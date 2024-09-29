Тур: 24. Стадион: Aaraasen Stadion. Зрители: 6478 Главный судья: Svein Torre Sinnes
1:4
Конец матча
0'
4' Undefined phrase: football_event_Ольсен Томас
40' Желтая карточкаГарнас Эспен
0:1
45' ГолКристиансен Петер
0:2
46' ГолХеггхейм Хенрик
52' Желтая карточкаБелл Джо
0:3
59' ГолСвеннсен Сандер
63' Желтая карточкаИбрахимай Илльдрен
0:4
66' ГолКристиансен Петер
1:4
68' ГолАнтонио Владимиро
83' Желтая карточкаФиннделл Хампус
90'+5
Ход матча
4'
40'
45'
46'
52'
59'
66'
68'
83'
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
515 Количество передач 504
-
48 Владение мячом, % 52
16
Uba
Charles
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Uba CharlesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Диоп МоктарНападающий
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лиллестрём
Викинг
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 12 побед
30 матчей
23.3%
30%
46.7%
7 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
23.3%
40%
36.7%
7 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
16.7%
43.3%
40%
5 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
20
Голов в среднем за матч
0.86
1.25
Среднее время на гол
105
72
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.75
1.21
Среднее время на гол
51
74
Всего голов
40
37
Голов в среднем за матч
1.33
1.23
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
67
72
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|8 (3)
|0.33
|Китолано Эрик
|3
|0.13
|Гарнас Эспен
|3
|0.13
|Лундему Мариус
|2
|0.08
|Габриэльсен Рубен
|2
|0.08
|Антонио Владимиро
|2
|0.08
|Осен Йермунд
|1
|0.04
|Frederik Elkaer
|1
|0.04
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.04
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0.04
|Фосс Сандер Моэн
|1
|0.04
|Uba Charles
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Тённесен Кристоффер
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|9 (5)
|0.38
|Свеннсен Сандер
|7
|0.29
|Сальвесен Ларс-Йорген
|6
|0.25
|Кристиансен Петер
|5
|0.21
|Simen Kvia-Egeskog
|3
|0.13
|Edvin Austboe
|2
|0.08
|Танген Харальд
|2
|0.08
|Бьёрсхоль Сондре
|2
|0.08
|Эукленн Сондре
|2
|0.08
|Веватне Вильяр
|1
|0.04
|Д'Агостино Николас
|1
|0.04
|Стенснесс Джанни
|1
|0.04
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0.04
|Белл Джо
|0
|0
|Урбанчич Йошт
|0
|0
|Финнделл Хампус
|0
|0
|Хауген Херман
|0
|0
|Гуннарссон Патрик
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Владимиро
|4
|2
|Гарнас Эспен
|5
|0
|Габриэльсен Рубен
|4
|0
|Uba Charles
|4
|0
|Лундему Мариус
|3
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|3
|0
|Китолано Эрик
|3
|0
|Alexander Roessing
|3
|0
|Росет Мартин-Уве
|1
|1
|Frederik Elkaer
|2
|0
|_Efe L.
|2
|0
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Ларссон Эрик
|1
|0
|Stefan Hagerup
|1
|0
|Тённесен Кристоффер
|1
|0
|Фосс Сандер Моэн
|1
|0
|Кристиансен Мадс
|1
|0
|August Karlin
|1
|0
|Диоп Моктар
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белл Джо
|5
|0
|Трипич Златко
|4
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|4
|0
|Д'Агостино Николас
|4
|0
|Финнделл Хампус
|3
|0
|Хауген Херман
|3
|0
|Урбанчич Йошт
|3
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|2
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|2
|0
|Стенснесс Джанни
|2
|0
|Эукленн Сондре
|2
|0
|Язбек Патрик
|2
|0
|Bjarte L. Aarsheim
|1
|0
|Свеннсен Сандер
|1
|0
|Morten Jensen II
|1
|0
|Кристиансен Петер
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Лангос Сондре
|1
|0
|Диоп Джибрил
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Викинг
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
8
12
Лиллестрём
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Викинг
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
21
4
Упущенные победы
8
20
Лиллестрём
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
29% (7)
29% (7)
Викинг
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
17% (4)
38% (9)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
25% (6)
38% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
23
6
Упущенные победы
16
32
Голы по времени матча
Забито
13
22
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
3
23%
1
5%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
3
23%
5
23%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
3
23%
10
45%
76-90
Пропущено
26
20
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
8%
2
10%
1-15
2
8%
5
25%
16-30
6
23%
4
20%
31-45
8
31%
3
15%
46-60
3
12%
3
15%
61-75
5
19%
3
15%
76-90
Забито
13
21
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 14
4
31%
1
5%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
3
23%
3
14%
31-45
2
15%
4
19%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
2
15%
5
24%
76-90
Пропущено
24
14
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
13%
3
21%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
4
17%
3
21%
31-45
1
4%
3
21%
46-60
7
29%
29%
2
14%
61-75
6
25%
2
14%
76-90
Забито
26
43
15 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 32
10 Забивали первыми 12
8 Не забивали 5
7
27%
2
5%
1-15
4
15%
5
12%
16-30
4
15%
4
9%
31-45
5
19%
9
21%
46-60
1
4%
8
19%
61-75
5
19%
15
35%
76-90
Пропущено
50
34
20 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 19
5
10%
5
15%
1-15
5
10%
6
18%
16-30
10
20%
7
21%
31-45
9
18%
6
18%
46-60
10
20%
5
15%
61-75
11
22%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Хам-Кам - Лиллестрём 5:0 Лиллестрём - Русенборг 1:1 КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0 Лиллестрём - Тромсё 0:1
Русенборг - Лиллестрём 4:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Лиллестрём - Мольде 1:2 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Сарпсборг-08 2:2 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Мольде - Лиллестрём 3:0 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Лиллестрём - Гётеборг 2:0 Тромсё - Лиллестрём 1:2 Одд - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Фредрикстад 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0
Викинг
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фредрикстад - Викинг 3:2 Викинг - КФУМ Осло 1:0 Тромсё - Викинг 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 5:2
Русенборг - Викинг 2:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Викинг - Мольде 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:0 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Викинг - Русенборг 4:2 АИК - Викинг 1:2 Мольде - Викинг 2:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1
Результаты матчей
Лиллестрём
Викинг
Точный счет
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
1:1
3 раза 13%
1:4
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 38%
1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
9 раз 38%
2
6 раз 25%
3
4 раза 17%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
48
57
111
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
102
48
84
111
48
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
222
816
1311
222
717
123
321
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|12 (4)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10 (5)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (10)
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 6
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5