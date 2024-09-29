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  4. Элитсериен 2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
Стрёмсгодсет
1:0
Второй тайм: 63'
Хам-Кам
0'
28' Желтая карточка
Jesper Taaje
1:0
36' Гол
Андерсен Эйрик Улланд
53' Желтая карточка
Бьярнасон Бриньяр Инги

Ход матча

28'
Jesper Taaje
 
36'
Андерсен Эйрик Улланд
(Мёллер Николай)
1:0
46'
 
Бьярнасон Бриньяр Инги
Шельстад Фредрик
53'
 
Бьярнасон Бриньяр Инги

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 10
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 194 Количество передач 241
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Хам-Кам
1.98
3.95
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3.85
Все Коэффициенты
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
25
Jesper
Taaje
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
17
Томассон
Логи
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
22
Jonas
Torrissen
Therkelsen
7
Мёллер
Николай
12
Сандберг
Маркус
14
Марес
Люк
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
22
Нилсен
Снорре
2
Конгсро
Вегар
18
Gard
Simenstad
19
Куртович
Виллиам
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
10
Мава
Мозес
77
Офкир
Мохамед
Стрёмсгодсет
5-3-2
Хам-Кам
5-3-2

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Хам-Кам

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Э
0:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:1
ТМК
1:2
ТМК
0:1
ТМК
3:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелькерсен Элиас Хофф 6 0.25
Стенгель Херман 4 (1) 0.17
Томассон Логи 4 0.17
Jonas Torrissen Therkelsen 4 0.17
Андерсен Эйрик Улланд 3 0.13
Валсвик Густав 2 0.08
Jesper Taaje 1 0.04
Мёллер Николай 1 0.04
Fredrik Pau Vilaseca Ardraa 1 0.04
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Менерт Маркус 0 0
Marko Lawk Farji 0 0
Samuel Silalahi 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конгсро Вегар 4 0.17
Мава Мозес 4 0.17
Gard Simenstad 3 0.13
John Olav Norheim 3 0.13
Йонссон Видар 2 0.08
Удаль Хенрик 2 (1) 0.08
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.08
Бьярнасон Бриньяр Инги 2 0.08
Эдегор Никлас 2 0.08
Офкир Мохамед 1 0.04
Tore Andre Soeraas 1 0.04
Киркеволд Пол 1 0.04
Марес Люк 1 (1) 0.04
Куртович Виллиам 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Taaje 4 0
Marko Lawk Farji 4 0
Jonas Torrissen Therkelsen 4 0
Joergen Isnes 2 1
Вильсвик Ларс-Кристофер 3 0
Стенгель Херман 3 0
Дансо Эммануэл 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 2 0
Менерт Маркус 2 0
Красники Крешник 2 0
Томассон Логи 2 0
Fredrik Kristensen Dahl 2 0
Мелькерсен Элиас Хофф 2 0
Валсвик Густав 1 0
Сормо Бент 1 0
Jostein Ekeland 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Мёллер Николай 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 3 1
Шельстад Фредрик 1 2
Куртович Виллиам 4 0
Tore Andre Soeraas 4 0
Kristian Loenstad Onsrud 3 0
Марес Люк 3 0
Мава Мозес 3 0
Йонссон Видар 2 0
Gard Simenstad 2 0
Кьяергор Оливер 2 0
Эдегор Никлас 2 0
Офкир Мохамед 1 0
Киркеволд Пол 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Нилсен Снорре 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Хам-Кам
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

7
3
Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Хам-Кам
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

10
12
Стрёмсгодсет
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Хам-Кам
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

23
8

Упущенные победы

17
15

Голы по времени матча

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
3
21%
3
20%
1-15
2
14%
5
33%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
3
21%
2
13%
76-90

Пропущено

13
17
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
5
29%
29%
16-30
5
38%
3
18%
31-45
4
31%
1
6%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Забито

14
13
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
3
21%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
5
36%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
21%
4
31%
61-75
2
14%
2
15%
76-90

Пропущено

22
12
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
4
18%
1
8%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
4
18%
2
17%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
7
32%
5
42%
61-75
2
9%
1
8%
76-90

Забито

28
28
16 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
8 Не забивали 9
6
21%
5
18%
1-15
3
11%
7
25%
16-30
7
25%
3
11%
31-45
1
4%
4
14%
46-60
6
21%
5
18%
61-75
5
18%
4
14%
76-90

Пропущено

35
29
18 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 18
5
14%
1
3%
1-15
4
11%
6
21%
16-30
9
26%
5
17%
31-45
7
20%
3
10%
46-60
8
23%
10
34%
61-75
2
6%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1 Викинг - Стрёмсгодсет 5:2
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0
Хам-Кам
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хам-Кам - Лиллестрём 5:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Хам-Кам 3:0
Хам-Кам - Одд 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 Хам-Кам - Бранн 1:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Хам-Кам

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
3:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
7
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:0
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 35%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
3 раза 13%
0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
5
6
1.5
3
8
1
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
5
4
8
1.5
3
9
2
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
14
9
9
14
1.5
6
17
3
20
2.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 23 15 5 3 53 - 21 50
2.
Бранн
 24 13 7 4 42 - 28 46
3.
Мольде
 24 13 5 6 54 - 28 44
4.
Викинг
 23 11 7 5 42 - 30 40
5.
Фредрикстад
 24 11 7 6 32 - 29 40
6.
Русенборг
 23 11 4 8 39 - 34 37
7.
КФУМ Осло
 23 7 9 7 27 - 28 30
8.
Стрёмсгодсет
 1:0 24 8 6 10 28 - 36 30
9.
Тромсё
 24 8 4 12 28 - 33 28
10.
Хам-Кам
 0:1 24 7 7 10 29 - 29 28
11.
ФК Кристиансунн
 22 6 8 8 27 - 32 26
12.
Сарпсборг-08
 24 7 5 12 33 - 48 26
13.
Хёугесунн
 24 6 5 13 23 - 37 23
14.
Саннефьёрд
 22 5 7 10 31 - 38 22
15.
Одд
 23 5 7 11 21 - 37 22
16.
Лиллестрём
 23 6 3 14 25 - 46 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Русенборг
 12 9 1 2 23 - 11 28
2.
Будё-Глимт
 11 8 3 0 31 - 8 27
3.
Викинг
 12 8 3 1 23 - 12 27
4.
Мольде
 12 7 2 3 34 - 18 23
5.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
6.
Фредрикстад
 12 5 5 2 15 - 13 20
7.
Стрёмсгодсет
 1:0 12 5 3 4 15 - 13 18
8.
Саннефьёрд
 11 5 2 4 20 - 18 17
9.
ФК Кристиансунн
 11 4 5 2 17 - 17 17
10.
Тромсё
 12 4 2 6 19 - 18 14
11.
Хам-Кам
 0:1 11 3 4 4 14 - 11 13
12.
Хёугесунн
 12 4 1 7 7 - 12 13
13.
Одд
 12 3 4 5 15 - 21 13
14.
КФУМ Осло
 12 2 6 4 12 - 16 12
15.
Сарпсборг-08
 12 3 2 7 13 - 23 11
16.
Лиллестрём
 11 2 3 6 12 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 7 2 3 22 - 13 23
2.
Бранн
 12 6 5 1 23 - 16 23
3.
Мольде
 12 6 3 3 20 - 10 21
4.
Фредрикстад
 12 6 2 4 17 - 16 20
5.
КФУМ Осло
 11 5 3 3 15 - 12 18
6.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 20 - 25 15
7.
Хам-Кам
 0:1 13 4 3 6 15 - 18 15
8.
Тромсё
 12 4 2 6 9 - 15 14
9.
Викинг
 11 3 4 4 19 - 18 13
10.
Лиллестрём
 12 4 0 8 13 - 24 12
11.
Стрёмсгодсет
 1:0 12 3 3 6 13 - 23 12
12.
Хёугесунн
 12 2 4 6 16 - 25 10
13.
ФК Кристиансунн
 11 2 3 6 10 - 15 9
14.
Русенборг
 11 2 3 6 16 - 23 9
15.
Одд
 11 2 3 6 6 - 16 9
16.
Саннефьёрд
 11 0 5 6 11 - 20 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 12 (4)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (9)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 6
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
Весь список
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Хам-Кам
1.98
3.95
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3.85
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Стрёмсгодсет
Хам-Кам
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