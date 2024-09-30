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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 16.
Ривер Плейт
0:1
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
0:1
12' Гол
Джиротти Федерико
37' Желтая карточка
Борха Мигель
41' Желтая карточка
Фернандес Игнасио
45' Желтая карточка
Портильо Хуан Карлос
48' Желтая карточка
Ботта Рубен
52' Желтая карточка
Краневиттер Матиас
57' Желтая карточка
Эррера Гидо
74' Желтая карточка
Галарса Матиас
90'+8
1
Армани
Франко
16
Бустос
Фабрисио
17
Диас
Пауло
33
Песселья
Херман
24
Акунья
Маркос
26
Фернандес
Игнасио
5
Краневиттер
Матиас
31
Симон
Сантьяго
10
Лансини
Мануэль
11
Колидио
Факундо
9
Борха
Мигель
22
Эррера
Гидо
13
Виго
Алекс
28
Портильо
Хуан
Карлос
6
Juan
Rodriguez2
16
Наварро
Мигель
27
Портилья
Хуан
30
Ортегоса
Диего
11
Депьетри
Валентин
10
Ботта
Рубен
8
Галарса
Матиас
9
Джиротти
Федерико
Ривер Плейт
4-4-2
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Ривер Плейт
Тальерес Кордоба

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

КЛ
2:1
КЛ
0:1
КПЛ
2:2
КПЛ
1:0
К
0:1
ЛП
2:1
ЛП
0:1
КПЛ
1:0
ЛП
0:2
С
0:1
С
0:2
С
4:0
П
0:1

Голы

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

0.6
1.13

Среднее время на гол

150
80

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.13
0.8

Среднее время на гол

80
112

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

0.92
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

97
90

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 7 (2) 0.44
Колидио Факундо 4 0.25
Эчеверри Клаудио 2 0.13
Фернандес Игнасио 1 0.06
Мастантуоно Франко 1 0.06
Солари Пабло 1 0.06
Лансини Мануэль 1 0.06
Пирес Леандро 1 0.06
Меса Максимильяно 1 0.06
Барко Эсекьель 1 0.06
Каско Милтон 0 0
Agustin Sant'Anna 0 0
Барейро Адам 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бартиччотто Бруно 6 0.38
Портильо Маркос 2 0.13
Соса Рамон 2 0.13
Мартинес Алекс 2 0.13
Таррагона Кристиан 2 0.13
Джиротти Федерико 2 0.13
Ботта Рубен 1 0.06
Бенавидес Гастон Америко 1 0.06
Альбаррасин Густаво 1 0.06
Каталан Матиас 1 0.06
Депьетри Валентин 1 0.06
Juan Rodriguez2 1 0.06
Галарса Матиас 1 0.06
Наварро Мигель 0 0
Боу Густаво 0 0
Паласиос Себастьян 0 0
Риверос Блас 0 0
Портилья Хуан 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонсека Николас 5 0
Борха Мигель 4 0
Фернандес Игнасио 3 0
Краневиттер Матиас 3 0
Альендро Родриго 3 0
Симон Сантьяго 3 0
Каско Милтон 2 0
Пирес Леандро 2 0
Песселья Херман 2 0
Диас Пауло 2 0
Бустос Фабрисио 2 0
Колидио Факундо 2 0
Гаттони Федерико 2 0
Диас Энцо Эрнан 2 0
Боселли Себастьян 2 0
Лансини Мануэль 1 0
Акунья Маркос 1 0
Вильягра Родриго 1 0
Солари Пабло 1 0
Пенья Фелипе 1 0
Эчеверри Клаудио 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Портильо Маркос 6 0
Галарса Матиас 4 1
Портильо Хуан Карлос 4 0
Ортегоса Диего 2 1
Бенавидес Гастон Америко 3 0
Наварро Мигель 3 0
Ботта Рубен 2 0
Эррера Гидо 2 0
Lucas Suarez II 2 0
Таррагона Кристиан 2 0
Депьетри Валентин 2 0
Alexander Medina 0 1
Паласиос Себастьян 0 1
Мойяно Франко 0 1
Каталан Матиас 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Риверос Блас 1 0
Ramiro Ruiz 1 0
Джиротти Федерико 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Портилья Хуан 1 0
Альбаррасин Густаво 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
4
Ривер Плейт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Тальерес Кордоба
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
11
Ривер Плейт
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
63% (10)
0% (0)
Тальерес Кордоба
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

5
15

Голы по времени матча

Забито

17
13
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
3
18%
5
38%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
1
8%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
2
12%
1
8%
61-75
6
35%
5
38%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
1
33%
1
9%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

20
24
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
4
20%
6
25%
1-15
3
15%
1
4%
16-30
2
10%
3
13%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
2
10%
5
21%
61-75
6
30%
6
25%
76-90

Пропущено

12
15
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
17%
1
7%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
3
25%
5
33%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
3
25%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:2 Ривер Плейт - Коло-Коло 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1
Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ривер Плейт - Олимпия Асунсьон 3:1 Ривер Плейт - Мильонариос 1:1 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 2:0 Ривер Плейт - Тигре 3:1 Ривер Плейт - Тачира 2:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла-Плата 1:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0

Результаты матчей

Ривер Плейт
Тальерес Кордоба

Точный счет

3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
4
3
4
5
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
13
3
5
11
1.5
7
9
4
12
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 15 10 3 2 29 - 8 33
2.
Тальерес Кордоба
 16 8 6 2 23 - 16 30
3.
Уракан
 16 7 7 2 16 - 8 28
4.
Унион Санта-Фе
 16 7 6 3 18 - 13 27
5.
Атлетико Тукуман
 15 7 4 4 17 - 16 25
6.
Институто Кордоба
 16 7 4 5 21 - 14 25
7.
Расинг Авельянеда
 15 7 3 5 20 - 13 24
8.
Депортиво Риестра
 16 7 3 6 18 - 18 24
9.
Ривер Плейт
 16 6 6 4 20 - 12 24
10.
Бельграно
 16 6 6 4 21 - 19 24
11.
Химнасия Ла-Плата
 15 6 4 5 16 - 14 22
12.
Бока Хуниорс
 16 5 6 5 19 - 17 21
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 16 5 5 6 16 - 16 20
14.
Росарио Сентраль
 15 5 4 6 17 - 16 19
15.
Платенсе
 15 5 4 6 13 - 14 19
16.
Годой Крус
 15 4 7 4 18 - 18 19
17.
Ланус
 15 4 7 4 18 - 22 19
18.
Индепендьенте Ривадавия
 16 5 4 7 10 - 16 19
19.
Архентинос Хуниорс
 15 5 3 7 11 - 16 18
20.
Индепендьенте Авельянеда
 15 3 9 3 9 - 10 18
21.
Сармьенто
 16 4 6 6 12 - 15 18
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 15 4 5 6 15 - 16 17
23.
Тигре
 15 4 5 6 18 - 20 17
24.
Банфилд
 16 4 5 7 14 - 19 17
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 16 4 5 7 10 - 18 17
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 16 4 4 8 18 - 26 16
27.
Дефенса и Хустисия
 16 2 6 8 10 - 23 12
28.
Барракас Сентраль
 16 2 5 9 7 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 9 7 1 1 15 - 7 22
2.
Унион Санта-Фе
 8 6 2 0 12 - 2 20
3.
Велес Сарсфилд
 7 6 1 0 15 - 1 19
4.
Ривер Плейт
 9 5 3 1 17 - 6 18
5.
Бельграно
 9 5 3 1 14 - 9 18
6.
Тальерес Кордоба
 7 5 2 0 11 - 4 17
7.
Архентинос Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
8.
Уракан
 8 5 2 1 9 - 3 17
9.
Атлетико Тукуман
 8 5 2 1 11 - 7 17
10.
Расинг Авельянеда
 7 5 1 1 11 - 3 16
11.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
12.
Институто Кордоба
 7 4 2 1 12 - 5 14
13.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 10 - 5 14
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 4 1 10 - 6 13
16.
Годой Крус
 8 3 4 1 13 - 9 13
17.
Росарио Сентраль
 7 3 3 1 10 - 7 12
18.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
19.
Сармьенто
 9 3 3 3 6 - 6 12
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 7 11
21.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 5 1 5 - 5 11
22.
Банфилд
 7 2 4 1 10 - 7 10
23.
Дефенса и Хустисия
 7 2 4 1 6 - 6 10
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 3 1 4 10 - 14 10
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 3 3 7 - 7 9
26.
Тигре
 8 2 3 3 10 - 12 9
27.
Платенсе
 7 2 2 3 3 - 5 8
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Тальерес Кордоба
 9 3 4 2 12 - 12 13
3.
Платенсе
 8 3 2 3 10 - 9 11
4.
Уракан
 8 2 5 1 7 - 5 11
5.
Институто Кордоба
 9 3 2 4 9 - 9 11
6.
Барракас Сентраль
 9 2 3 4 5 - 8 9
7.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Атлетико Тукуман
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Расинг Авельянеда
 8 2 2 4 9 - 10 8
12.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
13.
Росарио Сентраль
 8 2 1 5 7 - 9 7
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 2 1 5 6 - 10 7
15.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 1 5 5 - 11 7
16.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
17.
Банфилд
 9 2 1 6 4 - 12 7
18.
Бока Хуниорс
 9 1 4 4 9 - 12 7
19.
Бельграно
 7 1 3 3 7 - 10 6
20.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
21.
Сармьенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
22.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 1 3 4 8 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 7 0 4 3 5 - 12 4
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 2 7 4 - 17 2
28.
Архентинос Хуниорс
 7 0 1 6 0 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 9 (2)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 8
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Бельграно Хара Франко 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Весь список
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    • Судья начинает матч
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