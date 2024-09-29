  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 5415 Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Будё-Глимт
4:0
Конец матча
ФК Кристиансунн
0'
1:0
25' Пенальти
Хёуге Йенс
2:0
30' Гол в свои ворота
Лэнсинг Майкл
3:0
45' Гол
Хёуге Йенс
4:0
63' Гол
Синкернагель Филип
90'+3

Ход матча

25'
Хёуге Йенс
1:0
30'
Лэнсинг Майкл
2:0
45'
Хёуге Йенс
(Синкернагель Филип)
3:0
59'
 
David Tufekcic
Ruben Kristensen Alte
59'
 
Wilfred George Igor
Сивертсен Оскар
63'
Синкернагель Филип
(Дубвик Исак)
4:0
67'
Миккельсен Эугуст
Синкернагель Филип
 
67'
Эукленн Сондре
Фет Сондре
 
67'
Томич Михал
Сьоволд Фредрик
 
72'
 
Adrian Kurd Roenning
Исаксен Йеспер
72'
 
Еличич Игор
Ульвестад Дан Петер
77'
Сёрли Сондре
Хёуге Йенс
 
81'
Хельмерсен Андреас
Салтнес Ульрик
 
89'
 
Ньенету Франклин
Kristian Lien

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 72 Владение мячом, % 28
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
2
Нильсен
Вилладс
4
Бьортуфт
Один
Лурас
15
Бьоркан
Фредерик
26
Эвьен
Хэкон
19
Фет
Сондре
14
Салтнес
Ульрик
25
Дубвик
Исак
77
Синкернагель
Филип
23
Хёуге
Йенс
1
Лэнсинг
Майкл
22
Haakon
Sjaatil
4
Marius
Olsen
5
Ульвестад
Дан
Петер
3
Осбак
Кристоффер
14
Исаксен
Йеспер
7
Сегберг
Эрленд
8
Ruben
Kristensen
Alte
9
Hilmir
Mikaelsson
17
Kristian
Lien
37
Сивертсен
Оскар
Будё-Глимт
4-3-3
ФК Кристиансунн
4-3-3

История личных встреч

Будё-Глимт
ФК Кристиансунн

12 матчей

100%
12 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
10 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

Э
2:4
Э
5:0
Э
0:2
Э
3:0
Э
0:2
Э
2:3
Э
2:1
Э
3:0
Э
1:2
Э
3:0
Э
1:1
ПД
0:2
ПД
2:0

Голы

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

3
2.29

Среднее время на гол

30
39

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

0.86
0.17

Среднее время на гол

105
540

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.85
1.31

Тотал матчей

2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

48
68

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хог Каспер Ваарст 10 0.42
Грёнбек Альберт 8 (1) 0.33
Хёуге Йенс 6 (1) 0.25
Берг Патрик 6 0.25
Салтнес Ульрик 5 0.21
Эвьен Хэкон 4 0.17
Зугеля Нино 3 0.13
Миккельсен Эугуст 2 0.08
Бьоркан Фредерик 2 0.08
Синкернагель Филип 2 0.08
Гундерсен Йостейн 2 0.08
Фет Сондре 2 0.08
Хельмерсен Андреас 2 0.08
Сьоволд Фредрик 1 0.04
Сёрли Сондре 0 0
Сёренсен Адам 0 0
Дубвик Исак 0 0
ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сивертсен Оскар 4 (4) 0.17
Ruben Kristensen Alte 4 0.17
Гейе Папе Хабиб 4 0.17
Исаксен Йеспер 3 0.13
Брусет Хейне 2 0.09
Kristian Lien 2 0.09
Hilmir Mikaelsson 2 (1) 0.09
Mikkel Rakneberg 1 0.04
David Tufekcic 1 0.04
Ульвестад Дан Петер 1 0.04
Ярл Себастиан 1 0.04
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0.04

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эвьен Хэкон 5 0
Берг Патрик 4 0
Гундерсен Йостейн 4 0
Хёуге Йенс 3 0
Бьоркан Фредерик 3 0
Сёренсен Адам 2 0
Хайкин Никита 1 0
Капскармо Оскар 1 0
Хог Каспер Ваарст 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Эукленн Сондре 1 0
ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Папе Хабиб 3 0
Ярл Себастиан 3 0
Сивертсен Оскар 3 0
Ruben Kristensen Alte 3 0
Mikkel Rakneberg 3 0
Ульвестад Дан Петер 2 0
Исаксен Йеспер 2 0
Лэнсинг Майкл 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Kristian Lien 2 0
Hilmir Mikaelsson 2 0
Marius Olsen 2 0
Амунд Скири 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Осбак Кристоффер 1 0
Еличич Игор 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Брусет Хейне 1 0
Haakon Sjaatil 1 0
David Tufekcic 1 0
Wilfred George Igor 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
ФК Кристиансунн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

4
6
Будё-Глимт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
ФК Кристиансунн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

19
14
Будё-Глимт
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (10)
50% (12)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
29% (7)
33% (8)
ФК Кристиансунн
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (3)
39% (9)
48% (11)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

23
20

Голы по времени матча

Забито

34
11
13 В 1-м тайме 6
21 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 5
12 Не забивали 16
2
6%
1
9%
1-15
5
15%
2
18%
16-30
6
18%
3
27%
31-45
4
12%
1
9%
46-60
12
35%
3
27%
61-75
5
15%
1
9%
76-90

Пропущено

9
18
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
11%
16-30
3
33%
2
11%
31-45
2
22%
5
28%
46-60
1
11%
4
22%
61-75
1
11%
5
28%
76-90

Забито

21
16
4 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
2
10%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
10%
5
31%
31-45
9
43%
3
19%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
4
19%
2
13%
76-90

Пропущено

14
18
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
0
0%
3
17%
1-15
6
43%
3
17%
16-30
2
14%
3
17%
31-45
2
14%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
29%
5
28%
76-90

Забито

55
27
17 В 1-м тайме 15
38 Во 2-м тайме 12
17 Забивали первыми 10
1 Не забивали 7
4
7%
4
15%
1-15
5
9%
3
11%
16-30
8
15%
8
30%
30%
31-45
13
24%
4
15%
46-60
16
29%
29%
5
19%
61-75
9
16%
3
11%
76-90

Пропущено

23
36
13 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 19
0
0%
3
8%
1-15
8
35%
5
14%
16-30
5
22%
5
14%
31-45
4
17%
8
22%
46-60
1
4%
5
14%
61-75
5
22%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Будё-Глимт - Порту 3:2 Бранн - Будё-Глимт 4:1 Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 0:1
Црвена Звезда - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 6:0 Будё-Глимт - Црвена Звезда 2:1 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Викинг - Будё-Глимт 1:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Хёугесунн 4:2 РФШ Рига - Будё-Глимт 1:3 КФУМ Осло - Будё-Глимт 1:1 Будё-Глимт - РФШ Рига 4:0 Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ФК Кристиансунн - Одд 0:0 ФК Кристиансунн - Мольде 0:4 Сарпсборг-08 - ФК Кристиансунн 0:2 ФК Кристиансунн - Хёугесунн 2:2
Саннефьёрд - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Лиллестрём 2:1 Тромсё - ФК Кристиансунн 0:0 ФК Кристиансунн - Олесунн 2:5 Викинг - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 3:1 Одд - ФК Кристиансунн 1:1 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 ФК Кристиансунн - Сарпсборг-08 3:1 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:1 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0

Результаты матчей

Будё-Глимт
ФК Кристиансунн

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
4
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 42%
4
4 раза 17%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
5
2 раза 8%
0
1 раз 4%
6
1 раз 4%
0
8 раз 35%
1
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
ФК Кристиансунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
1.5
Больше Меньше
6
5
7
5
2.5
2
9
5
7
3.5
2
10
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
6
6
5
7
1.5
3
9
3
9
2.5
1
11
2
10
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
1
0.5
Больше Меньше
15
8
13
11
1.5
9
14
10
14
2.5
3
20
7
17
3.5
3
21
4.5
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 24 16 5 3 57 - 21 53
2.
Бранн
 24 13 7 4 42 - 28 46
3.
Мольде
 24 13 5 6 54 - 28 44
4.
Викинг
 24 12 7 5 46 - 31 43
5.
Фредрикстад
 24 11 7 6 32 - 29 40
6.
Русенборг
 23 11 4 8 39 - 34 37
7.
КФУМ Осло
 24 8 9 7 30 - 29 33
8.
Хам-Кам
 24 7 8 9 30 - 29 29
9.
Тромсё
 24 8 4 12 28 - 33 28
10.
Стрёмсгодсет
 24 7 7 10 28 - 37 28
11.
ФК Кристиансунн
 23 6 8 9 27 - 36 26
12.
Сарпсборг-08
 24 7 5 12 33 - 48 26
13.
Хёугесунн
 24 6 5 13 23 - 37 23
14.
Саннефьёрд
 22 5 7 10 31 - 38 22
15.
Одд
 24 5 7 12 22 - 40 22
16.
Лиллестрём
 24 6 3 15 26 - 50 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 9 3 0 35 - 8 30
2.
Русенборг
 12 9 1 2 23 - 11 28
3.
Викинг
 12 8 3 1 23 - 12 27
4.
Мольде
 12 7 2 3 34 - 18 23
5.
Бранн
 12 7 2 3 19 - 12 23
6.
Фредрикстад
 12 5 5 2 15 - 13 20
7.
Саннефьёрд
 11 5 2 4 20 - 18 17
8.
ФК Кристиансунн
 11 4 5 2 17 - 17 17
9.
Стрёмсгодсет
 12 4 4 4 15 - 14 16
10.
Тромсё
 12 4 2 6 19 - 18 14
11.
Хам-Кам
 11 3 4 4 14 - 11 13
12.
Хёугесунн
 12 4 1 7 7 - 12 13
13.
Одд
 13 3 4 6 16 - 24 13
14.
КФУМ Осло
 12 2 6 4 12 - 16 12
15.
Сарпсборг-08
 12 3 2 7 13 - 23 11
16.
Лиллестрём
 12 2 3 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 7 2 3 22 - 13 23
2.
Бранн
 12 6 5 1 23 - 16 23
3.
Мольде
 12 6 3 3 20 - 10 21
4.
КФУМ Осло
 12 6 3 3 18 - 13 21
5.
Фредрикстад
 12 6 2 4 17 - 16 20
6.
Викинг
 12 4 4 4 23 - 19 16
7.
Хам-Кам
 13 4 4 5 16 - 18 16
8.
Сарпсборг-08
 12 4 3 5 20 - 25 15
9.
Тромсё
 12 4 2 6 9 - 15 14
10.
Лиллестрём
 12 4 0 8 13 - 24 12
11.
Стрёмсгодсет
 12 3 3 6 13 - 23 12
12.
Хёугесунн
 12 2 4 6 16 - 25 10
13.
Русенборг
 11 2 3 6 16 - 23 9
14.
Одд
 11 2 3 6 6 - 16 9
15.
ФК Кристиансунн
 12 2 3 7 10 - 19 9
16.
Саннефьёрд
 11 0 5 6 11 - 20 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мольде Эйкрем Магнус 12 (4)
Мольде Эриксен Кристиан I 12 (4)
КФУМ Осло Johannes Hummelvoll-Nunez 10 (5)
Будё-Глимт Хог Каспер Ваарст 10 (1)
Викинг Трипич Златко 9 (10)
Весь список

Топ нарушителей
КФУМ Осло Алеесами Хайтам 2 5
Саннефьёрд Кристиансен Стиан 1 6
Лиллестрём Антонио Владимиро 2 4
Одд Хуссейн Эцаз 7
Одд Миеттинен Тони 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 45'
      Синкернагель Филип сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Хёуге Йенс забивает с левой ноги!
    • 30'
      Г О О О О Л - Лэнсинг Майкл уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 25'
      Г О О О О О Л - Хёуге Йенс из команды Будё-Глимт забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Майкл Лансинг прыгнул вправо!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Будё-Глимт 4:0 ФК Кристиансунн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный