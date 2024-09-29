Тур: 24. Стадион: Jotun Arena. Зрители: 4701 Главный судья: Хагенес Кристоффер
0:1
Конец матча
0'
52' Желтая карточкаАмин Симон
53' Желтая карточкаJakob Masloe Dunsby
0:1
62' ГолПерейра Адриан
71' Желтая карточкаТагсет Эдвард
90'+8
Ход матча
52'
62'
0:1
71'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 4
-
7 Угловые 1
-
3 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
433 Количество передач 490
-
48 Владение мячом, % 52
22
Martin
Gjone
21
Амин
Симон
21
Немчик
Томаш
18
Хольм
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Martin GjoneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
43 Elias Jemal
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Немчик ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хольм НоаНападающий
- Нападающий
- Вратарь
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Холте МагнусНападающий
- Нападающий
-
51 Isak Holmen
-
-
Главный тренер: Юханссон Альфред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Саннефьёрд
Русенборг
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
200%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 14 побед
21 матч
4.8%
19%
76.2%
1 победа 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
9.5%
23.8%
66.7%
2 победы 5 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
28
25
Голов в среднем за матч
2.8
2.27
Среднее время на гол
32
39
Всего голов
39
31
Голов в среднем за матч
1.86
1.48
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
48
60
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марковик Эман
|5 (1)
|0.22
|Loris Mettler
|4
|0.17
|Тветер Александер Рууд
|4 (1)
|0.17
|Кристиансен Стиан
|3
|0.13
|Сигурдарсон Стефан Инги
|3
|0.13
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0.09
|Амин Симон
|2
|0.09
|Оттоссон Филип
|1
|0.04
|Рисан Сандер
|1
|0.04
|Danilo Al-Saed
|1
|0.04
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0.04
|Нильссон Александер II
|1
|0.04
|Sebastian Holm Mathisen
|1
|0.04
|Elias Jemal
|1
|0.04
|Ченг Кристофер
|0
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|0
|0
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|9 (2)
|0.38
|Нипан Сверре Халсет
|6 (1)
|0.25
|Брохолм Мариус
|6 (1)
|0.25
|Хольм Ноа
|4
|0.17
|Перейра Адриан
|3
|0.13
|Тагсет Эдвард
|2
|0.08
|Рейтан Йеспер
|2
|0.08
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0.04
|Хенриксен Маркус
|1
|0.04
|Сельнес Оле
|1
|0.04
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.04
|Нельсон Джейден
|1
|0.04
|Йенссен Ульрик
|1
|0.04
|Вяянянен Сантери
|1
|0.04
|Рейтан Эрленд
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристиансен Стиан
|6
|1
|Амин Симон
|6
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|4
|0
|Loris Mettler
|4
|0
|Оттоссон Филип
|3
|0
|Ченг Кристофер
|3
|0
|Эгели Ветле Валле
|3
|0
|Марковик Эман
|2
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|2
|0
|Нильссон Александер II
|2
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|2
|0
|Martin Gjone
|2
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|1
|0
|Андреас Тегстрём
|1
|0
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенссен Ульрик
|6
|0
|Перейра Адриан
|5
|0
|Сельнес Оле
|4
|0
|Тагсет Эдвард
|4
|0
|Немчик Томаш
|4
|0
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|3
|0
|Нельсон Джейден
|3
|0
|Рейтан Эрленд
|2
|0
|Вяянянен Сантери
|2
|0
|Тангвик Сандер
|2
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|2
|0
|Нипан Сверре Халсет
|2
|0
|Рейтан Йеспер
|2
|0
|Андерссон Адам
|1
|0
|Корник Лео
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Брохолм Мариус
|1
|0
|Alfred Johansson
|1
|0
Результаты матчей
Саннефьёрд
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Русенборг
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
5
10
Саннефьёрд
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Русенборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
8
21
Саннефьёрд
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (6)
57% (13)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Русенборг
25%
75%
5 побед 15 поражений
Первый тайм
25% (6)
33% (8)
42% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
25% (6)
46% (11)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
13
31
Голы по времени матча
Забито
19
17
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
2
11%
3
18%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
3
16%
3
18%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
6
32%
3
18%
61-75
4
21%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
20
23
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
20%
4
17%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
3
15%
3
13%
31-45
5
25%
6
26%
46-60
5
25%
5
22%
61-75
1
5%
3
13%
76-90
Забито
11
22
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
0
0%
1
5%
1-15
1
9%
4
18%
16-30
2
18%
4
18%
31-45
3
27%
4
18%
46-60
3
27%
4
18%
61-75
2
18%
5
23%
76-90
Пропущено
20
12
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
1
5%
3
25%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
3
25%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
7
35%
1
8%
61-75
4
20%
3
25%
76-90
Забито
30
39
10 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
2
7%
4
10%
1-15
3
10%
5
13%
16-30
5
17%
7
18%
31-45
5
17%
6
15%
46-60
9
30%
7
18%
61-75
6
20%
10
26%
76-90
Пропущено
40
35
17 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 18
5
13%
7
20%
1-15
5
13%
2
6%
16-30
7
18%
6
17%
31-45
6
15%
8
23%
46-60
12
30%
6
17%
61-75
5
13%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Бранн 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 4:3 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Саннефьёрд - Фредрикстад 4:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Викинг 0:3 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0
Русенборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Русенборг - Хёугесунн 4:0 Лиллестрём - Русенборг 1:1 Русенборг - Мольде 2:1 Одд - Русенборг 1:3
Русенборг - Лиллестрём 4:0 Русенборг - Викинг 2:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Русенборг - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Русенборг 2:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 4:1 Русенборг - Одд 2:1 Викинг - Русенборг 4:2 Русенборг - Фредрикстад 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 Тромсё - Русенборг 3:2 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 Мольде - Русенборг 2:2 Бранн - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Русенборг 1:0
Результаты матчей
Саннефьёрд
Русенборг
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
5 раз 42%
4
2 раза 17%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
1:3
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
2
9 раз 38%
1
8 раз 33%
0
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Саннефьёрд
Русенборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
75
39
210
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
93
29
66
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
213
815
1311
419
420
221
222
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|12 (4)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10 (5)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (10)
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 6
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5