 - 60 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 32 7 9 16 37 - 55 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 10 3 2 32 - 18 33
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 10 2 3 36 - 19 32
4.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
6.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 14 7 3 4 25 - 19 24
9.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
11.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 15 5 7 3 18 - 13 22
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 1 11 15 - 29 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Коламбус Крю
 Заявка 14 8 4 2 29 - 16 28
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 15 8 3 4 29 - 22 27
5.
Шарлотт
 Заявка 15 7 5 3 19 - 12 26
6.
ФК Монреаль
 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Цинциннати
 Заявка 16 7 3 6 25 - 19 24
8.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 4 5 25 - 15 22
9.
Торонто
 Заявка 15 7 0 8 26 - 27 21
10.
Нэшвилл
 Заявка 16 5 6 5 21 - 21 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 27 - 24 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 4 7 18 - 28 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 0:1 Заявка 16 8 2 6 25 - 21 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 1:0 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 27 - 26 23
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 6 3 6 22 - 24 21
5.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 4 8 4 26 - 28 20
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
10.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 16 3 4 9 24 - 30 13
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 1 8 6 26 - 37 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Даллас
 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 15 10 2 3 28 - 22 32
2.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 30 - 25 31
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 3 6 28 - 31 24
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 15 5 5 5 32 - 27 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 15 4 5 6 20 - 30 17
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 15 3 7 5 19 - 24 16
9.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 14 4 0 10 15 - 32 12
13.
Нэшвилл
 Заявка 15 3 3 9 10 - 26 12
14.
ФК Монреаль
 Заявка 15 2 5 8 18 - 38 11
15.
Чикаго Файр
 Заявка 16 2 5 9 17 - 27 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 21 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 18 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (6)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 2 9
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Орландо Сити Араухо Сесар 11
Ди Си Юнайтед Дахоме Кристиан 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Дорси Гриффин получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Г О О О О Л - Ротрок Пол бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сиэтл Саундерс
Ничья
Хьюстон Динамо
3.75
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