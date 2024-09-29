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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 4507 Главный судья: Эскас Эспен
Стрёмсгодсет
1:1
Конец матча
Хам-Кам
0'
28' Желтая карточка
Jesper Taaje
1:0
36' Гол
Андерсен Эйрик Улланд
53' Желтая карточка
Бьярнасон Бриньяр Инги
1:1
88' Гол
Нилсен Снорре
90'+5

Ход матча

28'
Jesper Taaje
 
36'
Андерсен Эйрик Улланд
(Мёллер Николай)
1:0
46'
 
Бьярнасон Бриньяр Инги
Шельстад Фредрик
53'
 
Бьярнасон Бриньяр Инги
67'
 
Arne Odegard
Kristian Loenstad Onsrud
70'
Мелькерсен Элиас Хофф
Андерсен Эйрик Улланд
 
77'
 
Удаль Хенрик
Мава Мозес
81'
Marko Lawk Farji
Мёллер Николай
 
88'
 
Anton Ekeroth
John Olav Norheim
88'
 
Киркеволд Пол
Куртович Виллиам
88'
1:1
Нилсен Снорре

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 14
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 363 Количество передач 483
  • 48 Владение мячом, % 52
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
25
Jesper
Taaje
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
17
Томассон
Логи
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
22
Jonas
Torrissen
Therkelsen
7
Мёллер
Николай
12
Сандберг
Маркус
14
Марес
Люк
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
22
Нилсен
Снорре
2
Конгсро
Вегар
18
Gard
Simenstad
19
Куртович
Виллиам
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
10
Мава
Мозес
77
Офкир
Мохамед
Стрёмсгодсет
5-3-2
Хам-Кам
5-3-2

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Хам-Кам

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Э
0:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:1
ТМК
1:2
ТМК
0:1
ТМК
3:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелькерсен Элиас Хофф 6 0.25
Стенгель Херман 4 (1) 0.17
Томассон Логи 4 0.17
Jonas Torrissen Therkelsen 4 0.17
Андерсен Эйрик Улланд 3 0.13
Валсвик Густав 2 0.08
Jesper Taaje 1 0.04
Мёллер Николай 1 0.04
Fredrik Pau Vilaseca Ardraa 1 0.04
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Менерт Маркус 0 0
Marko Lawk Farji 0 0
Samuel Silalahi 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конгсро Вегар 4 0.17
Мава Мозес 4 0.17
Gard Simenstad 3 0.13
John Olav Norheim 3 0.13
Йонссон Видар 2 0.08
Удаль Хенрик 2 (1) 0.08
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.08
Бьярнасон Бриньяр Инги 2 0.08
Эдегор Никлас 2 0.08
Офкир Мохамед 1 0.04
Tore Andre Soeraas 1 0.04
Киркеволд Пол 1 0.04
Марес Люк 1 (1) 0.04
Нилсен Снорре 1 0.04
Куртович Виллиам 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Taaje 4 0
Marko Lawk Farji 4 0
Jonas Torrissen Therkelsen 4 0
Joergen Isnes 2 1
Вильсвик Ларс-Кристофер 3 0
Стенгель Херман 3 0
Дансо Эммануэл 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 2 0
Менерт Маркус 2 0
Красники Крешник 2 0
Томассон Логи 2 0
Fredrik Kristensen Dahl 2 0
Мелькерсен Элиас Хофф 2 0
Валсвик Густав 1 0
Сормо Бент 1 0
Jostein Ekeland 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Мёллер Николай 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 3 1
Шельстад Фредрик 1 2
Куртович Виллиам 4 0
Tore Andre Soeraas 4 0
Kristian Loenstad Onsrud 3 0
Марес Люк 3 0
Мава Мозес 3 0
Йонссон Видар 2 0
Gard Simenstad 2 0
Кьяергор Оливер 2 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 2 0
Эдегор Никлас 2 0
Офкир Мохамед 1 0
Киркеволд Пол 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Нилсен Снорре 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Хам-Кам
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

8
4
Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Хам-Кам
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

10
12
Стрёмсгодсет
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
Хам-Кам
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

23
8

Упущенные победы

18
16

Голы по времени матча

Забито

15
16
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
3
20%
3
19%
1-15
2
13%
5
31%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
3
20%
3
19%
76-90

Пропущено

14
18
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
5
28%
16-30
5
36%
4
22%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
1
7%
5
28%
61-75
1
7%
3
17%
76-90

Забито

14
13
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
3
21%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
5
36%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
21%
4
31%
61-75
2
14%
2
15%
76-90

Пропущено

22
12
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
4
18%
1
8%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
4
18%
2
17%
31-45
3
14%
2
17%
46-60
7
32%
5
42%
61-75
2
9%
1
8%
76-90

Забито

29
29
17 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
8 Не забивали 9
6
21%
5
17%
1-15
3
10%
7
24%
16-30
8
28%
3
10%
31-45
1
3%
4
14%
46-60
6
21%
5
17%
61-75
5
17%
5
17%
76-90

Пропущено

36
30
18 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 19
5
14%
1
3%
1-15
4
11%
6
20%
16-30
9
25%
6
20%
31-45
7
19%
3
10%
46-60
8
22%
10
33%
61-75
3
8%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1 Викинг - Стрёмсгодсет 5:2
Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:2 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Одд - Стрёмсгодсет 2:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 3:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 1:3 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 2:0 Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0
Хам-Кам
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хам-Кам - Лиллестрём 5:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Хам-Кам 3:0
Хам-Кам - Одд 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Викинг 3:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:1 Одд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - КФУМ Осло 3:2 Хам-Кам - Бранн 1:2 Викинг - Хам-Кам 3:0 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Хам-Кам

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
3:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
7
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
0:1
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:0
1 раз 4%
1:7
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 33%
1
7 раз 29%
2
6 раз 25%
3
3 раза 13%
0
9 раз 38%
1
9 раз 38%
2
3 раза 13%
3
1 раз 4%
5
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
4
5
7
1.5
3
8
1
11
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
5
4
8
1.5
3
10
2
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
8
0.5
Больше Меньше
15
9
9
15
1.5
6
18
3
21
2.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 24 16 5 3 54 - 21 53
2.
Бранн
 24 13 7 4 42 - 28 46
3.
Мольде
 24 13 5 6 54 - 28 44
4.
Викинг
 0:0 24 11 8 5 42 - 30 41
5.
Фредрикстад
 24 11 7 6 32 - 29 40
6.
Русенборг
 23 11 4 8 39 - 34 37
7.
КФУМ Осло
 0:1 24 7 9 8 27 - 29 30
8.
Хам-Кам
 24 7 8 9 30 - 29 29
9.
Тромсё
 24 8 4 12 28 - 33 28
10.
Стрёмсгодсет
 24 7 7 10 28 - 37 28
11.
ФК Кристиансунн
 0:1 23 6 8 9 27 - 33 26
12.
Сарпсборг-08
 24 7 5 12 33 - 48 26
13.
Одд
 1:0 24 6 7 11 22 - 37 25
14.
Хёугесунн
 24 6 5 13 23 - 37 23
15.
Саннефьёрд
 22 5 7 10 31 - 38 22
16.
Лиллестрём
 0:0 24 6 4 14 25 - 46 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 12 9 3 0 32 - 8 30
2.
Русенборг
 12 9 1 2 23 - 11 28
3.
Викинг
 0:0 12 8 3 1 23 - 12 27
4.
Мольде
 12 7 2 3 34 - 18 23
5.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
6.
Фредрикстад
 12 5 5 2 15 - 13 20
7.
Саннефьёрд
 11 5 2 4 20 - 18 17
8.
ФК Кристиансунн
 0:1 11 4 5 2 17 - 17 17
9.
Стрёмсгодсет
 12 4 4 4 15 - 14 16
10.
Одд
 1:0 13 4 4 5 16 - 21 16
11.
Тромсё
 12 4 2 6 19 - 18 14
12.
Хам-Кам
 11 3 4 4 14 - 11 13
13.
Хёугесунн
 12 4 1 7 7 - 12 13
14.
КФУМ Осло
 0:1 12 2 6 4 12 - 16 12
15.
Сарпсборг-08
 12 3 2 7 13 - 23 11
16.
Лиллестрём
 0:0 12 2 4 6 12 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 12 7 2 3 22 - 13 23
2.
Бранн
 12 6 5 1 23 - 16 23
3.
Мольде
 12 6 3 3 20 - 10 21
4.
Фредрикстад
 12 6 2 4 17 - 16 20
5.
КФУМ Осло
 0:1 12 5 3 4 15 - 13 18
6.
Хам-Кам
 13 4 4 5 16 - 18 16
7.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 20 - 25 15
8.
Тромсё
 12 4 2 6 9 - 15 14
9.
Викинг
 0:0 12 3 5 4 19 - 18 14
10.
Лиллестрём
 0:0 12 4 0 8 13 - 24 12
11.
Стрёмсгодсет
 12 3 3 6 13 - 23 12
12.
Хёугесунн
 12 2 4 6 16 - 25 10
13.
Русенборг
 11 2 3 6 16 - 23 9
14.
Одд
 1:0 11 2 3 6 6 - 16 9
15.
ФК Кристиансунн
 0:1 12 2 3 7 10 - 16 9
16.
Саннефьёрд
 11 0 5 6 11 - 20 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 12 (4)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (9)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 6
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
Весь список
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