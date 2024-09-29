  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 6478 Главный судья: Svein Torre Sinnes
Лиллестрём
1:4
Конец матча
Викинг
0'
4' Undefined phrase: football_event_
Ольсен Томас
40' Желтая карточка
Гарнас Эспен
0:1
45' Гол
Кристиансен Петер
0:2
46' Гол
Хеггхейм Хенрик
52' Желтая карточка
Белл Джо
0:3
59' Гол
Свеннсен Сандер
63' Желтая карточка
Ибрахимай Илльдрен
0:4
66' Гол
Кристиансен Петер
1:4
68' Гол
Антонио Владимиро
83' Желтая карточка
Финнделл Хампус
90'+5
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
3
Росет
Мартин-Уве
16
Uba
Charles
7
Ибрахимай
Илльдрен
8
Лундему
Мариус
23
Осен
Йермунд
5
Джазе
Моханад
20
Антонио
Владимиро
10
Ольсен
Томас
12
Ли
Магнус
Рагланд
15
Хеггхейм
Хенрик
6
Стенснесс
Джанни
4
Лангос
Сондре
3
Веватне
Вильяр
8
Белл
Джо
29
Свеннсен
Сандер
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
26
Simen
Kvia-Egeskog
10
Трипич
Златко
20
Кристиансен
Петер
Лиллестрём
3-5-2
Викинг
4-1-4-1

История личных встреч

Лиллестрём
Викинг

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед

30 матчей

23.3%
30%
46.7%
7 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

23.3%
40%
36.7%
7 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

16.7%
43.3%
40%
5 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:4
Э
1:3
Э
2:0
ТМК
2:2
Э
0:3
Э
0:1
Э
5:1
Э
1:3
Э
3:0
Э
0:2
Э
2:2
Э
1:0
Э
2:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:0
Э
0:1
Э
2:2
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

12
20

Голов в среднем за матч

0.86
1.25

Среднее время на гол

105
72

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.75
1.21

Среднее время на гол

51
74

Всего голов

40
37

Голов в среднем за матч

1.33
1.23

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

67
72

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 8 (3) 0.33
Китолано Эрик 3 0.13
Гарнас Эспен 3 0.13
Лундему Мариус 2 0.08
Габриэльсен Рубен 2 0.08
Антонио Владимиро 2 0.08
Осен Йермунд 1 0.04
Frederik Elkaer 1 0.04
Кнутсон Эрлинг 1 0.04
Ибрахимай Илльдрен 1 0.04
Фосс Сандер Моэн 1 0.04
Uba Charles 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Тённесен Кристоффер 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 9 (5) 0.38
Свеннсен Сандер 7 0.29
Сальвесен Ларс-Йорген 6 0.25
Кристиансен Петер 5 0.21
Simen Kvia-Egeskog 3 0.13
Edvin Austboe 2 0.08
Танген Харальд 2 0.08
Бьёрсхоль Сондре 2 0.08
Эукленн Сондре 2 0.08
Веватне Вильяр 1 0.04
Д'Агостино Николас 1 0.04
Стенснесс Джанни 1 0.04
Хеггхейм Хенрик 1 0.04
Белл Джо 0 0
Урбанчич Йошт 0 0
Финнделл Хампус 0 0
Хауген Херман 0 0
Гуннарссон Патрик 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Владимиро 4 2
Гарнас Эспен 5 0
Габриэльсен Рубен 4 0
Uba Charles 4 0
Лундему Мариус 3 0
Ибрахимай Илльдрен 3 0
Китолано Эрик 3 0
Alexander Roessing 3 0
Росет Мартин-Уве 1 1
Frederik Elkaer 2 0
_Efe L. 2 0
Кнутсон Эрлинг 1 0
Ольсен Томас 1 0
Ларссон Эрик 1 0
Stefan Hagerup 1 0
Тённесен Кристоффер 1 0
Фосс Сандер Моэн 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
August Karlin 1 0
Диоп Моктар 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белл Джо 5 0
Трипич Златко 4 0
Сальвесен Ларс-Йорген 4 0
Д'Агостино Николас 4 0
Финнделл Хампус 3 0
Хауген Херман 3 0
Урбанчич Йошт 3 0
Де Ланлай Янн-Эрик 2 0
Бьёрсхоль Сондре 2 0
Стенснесс Джанни 2 0
Эукленн Сондре 2 0
Язбек Патрик 2 0
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Свеннсен Сандер 1 0
Morten Jensen II 1 0
Кристиансен Петер 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Лангос Сондре 1 0
Диоп Джибрил 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Викинг
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

8
12
Лиллестрём
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Викинг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

21
4

Упущенные победы

8
20
Лиллестрём
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
29% (7)
29% (7)
Викинг
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
38% (9)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

23
6

Упущенные победы

16
32

Голы по времени матча

Забито

13
22
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
3
23%
1
5%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
3
23%
5
23%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
3
23%
10
45%
76-90

Пропущено

26
20
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
8%
2
10%
1-15
2
8%
5
25%
16-30
6
23%
4
20%
31-45
8
31%
3
15%
46-60
3
12%
3
15%
61-75
5
19%
3
15%
76-90

Забито

13
21
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
4
31%
1
5%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
3
23%
3
14%
31-45
2
15%
4
19%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
2
15%
5
24%
76-90

Пропущено

24
14
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
13%
3
21%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
4
17%
3
21%
31-45
1
4%
3
21%
46-60
7
29%
29%
2
14%
61-75
6
25%
2
14%
76-90

Забито

26
43
15 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 32
10 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
7
27%
2
5%
1-15
4
15%
5
12%
16-30
4
15%
4
9%
31-45
5
19%
9
21%
46-60
1
4%
8
19%
61-75
5
19%
15
35%
76-90

Пропущено

50
34
20 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 19
5
10%
5
15%
1-15
5
10%
6
18%
16-30
10
20%
7
21%
31-45
9
18%
6
18%
46-60
10
20%
5
15%
61-75
11
22%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Хам-Кам - Лиллестрём 5:0 Лиллестрём - Русенборг 1:1 КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1
Русенборг - Лиллестрём 4:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Лиллестрём - Мольде 1:2 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Мольде - Лиллестрём 3:0 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0
Викинг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фредрикстад - Викинг 3:2 Викинг - КФУМ Осло 1:0 Тромсё - Викинг 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 5:2
Русенборг - Викинг 2:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Викинг - Мольде 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:0 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1

Результаты матчей

Лиллестрём
Викинг

Точный счет

1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
1:4
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 38%
1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
9 раз 38%
2
6 раз 25%
3
4 раза 17%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
4
8
1.5
5
7
1
11
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
8
4
1
11
2.5
4
8
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
22
2
8
16
1.5
13
11
2
22
2.5
7
17
1
23
3.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 24 16 5 3 57 - 21 53
2.
Бранн
 24 13 7 4 42 - 28 46
3.
Мольде
 24 13 5 6 54 - 28 44
4.
Викинг
 24 12 7 5 46 - 31 43
5.
Фредрикстад
 24 11 7 6 32 - 29 40
6.
Русенборг
 23 11 4 8 39 - 34 37
7.
КФУМ Осло
 24 8 9 7 30 - 29 33
8.
Хам-Кам
 24 7 8 9 30 - 29 29
9.
Тромсё
 24 8 4 12 28 - 33 28
10.
Стрёмсгодсет
 24 7 7 10 28 - 37 28
11.
ФК Кристиансунн
 23 6 8 9 27 - 36 26
12.
Сарпсборг-08
 24 7 5 12 33 - 48 26
13.
Хёугесунн
 24 6 5 13 23 - 37 23
14.
Саннефьёрд
 22 5 7 10 31 - 38 22
15.
Одд
 24 5 7 12 22 - 40 22
16.
Лиллестрём
 24 6 3 15 26 - 50 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 9 3 0 35 - 8 30
2.
Русенборг
 12 9 1 2 23 - 11 28
3.
Викинг
 12 8 3 1 23 - 12 27
4.
Мольде
 12 7 2 3 34 - 18 23
5.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
6.
Фредрикстад
 12 5 5 2 15 - 13 20
7.
Саннефьёрд
 11 5 2 4 20 - 18 17
8.
ФК Кристиансунн
 11 4 5 2 17 - 17 17
9.
Стрёмсгодсет
 12 4 4 4 15 - 14 16
10.
Тромсё
 12 4 2 6 19 - 18 14
11.
Хам-Кам
 11 3 4 4 14 - 11 13
12.
Хёугесунн
 12 4 1 7 7 - 12 13
13.
Одд
 13 3 4 6 16 - 24 13
14.
КФУМ Осло
 12 2 6 4 12 - 16 12
15.
Сарпсборг-08
 12 3 2 7 13 - 23 11
16.
Лиллестрём
 12 2 3 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 7 2 3 22 - 13 23
2.
Бранн
 12 6 5 1 23 - 16 23
3.
Мольде
 12 6 3 3 20 - 10 21
4.
КФУМ Осло
 12 6 3 3 18 - 13 21
5.
Фредрикстад
 12 6 2 4 17 - 16 20
6.
Викинг
 12 4 4 4 23 - 19 16
7.
Хам-Кам
 13 4 4 5 16 - 18 16
8.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 20 - 25 15
9.
Тромсё
 12 4 2 6 9 - 15 14
10.
Лиллестрём
 12 4 0 8 13 - 24 12
11.
Стрёмсгодсет
 12 3 3 6 13 - 23 12
12.
Хёугесунн
 12 2 4 6 16 - 25 10
13.
Русенборг
 11 2 3 6 16 - 23 9
14.
Одд
 11 2 3 6 6 - 16 9
15.
ФК Кристиансунн
 12 2 3 7 10 - 19 9
16.
Саннефьёрд
 11 0 5 6 11 - 20 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 12 (4)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (10)
Весь список

Топ нарушителей
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 6
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Г О О О О Л - Кристиансен Петер забивает с правой ноги!
    • 46'
      Трипич Златко сделал результативную передачу.
    • 40'
      Гарнас Эспен получает желтую карточку за толчок соперника.
    Где смотреть матч Лиллестрём 1:4 Викинг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный