Тур: 1. Стадион: Lower.com Field.
0:2
Первый тайм: 45+'
Ход матча
38'
45'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
27
Арфстен
Макс
10
Росси
Диего
17
Фрэй
Ян
32
Аллен
Ноа
42
Брайт
Янник
18
Альба
Жорди
20
Гомес
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Джонс ДехуанПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Фрэй ЯнЗащитник
- Защитник
-
32 Аллен НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Брайт ЯнникПолузащитник
-
18 Альба ЖордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Гомес ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
19 Устари ОскарВратарь
- Защитник
-
33 Негри ФранкоЗащитник
- Полузащитник
-
41 Руис ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартино Херардо
История личных встреч
Коламбус Крю
Интер Майами
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
2.25
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|16 (1)
|0.52
|Росси Диего
|11 (1)
|0.35
|Кристиан Рамирез
|8
|0.26
|Рассел-Роу Джейсен
|5
|0.16
|Арфстен Макс
|4
|0.13
|Фарси Мохамед
|3
|0.1
|Морейра Стивен
|2
|0.06
|Моррис Эйдан
|2
|0.06
|Хинестроза Марино
|2
|0.06
|Йебоа Яв
|1
|0.03
|Мэцан Александру
|1
|0.03
|Завадски Шон
|1
|0.03
|Камашо Руди
|1
|0.03
|Джонс Дехуан
|1
|0.03
|Эррера Марсело II
|1
|0.03
|Джексон Азиэл
|1
|0.03
|Амундсен Мальте
|0
|0
|Нагбе Дарлингтон
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|17
|0.53
|Месси Лионель
|15 (1)
|0.47
|Кампана Леонардо
|7
|0.22
|Тейлор Роберт
|5
|0.16
|Альба Жорди
|4
|0.13
|Рохас Матиас
|4
|0.13
|Гомес Диего
|3
|0.09
|Кремаски Бенха
|3
|0.09
|Редондо Федерико
|2
|0.06
|Фрэй Ян
|2
|0.06
|Афонсо Лео
|2
|0.06
|Грессель Юлиан
|1
|0.03
|Бускетс Серхио
|1
|0.03
|Руис Давид
|1
|0.03
|Кривцов Сергей
|1
|0.03
|Вейгандт Марсело
|0
|0
|Негри Франко
|0
|0
|Сандерленд Лоусон
|0
|0
|Брайт Янник
|0
|0
Карточки
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|6
|0
|Эрнандес Хуан
|3
|1
|Росси Диего
|4
|0
|Джонс Деррик
|2
|1
|Йебоа Яв
|3
|0
|Камашо Руди
|3
|0
|Чеберко Евгений
|3
|0
|Завадски Шон
|3
|0
|Шульте Патрик
|3
|0
|Нагбе Дарлингтон
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Ромеро Абрахам
|0
|1
|Хинестроза Марино
|0
|1
|Буш Ивен
|1
|0
|Кинтон Филип
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
|Хабрун Таха
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авилес Томас
|13
|2
|Альба Жорди
|8
|0
|Бускетс Серхио
|6
|1
|Вейгандт Марсело
|7
|0
|Гомес Диего
|6
|0
|Суарес Луис
|6
|0
|Кампана Леонардо
|5
|0
|Редондо Федерико
|5
|0
|Аллен Ноа
|5
|0
|Кривцов Сергей
|4
|0
|Фрэй Ян
|4
|0
|Руис Давид
|2
|1
|Кремаски Бенха
|3
|0
|Брайт Янник
|3
|0
|Месси Лионель
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Тейлор Роберт
|2
|0
|Фрейре Николас
|1
|0
|Рохас Матиас
|1
|0
|Негри Франко
|1
|0
|Мартинес Эктор II
|1
|0
|Сэйлор Райан
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Крю
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Интер Майами
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
12
Упущенные победы
5
5
Коламбус Крю
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Интер Майами
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
29
38
Коламбус Крю
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
27% (8)
43% (13)
Интер Майами
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
12
18
Упущенные победы
34
43
Голы по времени матча
Забито
29
29
9 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
2
7%
0
0%
1-15
4
14%
5
17%
16-30
3
10%
6
21%
31-45
5
17%
6
21%
46-60
7
24%
5
17%
61-75
7
24%
7
24%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
16
26
3 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 14
2
13%
6
23%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
1
6%
5
19%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
6
38%
6
23%
61-75
5
31%
3
12%
76-90
Забито
31
41
10 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
0
0%
9
22%
1-15
4
13%
5
12%
16-30
6
19%
4
10%
31-45
10
32%
7
17%
46-60
5
16%
9
22%
61-75
6
19%
7
17%
76-90
Пропущено
17
18
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
2
12%
3
17%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
4
24%
5
28%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
8
47%
4
22%
76-90
Забито
60
70
19 В 1-м тайме 29
41 Во 2-м тайме 41
17 Забивали первыми 14
5 Не забивали 2
2
3%
9
13%
1-15
8
13%
10
14%
16-30
9
15%
10
14%
31-45
15
25%
13
19%
46-60
12
20%
14
20%
61-75
13
22%
14
20%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
33
44
11 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 25
4
12%
9
20%
1-15
2
6%
3
7%
16-30
5
15%
10
23%
31-45
3
9%
6
14%
46-60
6
18%
9
20%
61-75
13
39%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Крю
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ди Си Юнайтед - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Орландо Сити 4:3 Торонто - Коламбус Крю 0:2 Цинциннати - Коламбус Крю 0:0
Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0
Интер Майами
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Интер Майами - Шарлотт 1:1 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 3:1
Чикаго Файр - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Цинциннати 2:0 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Интер Майами - Торонто 4:3 Тигрес - Интер Майами 2:1 Пуэбла - Интер Майами 0:2 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 3:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Интер Майами 1:2
Результаты матчей
Коламбус Крю
Интер Майами
Точный счет
1:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
3:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
4
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:5
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
1:2
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
2 раза 13%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
0:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:5
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
2:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
8 раз 27%
2
7 раз 23%
0
5 раз 17%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
5
2 раза 7%
2
11 раз 35%
1
7 раз 23%
3
7 раз 23%
0
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Коламбус Крю
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
86
124
59
610
410
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
132
97
105
511
510
214
213
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
292
1713
229
1020
1120
624
427
228
229
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|63 - 46
|58
|2.
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|54 - 41
|52
|3.
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|62 - 47
|52
|4.
|Заявка
|31
|15
|5
|11
|58 - 53
|50
|5.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|46 - 34
|50
|6.
|0:0 Заявка
|32
|13
|10
|9
|43 - 34
|49
|7.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|50 - 41
|47
|8.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|53 - 48
|45
|9.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|64 - 54
|45
|10.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|50 - 52
|37
|11.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 44
|36
|12.
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|46 - 58
|34
|13.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|50 - 61
|31
|14.
|Заявка
|31
|5
|3
|23
|37 - 72
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|32
|20
|8
|4
|71 - 45
|68
|2.
|0:2 Заявка
|31
|16
|9
|6
|60 - 35
|57
|3.
|0:1 Заявка
|32
|17
|5
|10
|53 - 42
|56
|4.
|0:0 Заявка
|32
|13
|8
|11
|53 - 46
|47
|5.
|1:0 Заявка
|32
|13
|8
|11
|49 - 44
|47
|6.
|1:0 Заявка
|32
|11
|14
|7
|49 - 44
|47
|7.
|3:1 Заявка
|32
|12
|9
|11
|40 - 35
|45
|8.
|0:0 Заявка
|32
|9
|11
|12
|58 - 48
|38
|9.
|1:1 Заявка
|32
|9
|11
|12
|45 - 62
|38
|10.
|0:1 Заявка
|33
|11
|4
|18
|39 - 57
|37
|11.
|1:1 Заявка
|32
|8
|11
|13
|42 - 46
|35
|12.
|0:0 Заявка
|32
|8
|11
|13
|46 - 63
|35
|13.
|0:0 Заявка
|32
|8
|10
|14
|31 - 47
|34
|14.
|0:0 Заявка
|31
|9
|5
|17
|33 - 60
|32
|15.
|1:3 Заявка
|33
|7
|9
|17
|38 - 58
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 24
|39
|2.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 18
|33
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|36 - 19
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|5.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|9.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|10.
|0:0 Заявка
|16
|5
|8
|3
|18 - 13
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 29
|22
|14.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|15 - 29
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|1:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|30 - 22
|30
|3.
|3:1 Заявка
|16
|8
|5
|3
|22 - 13
|29
|4.
|0:2 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 18
|28
|5.
|1:0 Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|6.
|1:1 Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|0:1 Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 19
|24
|8.
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 15
|23
|9.
|0:0 Заявка
|17
|5
|7
|5
|21 - 21
|22
|10.
|0:1 Заявка
|16
|7
|0
|9
|26 - 28
|21
|11.
|1:1 Заявка
|16
|5
|5
|6
|28 - 25
|20
|12.
|1:3 Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 28
|19
|14.
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 21
|26
|2.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|3.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|27 - 26
|23
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 24
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|6.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|26 - 28
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|8.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|10.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|11.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|26 - 37
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
|14.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|32 - 25
|34
|2.
|0:1 Заявка
|16
|10
|2
|4
|28 - 23
|32
|3.
|0:2 Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|0:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 31
|24
|5.
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|32 - 27
|21
|6.
|1:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|20 - 24
|19
|7.
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|20 - 30
|18
|8.
|1:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|9.
|3:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|0:1 Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|1:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|0:0 Заявка
|15
|4
|1
|10
|15 - 32
|13
|13.
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 26
|12
|14.
|1:1 Заявка
|16
|2
|6
|8
|19 - 39
|12
|15.
|1:3 Заявка
|17
|2
|5
|10
|18 - 30
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|21 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|18 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (6)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|17 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Коламбус Крю 0:2 Интер Майами
Исход игры
Коламбус Крю
20.5% (24)
Ничья
21.4% (25)
Интер Майами
58.1% (68)
Тотал 2.5
Больше
77.78% (84)
Меньше
22.22% (24)
Обе команды забьют
Да
90.74% (98)
Нет
9.26% (10)
Популярный счёт
1:2 Интер Майами
37.6% (44)
2:1 Коламбус Крю
15.4% (18)
1:1 Ничья
12% (14)
2:2 Ничья
7.7% (9)
1:3 Интер Майами
6.8% (8)
0:2 Интер Майами
5.1% (6)
2:3 Интер Майами
2.6% (3)
1:0 Коламбус Крю
2.6% (3)
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