  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Svein Torre Sinnes
Лиллестрём
0:0
Первый тайм: 25'
Викинг
0'
4' Undefined phrase: football_event_
Ольсен Томас

Ход матча

4'
Ольсен Томас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Викинг
2.60
Реклама, ligastavok.ru
3.80
Реклама, bettery.ru
2.81
Все Коэффициенты
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
3
Росет
Мартин-Уве
16
Uba
Charles
7
Ибрахимай
Илльдрен
8
Лундему
Мариус
23
Осен
Йермунд
5
Джазе
Моханад
20
Антонио
Владимиро
10
Ольсен
Томас
12
Ли
Магнус
Рагланд
15
Хеггхейм
Хенрик
6
Стенснесс
Джанни
4
Лангос
Сондре
3
Веватне
Вильяр
8
Белл
Джо
29
Свеннсен
Сандер
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
26
Simen
Kvia-Egeskog
10
Трипич
Златко
20
Кристиансен
Петер
Лиллестрём
3-5-2
Викинг
4-1-4-1

История личных встреч

Лиллестрём
Викинг

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед

30 матчей

23.3%
30%
46.7%
7 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

23.3%
40%
36.7%
7 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

16.7%
43.3%
40%
5 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:4
Э
1:3
Э
2:0
ТМК
2:2
Э
0:3
Э
0:1
Э
5:1
Э
1:3
Э
3:0
Э
0:2
Э
2:2
Э
1:0
Э
2:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:0
Э
0:1
Э
2:2
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

12
20

Голов в среднем за матч

0.86
1.25

Среднее время на гол

105
72

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.75
1.21

Среднее время на гол

51
74

Всего голов

40
37

Голов в среднем за матч

1.33
1.23

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

67
72

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 8 (3) 0.33
Китолано Эрик 3 0.13
Гарнас Эспен 3 0.13
Лундему Мариус 2 0.08
Габриэльсен Рубен 2 0.08
Осен Йермунд 1 0.04
Frederik Elkaer 1 0.04
Кнутсон Эрлинг 1 0.04
Ибрахимай Илльдрен 1 0.04
Фосс Сандер Моэн 1 0.04
Антонио Владимиро 1 0.04
Uba Charles 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Тённесен Кристоффер 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 9 (5) 0.38
Сальвесен Ларс-Йорген 6 0.25
Свеннсен Сандер 6 0.25
Simen Kvia-Egeskog 3 0.13
Кристиансен Петер 3 0.13
Edvin Austboe 2 0.08
Танген Харальд 2 0.08
Бьёрсхоль Сондре 2 0.08
Эукленн Сондре 2 0.08
Веватне Вильяр 1 0.04
Д'Агостино Николас 1 0.04
Стенснесс Джанни 1 0.04
Белл Джо 0 0
Урбанчич Йошт 0 0
Финнделл Хампус 0 0
Хауген Херман 0 0
Гуннарссон Патрик 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Владимиро 4 2
Габриэльсен Рубен 4 0
Гарнас Эспен 4 0
Uba Charles 4 0
Лундему Мариус 3 0
Китолано Эрик 3 0
Alexander Roessing 3 0
Росет Мартин-Уве 1 1
Ибрахимай Илльдрен 2 0
Frederik Elkaer 2 0
_Efe L. 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Ольсен Томас 1 0
Ларссон Эрик 1 0
Stefan Hagerup 1 0
Тённесен Кристоффер 1 0
Фосс Сандер Моэн 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
August Karlin 1 0
Диоп Моктар 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трипич Златко 4 0
Сальвесен Ларс-Йорген 4 0
Д'Агостино Николас 4 0
Белл Джо 4 0
Хауген Херман 3 0
Урбанчич Йошт 3 0
Де Ланлай Янн-Эрик 2 0
Бьёрсхоль Сондре 2 0
Финнделл Хампус 2 0
Стенснесс Джанни 2 0
Эукленн Сондре 2 0
Язбек Патрик 2 0
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Свеннсен Сандер 1 0
Morten Jensen II 1 0
Кристиансен Петер 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Лангос Сондре 1 0
Диоп Джибрил 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Викинг
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
12
Лиллестрём
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Викинг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

21
4

Упущенные победы

8
20
Лиллестрём
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Викинг
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (3)
39% (9)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

23
5

Упущенные победы

15
32

Голы по времени матча

Забито

12
18
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
3
25%
1
6%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
25%
10
56%
76-90

Пропущено

22
19
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
2
9%
2
11%
1-15
2
9%
5
26%
16-30
5
23%
4
21%
31-45
6
27%
3
16%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
5
23%
3
16%
76-90

Забито

13
21
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
4
31%
1
5%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
3
23%
3
14%
31-45
2
15%
4
19%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
2
15%
5
24%
76-90

Пропущено

24
14
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
13%
3
21%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
4
17%
3
21%
31-45
1
4%
3
21%
46-60
7
29%
29%
2
14%
61-75
6
25%
2
14%
76-90

Забито

25
39
15 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 29
10 Забивали первыми 11
8 Не забивали 5
7
28%
2
5%
1-15
4
16%
5
13%
16-30
4
16%
3
8%
31-45
5
20%
7
18%
46-60
0
0%
7
18%
61-75
5
20%
15
38%
76-90

Пропущено

46
33
19 В 1-м тайме 18
27 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
5
11%
5
15%
1-15
5
11%
6
18%
16-30
9
20%
7
21%
31-45
7
15%
6
18%
46-60
9
20%
4
12%
61-75
11
24%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Хам-Кам - Лиллестрём 5:0 Лиллестрём - Русенборг 1:1 КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1
Русенборг - Лиллестрём 4:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Лиллестрём - Мольде 1:2 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Мольде - Лиллестрём 3:0 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0
Викинг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фредрикстад - Викинг 3:2 Викинг - КФУМ Осло 1:0 Тромсё - Викинг 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 5:2
Русенборг - Викинг 2:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Викинг - Мольде 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:0 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1

Результаты матчей

Лиллестрём
Викинг

Точный счет

1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%

Точный счет

2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 22%
1:1
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 39%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
2
6 раз 26%
3
4 раза 17%
0
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
4
7
1.5
5
7
1
10
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
2
4
8
1.5
7
4
1
11
2.5
3
8
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
21
2
8
15
1.5
12
11
2
21
2.5
6
17
1
22
3.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:0 24 15 6 3 53 - 21 51
2.
Бранн
 24 13 7 4 42 - 28 46
3.
Мольде
 24 13 5 6 54 - 28 44
4.
Викинг
 0:0 24 11 8 5 42 - 30 41
5.
Фредрикстад
 24 11 7 6 32 - 29 40
6.
Русенборг
 23 11 4 8 39 - 34 37
7.
КФУМ Осло
 0:1 24 7 9 8 27 - 29 30
8.
Хам-Кам
 24 7 8 9 30 - 29 29
9.
Тромсё
 24 8 4 12 28 - 33 28
10.
Стрёмсгодсет
 24 7 7 10 28 - 37 28
11.
ФК Кристиансунн
 0:0 23 6 9 8 27 - 32 27
12.
Сарпсборг-08
 24 7 5 12 33 - 48 26
13.
Одд
 1:0 24 6 7 11 22 - 37 25
14.
Хёугесунн
 24 6 5 13 23 - 37 23
15.
Саннефьёрд
 22 5 7 10 31 - 38 22
16.
Лиллестрём
 0:0 24 6 4 14 25 - 46 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Русенборг
 12 9 1 2 23 - 11 28
2.
Будё-Глимт
 0:0 12 8 4 0 31 - 8 28
3.
Викинг
 0:0 12 8 3 1 23 - 12 27
4.
Мольде
 12 7 2 3 34 - 18 23
5.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
6.
Фредрикстад
 12 5 5 2 15 - 13 20
7.
Саннефьёрд
 11 5 2 4 20 - 18 17
8.
ФК Кристиансунн
 0:0 11 4 5 2 17 - 17 17
9.
Стрёмсгодсет
 12 4 4 4 15 - 14 16
10.
Одд
 1:0 13 4 4 5 16 - 21 16
11.
Тромсё
 12 4 2 6 19 - 18 14
12.
Хам-Кам
 11 3 4 4 14 - 11 13
13.
Хёугесунн
 12 4 1 7 7 - 12 13
14.
КФУМ Осло
 0:1 12 2 6 4 12 - 16 12
15.
Сарпсборг-08
 12 3 2 7 13 - 23 11
16.
Лиллестрём
 0:0 12 2 4 6 12 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:0 12 7 2 3 22 - 13 23
2.
Бранн
 12 6 5 1 23 - 16 23
3.
Мольде
 12 6 3 3 20 - 10 21
4.
Фредрикстад
 12 6 2 4 17 - 16 20
5.
КФУМ Осло
 0:1 12 5 3 4 15 - 13 18
6.
Хам-Кам
 13 4 4 5 16 - 18 16
7.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 20 - 25 15
8.
Тромсё
 12 4 2 6 9 - 15 14
9.
Викинг
 0:0 12 3 5 4 19 - 18 14
10.
Лиллестрём
 0:0 12 4 0 8 13 - 24 12
11.
Стрёмсгодсет
 12 3 3 6 13 - 23 12
12.
ФК Кристиансунн
 0:0 12 2 4 6 10 - 15 10
13.
Хёугесунн
 12 2 4 6 16 - 25 10
14.
Русенборг
 11 2 3 6 16 - 23 9
15.
Одд
 1:0 11 2 3 6 6 - 16 9
16.
Саннефьёрд
 11 0 5 6 11 - 20 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 12 (4)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (9)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 6
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Викинг
2.60
Реклама, ligastavok.ru
3.80
Реклама, bettery.ru
2.81
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лиллестрём 0:0 Викинг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Лиллестрём
Викинг
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный