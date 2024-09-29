Тур: 24. Стадион: Aaraasen Stadion. Главный судья: Svein Torre Sinnes
0:0
Первый тайм: 25'
Ход матча
4'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
16
Uba
Charles
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Uba CharlesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Диоп МоктарНападающий
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лиллестрём
Викинг
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед
30 матчей
23.3%
30%
46.7%
7 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
23.3%
40%
36.7%
7 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
16.7%
43.3%
40%
5 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
20
Голов в среднем за матч
0.86
1.25
Среднее время на гол
105
72
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.75
1.21
Среднее время на гол
51
74
Всего голов
40
37
Голов в среднем за матч
1.33
1.23
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
67
72
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|8 (3)
|0.33
|Китолано Эрик
|3
|0.13
|Гарнас Эспен
|3
|0.13
|Лундему Мариус
|2
|0.08
|Габриэльсен Рубен
|2
|0.08
|Осен Йермунд
|1
|0.04
|Frederik Elkaer
|1
|0.04
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.04
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0.04
|Фосс Сандер Моэн
|1
|0.04
|Антонио Владимиро
|1
|0.04
|Uba Charles
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Тённесен Кристоффер
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|9 (5)
|0.38
|Сальвесен Ларс-Йорген
|6
|0.25
|Свеннсен Сандер
|6
|0.25
|Simen Kvia-Egeskog
|3
|0.13
|Кристиансен Петер
|3
|0.13
|Edvin Austboe
|2
|0.08
|Танген Харальд
|2
|0.08
|Бьёрсхоль Сондре
|2
|0.08
|Эукленн Сондре
|2
|0.08
|Веватне Вильяр
|1
|0.04
|Д'Агостино Николас
|1
|0.04
|Стенснесс Джанни
|1
|0.04
|Белл Джо
|0
|0
|Урбанчич Йошт
|0
|0
|Финнделл Хампус
|0
|0
|Хауген Херман
|0
|0
|Гуннарссон Патрик
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Владимиро
|4
|2
|Габриэльсен Рубен
|4
|0
|Гарнас Эспен
|4
|0
|Uba Charles
|4
|0
|Лундему Мариус
|3
|0
|Китолано Эрик
|3
|0
|Alexander Roessing
|3
|0
|Росет Мартин-Уве
|1
|1
|Ибрахимай Илльдрен
|2
|0
|Frederik Elkaer
|2
|0
|_Efe L.
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Ларссон Эрик
|1
|0
|Stefan Hagerup
|1
|0
|Тённесен Кристоффер
|1
|0
|Фосс Сандер Моэн
|1
|0
|Кристиансен Мадс
|1
|0
|August Karlin
|1
|0
|Диоп Моктар
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трипич Златко
|4
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|4
|0
|Д'Агостино Николас
|4
|0
|Белл Джо
|4
|0
|Хауген Херман
|3
|0
|Урбанчич Йошт
|3
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|2
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|2
|0
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Стенснесс Джанни
|2
|0
|Эукленн Сондре
|2
|0
|Язбек Патрик
|2
|0
|Bjarte L. Aarsheim
|1
|0
|Свеннсен Сандер
|1
|0
|Morten Jensen II
|1
|0
|Кристиансен Петер
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Лангос Сондре
|1
|0
|Диоп Джибрил
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Викинг
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
12
Лиллестрём
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Викинг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
21
4
Упущенные победы
8
20
Лиллестрём
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Викинг
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (3)
39% (9)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
23
5
Упущенные победы
15
32
Голы по времени матча
Забито
12
18
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
3
25%
1
6%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
25%
10
56%
76-90
Пропущено
22
19
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
9%
2
11%
1-15
2
9%
5
26%
16-30
5
23%
4
21%
31-45
6
27%
3
16%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
5
23%
3
16%
76-90
Забито
13
21
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
4
31%
1
5%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
3
23%
3
14%
31-45
2
15%
4
19%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
2
15%
5
24%
76-90
Пропущено
24
14
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
13%
3
21%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
4
17%
3
21%
31-45
1
4%
3
21%
46-60
7
29%
29%
2
14%
61-75
6
25%
2
14%
76-90
Забито
25
39
15 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 29
10 Забивали первыми 11
8 Не забивали 5
7
28%
2
5%
1-15
4
16%
5
13%
16-30
4
16%
3
8%
31-45
5
20%
7
18%
46-60
0
0%
7
18%
61-75
5
20%
15
38%
76-90
Пропущено
46
33
19 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
5
11%
5
15%
1-15
5
11%
6
18%
16-30
9
20%
7
21%
31-45
7
15%
6
18%
46-60
9
20%
4
12%
61-75
11
24%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Хам-Кам - Лиллестрём 5:0 Лиллестрём - Русенборг 1:1 КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1
Русенборг - Лиллестрём 4:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Лиллестрём - Мольде 1:2 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Мольде - Лиллестрём 3:0 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0
Викинг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фредрикстад - Викинг 3:2 Викинг - КФУМ Осло 1:0 Тромсё - Викинг 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 5:2
Русенборг - Викинг 2:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Викинг - Мольде 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:0 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1
Результаты матчей
Лиллестрём
Викинг
Точный счет
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
Точный счет
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 22%
1:1
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 39%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
2
6 раз 26%
3
4 раза 17%
0
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
47
57
110
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
92
48
74
111
38
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
149
Больше Меньше
212
815
1211
221
617
122
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|24
|15
|6
|3
|53 - 21
|51
|2.
|24
|13
|7
|4
|42 - 28
|46
|3.
|24
|13
|5
|6
|54 - 28
|44
|4.
|0:0
|24
|11
|8
|5
|42 - 30
|41
|5.
|24
|11
|7
|6
|32 - 29
|40
|6.
|23
|11
|4
|8
|39 - 34
|37
|7.
|0:1
|24
|7
|9
|8
|27 - 29
|30
|8.
|24
|7
|8
|9
|30 - 29
|29
|9.
|24
|8
|4
|12
|28 - 33
|28
|10.
|24
|7
|7
|10
|28 - 37
|28
|11.
|0:0
|23
|6
|9
|8
|27 - 32
|27
|12.
|24
|7
|5
|12
|33 - 48
|26
|13.
|1:0
|24
|6
|7
|11
|22 - 37
|25
|14.
|24
|6
|5
|13
|23 - 37
|23
|15.
|22
|5
|7
|10
|31 - 38
|22
|16.
|0:0
|24
|6
|4
|14
|25 - 46
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|23 - 11
|28
|2.
|0:0
|12
|8
|4
|0
|31 - 8
|28
|3.
|0:0
|12
|8
|3
|1
|23 - 12
|27
|4.
|12
|7
|2
|3
|34 - 18
|23
|5.
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|6.
|12
|5
|5
|2
|15 - 13
|20
|7.
|11
|5
|2
|4
|20 - 18
|17
|8.
|0:0
|11
|4
|5
|2
|17 - 17
|17
|9.
|12
|4
|4
|4
|15 - 14
|16
|10.
|1:0
|13
|4
|4
|5
|16 - 21
|16
|11.
|12
|4
|2
|6
|19 - 18
|14
|12.
|11
|3
|4
|4
|14 - 11
|13
|13.
|12
|4
|1
|7
|7 - 12
|13
|14.
|0:1
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|15.
|12
|3
|2
|7
|13 - 23
|11
|16.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|7
|2
|3
|22 - 13
|23
|2.
|12
|6
|5
|1
|23 - 16
|23
|3.
|12
|6
|3
|3
|20 - 10
|21
|4.
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|0:1
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|6.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|7.
|12
|4
|3
|5
|20 - 25
|15
|8.
|12
|4
|2
|6
|9 - 15
|14
|9.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|19 - 18
|14
|10.
|0:0
|12
|4
|0
|8
|13 - 24
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|12.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|13.
|12
|2
|4
|6
|16 - 25
|10
|14.
|11
|2
|3
|6
|16 - 23
|9
|15.
|1:0
|11
|2
|3
|6
|6 - 16
|9
|16.
|11
|0
|5
|6
|11 - 20
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|12 (4)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (9)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 6
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5