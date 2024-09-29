Тур: 16.
0:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
30'
28
Joaquin
Gho
18
Моралес
Иван
34
Пардо
Франко
14
Питтон
Бруно
20
Simon
Rivero
28
Питтон
Мауро
10
Enzo
Roldan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Joaquin GhoПолузащитник
-
18 Моралес ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Thyago Ayala
-
16 Juan Guasone
-
-
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Пардо ФранкоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Питтон БруноЗащитник
-
20 Simon RiveroПолузащитник
-
28 Питтон МауроПолузащитник
-
10 Enzo RoldanПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гамба ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гонсалес Кили
История личных встреч
Сармьенто
Унион Санта-Фе
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
15 матчей
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.67
0.44
Среднее время на гол
54
202
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
0.33
1.5
Среднее время на гол
270
60
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
0.87
0.87
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
103
103
Бомбардиры внутри турнира
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Мануэль
|2
|0.13
|Joaquin Gho
|2
|0.13
|Elias Sebastian Lopez
|1
|0.06
|Emiliano Mendez
|1
|0.06
|Gabriel Gudino
|1
|0.06
|Naya Ezequeil
|1
|0.06
|Agustin Fontana
|1 (1)
|0.06
|Лисандро Лопес III
|1 (1)
|0.06
|Гайтан Николас
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
|Valentin Burgoa
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орсини Николас
|3 (1)
|0.19
|Бальбоа Адриан
|3 (1)
|0.19
|Хавьер Моралес
|3
|0.19
|Пардо Франко
|2
|0.13
|Домина Жеронимо
|2
|0.13
|Питтон Мауро
|1
|0.06
|Питтон Бруно
|1
|0.06
|Simon Rivero
|1
|0.06
|Marcos Mosqueira
|1
|0.06
|Верде Лионель
|1
|0.06
|Mateo Del Blanco
|0
|0
|Диале Мауро Луна
|0
|0
|Lautaro Vargas
|0
|0
Карточки
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yair Arismendi
|4
|0
|Инсаурральде Хуан
|3
|0
|Emiliano Mendez
|3
|0
|Nahuel Gallardo
|1
|1
|Годой Фернандо
|2
|0
|Гарсия Мануэль
|2
|0
|Акоста Лукас II
|2
|0
|Matias Rosales
|2
|0
|Juan Andrada
|2
|0
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0
|Joaquin Gho
|2
|0
|Гастон Сауро
|1
|0
|Gabriel Diaz
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Gabriel Gudino
|1
|0
|Лисандро Лопес III
|1
|0
|Моралес Иван
|1
|0
|Valentin Burgoa
|1
|0
|Emanuel Hernandez
|1
|0
|Franco Paredes
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Naya Ezequeil
|1
|0
|Manuel Monaco
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пас Николас
|10
|0
|Корвалан Клаудио
|4
|1
|Бальбоа Адриан
|2
|1
|Пардо Франко
|3
|0
|Питтон Бруно
|1
|1
|Питтон Мауро
|2
|0
|Вера Федерико
|2
|0
|Домина Жеронимо
|2
|0
|Marcos Mosqueira
|2
|0
|Lautaro Vargas
|2
|0
|Гамба Лукас
|1
|0
|Хавьер Моралес
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Кардосо Тьяго
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
|Джерометта Франсиско
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Танда Патрисио
|1
|0
|Simon Rivero
|1
|0
|Фаскендини Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Сармьенто
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
5
Сармьенто
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Унион Санта-Фе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
3
12
Сармьенто
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Унион Санта-Фе
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
4
17
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
3
50%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
1
17%
6
50%
76-90
Пропущено
9
2
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
4
44%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
10
18
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
2
20%
3
17%
46-60
2
20%
4
22%
61-75
2
20%
6
33%
76-90
Пропущено
16
12
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
5
31%
3
25%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
5
31%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сармьенто
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1
Сармьенто - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1
Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2
Результаты матчей
Сармьенто
Унион Санта-Фе
Точный счет
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Сармьенто
Унион Санта-Фе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
17
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
123
213
411
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|29 - 8
|33
|2.
|16
|8
|6
|2
|23 - 16
|30
|3.
|16
|7
|7
|2
|16 - 8
|28
|4.
|0:0
|16
|7
|7
|2
|18 - 12
|28
|5.
|15
|7
|4
|4
|17 - 16
|25
|6.
|16
|7
|4
|5
|21 - 14
|25
|7.
|15
|7
|3
|5
|20 - 13
|24
|8.
|16
|7
|3
|6
|18 - 18
|24
|9.
|16
|6
|6
|4
|20 - 12
|24
|10.
|16
|6
|6
|4
|21 - 19
|24
|11.
|15
|6
|4
|5
|16 - 14
|22
|12.
|16
|5
|6
|5
|19 - 17
|21
|13.
|16
|5
|5
|6
|16 - 16
|20
|14.
|15
|5
|4
|6
|17 - 16
|19
|15.
|15
|5
|4
|6
|13 - 14
|19
|16.
|15
|4
|7
|4
|18 - 18
|19
|17.
|15
|4
|7
|4
|18 - 22
|19
|18.
|16
|5
|4
|7
|10 - 16
|19
|19.
|15
|5
|3
|7
|11 - 16
|18
|20.
|15
|3
|9
|3
|9 - 10
|18
|21.
|15
|4
|5
|6
|15 - 16
|17
|22.
|15
|4
|5
|6
|18 - 20
|17
|23.
|16
|4
|5
|7
|14 - 19
|17
|24.
|16
|4
|5
|7
|10 - 18
|17
|25.
|16
|4
|4
|8
|18 - 26
|16
|26.
|0:0
|16
|3
|7
|6
|11 - 15
|16
|27.
|16
|2
|6
|8
|10 - 23
|12
|28.
|16
|2
|5
|9
|7 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|15 - 7
|22
|2.
|0:0
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|3.
|7
|6
|1
|0
|15 - 1
|19
|4.
|9
|5
|3
|1
|17 - 6
|18
|5.
|9
|5
|3
|1
|14 - 9
|18
|6.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|7.
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|8.
|8
|5
|2
|1
|9 - 3
|17
|9.
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|10.
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|11.
|8
|4
|3
|1
|13 - 10
|15
|12.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|13.
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|14.
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|15.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|16.
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|17.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|18.
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|19.
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|20.
|8
|2
|5
|1
|5 - 5
|11
|21.
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|22.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|23.
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|24.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|5 - 6
|10
|25.
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|26.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|27.
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|28.
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|2.
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|3.
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|4.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|5.
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|6.
|9
|2
|3
|4
|5 - 8
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|12.
|0:0
|8
|1
|5
|2
|6 - 10
|8
|13.
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|14.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|15.
|8
|2
|1
|5
|6 - 10
|7
|16.
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|17.
|9
|2
|1
|6
|4 - 12
|7
|18.
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|19.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|21.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|22.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|23.
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|24.
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|25.
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|26.
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|27.
|9
|0
|2
|7
|4 - 17
|2
|28.
|7
|0
|1
|6
|0 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|9 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|8
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Бельграно
|Хара Франко
|7 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4