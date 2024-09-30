Тур: 16.
0:1
Конец матча
0'
0:1
12' ГолДжиротти Федерико
37' Желтая карточкаБорха Мигель
41' Желтая карточкаФернандес Игнасио
45' Желтая карточкаПортильо Хуан Карлос
48' Желтая карточкаБотта Рубен
52' Желтая карточкаКраневиттер Матиас
57' Желтая карточкаЭррера Гидо
74' Желтая карточкаГаларса Матиас
90'+8
Ход матча
12'
37'
48'
57'
74'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Диас
Пауло
22
Эррера
Гидо
13
Виго
Алекс
10
Ботта
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
-
13 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
Главный тренер: Медина Александер
История личных встреч
Ривер Плейт
Тальерес Кордоба
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
13 матчей
46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
0.6
1.13
Среднее время на гол
150
80
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.13
0.8
Среднее время на гол
80
112
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
0.92
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
97
90
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|7 (2)
|0.44
|Колидио Факундо
|4
|0.25
|Эчеверри Клаудио
|2
|0.13
|Фернандес Игнасио
|1
|0.06
|Мастантуоно Франко
|1
|0.06
|Солари Пабло
|1
|0.06
|Лансини Мануэль
|1
|0.06
|Пирес Леандро
|1
|0.06
|Меса Максимильяно
|1
|0.06
|Барко Эсекьель
|1
|0.06
|Каско Милтон
|0
|0
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Барейро Адам
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартиччотто Бруно
|6
|0.38
|Портильо Маркос
|2
|0.13
|Соса Рамон
|2
|0.13
|Мартинес Алекс
|2
|0.13
|Таррагона Кристиан
|2
|0.13
|Джиротти Федерико
|2
|0.13
|Ботта Рубен
|1
|0.06
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.06
|Альбаррасин Густаво
|1
|0.06
|Каталан Матиас
|1
|0.06
|Депьетри Валентин
|1
|0.06
|Juan Rodriguez2
|1
|0.06
|Галарса Матиас
|1
|0.06
|Наварро Мигель
|0
|0
|Боу Густаво
|0
|0
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Портилья Хуан
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонсека Николас
|5
|0
|Борха Мигель
|4
|0
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Краневиттер Матиас
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Симон Сантьяго
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Пирес Леандро
|2
|0
|Песселья Херман
|2
|0
|Диас Пауло
|2
|0
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|Колидио Факундо
|2
|0
|Гаттони Федерико
|2
|0
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0
|Боселли Себастьян
|2
|0
|Лансини Мануэль
|1
|0
|Акунья Маркос
|1
|0
|Вильягра Родриго
|1
|0
|Солари Пабло
|1
|0
|Пенья Фелипе
|1
|0
|Эчеверри Клаудио
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Портильо Маркос
|6
|0
|Галарса Матиас
|4
|1
|Портильо Хуан Карлос
|4
|0
|Ортегоса Диего
|2
|1
|Бенавидес Гастон Америко
|3
|0
|Наварро Мигель
|3
|0
|Ботта Рубен
|2
|0
|Эррера Гидо
|2
|0
|Lucas Suarez II
|2
|0
|Таррагона Кристиан
|2
|0
|Депьетри Валентин
|2
|0
|Alexander Medina
|0
|1
|Паласиос Себастьян
|0
|1
|Мойяно Франко
|0
|1
|Каталан Матиас
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Джиротти Федерико
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Портилья Хуан
|1
|0
|Альбаррасин Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
4
Ривер Плейт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Тальерес Кордоба
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
11
Ривер Плейт
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
63% (10)
0% (0)
Тальерес Кордоба
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
5
15
Голы по времени матча
Забито
17
13
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
3
18%
5
38%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
6
35%
5
38%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Забито
3
11
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
1
33%
1
9%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
20
24
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
4
20%
6
25%
1-15
3
15%
1
4%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
2
10%
5
21%
61-75
6
30%
6
25%
76-90
Пропущено
12
15
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
3
25%
5
33%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
25%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:2 Ривер Плейт - Коло-Коло 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1
Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ривер Плейт - Олимпия Асунсьон 3:1 Ривер Плейт - Мильонариос 1:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Ривер Плейт - Тачира 2:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0
Результаты матчей
Ривер Плейт
Тальерес Кордоба
Точный счет
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
43
45
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
133
511
79
412
214
115
115
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|9 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|8
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Бельграно
|Хара Франко
|7 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4