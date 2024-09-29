Тур: 24. Стадион: Скагерак Арена. Зрители: 4743 Главный судья: Моен Кристиан
0'
1:0
17' ГолBork Classoenn Bang-Kitlisen
1:1
29' ГолНджиэ Мусса
40' Желтая карточкаРууд Эспен
1:2
42' ПенальтиRobin Rasch
1:3
73' ГолJohannes Hummelvoll-Nunez
79' Желтая карточкаАмин Нури
90'+6
Ход матча
17'
29'
40'
42'
1:2
46'
73'
79'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
424 Количество передач 659
-
40 Владение мячом, % 60
40
Кьетил
Хауг
24
Нжи
Билал
- Основной состав
-
40 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Нжи БилалПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
27 Oliver Hagen
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Амин НуриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Нджиэ МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Одд
КФУМ Осло
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
2.5
Среднее время на гол
0
36
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.5
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
180
45
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингебритсен Микаэль
|5 (1)
|0.21
|Свендсен Тобиас
|3
|0.13
|Faniel Temesgen Tewelde
|3
|0.13
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|3
|0.13
|Борвен Торгейр
|2
|0.08
|Samuel Skree Skjeldal
|1
|0.04
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0.04
|Йоргенсен Филип
|1
|0.04
|Нжи Билал
|1
|0.04
|Миеттинен Тони
|1
|0.04
|Аас Сайвер
|1
|0.04
|Рууд Эспен
|0
|0
|Хуссейн Эцаз
|0
|0
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10
|0.42
|Носа Даль Петтер
|5
|0.21
|Robin Rasch
|3 (2)
|0.13
|Simen Hestnes
|2
|0.08
|Haakon Hoseth
|2
|0.08
|Mame Mor Ndiaye
|2
|0.08
|Амин Нури
|1
|0.04
|Ayoub Aleesami
|1
|0.04
|Remi Svindland
|1 (1)
|0.04
|Нджиэ Мусса
|1
|0.04
|Алеесами Хайтам
|1
|0.04
|Momodou Lion Njie
|1
|0.04
|Teodor Berg Haltvik
|0
|0
|Jonas Lange Hjorth
|0
|0
|David Hickson
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуссейн Эцаз
|7
|0
|Миеттинен Тони
|5
|1
|Рууд Эспен
|5
|0
|Mihajlo Ivancevic
|3
|1
|Йоргенсен Филип
|4
|0
|Ингебритсен Микаэль
|3
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|3
|0
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Юхансен Сондре
|1
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0
|Аас Сайвер
|1
|0
|Магиес Закария
|1
|0
|Jesper Svenungsen Skau
|1
|0
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|1
|0
|Leon Hien
|1
|0
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеесами Хайтам
|5
|2
|Robin Rasch
|4
|0
|Akinsola Akinyemi
|4
|0
|Simen Hestnes
|3
|0
|Momodou Lion Njie
|3
|0
|Sverre Hakami Sandal
|3
|0
|Амин Нури
|2
|0
|Remi Svindland
|2
|0
|Ayoub Aleesami
|2
|0
|Teodor Berg Haltvik
|2
|0
|Носа Даль Петтер
|2
|0
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|2
|0
|Нджиэ Мусса
|1
|0
|David Hickson
|1
|0
|Haakon Hoseth
|1
|0
|Салдана Адам
|1
|0
|Jonas Lange Hjorth
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
|Johannes Moesgaard
|1
|0
Результаты матчей
Одд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
КФУМ Осло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
11
5
Одд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
КФУМ Осло
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
4
9
Одд
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
КФУМ Осло
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (7)
54% (13)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
54% (13)
21% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
15
14
Упущенные победы
15
14
Голы по времени матча
Забито
16
20
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
0
0%
1
5%
1-15
5
31%
3
15%
16-30
3
19%
8
40%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
2
13%
3
15%
61-75
4
25%
2
10%
76-90
Пропущено
24
11
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
6
25%
3
27%
16-30
4
17%
2
18%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
4
17%
3
27%
61-75
8
33%
3
27%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
19 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
4
33%
61-75
1
17%
4
33%
76-90
Пропущено
16
16
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
13%
4
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
2
13%
6
38%
76-90
Забито
22
32
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 11
8 Не забивали 5
0
0%
1
3%
1-15
6
27%
5
16%
16-30
5
23%
8
25%
31-45
3
14%
5
16%
46-60
3
14%
7
22%
61-75
5
23%
6
19%
76-90
Пропущено
40
27
16 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 15
2
5%
4
15%
1-15
8
20%
3
11%
16-30
6
15%
5
19%
31-45
6
15%
1
4%
46-60
8
20%
5
19%
61-75
10
25%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
ФК Кристиансунн - Одд 0:0 Одд - Тромсё 1:0 Фредрикстад - Одд 2:0 Одд - Русенборг 1:3
Хам-Кам - Одд 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Русенборг - Одд 2:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Мольде - Одд 2:0 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Одд - Лиллестрём 2:1 КФУМ Осло - Одд 0:0 Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4 Одд - Викинг 3:3
КФУМ Осло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
КФУМ Осло - Мольде 1:1 Бранн - КФУМ Осло 2:0 Викинг - КФУМ Осло 1:0 КФУМ Осло - Лиллестрём 2:0
КФУМ Осло - Тромсё 0:1 КФУМ Осло - Русенборг 1:0 Фредрикстад - КФУМ Осло 0:0 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Мольде - КФУМ Осло 2:3 Тромсё - КФУМ Осло 1:2 КФУМ Осло - Викинг 1:2 Лиллестрём - КФУМ Осло 2:1 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 КФУМ Осло - Саннефьёрд 3:3 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1
Результаты матчей
Одд
КФУМ Осло
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
Точный счет
1:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
0
8 раз 33%
2
4 раза 17%
3
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Одд
КФУМ Осло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
93
49
210
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
93
110
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
168
Больше Меньше
186
519
816
123
420
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|16
|5
|3
|57 - 21
|53
|2.
|24
|13
|7
|4
|42 - 28
|46
|3.
|24
|13
|5
|6
|54 - 28
|44
|4.
|24
|12
|7
|5
|46 - 31
|43
|5.
|1:0
|24
|12
|4
|8
|40 - 34
|40
|6.
|24
|11
|7
|6
|32 - 29
|40
|7.
|24
|8
|9
|7
|30 - 29
|33
|8.
|24
|7
|8
|9
|30 - 29
|29
|9.
|24
|8
|4
|12
|28 - 33
|28
|10.
|24
|7
|7
|10
|28 - 37
|28
|11.
|23
|6
|8
|9
|27 - 36
|26
|12.
|24
|7
|5
|12
|33 - 48
|26
|13.
|24
|6
|5
|13
|23 - 37
|23
|14.
|0:1
|23
|5
|7
|11
|31 - 39
|22
|15.
|24
|5
|7
|12
|22 - 40
|22
|16.
|24
|6
|3
|15
|26 - 50
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|35 - 8
|30
|2.
|1:0
|12
|9
|1
|2
|23 - 11
|28
|3.
|12
|8
|3
|1
|23 - 12
|27
|4.
|12
|7
|2
|3
|34 - 18
|23
|5.
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|6.
|12
|5
|5
|2
|15 - 13
|20
|7.
|11
|4
|5
|2
|17 - 17
|17
|8.
|0:1
|12
|5
|2
|5
|20 - 19
|17
|9.
|12
|4
|4
|4
|15 - 14
|16
|10.
|12
|4
|2
|6
|19 - 18
|14
|11.
|11
|3
|4
|4
|14 - 11
|13
|12.
|12
|4
|1
|7
|7 - 12
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|14.
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|15.
|12
|3
|2
|7
|13 - 23
|11
|16.
|12
|2
|3
|7
|13 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|22 - 13
|23
|2.
|12
|6
|5
|1
|23 - 16
|23
|3.
|12
|6
|3
|3
|20 - 10
|21
|4.
|12
|6
|3
|3
|18 - 13
|21
|5.
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|6.
|12
|4
|4
|4
|23 - 19
|16
|7.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|8.
|12
|4
|3
|5
|20 - 25
|15
|9.
|12
|4
|2
|6
|9 - 15
|14
|10.
|12
|4
|0
|8
|13 - 24
|12
|11.
|1:0
|12
|3
|3
|6
|17 - 23
|12
|12.
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|13.
|12
|2
|4
|6
|16 - 25
|10
|14.
|11
|2
|3
|6
|6 - 16
|9
|15.
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|16.
|0:1
|11
|0
|5
|6
|11 - 20
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|12 (4)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10 (5)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (10)
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 6
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5