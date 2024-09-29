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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Моен Кристиан
Одд
1:0
Первый тайм: 25'
КФУМ Осло
0'
1:0
16' Гол
Bork Classoenn Bang-Kitlisen

Ход матча

16'
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
(Рууд Эспен)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
КФУМ Осло
3.51
3.36
2.42
Все Коэффициенты
40
Кьетил
Хауг
2
Рууд
Эспен
14
Синюан
Шерифф
21
Хаген
Стеффен
3
Баккай
Йосеф
Бриан
6
Свендсен
Тобиас
8
Хуссейн
Эцаз
26
Франссон
Александер
24
Нжи
Билал
29
Bork
Classoenn
Bang-Kitlisen
19
Борвен
Торгейр
1
Emil
Oedegaard
3
Ayoub
Aleesami
4
Momodou
Lion
Njie
2
Алеесами
Хайтам
33
Амин
Нури
7
Robin
Rasch
8
Simen
Hestnes
16
Jonas
Lange
Hjorth
17
Teodor
Berg
Haltvik
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
10
Нджиэ
Мусса
Одд
4-4-2
КФУМ Осло
3-4-3

История личных встреч

Одд
КФУМ Осло

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

Э
0:0
ТМК
0:3
ТМК
0:0
К
2:5

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Среднее время на гол

0
36

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.5
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

180
45

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингебритсен Микаэль 5 (1) 0.21
Свендсен Тобиас 3 0.13
Faniel Temesgen Tewelde 3 0.13
Борвен Торгейр 2 0.08
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 2 0.08
Samuel Skree Skjeldal 1 0.04
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0.04
Йоргенсен Филип 1 0.04
Нжи Билал 1 0.04
Миеттинен Тони 1 0.04
Аас Сайвер 1 0.04
Рууд Эспен 0 0
Хуссейн Эцаз 0 0
КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 9 0.38
Носа Даль Петтер 5 0.21
Robin Rasch 2 (1) 0.08
Simen Hestnes 2 0.08
Haakon Hoseth 2 0.08
Mame Mor Ndiaye 2 0.08
Ayoub Aleesami 1 0.04
Remi Svindland 1 (1) 0.04
Амин Нури 1 0.04
Алеесами Хайтам 1 0.04
Momodou Lion Njie 1 0.04
Teodor Berg Haltvik 0 0
Jonas Lange Hjorth 0 0
David Hickson 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Эцаз 7 0
Миеттинен Тони 5 1
Mihajlo Ivancevic 3 1
Рууд Эспен 4 0
Йоргенсен Филип 4 0
Ингебритсен Микаэль 3 0
Баккай Йосеф Бриан 3 0
Свендсен Тобиас 2 0
Овусу Соломон 2 0
Юхансен Сондре 1 0
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0
Аас Сайвер 1 0
Магиес Закария 1 0
Jesper Svenungsen Skau 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0
Leon Hien 1 0
КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеесами Хайтам 5 2
Robin Rasch 4 0
Akinsola Akinyemi 4 0
Simen Hestnes 3 0
Momodou Lion Njie 3 0
Sverre Hakami Sandal 3 0
Remi Svindland 2 0
Ayoub Aleesami 2 0
Teodor Berg Haltvik 2 0
Носа Даль Петтер 2 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 2 0
Амин Нури 1 0
Нджиэ Мусса 1 0
David Hickson 1 0
Haakon Hoseth 1 0
Салдана Адам 1 0
Jonas Lange Hjorth 1 0
Mathias Toennessen 1 0
Johannes Moesgaard 1 0

Результаты матчей

Одд
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
КФУМ Осло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

10
5
Одд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
КФУМ Осло
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

4
9
Одд
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
КФУМ Осло
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (6)
57% (13)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

15
13

Упущенные победы

14
14

Голы по времени матча

Забито

15
17
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
0
0%
1
6%
1-15
4
27%
2
12%
16-30
3
20%
7
41%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
4
27%
2
12%
76-90

Пропущено

21
10
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
5
24%
2
20%
16-30
3
14%
2
20%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
14%
3
30%
61-75
8
38%
3
30%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
18 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
4
33%
61-75
1
17%
4
33%
76-90

Пропущено

16
16
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
13%
4
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
2
13%
6
38%
76-90

Забито

21
29
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 11
8 Не забивали 5
0
0%
1
3%
1-15
5
24%
4
14%
16-30
5
24%
7
24%
31-45
3
14%
5
17%
46-60
3
14%
6
21%
61-75
5
24%
6
21%
76-90

Пропущено

37
26
14 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 14
2
5%
4
15%
1-15
7
19%
2
8%
16-30
5
14%
5
19%
31-45
6
16%
1
4%
46-60
7
19%
5
19%
61-75
10
27%
9
35%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
ФК Кристиансунн - Одд 0:0 Одд - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Одд 2:0 Одд - Русенборг 1:3
Хам-Кам - Одд 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Русенборг - Одд 2:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Мольде - Одд 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3
КФУМ Осло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
КФУМ Осло - Мольде 1:1 Бранн - КФУМ Осло 2:0 Викинг - КФУМ Осло 1:0 КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0
КФУМ Осло - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1

Результаты матчей

Одд
КФУМ Осло

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Одд
КФУМ Осло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
2
10
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
8
3
1
10
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
17
6
5
18
1.5
7
16
1
22
2.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:0 24 15 6 3 53 - 21 51
2.
Бранн
 24 13 7 4 42 - 28 46
3.
Мольде
 24 13 5 6 54 - 28 44
4.
Викинг
 0:0 24 11 8 5 42 - 30 41
5.
Фредрикстад
 24 11 7 6 32 - 29 40
6.
Русенборг
 23 11 4 8 39 - 34 37
7.
КФУМ Осло
 0:1 24 7 9 8 27 - 29 30
8.
Хам-Кам
 24 7 8 9 30 - 29 29
9.
Тромсё
 24 8 4 12 28 - 33 28
10.
Стрёмсгодсет
 24 7 7 10 28 - 37 28
11.
ФК Кристиансунн
 0:0 23 6 9 8 27 - 32 27
12.
Сарпсборг-08
 24 7 5 12 33 - 48 26
13.
Одд
 1:0 24 6 7 11 22 - 37 25
14.
Хёугесунн
 24 6 5 13 23 - 37 23
15.
Саннефьёрд
 22 5 7 10 31 - 38 22
16.
Лиллестрём
 0:0 24 6 4 14 25 - 46 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Русенборг
 12 9 1 2 23 - 11 28
2.
Будё-Глимт
 0:0 12 8 4 0 31 - 8 28
3.
Викинг
 0:0 12 8 3 1 23 - 12 27
4.
Мольде
 12 7 2 3 34 - 18 23
5.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
6.
Фредрикстад
 12 5 5 2 15 - 13 20
7.
Саннефьёрд
 11 5 2 4 20 - 18 17
8.
ФК Кристиансунн
 0:0 11 4 5 2 17 - 17 17
9.
Стрёмсгодсет
 12 4 4 4 15 - 14 16
10.
Одд
 1:0 13 4 4 5 16 - 21 16
11.
Тромсё
 12 4 2 6 19 - 18 14
12.
Хам-Кам
 11 3 4 4 14 - 11 13
13.
Хёугесунн
 12 4 1 7 7 - 12 13
14.
КФУМ Осло
 0:1 12 2 6 4 12 - 16 12
15.
Сарпсборг-08
 12 3 2 7 13 - 23 11
16.
Лиллестрём
 0:0 12 2 4 6 12 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:0 12 7 2 3 22 - 13 23
2.
Бранн
 12 6 5 1 23 - 16 23
3.
Мольде
 12 6 3 3 20 - 10 21
4.
Фредрикстад
 12 6 2 4 17 - 16 20
5.
КФУМ Осло
 0:1 12 5 3 4 15 - 13 18
6.
Хам-Кам
 13 4 4 5 16 - 18 16
7.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 20 - 25 15
8.
Тромсё
 12 4 2 6 9 - 15 14
9.
Викинг
 0:0 12 3 5 4 19 - 18 14
10.
Лиллестрём
 0:0 12 4 0 8 13 - 24 12
11.
Стрёмсгодсет
 12 3 3 6 13 - 23 12
12.
ФК Кристиансунн
 0:0 12 2 4 6 10 - 15 10
13.
Хёугесунн
 12 2 4 6 16 - 25 10
14.
Русенборг
 11 2 3 6 16 - 23 9
15.
Одд
 1:0 11 2 3 6 6 - 16 9
16.
Саннефьёрд
 11 0 5 6 11 - 20 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 12 (4)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (9)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 6
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
КФУМ Осло
3.51
3.36
2.42
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Одд 1:0 КФУМ Осло онлайн

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