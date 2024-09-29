Тур: 1. Стадион: Lumen Field.
1:0
Конец матча
0'
1:0
22' ГолРотрок Пол
28' Желтая карточкаДорси Гриффин
50' Желтая карточкаЭскобар Франко
63' Желтая карточкаГомес Еймар
78' Желтая карточкаКарраскилья Адальберто
90'+4
Ход матча
22'
1:0
28'
50'
63'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
18
Варгас
Обед
14
Ротрок
Пол
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
18
Алию
Ибрахим
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ротрок ПолПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Томас ЭндрюВратарь
-
15 Белл ДжонЗащитник
-
99 Тевес ДиланПолузащитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Шмитт ТейтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Грегуш ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Олсен Бен
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.9%
38.9%
22.2%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
22.2%
15 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы
29 матчей
51.7%
27.6%
20.7%
15 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
24.1%
44.8%
31.1%
7 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
51.7%
37.9%
10.4%
15 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.54
1.19
Среднее время на гол
58
75
Всего голов
21
4
Голов в среднем за матч
1.31
0.31
Среднее время на гол
68
292
Всего голов
41
23
Голов в среднем за матч
1.41
0.79
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
63
113
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|13
|0.42
|Руснак Альберт
|8 (2)
|0.26
|Руидиас Рауль
|8 (4)
|0.26
|Ротрок Пол
|4
|0.13
|Раген Джексон
|3
|0.1
|Варгас Обед
|1
|0.03
|Чу Лео
|1
|0.03
|Ролдан Кристиан
|1
|0.03
|Мусовски Дэниел
|1
|0.03
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.03
|Рольдан Александер
|1
|0.03
|Белл Джон
|1
|0.03
|Тевес Дилан
|1
|0.03
|Пауло Жуан I
|0
|0
|Атенсио Джошуа
|0
|0
|Бейкер Коди
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алию Ибрахим
|6
|0.19
|Феррейра Карлос III
|5 (1)
|0.16
|Блессинг Латиф
|5
|0.16
|Ковальчик Себастьян
|4
|0.13
|Басси Амине
|3
|0.1
|Карраскилья Адальберто
|3
|0.1
|Дорси Гриффин
|3
|0.1
|Понсе Эсекель
|3 (1)
|0.1
|Смит Брэд
|2
|0.06
|Эскобар Франко
|2
|0.06
|Сегал Габриэль
|2
|0.06
|Эррера Эктор
|1
|0.03
|Стирс Дэниэл
|1
|0.03
|Эннали Лоуренс
|1
|0.03
|Святченко Эрик
|0
|0
|Артур Хосе
|0
|0
|Бартлоу Итан
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толо Нуху
|8
|1
|Раген Джексон
|4
|1
|Reed Baker-Whiting
|3
|1
|Моррис Джордан
|4
|0
|Гомес Еймар
|4
|0
|Рольдан Александер
|2
|1
|Варгас Обед
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|1
|Руидиас Рауль
|2
|0
|Пауло Жуан I
|2
|0
|Арреага Хавьер
|2
|0
|Ротрок Пол
|2
|0
|Фрай Стефан
|0
|1
|Руснак Альберт
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Де Ла Вега Педро
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Тевес Дилан
|1
|0
|Бейкер Коди
|1
|0
|Kalani Rienzi
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эскобар Франко
|9
|0
|Дорси Гриффин
|7
|1
|Ковальчик Себастьян
|7
|0
|Микаэль
|6
|0
|Карраскилья Адальберто
|6
|0
|Эррера Эктор
|4
|0
|Стирс Дэниэл
|4
|0
|Артур Хосе
|4
|0
|Басси Амине
|4
|0
|Алию Ибрахим
|4
|0
|Святченко Эрик
|2
|0
|Понсе Эсекель
|2
|0
|Феррейра Карлос III
|2
|0
|Рейнс Бруклин
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Смит Брэд
|1
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Гейнс Маккинзи
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Сегал Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Хьюстон Динамо
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
5
7
Сиэтл Саундерс
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Хьюстон Динамо
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
16
18
Сиэтл Саундерс
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
48% (15)
35% (11)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)
Хьюстон Динамо
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
16% (5)
48% (15)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
17
11
Упущенные победы
21
25
Голы по времени матча
Забито
23
23
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
19 Не забивали 18
3
13%
3
13%
1-15
6
26%
3
13%
16-30
2
9%
2
9%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
7
30%
10
43%
76-90
Пропущено
14
23
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
1
7%
1
4%
1-15
4
29%
3
13%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
1
7%
6
26%
46-60
4
29%
4
17%
61-75
4
29%
4
17%
76-90
Забито
21
19
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
4
19%
2
11%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
2
10%
6
32%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
8
38%
3
16%
61-75
1
5%
5
26%
76-90
Пропущено
22
12
12 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
2
9%
1
8%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
6
27%
1
8%
31-45
6
27%
4
33%
46-60
1
5%
5
42%
61-75
3
14%
1
8%
76-90
Забито
44
42
20 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 18
8 Не забивали 7
7
16%
5
12%
1-15
9
20%
5
12%
16-30
4
9%
8
19%
31-45
7
16%
4
10%
46-60
9
20%
5
12%
61-75
8
18%
15
36%
76-90
Пропущено
36
35
17 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 22
3
8%
2
6%
1-15
8
22%
3
9%
16-30
6
17%
6
17%
31-45
7
19%
10
29%
46-60
5
14%
9
26%
61-75
7
19%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл Саундерс - Некакса 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Сакраменто Репаблик - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Остин - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 4:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0
Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Хьюстон Динамо - Торонто 0:1 Толука - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Хьюстон Динамо - Атлас 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо
Точный счет
2:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
Точный счет
2:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 32%
0
8 раз 26%
1
8 раз 26%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
12 раз 39%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
4
3 раза 10%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
114
88
411
214
213
115
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
133
78
88
312
214
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
247
1516
1219
526
427
229
328
130
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|63 - 46
|58
|2.
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|54 - 41
|52
|3.
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|62 - 47
|52
|4.
|Заявка
|31
|15
|5
|11
|58 - 53
|50
|5.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|46 - 34
|50
|6.
|Заявка
|31
|13
|9
|9
|43 - 34
|48
|7.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|50 - 41
|47
|8.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|53 - 48
|45
|9.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|64 - 54
|45
|10.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|50 - 52
|37
|11.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 44
|36
|12.
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|46 - 58
|34
|13.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|50 - 61
|31
|14.
|Заявка
|31
|5
|3
|23
|37 - 72
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|19
|8
|4
|69 - 45
|65
|2.
|Заявка
|30
|16
|9
|5
|60 - 33
|57
|3.
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|53 - 41
|56
|4.
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|53 - 46
|46
|5.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|48 - 44
|44
|6.
|Заявка
|31
|10
|14
|7
|48 - 44
|44
|7.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|37 - 34
|42
|8.
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|58 - 48
|37
|9.
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|44 - 61
|37
|10.
|Заявка
|32
|11
|4
|17
|39 - 56
|37
|11.
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|41 - 45
|34
|12.
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|46 - 63
|34
|13.
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|31 - 47
|33
|14.
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|33 - 60
|31
|15.
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|37 - 55
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 24
|39
|2.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 18
|33
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|36 - 19
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|5.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|9.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 29
|22
|14.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|15 - 29
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 16
|28
|3.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 22
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 19
|24
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|9.
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 21
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 21
|26
|2.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|3.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|27 - 26
|23
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 24
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|6.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|26 - 28
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|8.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|10.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|11.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|26 - 37
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
|14.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 22
|32
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 25
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 31
|24
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 30
|17
|7.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|8.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|15 - 32
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 26
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 27
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|21 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|18 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (6)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|17 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|11
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 9