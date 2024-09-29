Тур: 16.
0:1
Первый тайм: 30'
Ход матча
12'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Диас
Пауло
22
Эррера
Гидо
13
Виго
Алекс
10
Ботта
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
-
13 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
Главный тренер: Медина Александер
История личных встреч
Ривер Плейт
Тальерес Кордоба
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
13 матчей
46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
0.6
1.13
Среднее время на гол
150
80
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.13
0.8
Среднее время на гол
80
112
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
0.92
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
97
90
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|7 (2)
|0.44
|Колидио Факундо
|4
|0.25
|Эчеверри Клаудио
|2
|0.13
|Фернандес Игнасио
|1
|0.06
|Мастантуоно Франко
|1
|0.06
|Солари Пабло
|1
|0.06
|Лансини Мануэль
|1
|0.06
|Пирес Леандро
|1
|0.06
|Меса Максимильяно
|1
|0.06
|Барко Эсекьель
|1
|0.06
|Каско Милтон
|0
|0
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Барейро Адам
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартиччотто Бруно
|6
|0.38
|Портильо Маркос
|2
|0.13
|Соса Рамон
|2
|0.13
|Мартинес Алекс
|2
|0.13
|Таррагона Кристиан
|2
|0.13
|Джиротти Федерико
|2
|0.13
|Ботта Рубен
|1
|0.06
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.06
|Альбаррасин Густаво
|1
|0.06
|Каталан Матиас
|1
|0.06
|Депьетри Валентин
|1
|0.06
|Juan Rodriguez2
|1
|0.06
|Галарса Матиас
|1
|0.06
|Наварро Мигель
|0
|0
|Боу Густаво
|0
|0
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Портилья Хуан
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонсека Николас
|5
|0
|Борха Мигель
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Симон Сантьяго
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Пирес Леандро
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Песселья Херман
|2
|0
|Краневиттер Матиас
|2
|0
|Диас Пауло
|2
|0
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|Колидио Факундо
|2
|0
|Гаттони Федерико
|2
|0
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0
|Боселли Себастьян
|2
|0
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Акунья Маркос
|1
|0
|Вильягра Родриго
|1
|0
|Солари Пабло
|1
|0
|Пенья Фелипе
|1
|0
|Эчеверри Клаудио
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Портильо Маркос
|6
|0
|Галарса Матиас
|3
|1
|Ортегоса Диего
|2
|1
|Портильо Хуан Карлос
|3
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|3
|0
|Наварро Мигель
|3
|0
|Lucas Suarez II
|2
|0
|Таррагона Кристиан
|2
|0
|Депьетри Валентин
|2
|0
|Alexander Medina
|0
|1
|Паласиос Себастьян
|0
|1
|Мойяно Франко
|0
|1
|Ботта Рубен
|1
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Каталан Матиас
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Джиротти Федерико
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Портилья Хуан
|1
|0
|Альбаррасин Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
4
Ривер Плейт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Тальерес Кордоба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
11
Ривер Плейт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
60% (9)
0% (0)
Тальерес Кордоба
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
5
15
Голы по времени матча
Забито
17
12
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
18%
4
33%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
6
35%
5
42%
76-90
Пропущено
5
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
40%
3
27%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
Забито
3
11
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
1
33%
1
9%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
20
23
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
4
20%
5
22%
1-15
3
15%
1
4%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
2
10%
5
22%
61-75
6
30%
6
26%
76-90
Пропущено
11
15
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
3
27%
5
33%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
27%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:2 Ривер Плейт - Коло-Коло 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1
Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ривер Плейт - Олимпия Асунсьон 3:1 Ривер Плейт - Мильонариос 1:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Ривер Плейт - Тачира 2:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0
Результаты матчей
Ривер Плейт
Тальерес Кордоба
Точный счет
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
43
44
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
123
510
78
411
213
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|29 - 8
|33
|2.
|1:0
|16
|8
|6
|2
|23 - 16
|30
|3.
|16
|7
|7
|2
|16 - 8
|28
|4.
|15
|7
|6
|2
|18 - 12
|27
|5.
|15
|7
|4
|4
|17 - 16
|25
|6.
|16
|7
|4
|5
|21 - 14
|25
|7.
|15
|7
|3
|5
|20 - 13
|24
|8.
|16
|7
|3
|6
|18 - 18
|24
|9.
|0:1
|16
|6
|6
|4
|20 - 12
|24
|10.
|16
|6
|6
|4
|21 - 19
|24
|11.
|15
|6
|4
|5
|16 - 14
|22
|12.
|16
|5
|6
|5
|19 - 17
|21
|13.
|16
|5
|5
|6
|16 - 16
|20
|14.
|15
|5
|4
|6
|17 - 16
|19
|15.
|15
|5
|4
|6
|13 - 14
|19
|16.
|15
|4
|7
|4
|18 - 18
|19
|17.
|15
|4
|7
|4
|18 - 22
|19
|18.
|16
|5
|4
|7
|10 - 16
|19
|19.
|15
|5
|3
|7
|11 - 16
|18
|20.
|15
|3
|9
|3
|9 - 10
|18
|21.
|15
|4
|5
|6
|15 - 16
|17
|22.
|15
|4
|5
|6
|18 - 20
|17
|23.
|16
|4
|5
|7
|14 - 19
|17
|24.
|16
|4
|5
|7
|10 - 18
|17
|25.
|16
|4
|4
|8
|18 - 26
|16
|26.
|15
|3
|6
|6
|11 - 15
|15
|27.
|16
|2
|6
|8
|10 - 23
|12
|28.
|16
|2
|5
|9
|7 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|15 - 7
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|3.
|7
|6
|1
|0
|15 - 1
|19
|4.
|0:1
|9
|5
|3
|1
|17 - 6
|18
|5.
|9
|5
|3
|1
|14 - 9
|18
|6.
|1:0
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|7.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|8.
|8
|5
|2
|1
|9 - 3
|17
|9.
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|10.
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|11.
|8
|4
|3
|1
|13 - 10
|15
|12.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|13.
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|14.
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|15.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|16.
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|17.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|18.
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|19.
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|20.
|8
|2
|5
|1
|5 - 5
|11
|21.
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|22.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|23.
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|24.
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|25.
|8
|2
|3
|3
|5 - 6
|9
|26.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|27.
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|28.
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|2.
|1:0
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|3.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|4.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|5.
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|6.
|9
|2
|3
|4
|5 - 8
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|12.
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|13.
|7
|1
|4
|2
|6 - 10
|7
|14.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|15.
|8
|2
|1
|5
|6 - 10
|7
|16.
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|17.
|9
|2
|1
|6
|4 - 12
|7
|18.
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|21.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|22.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|23.
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|24.
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|25.
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|26.
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|27.
|9
|0
|2
|7
|4 - 17
|2
|28.
|7
|0
|1
|6
|0 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|9 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|8
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Бельграно
|Хара Франко
|7 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4