Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
3:2
Конец матча
0'
1:0
16' ГолИленчич Митя
34' Желтая карточкаКелси Кевин
41' Желтая карточкаСэндс Джеймс
2:0
65' ГолМартинес Алонсо
66' Желтая карточкаМартинс Тьяго
2:1
69' ПенальтиАкоста Лусиано
3:1
75' ПенальтиРодригес Сантьяго
84' Желтая карточкаПерея Андрес
90' Желтая карточкаГрей Тэйвон
3:2
90' ГолБэрд Кори
90' Желтая карточкаВольф Ханнес
90'+16
Ход матча
16'
34'
41'
65'
66'
69'
2:1
75'
84'
90'
90'
90'
3:2
90'
49
Фриз
Мэтт
35
Иленчич
Митя
80
Хаак
Джастин
22
О'Тул
Кевин
17
Вольф
Ханнес
20
Буха
Павел
19
Келси
Кевин
7
Кубо
Юя
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Защитник
-
80 Хаак ДжастинЗащитник
-
22 О'Тул КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вольф ХаннесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кашинг Ник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Келси КевинНападающий
-
7 Кубо ЮяНападающий
- Запасные игроки
-
36 Лоуро ЭванВратарь
-
14 Келлер КиппЗащитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
-
15 Хэлси БреттЗащитник
-
27 Асад ЯмильЗащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нунан Пэт
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Цинциннати
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
13 матчей
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
3
1.71
Среднее время на гол
30
52
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
2.14
1.17
Среднее время на гол
42
77
Всего голов
33
19
Голов в среднем за матч
2.54
1.46
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
35
61
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Алонсо
|15
|0.47
|Родригес Сантьяго
|10 (4)
|0.31
|Вольф Ханнес
|5
|0.16
|Бакрар Монсеф
|4
|0.13
|Перея Андрес
|3
|0.09
|Охеда Агустин
|3
|0.09
|Фернандес Джулиан
|2
|0.06
|Паркс Китон
|2
|0.06
|Грей Тэйвон
|1
|0.03
|Моралес Максимильяно
|1
|0.03
|О'Тул Кевин
|1
|0.03
|Сэндс Джеймс
|1
|0.03
|Джонс Малачи
|1
|0.03
|Иленчич Митя
|1
|0.03
|Магно Таллес
|1 (1)
|0.03
|Мартинс Тьяго II
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|13 (3)
|0.41
|Орельяно Лука
|10
|0.31
|Кубо Юя
|10
|0.31
|Келси Кевин
|6
|0.19
|Буха Павел
|4
|0.13
|Бэрд Кори
|3
|0.09
|Сантос Сержио II
|3
|0.09
|Асад Ямиль
|2
|0.06
|Бупендза Аарон
|2
|0.06
|Валенсуэла Херардо
|1
|0.03
|Робинсон Майлз
|1
|0.03
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Авазьем Чидозье
|0
|0
|Нвободо Обинна
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сэндс Джеймс
|10
|1
|Паркс Китон
|6
|1
|Родригес Сантьяго
|7
|0
|Мартинс Тьяго II
|5
|0
|Танасиевич Страхиня
|5
|0
|Перея Андрес
|5
|0
|Моралес Максимильяно
|4
|0
|Хаак Джастин
|4
|0
|Грей Тэйвон
|4
|0
|Иленчич Митя
|2
|1
|Вольф Ханнес
|3
|0
|Фриз Мэтт
|3
|0
|Бакрар Монсеф
|3
|0
|Джонс Малачи
|3
|0
|Фернандес Джулиан
|1
|1
|О'Тул Кевин
|1
|0
|Охеда Агустин
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Мартинес Алонсо
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йедлин Деандре
|9
|0
|Нвободо Обинна
|7
|1
|Мерфи Ян
|8
|0
|Акоста Лусиано
|7
|0
|Робинсон Майлз
|5
|1
|Кубо Юя
|6
|0
|Буха Павел
|5
|0
|Келси Кевин
|5
|0
|Пауэлл Альвас
|3
|1
|Орельяно Лука
|4
|0
|Миазга Мэтт
|3
|0
|Авазьем Чидозье
|3
|0
|Pat Noonan
|1
|1
|Хэлси Бретт
|1
|1
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Челентано Роман
|2
|0
|Валенсуэла Херардо
|2
|0
|Хадебе Тинейдж
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Сантос Сержио II
|1
|0
|Келлер Кипп
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Цинциннати
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
8
7
Нью-Йорк Сити
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Цинциннати
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
12
Упущенные победы
16
22
Нью-Йорк Сити
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (13)
41% (13)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
22% (7)
31% (10)
Цинциннати
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
21
23
Упущенные победы
24
29
Голы по времени матча
Забито
32
31
15 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
5
16%
3
10%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
6
19%
4
13%
31-45
3
9%
8
26%
46-60
4
13%
8
26%
61-75
10
31%
8
26%
76-90
Пропущено
24
24
7 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
3
13%
4
17%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
3
13%
6
25%
46-60
6
25%
6
25%
61-75
8
33%
2
8%
76-90
Забито
19
26
12 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
5
26%
3
12%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
5
26%
6
23%
31-45
1
5%
8
31%
46-60
2
11%
5
19%
61-75
4
21%
2
8%
76-90
Пропущено
22
18
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
7
39%
16-30
4
18%
3
17%
31-45
6
27%
2
11%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
2
9%
2
11%
76-90
1
0%
0%
Забито
51
57
27 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 39
18 Забивали первыми 16
7 Не забивали 6
10
20%
6
11%
1-15
6
12%
2
4%
16-30
11
22%
10
18%
31-45
4
8%
16
28%
46-60
6
12%
13
23%
61-75
14
27%
10
18%
76-90
Пропущено
46
42
17 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 24
6
13%
4
10%
1-15
5
11%
11
26%
16-30
6
13%
5
12%
31-45
9
20%
8
19%
46-60
9
20%
10
24%
61-75
10
22%
4
10%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:5 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:1 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:5 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1
Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Тигрес - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Керетаро 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3
Цинциннати
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Цинциннати 2:2 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Коламбус Крю 0:0
Цинциннати - ФК Монреаль 4:1 Интер Майами - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Цинциннати - Сантос Лагуна 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Цинциннати - Керетаро 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Даллас - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Цинциннати - Нэшвилл 0:2
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
Цинциннати
Точный счет
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
1
4 раза 25%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
8 раз 25%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 34%
1
9 раз 28%
0
7 раз 22%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
11 раз 34%
2
8 раз 25%
0
6 раз 19%
4
4 раза 13%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Сити
Цинциннати
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
115
115
511
313
412
214
313
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
151
511
106
214
313
115
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
266
1616
1517
527
725
329
527
230
131
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|32
|17
|8
|7
|63 - 46
|59
|2.
|0:0 Заявка
|32
|14
|11
|7
|62 - 47
|53
|3.
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|54 - 41
|52
|4.
|0:0 Заявка
|32
|15
|6
|11
|58 - 53
|51
|5.
|2:1 Заявка
|32
|14
|9
|9
|45 - 35
|51
|6.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|46 - 34
|50
|7.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|50 - 41
|47
|8.
|0:0 Заявка
|32
|13
|7
|12
|53 - 48
|46
|9.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|64 - 54
|45
|10.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|50 - 52
|37
|11.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 44
|36
|12.
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|46 - 58
|34
|13.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|50 - 61
|31
|14.
|Заявка
|31
|5
|3
|23
|37 - 72
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|20
|8
|4
|72 - 47
|68
|2.
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|62 - 36
|57
|3.
|Заявка
|32
|17
|5
|10
|55 - 44
|56
|4.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|55 - 47
|49
|5.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|51 - 46
|47
|6.
|Заявка
|32
|11
|14
|7
|52 - 45
|47
|7.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|41 - 37
|45
|8.
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|46 - 62
|40
|9.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|59 - 50
|37
|10.
|Заявка
|33
|11
|4
|18
|40 - 60
|37
|11.
|3:2 Заявка
|32
|9
|9
|14
|34 - 49
|36
|12.
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|42 - 47
|34
|13.
|2:3 Заявка
|32
|8
|10
|14
|48 - 66
|34
|14.
|1:2 Заявка
|31
|9
|4
|18
|34 - 62
|31
|15.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|40 - 59
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 24
|39
|2.
|0:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|32 - 18
|34
|3.
|0:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|5.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|2:1 Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 14
|25
|9.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|12.
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 29
|22
|14.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|15 - 29
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 24
|30
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|23 - 15
|29
|4.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|31 - 19
|28
|5.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 16
|25
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 19
|24
|9.
|3:2 Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 23
|24
|10.
|Заявка
|16
|7
|0
|9
|27 - 31
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|28 - 26
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|1:2 Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|2:3 Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 21
|26
|2.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|3.
|0:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 24
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|6.
|0:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 22
|20
|7.
|0:0 Заявка
|16
|4
|8
|4
|26 - 28
|20
|8.
|0:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|10.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|11.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|26 - 37
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
|14.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 27
|34
|2.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|30 - 25
|32
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 31
|24
|5.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|33 - 29
|20
|6.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 25
|19
|7.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|8.
|2:3 Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 33
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|20 - 39
|14
|13.
|1:2 Заявка
|15
|4
|0
|11
|16 - 34
|12
|14.
|3:2 Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 26
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|21 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|18 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|18 (6)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|17 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|17 (9)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10