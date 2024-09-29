  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 16.
Сармьенто
0:0
Первый тайм: 45+'
Унион Санта-Фе
0'
30' Желтая карточка
Yair Arismendi

Ход матча

30'
Yair Arismendi
 
Лучшие коэффициенты
Сармьенто
Ничья
Унион Санта-Фе
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Все Коэффициенты
42
Акоста
Лукас
II
14
Ронкалья
Факундо
3
Гастон
Сауро
2
Инсаурральде
Хуан
26
Yair
Arismendi
29
Elias
Sebastian
Lopez
52
Emiliano
Mendez
5
Гарсия
Мануэль
28
Joaquin
Gho
18
Моралес
Иван
10
Гайтан
Николас
25
Кардосо
Тьяго
34
Пардо
Франко
3
Корвалан
Клаудио
35
Lautaro
Vargas
26
Juan
Pablo
Luduena
14
Питтон
Бруно
20
Simon
Rivero
28
Питтон
Мауро
10
Enzo
Roldan
33
Орсини
Николас
77
Бальбоа
Адриан
Сармьенто
4-5-1
Унион Санта-Фе
5-3-2

История личных встреч

Сармьенто
Унион Санта-Фе

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

15 матчей

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

КПЛ
1:2
КПЛ
1:0
ЛП
0:2
ЛП
1:0
КПЛ
2:1
ЛП
3:4
КПЛ
0:0
ТМК
1:1
ТМК
0:0
П
1:0
П
0:1
ПБ
0:0
ПБ
2:1
ПБ
0:1
ПБ
1:0

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.67
0.44

Среднее время на гол

54
202

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

0.33
1.5

Среднее время на гол

270
60

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

0.87
0.87

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

103
103

Бомбардиры внутри турнира

Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Мануэль 2 0.13
Joaquin Gho 2 0.13
Elias Sebastian Lopez 1 0.06
Emiliano Mendez 1 0.06
Gabriel Gudino 1 0.06
Naya Ezequeil 1 0.06
Agustin Fontana 1 (1) 0.06
Лисандро Лопес III 1 (1) 0.06
Гайтан Николас 0 0
Sergio Quiroga 0 0
Valentin Burgoa 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсини Николас 3 (1) 0.19
Бальбоа Адриан 3 (1) 0.19
Хавьер Моралес 3 0.19
Пардо Франко 2 0.13
Домина Жеронимо 2 0.13
Питтон Мауро 1 0.06
Питтон Бруно 1 0.06
Simon Rivero 1 0.06
Marcos Mosqueira 1 0.06
Верде Лионель 1 0.06
Mateo Del Blanco 0 0
Диале Мауро Луна 0 0
Lautaro Vargas 0 0

Карточки

Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yair Arismendi 4 0
Инсаурральде Хуан 3 0
Emiliano Mendez 3 0
Nahuel Gallardo 1 1
Годой Фернандо 2 0
Гарсия Мануэль 2 0
Акоста Лукас II 2 0
Matias Rosales 2 0
Juan Andrada 2 0
Elias Sebastian Lopez 2 0
Joaquin Gho 2 0
Гастон Сауро 1 0
Gabriel Diaz 1 0
Agustin Fontana 1 0
Gabriel Gudino 1 0
Лисандро Лопес III 1 0
Моралес Иван 1 0
Valentin Burgoa 1 0
Emanuel Hernandez 1 0
Franco Paredes 1 0
Juan Guasone 1 0
Naya Ezequeil 1 0
Manuel Monaco 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пас Николас 10 0
Корвалан Клаудио 4 1
Бальбоа Адриан 2 1
Пардо Франко 3 0
Питтон Бруно 1 1
Питтон Мауро 2 0
Вера Федерико 2 0
Домина Жеронимо 2 0
Marcos Mosqueira 2 0
Lautaro Vargas 2 0
Гамба Лукас 1 0
Хавьер Моралес 1 0
Орсини Николас 1 0
Кардосо Тьяго 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Джерометта Франсиско 1 0
Enzo Roldan 1 0
Танда Патрисио 1 0
Simon Rivero 1 0
Фаскендини Валентин 1 0

Результаты матчей

Сармьенто
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
5
Сармьенто
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Унион Санта-Фе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

3
12
Сармьенто
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Унион Санта-Фе
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
17

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
3
50%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
1
17%
6
50%
76-90

Пропущено

9
2
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
4
44%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

10
18
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
2
20%
3
17%
46-60
2
20%
4
22%
61-75
2
20%
6
33%
76-90

Пропущено

16
12
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
5
31%
3
25%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
5
31%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сармьенто
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 1:3 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Депортиво Риестра - Сармьенто 2:1
Сармьенто - Тигре 0:0 Архентинос Хуниорс - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Сармьенто - Платенсе 0:1 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Эстудиантес Ла-Плата 3:1
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Унион Санта-Фе 5:1
Унион Санта-Фе - Архентинос Хуниорс 3:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1 Эстудиантес Ла-Плата - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Барракас Сентраль 2:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Унион Санта-Фе - Химнасия и Эсгрима Мендоса 1:2 Тигре - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2

Результаты матчей

Сармьенто
Унион Санта-Фе

Точный счет

0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Сармьенто
Унион Санта-Фе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
3
2
13
1.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 15 10 3 2 29 - 8 33
2.
Тальерес Кордоба
 16 8 6 2 23 - 16 30
3.
Уракан
 16 7 7 2 16 - 8 28
4.
Унион Санта-Фе
 0:0 16 7 7 2 18 - 12 28
5.
Атлетико Тукуман
 15 7 4 4 17 - 16 25
6.
Институто Кордоба
 16 7 4 5 21 - 14 25
7.
Расинг Авельянеда
 15 7 3 5 20 - 13 24
8.
Депортиво Риестра
 16 7 3 6 18 - 18 24
9.
Ривер Плейт
 16 6 6 4 20 - 12 24
10.
Бельграно
 16 6 6 4 21 - 19 24
11.
Химнасия Ла-Плата
 15 6 4 5 16 - 14 22
12.
Бока Хуниорс
 16 5 6 5 19 - 17 21
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 16 5 5 6 16 - 16 20
14.
Росарио Сентраль
 15 5 4 6 17 - 16 19
15.
Платенсе
 15 5 4 6 13 - 14 19
16.
Годой Крус
 15 4 7 4 18 - 18 19
17.
Ланус
 15 4 7 4 18 - 22 19
18.
Индепендьенте Ривадавия
 16 5 4 7 10 - 16 19
19.
Архентинос Хуниорс
 15 5 3 7 11 - 16 18
20.
Индепендьенте Авельянеда
 15 3 9 3 9 - 10 18
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 15 4 5 6 15 - 16 17
22.
Тигре
 15 4 5 6 18 - 20 17
23.
Банфилд
 16 4 5 7 14 - 19 17
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 16 4 5 7 10 - 18 17
25.
Сентраль Кордоба СдЕ
 16 4 4 8 18 - 26 16
26.
Сармьенто
 0:0 16 3 7 6 11 - 15 16
27.
Дефенса и Хустисия
 16 2 6 8 10 - 23 12
28.
Барракас Сентраль
 16 2 5 9 7 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 9 7 1 1 15 - 7 22
2.
Унион Санта-Фе
 0:0 8 6 2 0 12 - 2 20
3.
Велес Сарсфилд
 7 6 1 0 15 - 1 19
4.
Ривер Плейт
 9 5 3 1 17 - 6 18
5.
Бельграно
 9 5 3 1 14 - 9 18
6.
Тальерес Кордоба
 7 5 2 0 11 - 4 17
7.
Архентинос Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
8.
Уракан
 8 5 2 1 9 - 3 17
9.
Атлетико Тукуман
 8 5 2 1 11 - 7 17
10.
Расинг Авельянеда
 7 5 1 1 11 - 3 16
11.
Ланус
 8 4 3 1 13 - 10 15
12.
Институто Кордоба
 7 4 2 1 12 - 5 14
13.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 10 - 5 14
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 4 1 10 - 6 13
16.
Годой Крус
 8 3 4 1 13 - 9 13
17.
Росарио Сентраль
 7 3 3 1 10 - 7 12
18.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
19.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 7 11
20.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 5 1 5 - 5 11
21.
Банфилд
 7 2 4 1 10 - 7 10
22.
Дефенса и Хустисия
 7 2 4 1 6 - 6 10
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 3 1 4 10 - 14 10
24.
Сармьенто
 0:0 9 2 4 3 5 - 6 10
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 3 3 7 - 7 9
26.
Тигре
 8 2 3 3 10 - 12 9
27.
Платенсе
 7 2 2 3 3 - 5 8
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Тальерес Кордоба
 9 3 4 2 12 - 12 13
3.
Платенсе
 8 3 2 3 10 - 9 11
4.
Уракан
 8 2 5 1 7 - 5 11
5.
Институто Кордоба
 9 3 2 4 9 - 9 11
6.
Барракас Сентраль
 9 2 3 4 5 - 8 9
7.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Атлетико Тукуман
 7 2 2 3 6 - 9 8
10.
Химнасия Ла-Плата
 7 2 2 3 6 - 9 8
11.
Расинг Авельянеда
 8 2 2 4 9 - 10 8
12.
Унион Санта-Фе
 0:0 8 1 5 2 6 - 10 8
13.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
14.
Росарио Сентраль
 8 2 1 5 7 - 9 7
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 2 1 5 6 - 10 7
16.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 1 5 5 - 11 7
17.
Банфилд
 9 2 1 6 4 - 12 7
18.
Бока Хуниорс
 9 1 4 4 9 - 12 7
19.
Сармьенто
 0:0 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Бельграно
 7 1 3 3 7 - 10 6
21.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
22.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 1 3 4 8 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 7 0 4 3 5 - 12 4
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 2 7 4 - 17 2
28.
Архентинос Хуниорс
 7 0 1 6 0 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 9 (2)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 8
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Бельграно Хара Франко 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 30'
    Яир Арисменди получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сармьенто
Ничья
Унион Санта-Фе
3.90
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2.90
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2.55
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