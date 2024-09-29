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  4. Элитсериен 2024
Тур: 24. Стадион: . Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Будё-Глимт
1:0
Первый тайм: 26'
ФК Кристиансунн
0'
1:0
25' Пенальти
Хёуге Йенс

Ход матча

25'
Хёуге Йенс
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 80 Владение мячом, % 20
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
ФК Кристиансунн
1.17
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9.50
14.00
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Все Коэффициенты
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
2
Нильсен
Вилладс
4
Бьортуфт
Один
Лурас
15
Бьоркан
Фредерик
26
Эвьен
Хэкон
19
Фет
Сондре
14
Салтнес
Ульрик
25
Дубвик
Исак
77
Синкернагель
Филип
23
Хёуге
Йенс
1
Лэнсинг
Майкл
22
Haakon
Sjaatil
4
Marius
Olsen
5
Ульвестад
Дан
Петер
3
Осбак
Кристоффер
14
Исаксен
Йеспер
7
Сегберг
Эрленд
8
Ruben
Kristensen
Alte
9
Hilmir
Mikaelsson
17
Kristian
Lien
37
Сивертсен
Оскар
Будё-Глимт
4-3-3
ФК Кристиансунн
4-3-3

История личных встреч

Будё-Глимт
ФК Кристиансунн

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
10 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

Э
2:4
Э
5:0
Э
0:2
Э
3:0
Э
0:2
Э
2:3
Э
2:1
Э
3:0
Э
1:2
Э
3:0
Э
1:1
ПД
0:2
ПД
2:0

Голы

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

3
2.29

Среднее время на гол

30
39

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

0.86
0.17

Среднее время на гол

105
540

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.85
1.31

Тотал матчей

2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

48
68

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хог Каспер Ваарст 10 0.42
Грёнбек Альберт 8 (1) 0.33
Берг Патрик 6 0.25
Салтнес Ульрик 5 0.21
Эвьен Хэкон 4 0.17
Хёуге Йенс 4 0.17
Зугеля Нино 3 0.13
Миккельсен Эугуст 2 0.08
Бьоркан Фредерик 2 0.08
Гундерсен Йостейн 2 0.08
Фет Сондре 2 0.08
Хельмерсен Андреас 2 0.08
Синкернагель Филип 1 0.04
Сьоволд Фредрик 1 0.04
Сёрли Сондре 0 0
Сёренсен Адам 0 0
ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сивертсен Оскар 4 (4) 0.17
Ruben Kristensen Alte 4 0.17
Гейе Папе Хабиб 4 0.17
Исаксен Йеспер 3 0.13
Брусет Хейне 2 0.09
Kristian Lien 2 0.09
Hilmir Mikaelsson 2 (1) 0.09
Mikkel Rakneberg 1 0.04
David Tufekcic 1 0.04
Ульвестад Дан Петер 1 0.04
Ярл Себастиан 1 0.04
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0.04

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эвьен Хэкон 5 0
Берг Патрик 4 0
Гундерсен Йостейн 4 0
Хёуге Йенс 3 0
Бьоркан Фредерик 3 0
Сёренсен Адам 2 0
Хайкин Никита 1 0
Капскармо Оскар 1 0
Хог Каспер Ваарст 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Эукленн Сондре 1 0
ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Папе Хабиб 3 0
Ярл Себастиан 3 0
Сивертсен Оскар 3 0
Ruben Kristensen Alte 3 0
Mikkel Rakneberg 3 0
Ульвестад Дан Петер 2 0
Исаксен Йеспер 2 0
Лэнсинг Майкл 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Kristian Lien 2 0
Hilmir Mikaelsson 2 0
Marius Olsen 2 0
Амунд Скири 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Осбак Кристоффер 1 0
Еличич Игор 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Брусет Хейне 1 0
Haakon Sjaatil 1 0
David Tufekcic 1 0
Wilfred George Igor 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
ФК Кристиансунн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
5
Будё-Глимт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
ФК Кристиансунн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

19
14
Будё-Глимт
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (9)
52% (12)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
ФК Кристиансунн
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
59% (13)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

23
19

Голы по времени матча

Забито

31
10
11 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
12 Не забивали 16
2
6%
1
10%
1-15
4
13%
1
10%
16-30
5
16%
3
30%
31-45
4
13%
1
10%
46-60
11
35%
3
30%
61-75
5
16%
1
10%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
3
38%
1
7%
31-45
2
25%
5
33%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
1
13%
5
33%
76-90

Забито

21
16
4 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
2
10%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
10%
5
31%
31-45
9
43%
3
19%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
4
19%
2
13%
76-90

Пропущено

14
18
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
3
17%
1-15
6
43%
3
17%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
2
14%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
29%
5
28%
76-90

Забито

52
26
15 В 1-м тайме 14
37 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 10
1 Не забивали 7
4
8%
4
15%
1-15
4
8%
2
8%
16-30
7
13%
8
31%
31-45
13
25%
4
15%
46-60
15
29%
5
19%
61-75
9
17%
3
12%
76-90

Пропущено

22
33
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 18
0
0%
3
9%
1-15
7
32%
4
12%
16-30
5
23%
4
12%
31-45
4
18%
8
24%
46-60
1
5%
4
12%
61-75
5
23%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Будё-Глимт - Порту 3:2 Бранн - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1
Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ФК Кристиансунн - Одд 0:0 ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Сарпсборг-08 - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2
Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0

Результаты матчей

Будё-Глимт
ФК Кристиансунн

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
4
3 раза 13%
5
2 раза 9%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
7 раз 32%
1
6 раз 27%
2
6 раз 27%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
ФК Кристиансунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
6
5
6
5
2.5
2
9
4
7
3.5
2
9
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
6
5
5
7
1.5
3
8
3
9
2.5
1
10
2
10
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
1
0.5
Больше Меньше
15
7
12
11
1.5
9
13
9
14
2.5
3
19
6
17
3.5
3
20
4.5
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 24 16 5 3 54 - 21 53
2.
Бранн
 24 13 7 4 42 - 28 46
3.
Мольде
 24 13 5 6 54 - 28 44
4.
Викинг
 0:0 24 11 8 5 42 - 30 41
5.
Фредрикстад
 24 11 7 6 32 - 29 40
6.
Русенборг
 23 11 4 8 39 - 34 37
7.
КФУМ Осло
 0:1 24 7 9 8 27 - 29 30
8.
Хам-Кам
 24 7 8 9 30 - 29 29
9.
Тромсё
 24 8 4 12 28 - 33 28
10.
Стрёмсгодсет
 24 7 7 10 28 - 37 28
11.
ФК Кристиансунн
 0:1 23 6 8 9 27 - 33 26
12.
Сарпсборг-08
 24 7 5 12 33 - 48 26
13.
Одд
 1:0 24 6 7 11 22 - 37 25
14.
Хёугесунн
 24 6 5 13 23 - 37 23
15.
Саннефьёрд
 22 5 7 10 31 - 38 22
16.
Лиллестрём
 0:0 24 6 4 14 25 - 46 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 12 9 3 0 32 - 8 30
2.
Русенборг
 12 9 1 2 23 - 11 28
3.
Викинг
 0:0 12 8 3 1 23 - 12 27
4.
Мольде
 12 7 2 3 34 - 18 23
5.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
6.
Фредрикстад
 12 5 5 2 15 - 13 20
7.
Саннефьёрд
 11 5 2 4 20 - 18 17
8.
ФК Кристиансунн
 0:1 11 4 5 2 17 - 17 17
9.
Стрёмсгодсет
 12 4 4 4 15 - 14 16
10.
Одд
 1:0 13 4 4 5 16 - 21 16
11.
Тромсё
 12 4 2 6 19 - 18 14
12.
Хам-Кам
 11 3 4 4 14 - 11 13
13.
Хёугесунн
 12 4 1 7 7 - 12 13
14.
КФУМ Осло
 0:1 12 2 6 4 12 - 16 12
15.
Сарпсборг-08
 12 3 2 7 13 - 23 11
16.
Лиллестрём
 0:0 12 2 4 6 12 - 22 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 1:0 12 7 2 3 22 - 13 23
2.
Бранн
 12 6 5 1 23 - 16 23
3.
Мольде
 12 6 3 3 20 - 10 21
4.
Фредрикстад
 12 6 2 4 17 - 16 20
5.
КФУМ Осло
 0:1 12 5 3 4 15 - 13 18
6.
Хам-Кам
 13 4 4 5 16 - 18 16
7.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 20 - 25 15
8.
Тромсё
 12 4 2 6 9 - 15 14
9.
Викинг
 0:0 12 3 5 4 19 - 18 14
10.
Лиллестрём
 0:0 12 4 0 8 13 - 24 12
11.
Стрёмсгодсет
 12 3 3 6 13 - 23 12
12.
Хёугесунн
 12 2 4 6 16 - 25 10
13.
Русенборг
 11 2 3 6 16 - 23 9
14.
Одд
 1:0 11 2 3 6 6 - 16 9
15.
ФК Кристиансунн
 0:1 12 2 3 7 10 - 16 9
16.
Саннефьёрд
 11 0 5 6 11 - 20 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 12 (4)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (9)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 6
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    Г О О О О О Л - Хёуге Йенс из команды Будё-Глимт забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Майкл Лансинг прыгнул не в ту сторону.
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
ФК Кристиансунн
1.17
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9.50
14.00
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ФК Кристиансунн
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