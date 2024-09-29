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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 4743 Главный судья: Моен Кристиан
Одд
1:3
Конец матча
КФУМ Осло
0'
1:0
17' Гол
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
1:1
29' Гол
Нджиэ Мусса
40' Желтая карточка
Рууд Эспен
1:2
42' Пенальти
Robin Rasch
1:3
73' Гол
Johannes Hummelvoll-Nunez
79' Желтая карточка
Амин Нури
90'+6

Ход матча

17'
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
(Рууд Эспен)
1:0
29'
1:1
Нджиэ Мусса
(Johannes Hummelvoll-Nunez)
40'
Рууд Эспен
 
42'
1:2
Robin Rasch
46'
Leon Hien
Рууд Эспен
 
46'
 
Sverre Hakami Sandal
Нджиэ Мусса
52'
Аас Сайвер
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
 
63'
 
David Hickson
Teodor Berg Haltvik
73'
1:3
Johannes Hummelvoll-Nunez
(Амин Нури)
73'
Oliver Hagen
Нжи Билал
 
79'
 
Амин Нури
79'
Магиес Закария
Франссон Александер
 
79'
Мидтскуген Оле-Эрик
Свендсен Тобиас
 
86'
 
Remi Svindland
Robin Rasch
86'
 
Mame Mor Ndiaye
Johannes Hummelvoll-Nunez

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 424 Количество передач 659
  • 40 Владение мячом, % 60
40
Кьетил
Хауг
2
Рууд
Эспен
14
Синюан
Шерифф
21
Хаген
Стеффен
3
Баккай
Йосеф
Бриан
6
Свендсен
Тобиас
8
Хуссейн
Эцаз
26
Франссон
Александер
24
Нжи
Билал
29
Bork
Classoenn
Bang-Kitlisen
19
Борвен
Торгейр
1
Emil
Oedegaard
3
Ayoub
Aleesami
4
Momodou
Lion
Njie
2
Алеесами
Хайтам
33
Амин
Нури
7
Robin
Rasch
8
Simen
Hestnes
16
Jonas
Lange
Hjorth
17
Teodor
Berg
Haltvik
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
10
Нджиэ
Мусса
Одд
4-4-2
КФУМ Осло
3-4-3

История личных встреч

Одд
КФУМ Осло

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

Э
0:0
ТМК
0:3
ТМК
0:0
К
2:5

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Среднее время на гол

0
36

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.5
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

180
45

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингебритсен Микаэль 5 (1) 0.21
Свендсен Тобиас 3 0.13
Faniel Temesgen Tewelde 3 0.13
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 3 0.13
Борвен Торгейр 2 0.08
Samuel Skree Skjeldal 1 0.04
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0.04
Йоргенсен Филип 1 0.04
Нжи Билал 1 0.04
Миеттинен Тони 1 0.04
Аас Сайвер 1 0.04
Рууд Эспен 0 0
Хуссейн Эцаз 0 0
КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 10 0.42
Носа Даль Петтер 5 0.21
Robin Rasch 3 (2) 0.13
Simen Hestnes 2 0.08
Haakon Hoseth 2 0.08
Mame Mor Ndiaye 2 0.08
Амин Нури 1 0.04
Ayoub Aleesami 1 0.04
Remi Svindland 1 (1) 0.04
Нджиэ Мусса 1 0.04
Алеесами Хайтам 1 0.04
Momodou Lion Njie 1 0.04
Teodor Berg Haltvik 0 0
Jonas Lange Hjorth 0 0
David Hickson 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Эцаз 7 0
Миеттинен Тони 5 1
Рууд Эспен 5 0
Mihajlo Ivancevic 3 1
Йоргенсен Филип 4 0
Ингебритсен Микаэль 3 0
Баккай Йосеф Бриан 3 0
Свендсен Тобиас 2 0
Овусу Соломон 2 0
Юхансен Сондре 1 0
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0
Аас Сайвер 1 0
Магиес Закария 1 0
Jesper Svenungsen Skau 1 0
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0
Leon Hien 1 0
КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеесами Хайтам 5 2
Robin Rasch 4 0
Akinsola Akinyemi 4 0
Simen Hestnes 3 0
Momodou Lion Njie 3 0
Sverre Hakami Sandal 3 0
Амин Нури 2 0
Remi Svindland 2 0
Ayoub Aleesami 2 0
Teodor Berg Haltvik 2 0
Носа Даль Петтер 2 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 2 0
Нджиэ Мусса 1 0
David Hickson 1 0
Haakon Hoseth 1 0
Салдана Адам 1 0
Jonas Lange Hjorth 1 0
Mathias Toennessen 1 0
Johannes Moesgaard 1 0

Результаты матчей

Одд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
КФУМ Осло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

11
5
Одд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
КФУМ Осло
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

4
9
Одд
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
КФУМ Осло
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (7)
54% (13)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

15
14

Упущенные победы

15
14

Голы по времени матча

Забито

16
20
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
0
0%
1
5%
1-15
5
31%
3
15%
16-30
3
19%
8
40%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
4
25%
2
10%
76-90

Пропущено

24
11
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
6
25%
3
27%
16-30
4
17%
2
18%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
4
17%
3
27%
61-75
8
33%
3
27%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
19 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
4
33%
61-75
1
17%
4
33%
76-90

Пропущено

16
16
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
13%
4
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
2
13%
6
38%
76-90

Забито

22
32
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 11
8 Не забивали 5
0
0%
1
3%
1-15
6
27%
5
16%
16-30
5
23%
8
25%
31-45
3
14%
5
16%
46-60
3
14%
7
22%
61-75
5
23%
6
19%
76-90

Пропущено

40
27
16 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 15
2
5%
4
15%
1-15
8
20%
3
11%
16-30
6
15%
5
19%
31-45
6
15%
1
4%
46-60
8
20%
5
19%
61-75
10
25%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
ФК Кристиансунн - Одд 0:0 Одд - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Одд 2:0 Одд - Русенборг 1:3
Хам-Кам - Одд 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Русенборг - Одд 2:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Мольде - Одд 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3
КФУМ Осло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
КФУМ Осло - Мольде 1:1 Бранн - КФУМ Осло 2:0 Викинг - КФУМ Осло 1:0 КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0
КФУМ Осло - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1

Результаты матчей

Одд
КФУМ Осло

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%

Точный счет

1:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
0
8 раз 33%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Одд
КФУМ Осло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
3
4
9
1.5
2
10
1
12
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
9
3
1
10
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
18
6
5
19
1.5
8
16
1
23
2.5
4
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 24 16 5 3 57 - 21 53
2.
Бранн
 24 13 7 4 42 - 28 46
3.
Мольде
 24 13 5 6 54 - 28 44
4.
Викинг
 24 12 7 5 46 - 31 43
5.
Русенборг
 1:0 24 12 4 8 40 - 34 40
6.
Фредрикстад
 24 11 7 6 32 - 29 40
7.
КФУМ Осло
 24 8 9 7 30 - 29 33
8.
Хам-Кам
 24 7 8 9 30 - 29 29
9.
Тромсё
 24 8 4 12 28 - 33 28
10.
Стрёмсгодсет
 24 7 7 10 28 - 37 28
11.
ФК Кристиансунн
 23 6 8 9 27 - 36 26
12.
Сарпсборг-08
 24 7 5 12 33 - 48 26
13.
Хёугесунн
 24 6 5 13 23 - 37 23
14.
Саннефьёрд
 0:1 23 5 7 11 31 - 39 22
15.
Одд
 24 5 7 12 22 - 40 22
16.
Лиллестрём
 24 6 3 15 26 - 50 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 9 3 0 35 - 8 30
2.
Русенборг
 1:0 12 9 1 2 23 - 11 28
3.
Викинг
 12 8 3 1 23 - 12 27
4.
Мольде
 12 7 2 3 34 - 18 23
5.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
6.
Фредрикстад
 12 5 5 2 15 - 13 20
7.
ФК Кристиансунн
 11 4 5 2 17 - 17 17
8.
Саннефьёрд
 0:1 12 5 2 5 20 - 19 17
9.
Стрёмсгодсет
 12 4 4 4 15 - 14 16
10.
Тромсё
 12 4 2 6 19 - 18 14
11.
Хам-Кам
 11 3 4 4 14 - 11 13
12.
Хёугесунн
 12 4 1 7 7 - 12 13
13.
Одд
 13 3 4 6 16 - 24 13
14.
КФУМ Осло
 12 2 6 4 12 - 16 12
15.
Сарпсборг-08
 12 3 2 7 13 - 23 11
16.
Лиллестрём
 12 2 3 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 7 2 3 22 - 13 23
2.
Бранн
 12 6 5 1 23 - 16 23
3.
Мольде
 12 6 3 3 20 - 10 21
4.
КФУМ Осло
 12 6 3 3 18 - 13 21
5.
Фредрикстад
 12 6 2 4 17 - 16 20
6.
Викинг
 12 4 4 4 23 - 19 16
7.
Хам-Кам
 13 4 4 5 16 - 18 16
8.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 20 - 25 15
9.
Тромсё
 12 4 2 6 9 - 15 14
10.
Лиллестрём
 12 4 0 8 13 - 24 12
11.
Русенборг
 1:0 12 3 3 6 17 - 23 12
12.
Стрёмсгодсет
 12 3 3 6 13 - 23 12
13.
Хёугесунн
 12 2 4 6 16 - 25 10
14.
Одд
 11 2 3 6 6 - 16 9
15.
ФК Кристиансунн
 12 2 3 7 10 - 19 9
16.
Саннефьёрд
 0:1 11 0 5 6 11 - 20 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 12 (4)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (10)
Весь список

Топ нарушителей
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 6
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 42'
      Г О О О О О Л - Robin Rasch из команды КФУМ Осло забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Хьетиль Хауг прыгнул не в ту сторону.
    • 40'
      Рууд Эспен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 29'
      Johannes Hummelvoll-Nunez сделал результативную передачу.
    • 29'
      Г О О О О Л - Нджиэ Мусса из команды КФУМ Осло правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 17'
      Рууд Эспен сделал результативную передачу.
    • 17'
      ГОООООЛ - Bork Classoenn Bang-Kittilsen Одд забивает ударом головой
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Одд 1:3 КФУМ Осло онлайн

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