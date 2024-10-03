Бускетс из центра поля выполнил заброс на ход Вейгандту по правому флангу, Арфстен вновь отлично сыграл в обороне и спокойно перехватил мяч.

Заканчивается у нас уже постепенно первый тайм, пока что по правилам "Коламбус Крю" и "Интер Майами" в этом противостоянии отличиться не удалось.

Гомес и Редондо попытались разогнать атаку по центру, но пройти плотную оборону игроков "Коламбус Крю" не получилось.

Росси совершил хороший проход по левой половине поля, Диего обыграл Бускетса и затем пробил на исполнение в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, Коллендер в прыжке поймал мяч без особого труда.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Месси!!! Альба из центра поля выполнил отличный заброс в центр к линии штрафной площади, Месси зацепился за мяч после не самой лучшей игры Амундсена, а затем из центра штрафной удачно протолкнул мяч в левый угол ворот мимо Шульте.

Пять минут было добавлено к основному времени первого тайма.

Камашо на левой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Суареса. "Интер Майами" заработал достаточно неплохой стандарт.

Камашо из центра поля выполнил потенциально неплохую передачу по центру к линии штрафной площади, но никто из партнёров по команде не был готов к рывку.

Морейра с правого фланга выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, Редондо под давлением соперника выбил мяч в радиус штрафной площади, Рамирес оказался первым на подборе и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Бускетс на своей половине поля в подкате грубовато сыграл против Эрнандеса. На этот раз главный арбитр матча решил обойтись без жёлтой карточки.

Эрнандес со стандарта сильно пробил по воротам после небольшой скидки, мяч задел игрока "Интер Майами", который был в "стенке", а затем "свечой" полетел к линии вратарской, Коллендер немного поскользнулся, но всё же смог выловить мяч.

Из глубины поля последовал заброс на ход Гомесу по центру, фланговый форвард "Интер Майами" забрался в офсайд.

Полузащитник "Интер Майами" Федерико Редондо получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Нагбе.

Суарес решил пробить в левый угол ворот из центра поля, Шульте показал, что не заснул и спокойно выловил мяч.

Угловой у ворот "Коламбус Крю". Футболисты "Интер Майами" разыграли корнер между собой, но затем на левом фланге ничего интересного им придумать не удалось.

В достаточно среднем темпе сейчас действуют команды на поле, никто не хочет форсировать события.

Бускетс из центра поля выполнил отличный заброс на правый угол штрафной площади на ход Рейнгардту, Марсело вытянул на себя Шульте и сделал заброс в центр вратарской, но Камашо за счёт роста спокойно головой выбил мяч на угловой под давлением Месси.

Удалось "Интер Майами" забить гол после розыгрыша углового. Месси разыграл корнер с Бускетсом, а затем с правого фланга выполнил отличную подачу в центр к линии вратарской, Диего Гомес был в офсайде, но не сыграл по мячу, а затем уже Альба выскочил из-за спины соперника и отправил мяч в сетку.

Достаточно спорный офсайд был зафиксирован при взятии ворот "Коламбуса", но в итоге и судьи из комнаты VAR согласились с решением лайнсмена.

Фарси в борьбе за мяч на правой половине поля опасно влетел в Бускетса, но в итоге полузащитник "Коламбус Крю" сам получил повреждение колена.

Поднялся Фарси после паузы, пока что Мохамед прихрамывает, при этом полузащитнику "Коламбус Крю" главный арбитр матча изначально хотел показать жёлтую карточку, но передумал. На повторе было видно, что и сам Бускетс действовал довольно опасно.

Вернулся в игру Фарси, полузащитник "Коламбус Крю" показал, что он готов играть дальше.

Росси оправился прессинговать Коллендера к линии штрафной площади, голкипер "Интер Майами" сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля.

Из центра поля последовал заброс на ход Вейгандту по правой половине поля, Арфстен грамотно сыграл в обороне и за счёт хорошей позиции спокойно перехватил мяч.

22' Арфстен в центре поля нарушил правила против Редондо. Игроки "Интер Майами" достаточно быстро разыграли стандарт.

21' Нагбе слишком рьяно боролся за мяч на половине поля соперника, правила в итоге были нарушены против Фрэя.

20' "Интер Майами" пока что по большей части играет от обороны сегодня, но всё же "Коламбус Крю" является второй командой Восточной конференции на данный момент и недооценивать её конечно же нельзя.

19' С правого фланга последовала очень плохая подача в штрафную площадь "Интер Майами", мяч полетел крайне высоко и в итоге закономерно ушёл за лицевую линию поля.

18' Редондо перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Нагбе.

17' "Коламбус Крю" теперь уже попытался провести атаку по правой половине поля, но на этот раз Фарси забрался в офсайд при передаче на ход из центра поля.

16' Месси при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади на Гомеса, Диего в свою очередь выполнил передачу на ход Альбе к лицевой линии поля, но Жорди при этом оказался в офсайде.

15' Арфстен и Кучо не поняли друг друга при развитии атаки по левому флангу, в итоге Макс отправил мяч за лицевую линию поля.

14' Амундсен из центра поля выполнил заброс на ход Росси по левой половине поля, Диего наткнулся на соперника и оказался на газоне, но вновь главный арбитр матча показал, что нужно играть дальше.

13' Игроки "Коламбус Крю" разыграли корнер между собой, далее Мэцан с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, где уже защитники "Интер Майами" сыграли без ошибок и разрядили обстановку у своих ворот.

12' Кучо сместился на левый фланг и уже сам выполнил подачу на дальний угол вратарской на Фарси, защитники "Интер Майами" не стали рисковать и выбили мяч на угловой.

11' Удалось "Коламбус Крю" забить быстрый гол, но он был отменён из-за офсайда. Арфстен разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на Эрнандеса, Кучо подработал мяч и вколотил его под перекладину, но сделал это из офсайда.

10' Мэцан в борьбе с Гомесом при развитии атаки по правому флангу оказался на газоне, нарушение правил не было зафиксировано.

9' Из центра поля последовал заброс в центр к линии штрафной площади на ход Кучо, совсем немного не хватило форварду "Коламбуса", чтобы зацепиться за мяч.

8' Многовато в первые минуты матча ошибаются, пока что из-за нервов они на ровном месте упускают мячи в аут.

7' Фарси теперь уже сам попытался разогнать атаку по правому флангу, Гомес вновь грамотно отработал в обороне и перехватил мяч.

6' Кучо с правой половины поля выполнил заброс на ближний угол штрафной площади на ход Фарси, защитники "Интер Майами" сыграли внимательно и без особого труда перехватили мяч.

5' Гомес перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Мэцана.

4' Сегодня в Коламбусе 18 градусов тепла, что является очень комфортной температурой для игры в футбол.

3' А вот уже и угловой у ворот "Интер Майами". Росси выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, Гомес хорошо отработал в обороне и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

2' Редондо сразу же попал под прессинг на своей половине поля и сыграл не самым лучшим образом при передаче назад, мяч в итоге был запущен в аут.