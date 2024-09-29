Тур: 24. Стадион: Мариенлист. Главный судья: Эскас Эспен
1:0
Второй тайм: 63'
0'
28' Желтая карточкаJesper Taaje
1:0
36' ГолАндерсен Эйрик Улланд
53' Желтая карточкаБьярнасон Бриньяр Инги
Ход матча
28'
36'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
6 Угловые 10
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
194 Количество передач 241
-
45 Владение мячом, % 55
25
Jesper
Taaje
14
Марес
Люк
10
Мава
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мава МозесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
24 Arne Odegard
-
25 Jonas Rasen
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Хам-Кам
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелькерсен Элиас Хофф
|6
|0.25
|Стенгель Херман
|4 (1)
|0.17
|Томассон Логи
|4
|0.17
|Jonas Torrissen Therkelsen
|4
|0.17
|Андерсен Эйрик Улланд
|3
|0.13
|Валсвик Густав
|2
|0.08
|Jesper Taaje
|1
|0.04
|Мёллер Николай
|1
|0.04
|Fredrik Pau Vilaseca Ardraa
|1
|0.04
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Менерт Маркус
|0
|0
|Marko Lawk Farji
|0
|0
|Samuel Silalahi
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конгсро Вегар
|4
|0.17
|Мава Мозес
|4
|0.17
|Gard Simenstad
|3
|0.13
|John Olav Norheim
|3
|0.13
|Йонссон Видар
|2
|0.08
|Удаль Хенрик
|2 (1)
|0.08
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.08
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|2
|0.08
|Эдегор Никлас
|2
|0.08
|Офкир Мохамед
|1
|0.04
|Tore Andre Soeraas
|1
|0.04
|Киркеволд Пол
|1
|0.04
|Марес Люк
|1 (1)
|0.04
|Куртович Виллиам
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesper Taaje
|4
|0
|Marko Lawk Farji
|4
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|4
|0
|Joergen Isnes
|2
|1
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|3
|0
|Стенгель Херман
|3
|0
|Дансо Эммануэл
|3
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0
|Менерт Маркус
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Томассон Логи
|2
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|2
|0
|Мелькерсен Элиас Хофф
|2
|0
|Валсвик Густав
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Jostein Ekeland
|1
|0
|Sivert Westerlund
|1
|0
|Мёллер Николай
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|John Olav Norheim
|3
|1
|Шельстад Фредрик
|1
|2
|Куртович Виллиам
|4
|0
|Tore Andre Soeraas
|4
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|3
|0
|Марес Люк
|3
|0
|Мава Мозес
|3
|0
|Йонссон Видар
|2
|0
|Gard Simenstad
|2
|0
|Кьяергор Оливер
|2
|0
|Эдегор Никлас
|2
|0
|Офкир Мохамед
|1
|0
|Киркеволд Пол
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Нилсен Снорре
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Хам-Кам
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
7
3
Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Хам-Кам
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
10
12
Стрёмсгодсет
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Хам-Кам
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
23
8
Упущенные победы
17
15
Голы по времени матча
Забито
14
15
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
3
21%
3
20%
1-15
2
14%
5
33%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
3
21%
2
13%
76-90
Пропущено
13
17
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
5
29%
29%
16-30
5
38%
3
18%
31-45
4
31%
1
6%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Забито
14
13
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
3
21%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
5
36%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
21%
4
31%
61-75
2
14%
2
15%
76-90
Пропущено
22
12
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
4
18%
1
8%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
4
18%
2
17%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
7
32%
5
42%
61-75
2
9%
1
8%
76-90
Забито
28
28
16 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 11
8 Не забивали 9
6
21%
5
18%
1-15
3
11%
7
25%
16-30
7
25%
3
11%
31-45
1
4%
4
14%
46-60
6
21%
5
18%
61-75
5
18%
4
14%
76-90
Пропущено
35
29
18 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 18
5
14%
1
3%
1-15
4
11%
6
21%
16-30
9
26%
5
17%
31-45
7
20%
3
10%
46-60
8
23%
10
34%
61-75
2
6%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1 Викинг - Стрёмсгодсет 5:2
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0
Хам-Кам
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хам-Кам - Лиллестрём 5:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Хам-Кам 3:0
Хам-Кам - Одд 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 Хам-Кам - Бранн 1:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
Хам-Кам
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
3:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
7
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 17%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:0
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 35%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
3 раза 13%
0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Стрёмсгодсет
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
56
38
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
75
48
39
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
149
914
617
320
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|15
|5
|3
|53 - 21
|50
|2.
|24
|13
|7
|4
|42 - 28
|46
|3.
|24
|13
|5
|6
|54 - 28
|44
|4.
|23
|11
|7
|5
|42 - 30
|40
|5.
|24
|11
|7
|6
|32 - 29
|40
|6.
|23
|11
|4
|8
|39 - 34
|37
|7.
|23
|7
|9
|7
|27 - 28
|30
|8.
|1:0
|24
|8
|6
|10
|28 - 36
|30
|9.
|24
|8
|4
|12
|28 - 33
|28
|10.
|0:1
|24
|7
|7
|10
|29 - 29
|28
|11.
|22
|6
|8
|8
|27 - 32
|26
|12.
|24
|7
|5
|12
|33 - 48
|26
|13.
|24
|6
|5
|13
|23 - 37
|23
|14.
|22
|5
|7
|10
|31 - 38
|22
|15.
|23
|5
|7
|11
|21 - 37
|22
|16.
|23
|6
|3
|14
|25 - 46
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|23 - 11
|28
|2.
|11
|8
|3
|0
|31 - 8
|27
|3.
|12
|8
|3
|1
|23 - 12
|27
|4.
|12
|7
|2
|3
|34 - 18
|23
|5.
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|6.
|12
|5
|5
|2
|15 - 13
|20
|7.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|8.
|11
|5
|2
|4
|20 - 18
|17
|9.
|11
|4
|5
|2
|17 - 17
|17
|10.
|12
|4
|2
|6
|19 - 18
|14
|11.
|0:1
|11
|3
|4
|4
|14 - 11
|13
|12.
|12
|4
|1
|7
|7 - 12
|13
|13.
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|14.
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|15.
|12
|3
|2
|7
|13 - 23
|11
|16.
|11
|2
|3
|6
|12 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|2
|3
|22 - 13
|23
|2.
|12
|6
|5
|1
|23 - 16
|23
|3.
|12
|6
|3
|3
|20 - 10
|21
|4.
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|6.
|12
|4
|3
|5
|20 - 25
|15
|7.
|0:1
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|8.
|12
|4
|2
|6
|9 - 15
|14
|9.
|11
|3
|4
|4
|19 - 18
|13
|10.
|12
|4
|0
|8
|13 - 24
|12
|11.
|1:0
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|12.
|12
|2
|4
|6
|16 - 25
|10
|13.
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|14.
|11
|2
|3
|6
|16 - 23
|9
|15.
|11
|2
|3
|6
|6 - 16
|9
|16.
|11
|0
|5
|6
|11 - 20
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|12 (4)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (9)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 6
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5