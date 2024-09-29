Тур: 24. Стадион: Аспмира Стадион. Зрители: 5415 Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
4:0
Конец матча
0'
1:0
25' ПенальтиХёуге Йенс
2:0
30' Гол в свои воротаЛэнсинг Майкл
3:0
45' ГолХёуге Йенс
4:0
63' ГолСинкернагель Филип
90'+3
Ход матча
25'
1:0
30'
2:0
45'
3:0
63'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
10 Угловые 6
-
3 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
72 Владение мячом, % 28
26
Эвьен
Хэкон
19
Фет
Сондре
25
Дубвик
Исак
23
Хёуге
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Дубвик ИсакНападающий
- Нападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Томич МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Еличич ИгорЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Будё-Глимт
ФК Кристиансунн
12 матчей
100%
12 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
10 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
3
2.29
Среднее время на гол
30
39
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
0.86
0.17
Среднее время на гол
105
540
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.85
1.31
Тотал матчей
2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
48
68
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хог Каспер Ваарст
|10
|0.42
|Грёнбек Альберт
|8 (1)
|0.33
|Хёуге Йенс
|6 (1)
|0.25
|Берг Патрик
|6
|0.25
|Салтнес Ульрик
|5
|0.21
|Эвьен Хэкон
|4
|0.17
|Зугеля Нино
|3
|0.13
|Миккельсен Эугуст
|2
|0.08
|Бьоркан Фредерик
|2
|0.08
|Синкернагель Филип
|2
|0.08
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.08
|Фет Сондре
|2
|0.08
|Хельмерсен Андреас
|2
|0.08
|Сьоволд Фредрик
|1
|0.04
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Дубвик Исак
|0
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сивертсен Оскар
|4 (4)
|0.17
|Ruben Kristensen Alte
|4
|0.17
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0.17
|Исаксен Йеспер
|3
|0.13
|Брусет Хейне
|2
|0.09
|Kristian Lien
|2
|0.09
|Hilmir Mikaelsson
|2 (1)
|0.09
|Mikkel Rakneberg
|1
|0.04
|David Tufekcic
|1
|0.04
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.04
|Ярл Себастиан
|1
|0.04
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0.04
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эвьен Хэкон
|5
|0
|Берг Патрик
|4
|0
|Гундерсен Йостейн
|4
|0
|Хёуге Йенс
|3
|0
|Бьоркан Фредерик
|3
|0
|Сёренсен Адам
|2
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Капскармо Оскар
|1
|0
|Хог Каспер Ваарст
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0
|Ярл Себастиан
|3
|0
|Сивертсен Оскар
|3
|0
|Ruben Kristensen Alte
|3
|0
|Mikkel Rakneberg
|3
|0
|Ульвестад Дан Петер
|2
|0
|Исаксен Йеспер
|2
|0
|Лэнсинг Майкл
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Kristian Lien
|2
|0
|Hilmir Mikaelsson
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Амунд Скири
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Осбак Кристоффер
|1
|0
|Еличич Игор
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|Брусет Хейне
|1
|0
|Haakon Sjaatil
|1
|0
|David Tufekcic
|1
|0
|Wilfred George Igor
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
ФК Кристиансунн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
4
6
Будё-Глимт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
ФК Кристиансунн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
19
14
Будё-Глимт
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (10)
50% (12)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
ФК Кристиансунн
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
39% (9)
48% (11)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
23
20
Голы по времени матча
Забито
34
11
13 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 5
12 Не забивали 16
2
6%
1
9%
1-15
5
15%
2
18%
16-30
6
18%
3
27%
31-45
4
12%
1
9%
46-60
12
35%
3
27%
61-75
5
15%
1
9%
76-90
Пропущено
9
18
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
3
33%
2
11%
31-45
2
22%
5
28%
46-60
1
11%
4
22%
61-75
1
11%
5
28%
76-90
Забито
21
16
4 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
2
10%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
10%
5
31%
31-45
9
43%
3
19%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
4
19%
2
13%
76-90
Пропущено
14
18
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
3
17%
1-15
6
43%
3
17%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
2
14%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
29%
5
28%
76-90
Забито
55
27
17 В 1-м тайме 15
38 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 10
1 Не забивали 7
4
7%
4
15%
1-15
5
9%
3
11%
16-30
8
15%
8
30%
30%
31-45
13
24%
4
15%
46-60
16
29%
29%
5
19%
61-75
9
16%
3
11%
76-90
Пропущено
23
36
13 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 19
0
0%
3
8%
1-15
8
35%
5
14%
16-30
5
22%
5
14%
31-45
4
17%
8
22%
46-60
1
4%
5
14%
61-75
5
22%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Будё-Глимт - Порту 3:2 Бранн - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1
Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ФК Кристиансунн - Одд 0:0 ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Сарпсборг-08 - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2
Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0
Результаты матчей
Будё-Глимт
ФК Кристиансунн
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
4
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 42%
4
4 раза 17%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
5
2 раза 8%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
8 раз 35%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
ФК Кристиансунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
65
75
29
57
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
66
57
39
39
111
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
231
Больше Меньше
158
1311
914
1014
320
717
321
123
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|12 (4)
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|12 (4)
|КФУМ Осло
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|10 (5)
|Будё-Глимт
|Хог Каспер Ваарст
|10 (1)
|Викинг
|Трипич Златко
|9 (10)
|КФУМ Осло
|Алеесами Хайтам
|2 5
|Саннефьёрд
|Кристиансен Стиан
|1 6
|Лиллестрём
|Антонио Владимиро
|2 4
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|7
|Одд
|Миеттинен Тони
|1 5