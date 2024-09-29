Тур: 24. Стадион: Аспмира Стадион. Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
1:0
Первый тайм: 26'
Ход матча
25'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
80 Владение мячом, % 20
26
Эвьен
Хэкон
19
Фет
Сондре
25
Дубвик
Исак
23
Хёуге
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Дубвик ИсакНападающий
- Нападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Томич МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Еличич ИгорЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Будё-Глимт
ФК Кристиансунн
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
10 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
3
2.29
Среднее время на гол
30
39
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
0.86
0.17
Среднее время на гол
105
540
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.85
1.31
Тотал матчей
2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
48
68
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хог Каспер Ваарст
|10
|0.42
|Грёнбек Альберт
|8 (1)
|0.33
|Берг Патрик
|6
|0.25
|Салтнес Ульрик
|5
|0.21
|Эвьен Хэкон
|4
|0.17
|Хёуге Йенс
|4
|0.17
|Зугеля Нино
|3
|0.13
|Миккельсен Эугуст
|2
|0.08
|Бьоркан Фредерик
|2
|0.08
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.08
|Фет Сондре
|2
|0.08
|Хельмерсен Андреас
|2
|0.08
|Синкернагель Филип
|1
|0.04
|Сьоволд Фредрик
|1
|0.04
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сивертсен Оскар
|4 (4)
|0.17
|Ruben Kristensen Alte
|4
|0.17
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0.17
|Исаксен Йеспер
|3
|0.13
|Брусет Хейне
|2
|0.09
|Kristian Lien
|2
|0.09
|Hilmir Mikaelsson
|2 (1)
|0.09
|Mikkel Rakneberg
|1
|0.04
|David Tufekcic
|1
|0.04
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.04
|Ярл Себастиан
|1
|0.04
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0.04
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эвьен Хэкон
|5
|0
|Берг Патрик
|4
|0
|Гундерсен Йостейн
|4
|0
|Хёуге Йенс
|3
|0
|Бьоркан Фредерик
|3
|0
|Сёренсен Адам
|2
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Капскармо Оскар
|1
|0
|Хог Каспер Ваарст
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0
|Ярл Себастиан
|3
|0
|Сивертсен Оскар
|3
|0
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0
|Mikkel Rakneberg
|3
|0
|Ульвестад Дан Петер
|2
|0
|Исаксен Йеспер
|2
|0
|Лэнсинг Майкл
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Kristian Lien
|2
|0
|Hilmir Mikaelsson
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Амунд Скири
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|Еличич Игор
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|Брусет Хейне
|1
|0
|Haakon Sjaatil
|1
|0
|David Tufekcic
|1
|0
|Wilfred George Igor
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
ФК Кристиансунн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
5
Будё-Глимт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
ФК Кристиансунн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
19
14
Будё-Глимт
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (9)
52% (12)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
ФК Кристиансунн
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
59% (13)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
23
19
Голы по времени матча
Забито
31
10
11 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 16
2
6%
1
10%
1-15
4
13%
1
10%
16-30
5
16%
3
30%
31-45
4
13%
1
10%
46-60
11
35%
3
30%
61-75
5
16%
1
10%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
3
38%
1
7%
31-45
2
25%
5
33%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
1
13%
5
33%
76-90
Забито
21
16
4 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
2
10%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
10%
5
31%
31-45
9
43%
3
19%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
4
19%
2
13%
76-90
Пропущено
14
18
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
3
17%
1-15
6
43%
3
17%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
2
14%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
29%
5
28%
76-90
Забито
52
26
15 В 1-м тайме 14
37 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 10
1 Не забивали 7
4
8%
4
15%
1-15
4
8%
2
8%
16-30
7
13%
8
31%
31-45
13
25%
4
15%
46-60
15
29%
5
19%
61-75
9
17%
3
12%
76-90
Пропущено
22
33
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 18
0
0%
3
9%
1-15
7
32%
4
12%
16-30
5
23%
4
12%
31-45
4
18%
8
24%
46-60
1
5%
4
12%
61-75
5
23%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Будё-Глимт - Порту 3:2 Бранн - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1
Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ФК Кристиансунн - Одд 0:0 ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Сарпсборг-08 - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2
Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0
Результаты матчей
Будё-Глимт
ФК Кристиансунн
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
5
2 раза 9%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
7 раз 32%
1
6 раз 27%
2
6 раз 27%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
ФК Кристиансунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
65
65
29
47
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
65
57
38
39
110
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
221
Больше Меньше
157
1211
913
914
319
617
320
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|24
|16
|5
|3
|54 - 21
|53
|2.
|24
|13
|7
|4
|42 - 28
|46
|3.
|24
|13
|5
|6
|54 - 28
|44
|4.
|0:0
|24
|11
|8
|5
|42 - 30
|41
|5.
|24
|11
|7
|6
|32 - 29
|40
|6.
|23
|11
|4
|8
|39 - 34
|37
|7.
|0:1
|24
|7
|9
|8
|27 - 29
|30
|8.
|24
|7
|8
|9
|30 - 29
|29
|9.
|24
|8
|4
|12
|28 - 33
|28
|10.
|24
|7
|7
|10
|28 - 37
|28
|11.
|0:1
|23
|6
|8
|9
|27 - 33
|26
|12.
|24
|7
|5
|12
|33 - 48
|26
|13.
|1:0
|24
|6
|7
|11
|22 - 37
|25
|14.
|24
|6
|5
|13
|23 - 37
|23
|15.
|22
|5
|7
|10
|31 - 38
|22
|16.
|0:0
|24
|6
|4
|14
|25 - 46
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|9
|3
|0
|32 - 8
|30
|2.
|12
|9
|1
|2
|23 - 11
|28
|3.
|0:0
|12
|8
|3
|1
|23 - 12
|27
|4.
|12
|7
|2
|3
|34 - 18
|23
|5.
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|6.
|12
|5
|5
|2
|15 - 13
|20
|7.
|11
|5
|2
|4
|20 - 18
|17
|8.
|0:1
|11
|4
|5
|2
|17 - 17
|17
|9.
|12
|4
|4
|4
|15 - 14
|16
|10.
|1:0
|13
|4
|4
|5
|16 - 21
|16
|11.
|12
|4
|2
|6
|19 - 18
|14
|12.
|11
|3
|4
|4
|14 - 11
|13
|13.
|12
|4
|1
|7
|7 - 12
|13
|14.
|0:1
|12
|2
|6
|4
|12 - 16
|12
|15.
|12
|3
|2
|7
|13 - 23
|11
|16.
|0:0
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|7
|2
|3
|22 - 13
|23
|2.
|12
|6
|5
|1
|23 - 16
|23
|3.
|12
|6
|3
|3
|20 - 10
|21
|4.
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|5.
|0:1
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|6.
|13
|4
|4
|5
|16 - 18
|16
|7.
|12
|4
|3
|5
|20 - 25
|15
|8.
|12
|4
|2
|6
|9 - 15
|14
|9.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|19 - 18
|14
|10.
|0:0
|12
|4
|0
|8
|13 - 24
|12
|11.
|12
|3
|3
|6
|13 - 23
|12
|12.
|12
|2
|4
|6
|16 - 25
|10
|13.
|11
|2
|3
|6
|16 - 23
|9
|14.
|1:0
|11
|2
|3
|6
|6 - 16
|9
|15.
|0:1
|12
|2
|3
|7
|10 - 16
|9
|16.
|11
|0
|5
|6
|11 - 20
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|12 (4)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (9)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|9 (4)
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 6
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5