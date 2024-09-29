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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 16.
Ривер Плейт
0:1
Первый тайм: 30'
Тальерес Кордоба

Ход матча

12'
0:1
Джиротти Федерико
Прогноз на матч от Liveresult
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Ривер Плейт
Ничья
Тальерес Кордоба
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Армани
Франко
16
Бустос
Фабрисио
17
Диас
Пауло
33
Песселья
Херман
24
Акунья
Маркос
26
Фернандес
Игнасио
5
Краневиттер
Матиас
31
Симон
Сантьяго
10
Лансини
Мануэль
11
Колидио
Факундо
9
Борха
Мигель
22
Эррера
Гидо
13
Виго
Алекс
28
Портильо
Хуан
Карлос
6
Juan
Rodriguez2
16
Наварро
Мигель
27
Портилья
Хуан
30
Ортегоса
Диего
11
Депьетри
Валентин
10
Ботта
Рубен
8
Галарса
Матиас
9
Джиротти
Федерико
Ривер Плейт
4-4-2
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Ривер Плейт
Тальерес Кордоба

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

КЛ
2:1
КЛ
0:1
КПЛ
2:2
КПЛ
1:0
К
0:1
ЛП
2:1
ЛП
0:1
КПЛ
1:0
ЛП
0:2
С
0:1
С
0:2
С
4:0
П
0:1

Голы

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

0.6
1.13

Среднее время на гол

150
80

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.13
0.8

Среднее время на гол

80
112

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

0.92
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

97
90

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 7 (2) 0.44
Колидио Факундо 4 0.25
Эчеверри Клаудио 2 0.13
Фернандес Игнасио 1 0.06
Мастантуоно Франко 1 0.06
Солари Пабло 1 0.06
Лансини Мануэль 1 0.06
Пирес Леандро 1 0.06
Меса Максимильяно 1 0.06
Барко Эсекьель 1 0.06
Каско Милтон 0 0
Agustin Sant'Anna 0 0
Барейро Адам 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартиччотто Бруно 6 0.38
Портильо Маркос 2 0.13
Соса Рамон 2 0.13
Мартинес Алекс 2 0.13
Таррагона Кристиан 2 0.13
Джиротти Федерико 2 0.13
Ботта Рубен 1 0.06
Бенавидес Гастон Америко 1 0.06
Альбаррасин Густаво 1 0.06
Каталан Матиас 1 0.06
Депьетри Валентин 1 0.06
Juan Rodriguez2 1 0.06
Галарса Матиас 1 0.06
Наварро Мигель 0 0
Боу Густаво 0 0
Паласиос Себастьян 0 0
Риверос Блас 0 0
Портилья Хуан 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонсека Николас 5 0
Борха Мигель 3 0
Альендро Родриго 3 0
Симон Сантьяго 3 0
Каско Милтон 2 0
Пирес Леандро 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Песселья Херман 2 0
Краневиттер Матиас 2 0
Диас Пауло 2 0
Бустос Фабрисио 2 0
Колидио Факундо 2 0
Гаттони Федерико 2 0
Диас Энцо Эрнан 2 0
Боселли Себастьян 2 0
Лансини Мануэль 1 0
Акунья Маркос 1 0
Вильягра Родриго 1 0
Солари Пабло 1 0
Пенья Фелипе 1 0
Эчеверри Клаудио 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Портильо Маркос 6 0
Галарса Матиас 3 1
Ортегоса Диего 2 1
Портильо Хуан Карлос 3 0
Бенавидес Гастон Америко 3 0
Наварро Мигель 3 0
Lucas Suarez II 2 0
Таррагона Кристиан 2 0
Депьетри Валентин 2 0
Alexander Medina 0 1
Паласиос Себастьян 0 1
Мойяно Франко 0 1
Ботта Рубен 1 0
Эррера Гидо 1 0
Каталан Матиас 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Риверос Блас 1 0
Ramiro Ruiz 1 0
Джиротти Федерико 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Портилья Хуан 1 0
Альбаррасин Густаво 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
4
Ривер Плейт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Тальерес Кордоба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
11
Ривер Плейт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
60% (9)
0% (0)
Тальерес Кордоба
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

5
15

Голы по времени матча

Забито

17
12
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
18%
4
33%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
6
35%
5
42%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
40%
3
27%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
1
33%
1
9%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

20
23
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
4
20%
5
22%
1-15
3
15%
1
4%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
2
10%
5
22%
61-75
6
30%
6
26%
76-90

Пропущено

11
15
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
9%
1
7%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
3
27%
5
33%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
27%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:2 Ривер Плейт - Коло-Коло 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1
Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ривер Плейт - Олимпия Асунсьон 3:1 Ривер Плейт - Мильонариос 1:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Ривер Плейт - Тачира 2:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0

Результаты матчей

Ривер Плейт
Тальерес Кордоба

Точный счет

3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
4
3
4
4
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
3
5
10
1.5
7
8
4
11
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 15 10 3 2 29 - 8 33
2.
Тальерес Кордоба
 1:0 16 8 6 2 23 - 16 30
3.
Уракан
 16 7 7 2 16 - 8 28
4.
Унион Санта-Фе
 15 7 6 2 18 - 12 27
5.
Атлетико Тукуман
 15 7 4 4 17 - 16 25
6.
Институто Кордоба
 16 7 4 5 21 - 14 25
7.
Расинг Авельянеда
 15 7 3 5 20 - 13 24
8.
Депортиво Риестра
 16 7 3 6 18 - 18 24
9.
Ривер Плейт
 0:1 16 6 6 4 20 - 12 24
10.
Бельграно
 16 6 6 4 21 - 19 24
11.
Химнасия Ла-Плата
 15 6 4 5 16 - 14 22
12.
Бока Хуниорс
 16 5 6 5 19 - 17 21
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 16 5 5 6 16 - 16 20
14.
Росарио Сентраль
 15 5 4 6 17 - 16 19
15.
Платенсе
 15 5 4 6 13 - 14 19
16.
Годой Крус
 15 4 7 4 18 - 18 19
17.
Ланус
 15 4 7 4 18 - 22 19
18.
Индепендьенте Ривадавия
 16 5 4 7 10 - 16 19
19.
Архентинос Хуниорс
 15 5 3 7 11 - 16 18
20.
Индепендьенте Авельянеда
 15 3 9 3 9 - 10 18
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 15 4 5 6 15 - 16 17
22.
Тигре
 15 4 5 6 18 - 20 17
23.
Банфилд
 16 4 5 7 14 - 19 17
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 16 4 5 7 10 - 18 17
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 16 4 4 8 18 - 26 16
26.
Сармьенто
 15 3 6 6 11 - 15 15
27.
Дефенса и Хустисия
 16 2 6 8 10 - 23 12
28.
Барракас Сентраль
 16 2 5 9 7 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 9 7 1 1 15 - 7 22
2.
Унион Санта-Фе
 8 6 2 0 12 - 2 20
3.
Велес Сарсфилд
 7 6 1 0 15 - 1 19
4.
Ривер Плейт
 0:1 9 5 3 1 17 - 6 18
5.
Бельграно
 9 5 3 1 14 - 9 18
6.
Тальерес Кордоба
 1:0 7 5 2 0 11 - 4 17
7.
Архентинос Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
8.
Уракан
 8 5 2 1 9 - 3 17
9.
Атлетико Тукуман
 8 5 2 1 11 - 7 17
10.
Расинг Авельянеда
 7 5 1 1 11 - 3 16
11.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
12.
Институто Кордоба
 7 4 2 1 12 - 5 14
13.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 10 - 5 14
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 4 1 10 - 6 13
16.
Годой Крус
 8 3 4 1 13 - 9 13
17.
Росарио Сентраль
 7 3 3 1 10 - 7 12
18.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 7 11
20.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 5 1 5 - 5 11
21.
Банфилд
 7 2 4 1 10 - 7 10
22.
Дефенса и Хустисия
 7 2 4 1 6 - 6 10
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 3 1 4 10 - 14 10
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 3 3 7 - 7 9
25.
Сармьенто
 8 2 3 3 5 - 6 9
26.
Тигре
 8 2 3 3 10 - 12 9
27.
Платенсе
 7 2 2 3 3 - 5 8
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Тальерес Кордоба
 1:0 9 3 4 2 12 - 12 13
3.
Платенсе
 8 3 2 3 10 - 9 11
4.
Уракан
 8 2 5 1 7 - 5 11
5.
Институто Кордоба
 9 3 2 4 9 - 9 11
6.
Барракас Сентраль
 9 2 3 4 5 - 8 9
7.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Атлетико Тукуман
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Расинг Авельянеда
 8 2 2 4 9 - 10 8
12.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
13.
Унион Санта-Фе
 7 1 4 2 6 - 10 7
14.
Росарио Сентраль
 8 2 1 5 7 - 9 7
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 2 1 5 6 - 10 7
16.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 1 5 5 - 11 7
17.
Банфилд
 9 2 1 6 4 - 12 7
18.
Бока Хуниорс
 9 1 4 4 9 - 12 7
19.
Сармьенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Бельграно
 7 1 3 3 7 - 10 6
21.
Ривер Плейт
 0:1 7 1 3 3 3 - 6 6
22.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 1 3 4 8 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 7 0 4 3 5 - 12 4
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 2 7 4 - 17 2
28.
Архентинос Хуниорс
 7 0 1 6 0 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 9 (2)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 8
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Бельграно Хара Франко 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
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Ривер Плейт
Ничья
Тальерес Кордоба
1.70
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3.70
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