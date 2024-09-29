Тур: 1. Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум.
Позже
История личных встреч
Атланта Юнайтед
ФК Монреаль
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
15 матчей
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
2.57
1.13
Среднее время на гол
35
80
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
1.93
1.07
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
46
84
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лобжанидзе Саба
|8
|0.26
|Риос Даниэль
|6
|0.19
|Альмада Тьяго
|6 (2)
|0.19
|Якумакис Георгиос
|5 (1)
|0.16
|Тьяре Джамал
|5
|0.16
|Силва Алешандре
|2
|0.06
|Грегерсен Стиан
|2
|0.06
|Миранчук Алексей
|2 (1)
|0.06
|Москера Эдвин
|1
|0.03
|Форчун Аджани
|1
|0.03
|Уайли Калеб
|1
|0.03
|Слиш Бартош
|1
|0.03
|Леннон Брукс
|0
|0
|Муюмба Тристан
|0
|0
|Амадор Педру
|0
|0
|Эрнандес Рональд
|0
|0
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|8 (1)
|0.26
|Сунуси Ибрахим
|6
|0.19
|Коккаро Матиас
|4 (2)
|0.13
|Ласситер Ариэль
|3
|0.1
|Дюк Брайс
|3
|0.1
|Кларк Кейден
|3
|0.1
|Тейшейра Руан
|2
|0.06
|Вильсен Жюль-Антони
|2
|0.06
|Янков Доминик
|2
|0.06
|Опоку Квадво
|2
|0.06
|Шуаньер Матьё
|2 (1)
|0.06
|Пьетт Самюэль
|1
|0.03
|Фернандо Алварез
|1
|0.03
|Салиба Натан
|1
|0.03
|Пирс Том
|1
|0.03
|Тойе Мейсон
|1
|0.03
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Кэмпбелл Джордж
|0
|0
|Лаппалайнен Ласси
|0
|0
|Корбо Габриэле
|0
|0
|Хоакин Соса
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегерсен Стиан
|7
|1
|Леннон Брукс
|6
|0
|Муюмба Тристан
|5
|0
|Альмада Тьяго
|5
|0
|Гузан Брэд
|3
|1
|Форчун Аджани
|4
|0
|Уильямс Дэррик
|3
|0
|Якумакис Георгиос
|3
|0
|Слиш Бартош
|3
|0
|Силва Алешандре
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Москера Эдвин
|2
|0
|Уайли Калеб
|2
|0
|Маккарти Дэкс
|1
|0
|Лобжанидзе Саба
|1
|0
|Бреннан Люк
|1
|0
|Кобб Ноа
|1
|0
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Рахим
|7
|1
|Кэмпбелл Джордж
|8
|0
|Ласситер Ариэль
|5
|1
|Пьетт Самюэль
|6
|0
|Салиба Натан
|4
|1
|Шуаньер Матьё
|5
|0
|Уотерман Джоэл
|5
|0
|Янков Доминик
|4
|0
|Хоакин Соса
|3
|0
|Мартинес Хосеф
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Фернандо Алварез
|2
|0
|Пирс Том
|2
|0
|Коккаро Матиас
|2
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|2
|0
|Зухир Рида
|2
|0
|Ваньяма Виктор
|1
|0
|Корбо Габриэле
|1
|0
|Дюк Брайс
|1
|0
|Сируа Жонатан
|1
|0
|Вильсен Жюль-Антони
|1
|0
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
ФК Монреаль
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
14
12
Атланта Юнайтед
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
ФК Монреаль
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
11
23
Атланта Юнайтед
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (11)
48% (15)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
ФК Монреаль
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
35% (11)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
29% (9)
48% (15)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
17
15
Упущенные победы
25
35
Голы по времени матча
Забито
27
17
10 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 23
2
7%
4
24%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
6
22%
0
0%
31-45
7
26%
2
12%
46-60
4
15%
7
41%
61-75
6
22%
3
18%
76-90
Пропущено
24
39
6 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
2
8%
4
10%
1-15
2
8%
7
18%
16-30
2
8%
5
13%
31-45
7
29%
29%
10
26%
46-60
6
25%
3
8%
61-75
5
21%
10
26%
76-90
Забито
14
26
3 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
0
0%
2
8%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
3
21%
7
27%
31-45
3
21%
4
15%
46-60
4
29%
4
15%
61-75
4
29%
4
15%
76-90
Пропущено
21
23
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
3
14%
1
4%
1-15
1
5%
5
22%
16-30
5
24%
7
30%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
4
19%
2
9%
61-75
5
24%
5
22%
76-90
Забито
41
43
13 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 13
8 Не забивали 11
2
5%
6
14%
1-15
2
5%
6
14%
16-30
9
22%
7
16%
31-45
10
24%
6
14%
46-60
8
20%
11
26%
61-75
10
24%
7
16%
76-90
Пропущено
45
62
15 В 1-м тайме 29
30 Во 2-м тайме 33
18 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 24
5
11%
5
8%
1-15
3
7%
12
19%
16-30
7
16%
12
19%
31-45
10
22%
13
21%
46-60
10
22%
5
8%
61-75
10
22%
15
24%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2
Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Сантос Лагуна 0:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Инди Элевен 1:2 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3
ФК Монреаль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ФК Монреаль - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 ФК Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Шарлотт 2:1
Цинциннати - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:0 Атлетико Сан-Луис - ФК Монреаль 2:3 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
ФК Монреаль
Точный счет
2:2
4 раза 27%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 60%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
4:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:2
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
2:2
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
4:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 35%
1
9 раз 29%
0
8 раз 26%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
2
10 раз 32%
0
9 раз 29%
1
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Атланта Юнайтед
ФК Монреаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
124
114
97
213
313
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
105
313
69
115
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
229
1417
1516
328
526
130
229
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|63 - 46
|58
|2.
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|54 - 41
|52
|3.
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|62 - 47
|52
|4.
|Заявка
|31
|15
|5
|11
|58 - 53
|50
|5.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|46 - 34
|50
|6.
|Заявка
|31
|13
|9
|9
|43 - 34
|48
|7.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|50 - 41
|47
|8.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|53 - 48
|45
|9.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|64 - 54
|45
|10.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|50 - 52
|37
|11.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 44
|36
|12.
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|46 - 58
|34
|13.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|50 - 61
|31
|14.
|Заявка
|31
|5
|3
|23
|37 - 72
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|19
|8
|4
|69 - 45
|65
|2.
|Заявка
|30
|16
|9
|5
|60 - 33
|57
|3.
|Заявка
|31
|17
|5
|9
|53 - 41
|56
|4.
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|53 - 46
|46
|5.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|48 - 44
|44
|6.
|Заявка
|31
|10
|14
|7
|48 - 44
|44
|7.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|37 - 34
|42
|8.
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|58 - 48
|37
|9.
|Заявка
|31
|9
|10
|12
|44 - 61
|37
|10.
|Заявка
|32
|11
|4
|17
|39 - 56
|37
|11.
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|41 - 45
|34
|12.
|Заявка
|31
|8
|10
|13
|46 - 63
|34
|13.
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|31 - 47
|33
|14.
|Заявка
|30
|9
|4
|17
|33 - 60
|31
|15.
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|37 - 55
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 24
|39
|2.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 18
|33
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|36 - 19
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|5.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|9.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|18 - 13
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 29
|22
|14.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|15 - 29
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 16
|28
|3.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 22
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 19
|24
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 15
|22
|9.
|Заявка
|15
|7
|0
|8
|26 - 27
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|21 - 21
|21
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|27 - 24
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 21
|26
|2.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|3.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|27 - 26
|23
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 24
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|6.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|26 - 28
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|8.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|10.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|11.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|26 - 37
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
|14.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 22
|32
|2.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|30 - 25
|31
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 31
|24
|5.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|32 - 27
|20
|6.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 30
|17
|7.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|8.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|19 - 24
|16
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|15 - 32
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 26
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|18 - 38
|11
|15.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 27
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|21 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|18 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (6)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|17 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 9
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|11
|Ди Си Юнайтед
|Дахоме Кристиан
|1 9
Прогнозы на матч Атланта Юнайтед - ФК Монреаль
Исход игры
Атланта Юнайтед
93.5% (29)
Ничья
6.5% (2)
ФК Монреаль
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (20)
Меньше
33.33% (10)
Обе команды забьют
Да
70% (21)
Нет
30% (9)
Популярный счёт
2:1 Атланта Юнайтед
58.1% (18)
1:0 Атланта Юнайтед
16.1% (5)
2:0 Атланта Юнайтед
12.9% (4)
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