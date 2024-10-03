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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Сити
1:0
Второй тайм: 48'
Цинциннати
0'
1:0
16' Гол
Иленчич Митя
34' Желтая карточка
Келси Кевин
41' Желтая карточка
Сэндс Джеймс

Ход матча

16'
Иленчич Митя
(Моралес Максимильяно)
1:0
34'
 
Келси Кевин
41'
Сэндс Джеймс
 
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Цинциннати
1.96
4.10
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4.10
Все Коэффициенты
49
Фриз
Мэтт
35
Иленчич
Митя
13
Мартинс
Тьяго
II
80
Хаак
Джастин
22
О'Тул
Кевин
8
Перея
Андрес
6
Сэндс
Джеймс
17
Вольф
Ханнес
27
Моралес
Максимильяно
10
Родригес
Сантьяго
16
Мартинес
Алонсо
18
Челентано
Роман
2
Пауэлл
Альвас
12
Робинсон
Майлз
16
Хадебе
Тинейдж
91
Йедлин
Деандре
23
Орельяно
Лука
5
Нвободо
Обинна
20
Буха
Павел
10
Акоста
Лусиано
19
Келси
Кевин
7
Кубо
Юя
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Цинциннати
3-4-1-2

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Цинциннати

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

13 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

КЛ
4:2
М
1:0
М
3:0
М
1:3
ОК
1:0
М
1:1
М
4:4
М
1:2
М
5:0
М
4:0
М
2:1
М
1:4
М
5:2

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

3
1.71

Среднее время на гол

30
52

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

2.14
1.17

Среднее время на гол

42
77

Всего голов

33
19

Голов в среднем за матч

2.54
1.46

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

35
61

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Алонсо 14 0.44
Родригес Сантьяго 9 (3) 0.28
Вольф Ханнес 5 0.16
Бакрар Монсеф 4 0.13
Перея Андрес 3 0.09
Охеда Агустин 3 0.09
Фернандес Джулиан 2 0.06
Паркс Китон 2 0.06
Грей Тэйвон 1 0.03
Моралес Максимильяно 1 0.03
О'Тул Кевин 1 0.03
Сэндс Джеймс 1 0.03
Джонс Малачи 1 0.03
Иленчич Митя 1 0.03
Магно Таллес 1 (1) 0.03
Мартинс Тьяго II 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 12 (2) 0.38
Орельяно Лука 10 0.31
Кубо Юя 10 0.31
Келси Кевин 6 0.19
Буха Павел 4 0.13
Сантос Сержио II 3 0.09
Асад Ямиль 2 0.06
Бэрд Кори 2 0.06
Бупендза Аарон 2 0.06
Валенсуэла Херардо 1 0.03
Робинсон Майлз 1 0.03
Йедлин Деандре 0 0
Авазьем Чидозье 0 0
Нвободо Обинна 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндс Джеймс 10 1
Паркс Китон 6 1
Родригес Сантьяго 7 0
Танасиевич Страхиня 5 0
Моралес Максимильяно 4 0
Мартинс Тьяго II 4 0
Перея Андрес 4 0
Хаак Джастин 4 0
Иленчич Митя 2 1
Фриз Мэтт 3 0
Грей Тэйвон 3 0
Бакрар Монсеф 3 0
Джонс Малачи 3 0
Фернандес Джулиан 1 1
Вольф Ханнес 2 0
О'Тул Кевин 1 0
Охеда Агустин 1 0
Риса Бирк 1 0
Мартинес Алонсо 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йедлин Деандре 9 0
Нвободо Обинна 7 1
Мерфи Ян 8 0
Акоста Лусиано 7 0
Робинсон Майлз 5 1
Кубо Юя 6 0
Буха Павел 5 0
Келси Кевин 5 0
Пауэлл Альвас 3 1
Орельяно Лука 4 0
Миазга Мэтт 3 0
Авазьем Чидозье 3 0
Pat Noonan 1 1
Хэлси Бретт 1 1
Бупендза Аарон 2 0
Челентано Роман 2 0
Валенсуэла Херардо 2 0
Хадебе Тинейдж 1 0
Бэрд Кори 1 0
Сантос Сержио II 1 0
Келлер Кипп 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
7% (1)
47% (7)
Цинциннати
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

8
5
Нью-Йорк Сити
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Цинциннати
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

16
22
Нью-Йорк Сити
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
19% (6)
32% (10)
Цинциннати
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

19
23

Упущенные победы

24
27

Голы по времени матча

Забито

29
29
14 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
5
17%
3
10%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
6
21%
4
14%
31-45
3
10%
8
28%
46-60
2
7%
7
24%
61-75
10
34%
7
24%
76-90

Пропущено

22
21
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
3
14%
4
19%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
2
9%
2
10%
31-45
3
14%
6
29%
46-60
5
23%
4
19%
61-75
7
32%
2
10%
76-90

Забито

19
26
12 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 20
5
26%
3
12%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
5
26%
6
23%
31-45
1
5%
8
31%
46-60
2
11%
5
19%
61-75
4
21%
2
8%
76-90

Пропущено

22
18
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
7
39%
16-30
4
18%
3
17%
31-45
6
27%
2
11%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
2
9%
2
11%
76-90
1
0%
0%

Забито

48
55
26 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 37
17 Забивали первыми 16
7 Не забивали 6
10
21%
6
11%
1-15
5
10%
2
4%
16-30
11
23%
10
18%
31-45
4
8%
16
29%
29%
46-60
4
8%
12
22%
61-75
14
29%
29%
9
16%
76-90

Пропущено

44
39
17 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 23
6
14%
4
10%
1-15
5
11%
10
26%
16-30
6
14%
5
13%
31-45
9
20%
8
21%
46-60
8
18%
8
21%
61-75
9
20%
4
10%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:5 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:1 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:5 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1
Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Тигрес - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Керетаро 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3
Цинциннати
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Цинциннати 2:2 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Коламбус Крю 0:0
Цинциннати - ФК Монреаль 4:1 Интер Майами - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Цинциннати - Сантос Лагуна 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Цинциннати - Керетаро 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Даллас - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Цинциннати - Нэшвилл 0:2

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
Цинциннати

Точный счет

2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 53%
1
4 раза 27%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
8 раз 26%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
3:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 35%
1
9 раз 29%
0
7 раз 23%
5
2 раза 6%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
11 раз 35%
2
7 раз 23%
0
6 раз 19%
4
4 раза 13%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Сити
Цинциннати

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
11
5
10
5
1.5
5
11
2
13
2.5
4
12
2
13
3.5
3
13
1
14
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
14
1
5
11
1.5
9
6
2
14
2.5
3
12
1
15
3.5
2
13
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
25
6
15
16
1.5
14
17
4
27
2.5
7
24
3
28
3.5
5
26
2
29
4.5
1
30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 31 17 7 7 63 - 46 58
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 30 15 7 8 54 - 41 52
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 31 14 10 7 62 - 47 52
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 31 15 5 11 58 - 53 50
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 31 14 8 9 46 - 34 50
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 32 13 10 9 43 - 34 49
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 30 13 8 9 50 - 41 47
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 31 13 6 12 53 - 48 45
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 31 12 9 10 64 - 54 45
10.
Даллас
 Заявка 31 10 7 14 50 - 52 37
11.
Остин
 Заявка 31 9 9 13 34 - 44 36
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 31 7 13 11 46 - 58 34
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 32 8 7 17 50 - 61 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 31 5 3 23 37 - 72 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:0 Заявка 32 20 8 4 71 - 45 68
2.
Коламбус Крю
 0:2 Заявка 31 16 9 6 60 - 35 57
3.
Цинциннати
 0:1 Заявка 32 17 5 10 53 - 42 56
4.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 32 13 8 11 53 - 46 47
5.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 32 13 8 11 49 - 44 47
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:0 Заявка 32 11 14 7 49 - 44 47
7.
Шарлотт
 3:1 Заявка 32 12 9 11 40 - 35 45
8.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 32 9 11 12 58 - 48 38
9.
ФК Монреаль
 1:1 Заявка 32 9 11 12 45 - 62 38
10.
Торонто
 0:1 Заявка 33 11 4 18 39 - 57 37
11.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 32 8 11 13 42 - 46 35
12.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 32 8 11 13 46 - 63 35
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 32 8 10 14 31 - 47 34
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 31 9 5 17 33 - 60 32
15.
Чикаго Файр
 1:3 Заявка 33 7 9 17 38 - 58 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 10 3 2 32 - 18 33
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 10 2 3 36 - 19 32
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
10.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 16 5 8 3 18 - 13 23
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 1 11 15 - 29 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:0 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 16 9 3 4 30 - 22 30
3.
Шарлотт
 3:1 Заявка 16 8 5 3 22 - 13 29
4.
Коламбус Крю
 0:2 Заявка 15 8 4 3 29 - 18 28
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:0 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
6.
ФК Монреаль
 1:1 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Цинциннати
 0:1 Заявка 16 7 3 6 25 - 19 24
8.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 16 6 5 5 25 - 15 23
9.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 17 5 7 5 21 - 21 22
10.
Торонто
 0:1 Заявка 16 7 0 9 26 - 28 21
11.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 16 5 5 6 28 - 25 20
12.
Чикаго Файр
 1:3 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 16 5 4 7 18 - 28 19
14.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 16 8 2 6 25 - 21 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 27 - 26 23
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 6 3 6 22 - 24 21
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 4 8 4 26 - 28 20
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
10.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 1 8 6 26 - 37 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Даллас
 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:0 Заявка 16 10 4 2 32 - 25 34
2.
Цинциннати
 0:1 Заявка 16 10 2 4 28 - 23 32
3.
Коламбус Крю
 0:2 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 16 7 3 6 28 - 31 24
5.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 16 5 6 5 32 - 27 21
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:0 Заявка 16 4 7 5 20 - 24 19
7.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 16 4 6 6 20 - 30 18
8.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
9.
Шарлотт
 3:1 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 0:1 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 15 4 1 10 15 - 32 13
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 15 3 3 9 10 - 26 12
14.
ФК Монреаль
 1:1 Заявка 16 2 6 8 19 - 39 12
15.
Чикаго Файр
 1:3 Заявка 17 2 5 10 18 - 30 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 21 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 18 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (6)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 2 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Орландо Сити Араухо Сесар 11
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Цинциннати
1.96
4.10
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4.10
Все Коэффициенты
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Нью-Йорк Сити
Цинциннати
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