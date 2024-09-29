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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Хагенес Кристоффер
Саннефьёрд
0:1
Второй тайм: 66'
Русенборг
0'
52' Желтая карточка
Амин Симон
53' Желтая карточка
Jakob Masloe Dunsby
0:1
62' Гол
Перейра Адриан

Ход матча

52'
Амин Симон
 
53'
Jakob Masloe Dunsby
 
58'
 
Сельнес Оле
Зейдан Мустафа
62'
0:1
Перейра Адриан
(Брохолм Мариус)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 227 Количество передач 292
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Русенборг
3.90
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4.10
2.15
Все Коэффициенты
1
Кето
Хуго
26
Filip
Loftesnes-Bjune
22
Martin
Gjone
47
Кристиансен
Стиан
17
Ченг
Кристофер
10
Loris
Mettler
18
Оттоссон
Филип
21
Амин
Симон
27
Jakob
Masloe
Dunsby
23
Сигурдарсон
Стефан
Инги
7
Марковик
Эман
1
Тангвик
Сандер
19
Перейра
Адриан
21
Немчик
Томаш
23
Йенссен
Ульрик
5
Зейдан
Мустафа
20
Тагсет
Эдвард
41
Нипан
Сверре
Халсет
39
Брохолм
Мариус
18
Хольм
Ноа
35
Конрадсен-Сейде
Миккель
Саннефьёрд
4-3-3
Русенборг
4-3-3

История личных встреч

Саннефьёрд
Русенборг

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
200%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 14 побед

21 матч

4.8%
19%
76.2%
1 победа 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

9.5%
23.8%
66.7%
2 победы 5 ничьих 14 побед

История матчей

Э
2:0
Э
3:2
Э
1:1
ТМК
0:1
Э
2:5
Э
3:0
Э
4:1
Э
1:2
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:1
Э
5:1
Э
0:3
Э
1:2
Э
5:1
Э
1:3
КН
1:4
Э
1:0
Э
4:0
Э
2:2

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

28
25

Голов в среднем за матч

2.8
2.27

Среднее время на гол

32
39

Всего голов

39
31

Голов в среднем за матч

1.86
1.48

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

48
60

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марковик Эман 5 (1) 0.22
Loris Mettler 4 0.17
Тветер Александер Рууд 4 (1) 0.17
Кристиансен Стиан 3 0.13
Сигурдарсон Стефан Инги 3 0.13
Jakob Masloe Dunsby 2 0.09
Амин Симон 2 0.09
Оттоссон Филип 1 0.04
Рисан Сандер 1 0.04
Danilo Al-Saed 1 0.04
Fredrik Tobias Berglie 1 0.04
Нильссон Александер II 1 0.04
Sebastian Holm Mathisen 1 0.04
Elias Jemal 1 0.04
Ченг Кристофер 0 0
Filip Loftesnes-Bjune 0 0
Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 9 (2) 0.38
Нипан Сверре Халсет 6 (1) 0.25
Брохолм Мариус 6 (1) 0.25
Хольм Ноа 4 0.17
Тагсет Эдвард 2 0.08
Рейтан Йеспер 2 0.08
Перейра Адриан 2 0.08
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0.04
Хенриксен Маркус 1 0.04
Сельнес Оле 1 0.04
Фредериксен Эмиль 1 0.04
Нельсон Джейден 1 0.04
Йенссен Ульрик 1 0.04
Вяянянен Сантери 1 0.04
Рейтан Эрленд 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристиансен Стиан 6 1
Амин Симон 6 0
Loris Mettler 4 0
Jakob Masloe Dunsby 3 0
Оттоссон Филип 3 0
Ченг Кристофер 3 0
Эгели Ветле Валле 3 0
Марковик Эман 2 0
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Карсон-Педерсен Фредрик 2 0
Martin Gjone 2 0
Кето Хуго 1 0
Filip Loftesnes-Bjune 1 0
Андреас Тегстрём 1 0
Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенссен Ульрик 6 0
Перейра Адриан 5 0
Сельнес Оле 4 0
Немчик Томаш 4 0
Хенриксен Маркус 3 0
Тагсет Эдвард 3 0
Сэтер Оле Кристиан 3 0
Нельсон Джейден 3 0
Рейтан Эрленд 2 0
Вяянянен Сантери 2 0
Тангвик Сандер 2 0
Конрадсен-Сейде Миккель 2 0
Нипан Сверре Халсет 2 0
Рейтан Йеспер 2 0
Андерссон Адам 1 0
Корник Лео 1 0
Хольм Ноа 1 0
Брохолм Мариус 1 0
Alfred Johansson 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Русенборг
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

5
10
Саннефьёрд
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Русенборг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

8
21
Саннефьёрд
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (6)
55% (12)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Русенборг
21.1%
78.9%
4 победы 15 поражений
Первый тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
26% (6)
48% (11)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

13
31

Голы по времени матча

Забито

19
16
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
2
11%
3
19%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
3
16%
3
19%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
6
32%
2
13%
61-75
4
21%
5
31%
76-90

Пропущено

19
23
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
4
21%
4
17%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
3
16%
3
13%
31-45
5
26%
6
26%
46-60
4
21%
5
22%
61-75
1
5%
3
13%
76-90

Забито

11
22
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
0
0%
1
5%
1-15
1
9%
4
18%
16-30
2
18%
4
18%
31-45
3
27%
4
18%
46-60
3
27%
4
18%
61-75
2
18%
5
23%
76-90

Пропущено

20
12
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
1
5%
3
25%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
3
25%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
7
35%
1
8%
61-75
4
20%
3
25%
76-90

Забито

30
38
10 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 12
5 Не забивали 4
2
7%
4
11%
1-15
3
10%
5
13%
16-30
5
17%
7
18%
31-45
5
17%
6
16%
46-60
9
30%
6
16%
61-75
6
20%
10
26%
76-90

Пропущено

39
35
17 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 20
15 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 18
5
13%
7
20%
1-15
5
13%
2
6%
16-30
7
18%
6
17%
31-45
6
15%
8
23%
46-60
11
28%
6
17%
61-75
5
13%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0
Русенборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Русенборг - Хёугесунн 4:0 Лиллестрём - Русенборг 1:1 Русенборг - Мольде 2:1 Одд - Русенборг 1:3
Русенборг - Лиллестрём 4:0 Русенборг - Викинг 2:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Русенборг - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0

Результаты матчей

Саннефьёрд
Русенборг

Точный счет

1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
2:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 42%
2
5 раз 42%
4
2 раза 17%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

2:1
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 17%
1:3
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
2
9 раз 39%
1
7 раз 30%
0
3 раза 13%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Русенборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
1.5
7
5
3
8
2.5
2
10
2
9
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
6
5
1
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
20
3
8
14
1.5
13
10
4
18
2.5
4
19
2
20
3.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 24 16 5 3 57 - 21 53
2.
Бранн
 24 13 7 4 42 - 28 46
3.
Мольде
 24 13 5 6 54 - 28 44
4.
Викинг
 24 12 7 5 46 - 31 43
5.
Русенборг
 1:0 24 12 4 8 40 - 34 40
6.
Фредрикстад
 24 11 7 6 32 - 29 40
7.
КФУМ Осло
 24 8 9 7 30 - 29 33
8.
Хам-Кам
 24 7 8 9 30 - 29 29
9.
Тромсё
 24 8 4 12 28 - 33 28
10.
Стрёмсгодсет
 24 7 7 10 28 - 37 28
11.
ФК Кристиансунн
 23 6 8 9 27 - 36 26
12.
Сарпсборг-08
 24 7 5 12 33 - 48 26
13.
Хёугесунн
 24 6 5 13 23 - 37 23
14.
Саннефьёрд
 0:1 23 5 7 11 31 - 39 22
15.
Одд
 24 5 7 12 22 - 40 22
16.
Лиллестрём
 24 6 3 15 26 - 50 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 9 3 0 35 - 8 30
2.
Русенборг
 1:0 12 9 1 2 23 - 11 28
3.
Викинг
 12 8 3 1 23 - 12 27
4.
Мольде
 12 7 2 3 34 - 18 23
5.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
6.
Фредрикстад
 12 5 5 2 15 - 13 20
7.
ФК Кристиансунн
 11 4 5 2 17 - 17 17
8.
Саннефьёрд
 0:1 12 5 2 5 20 - 19 17
9.
Стрёмсгодсет
 12 4 4 4 15 - 14 16
10.
Тромсё
 12 4 2 6 19 - 18 14
11.
Хам-Кам
 11 3 4 4 14 - 11 13
12.
Хёугесунн
 12 4 1 7 7 - 12 13
13.
Одд
 13 3 4 6 16 - 24 13
14.
КФУМ Осло
 12 2 6 4 12 - 16 12
15.
Сарпсборг-08
 12 3 2 7 13 - 23 11
16.
Лиллестрём
 12 2 3 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 7 2 3 22 - 13 23
2.
Бранн
 12 6 5 1 23 - 16 23
3.
Мольде
 12 6 3 3 20 - 10 21
4.
КФУМ Осло
 12 6 3 3 18 - 13 21
5.
Фредрикстад
 12 6 2 4 17 - 16 20
6.
Викинг
 12 4 4 4 23 - 19 16
7.
Хам-Кам
 13 4 4 5 16 - 18 16
8.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 20 - 25 15
9.
Тромсё
 12 4 2 6 9 - 15 14
10.
Лиллестрём
 12 4 0 8 13 - 24 12
11.
Русенборг
 1:0 12 3 3 6 17 - 23 12
12.
Стрёмсгодсет
 12 3 3 6 13 - 23 12
13.
Хёугесунн
 12 2 4 6 16 - 25 10
14.
Одд
 11 2 3 6 6 - 16 9
15.
ФК Кристиансунн
 12 2 3 7 10 - 19 9
16.
Саннефьёрд
 0:1 11 0 5 6 11 - 20 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 12 (4)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (10)
Весь список

Топ нарушителей
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 6
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится победой Русенборг.
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Саннефьёрд
Ничья
Русенборг
3.90
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4.10
2.15
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Где смотреть матч Саннефьёрд 0:1 Русенборг онлайн

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