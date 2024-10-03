  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Сити
3:2
Конец матча
Цинциннати
0'
1:0
16' Гол
Иленчич Митя
34' Желтая карточка
Келси Кевин
41' Желтая карточка
Сэндс Джеймс
2:0
65' Гол
Мартинес Алонсо
66' Желтая карточка
Мартинс Тьяго
2:1
69' Пенальти
Акоста Лусиано
3:1
75' Пенальти
Родригес Сантьяго
84' Желтая карточка
Перея Андрес
90' Желтая карточка
Грей Тэйвон
3:2
90' Гол
Бэрд Кори
90' Желтая карточка
Вольф Ханнес
90'+16
49
Фриз
Мэтт
35
Иленчич
Митя
13
Мартинс
Тьяго
II
80
Хаак
Джастин
22
О'Тул
Кевин
8
Перея
Андрес
6
Сэндс
Джеймс
17
Вольф
Ханнес
27
Моралес
Максимильяно
10
Родригес
Сантьяго
16
Мартинес
Алонсо
18
Челентано
Роман
2
Пауэлл
Альвас
12
Робинсон
Майлз
16
Хадебе
Тинейдж
91
Йедлин
Деандре
23
Орельяно
Лука
5
Нвободо
Обинна
20
Буха
Павел
10
Акоста
Лусиано
19
Келси
Кевин
7
Кубо
Юя
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Цинциннати
3-4-1-2

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Цинциннати

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

13 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

КЛ
4:2
М
1:0
М
3:0
М
1:3
ОК
1:0
М
1:1
М
4:4
М
1:2
М
5:0
М
4:0
М
2:1
М
1:4
М
5:2

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

3
1.71

Среднее время на гол

30
52

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

2.14
1.17

Среднее время на гол

42
77

Всего голов

33
19

Голов в среднем за матч

2.54
1.46

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

35
61

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Алонсо 15 0.47
Родригес Сантьяго 10 (4) 0.31
Вольф Ханнес 5 0.16
Бакрар Монсеф 4 0.13
Перея Андрес 3 0.09
Охеда Агустин 3 0.09
Фернандес Джулиан 2 0.06
Паркс Китон 2 0.06
Грей Тэйвон 1 0.03
Моралес Максимильяно 1 0.03
О'Тул Кевин 1 0.03
Сэндс Джеймс 1 0.03
Джонс Малачи 1 0.03
Иленчич Митя 1 0.03
Магно Таллес 1 (1) 0.03
Мартинс Тьяго II 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 13 (3) 0.41
Орельяно Лука 10 0.31
Кубо Юя 10 0.31
Келси Кевин 6 0.19
Буха Павел 4 0.13
Бэрд Кори 3 0.09
Сантос Сержио II 3 0.09
Асад Ямиль 2 0.06
Бупендза Аарон 2 0.06
Валенсуэла Херардо 1 0.03
Робинсон Майлз 1 0.03
Йедлин Деандре 0 0
Авазьем Чидозье 0 0
Нвободо Обинна 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сэндс Джеймс 10 1
Паркс Китон 6 1
Родригес Сантьяго 7 0
Мартинс Тьяго II 5 0
Танасиевич Страхиня 5 0
Перея Андрес 5 0
Моралес Максимильяно 4 0
Хаак Джастин 4 0
Грей Тэйвон 4 0
Иленчич Митя 2 1
Вольф Ханнес 3 0
Фриз Мэтт 3 0
Бакрар Монсеф 3 0
Джонс Малачи 3 0
Фернандес Джулиан 1 1
О'Тул Кевин 1 0
Охеда Агустин 1 0
Риса Бирк 1 0
Мартинес Алонсо 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йедлин Деандре 9 0
Нвободо Обинна 7 1
Мерфи Ян 8 0
Акоста Лусиано 7 0
Робинсон Майлз 5 1
Кубо Юя 6 0
Буха Павел 5 0
Келси Кевин 5 0
Пауэлл Альвас 3 1
Орельяно Лука 4 0
Миазга Мэтт 3 0
Авазьем Чидозье 3 0
Pat Noonan 1 1
Хэлси Бретт 1 1
Бупендза Аарон 2 0
Челентано Роман 2 0
Валенсуэла Херардо 2 0
Хадебе Тинейдж 1 0
Бэрд Кори 1 0
Сантос Сержио II 1 0
Келлер Кипп 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Цинциннати
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

8
7
Нью-Йорк Сити
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Цинциннати
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

16
22
Нью-Йорк Сити
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (13)
41% (13)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
22% (7)
31% (10)
Цинциннати
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

21
23

Упущенные победы

24
29

Голы по времени матча

Забито

32
31
15 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
5
16%
3
10%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
6
19%
4
13%
31-45
3
9%
8
26%
46-60
4
13%
8
26%
61-75
10
31%
8
26%
76-90

Пропущено

24
24
7 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
3
13%
4
17%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
3
13%
6
25%
46-60
6
25%
6
25%
61-75
8
33%
2
8%
76-90

Забито

19
26
12 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
22 Не забивали 21
5
26%
3
12%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
5
26%
6
23%
31-45
1
5%
8
31%
46-60
2
11%
5
19%
61-75
4
21%
2
8%
76-90

Пропущено

22
18
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
7
39%
16-30
4
18%
3
17%
31-45
6
27%
2
11%
46-60
3
14%
4
22%
61-75
2
9%
2
11%
76-90
1
0%
0%

Забито

51
57
27 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 39
18 Забивали первыми 16
7 Не забивали 6
10
20%
6
11%
1-15
6
12%
2
4%
16-30
11
22%
10
18%
31-45
4
8%
16
28%
46-60
6
12%
13
23%
61-75
14
27%
10
18%
76-90

Пропущено

46
42
17 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 24
6
13%
4
10%
1-15
5
11%
11
26%
16-30
6
13%
5
12%
31-45
9
20%
8
19%
46-60
9
20%
10
24%
61-75
10
22%
4
10%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:5 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:1 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:5 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1
Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Тигрес - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Керетаро 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Коламбус Крю 2:3
Цинциннати
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Нэшвилл - Цинциннати 2:2 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Коламбус Крю 0:0
Цинциннати - ФК Монреаль 4:1 Интер Майами - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Цинциннати - Сантос Лагуна 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:2 Цинциннати - Керетаро 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Даллас - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Цинциннати - Нэшвилл 0:2

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
Цинциннати

Точный счет

2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
1
4 раза 25%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
8 раз 25%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 34%
1
9 раз 28%
0
7 раз 22%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
11 раз 34%
2
8 раз 25%
0
6 раз 19%
4
4 раза 13%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Сити
Цинциннати

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
11
5
11
5
1.5
5
11
3
13
2.5
4
12
2
14
3.5
3
13
1
15
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
15
1
5
11
1.5
10
6
2
14
2.5
3
13
1
15
3.5
2
14
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
26
6
16
16
1.5
15
17
5
27
2.5
7
25
3
29
3.5
5
27
2
30
4.5
1
31

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 32 17 8 7 63 - 46 59
2.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 32 14 11 7 62 - 47 53
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 30 15 7 8 54 - 41 52
4.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 32 15 6 11 58 - 53 51
5.
Хьюстон Динамо
 2:1 Заявка 32 14 9 9 45 - 35 51
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 31 14 8 9 46 - 34 50
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 30 13 8 9 50 - 41 47
8.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 32 13 7 12 53 - 48 46
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 31 12 9 10 64 - 54 45
10.
Даллас
 Заявка 31 10 7 14 50 - 52 37
11.
Остин
 Заявка 31 9 9 13 34 - 44 36
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 31 7 13 11 46 - 58 34
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 32 8 7 17 50 - 61 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 31 5 3 23 37 - 72 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 32 20 8 4 72 - 47 68
2.
Коламбус Крю
 Заявка 31 16 9 6 62 - 36 57
3.
Цинциннати
 Заявка 32 17 5 10 55 - 44 56
4.
Орландо Сити
 Заявка 32 14 7 11 55 - 47 49
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 32 13 8 11 51 - 46 47
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 32 11 14 7 52 - 45 47
7.
Шарлотт
 Заявка 32 12 9 11 41 - 37 45
8.
ФК Монреаль
 Заявка 32 10 10 12 46 - 62 40
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 32 9 10 13 59 - 50 37
10.
Торонто
 Заявка 33 11 4 18 40 - 60 37
11.
Нэшвилл
 3:2 Заявка 32 9 9 14 34 - 49 36
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 32 8 10 14 42 - 47 34
13.
Ди Си Юнайтед
 2:3 Заявка 32 8 10 14 48 - 66 34
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 Заявка 31 9 4 18 34 - 62 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 33 7 9 17 40 - 59 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 16 10 4 2 32 - 18 34
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Хьюстон Динамо
 2:1 Заявка 16 6 7 3 20 - 14 25
9.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
12.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 1 11 15 - 29 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 3 4 32 - 24 30
3.
Шарлотт
 Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
4.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 31 - 19 28
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
6.
ФК Монреаль
 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 4 5 27 - 16 25
8.
Цинциннати
 Заявка 16 7 3 6 25 - 19 24
9.
Нэшвилл
 3:2 Заявка 17 6 6 5 24 - 23 24
10.
Торонто
 Заявка 16 7 0 9 27 - 31 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 5 4 7 28 - 26 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 Заявка 16 5 4 7 18 - 28 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 2:3 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 2:1 Заявка 16 8 2 6 25 - 21 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 16 7 3 6 27 - 26 24
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 6 3 6 22 - 24 21
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
6.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 16 5 5 6 22 - 22 20
7.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 16 4 8 4 26 - 28 20
8.
Колорадо Рэпидс
 0:0 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
10.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 1 8 6 26 - 37 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Даллас
 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 33 - 27 34
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 2 4 30 - 25 32
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 3 6 28 - 31 24
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 5 5 6 33 - 29 20
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 4 7 5 23 - 25 19
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
8.
Ди Си Юнайтед
 2:3 Заявка 16 4 5 7 22 - 33 17
9.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
ФК Монреаль
 Заявка 16 3 5 8 20 - 39 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 Заявка 15 4 0 11 16 - 34 12
14.
Нэшвилл
 3:2 Заявка 15 3 3 9 10 - 26 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 21 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 18 (9)
Интер Майами Суарес Луис 18 (6)
Интер Майами Месси Лионель 17 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Нью-Йорк Сити 3:2 Цинциннати онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный