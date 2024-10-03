Тур: 1. Стадион: БМО Филд.
0:1
Перерыв
0'
23' Желтая карточкаМира Райан
0:1
27' ПенальтиФорсберг Эмиль
30' Желтая карточкаОсорио Джонатан
38' Желтая карточкаРейес Андрес
43' Желтая карточкаБернардески Федерико
Ход матча
23'
27'
0:1
30'
38'
27
О'Нил
Шейн
22
Ларьи
Ричи
20
Флорес
Дейби
11
Этьенн
Дерик
29
Керр
Деандре
12
Нилис
Дилан
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Этьенн ДерикПолузащитник
-
29 Керр ДеандреНападающий
- Запасные игроки
-
90 Гавран ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Томпсон КосиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хердман Джон
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Защитник
-
3 Эйле НоаЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Нгома СержНападающий
-
16 Холл ДжулианНападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
История личных встреч
Торонто
Нью-Йорк Ред Буллз
17 матчей
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
52.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед
26 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 22 победы
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 18 побед
43 матча
23.3%
25.6%
51.1%
10 побед 11 ничьих 22 победы
Первый тайм
18.6%
30.2%
51.2%
8 побед 13 ничьих 22 победы
Второй тайм
27.9%
30.2%
41.9%
12 побед 13 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
1.32
0.63
Среднее время на гол
68
144
Всего голов
51
26
Голов в среднем за матч
2.13
1.37
Среднее время на гол
42
65
Всего голов
76
41
Голов в среднем за матч
1.77
0.95
Тотал матчей
2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
37
Больше 86%
Меньше 14%
6
20
Больше 47%
Меньше 53%
23
11
Больше 26%
Меньше 74%
32
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
Среднее время на гол
50
94
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|8
|0.24
|Овусу Принс-Осеи
|8 (1)
|0.24
|Инсинье Лоренцо
|4 (1)
|0.12
|Керр Деандре
|3
|0.09
|Этьенн Дерик
|3
|0.09
|Лонгстафф Мэттью
|2
|0.06
|Осорио Джонатан
|2
|0.06
|Спайсер Тайрис
|2
|0.06
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0.03
|Петретта Рауль
|1
|0.03
|Камареро Алонсо Коэльо
|1
|0.03
|Ларьи Ричи
|1
|0.03
|Флорес Дейби
|1
|0.03
|Франклин Кобе
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|12 (1)
|0.38
|Форсберг Эмиль
|7 (4)
|0.22
|Маноэль Элиас
|7 (1)
|0.22
|Харпер Кэмерон
|5
|0.16
|Ванзейр Данте
|4
|0.13
|Кармона Викельман
|3
|0.09
|Холл Джулиан
|2
|0.06
|Гьенгор Деннис
|2
|0.06
|Толкин Джон
|1
|0.03
|Амайя Фрэнки
|1
|0.03
|Бёрк Кори
|1
|0.03
|Данкан Кайл
|1
|0.03
|Рейес Андрес
|1
|0.03
|Нилис Шон
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|10
|2
|Лонг Кевин
|8
|1
|Флорес Дейби
|9
|0
|Осорио Джонатан
|8
|0
|О'Нил Шейн
|7
|0
|Петретта Рауль
|6
|0
|Гомис Никесон
|4
|1
|Джонсон Шон
|5
|0
|Лонгстафф Мэттью
|5
|0
|Инсинье Лоренцо
|4
|0
|Ларьи Ричи
|4
|0
|Рустед Сигурд
|3
|0
|Томпсон Коси
|3
|0
|Камареро Алонсо Коэльо
|3
|0
|Этьенн Дерик
|2
|0
|Овусу Принс-Осеи
|2
|0
|Мабика Айме
|2
|0
|Керр Деандре
|2
|0
|Спайсер Тайрис
|2
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Франклин Кобе
|1
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдельман Даниэль
|8
|1
|Эйле Ноа
|5
|1
|Нилис Шон
|2
|2
|Рейес Андрес
|3
|1
|Данкан Кайл
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|0
|Харпер Кэмерон
|3
|0
|Нилис Дилан
|3
|0
|Ванзейр Данте
|2
|0
|Бёрк Кори
|2
|0
|Карбальо Фелипе
|2
|0
|Толкин Джон
|2
|0
|Кармона Викельман
|2
|0
|Страуд Питер
|2
|0
|Донкор Рональд
|2
|0
|Sandro Schwarz
|1
|0
|Мира Райан
|1
|0
|Карлос Мигел Коронел
|1
|0
|Маноэль Элиас
|1
|0
|Нгома Серж
|1
|0
Результаты матчей
Торонто
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
7% (1)
47% (7)
Нью-Йорк Ред Буллз
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
10
12
Торонто
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Нью-Йорк Ред Буллз
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
25
7
Упущенные победы
8
27
Торонто
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
22% (7)
28% (9)
Нью-Йорк Ред Буллз
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
35% (11)
45% (14)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
30
10
Упущенные победы
18
39
Голы по времени матча
Забито
25
20
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
18 Не забивали 20
4
16%
0
0%
1-15
3
12%
3
15%
16-30
5
20%
5
25%
31-45
4
16%
5
25%
46-60
2
8%
2
10%
61-75
7
28%
5
25%
76-90
Пропущено
28
23
5 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
0
0%
7
30%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
3
11%
2
9%
31-45
6
21%
3
13%
46-60
8
29%
8
35%
61-75
9
32%
3
13%
76-90
Забито
13
28
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
22 Не забивали 18
2
15%
3
11%
1-15
1
8%
5
18%
16-30
3
23%
3
11%
31-45
3
23%
6
21%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
4
31%
7
25%
76-90
Пропущено
29
21
9 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
7%
6
29%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
4
14%
3
14%
31-45
5
17%
2
10%
46-60
3
10%
4
19%
61-75
12
41%
4
19%
76-90
Забито
38
48
18 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 13
8 Не забивали 7
6
16%
3
6%
1-15
4
11%
8
17%
16-30
8
21%
8
17%
31-45
7
18%
11
23%
46-60
2
5%
6
13%
61-75
11
29%
12
25%
76-90
Пропущено
57
44
14 В 1-м тайме 20
43 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 22
2
4%
13
30%
30%
1-15
5
9%
2
5%
16-30
7
12%
5
11%
31-45
11
19%
5
11%
46-60
11
19%
12
27%
61-75
21
37%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Чикаго Файр - Торонто 1:1 Колорадо Рэпидс - Торонто 2:0 Торонто - Коламбус Крю 0:2 Торонто - Остин 2:1
Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Хьюстон Динамо - Торонто 0:1 Интер Майами - Торонто 4:3 Пачука - Торонто 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 ФК Монреаль - Торонто 0:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Спортинг Канзас-Сити 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Пачука - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1
Результаты матчей
Торонто
Нью-Йорк Ред Буллз
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 44%
0
8 раз 25%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
9 раз 29%
1
9 раз 29%
0
7 раз 23%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Торонто
Нью-Йорк Ред Буллз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
133
78
97
312
511
114
214
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
114
314
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
247
1022
1516
329
625
131
328
131
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|63 - 46
|58
|2.
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|54 - 41
|52
|3.
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|62 - 47
|52
|4.
|Заявка
|31
|15
|5
|11
|58 - 53
|50
|5.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|46 - 34
|50
|6.
|0:0 Заявка
|32
|13
|10
|9
|43 - 34
|49
|7.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|50 - 41
|47
|8.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|53 - 48
|45
|9.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|64 - 54
|45
|10.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|50 - 52
|37
|11.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 44
|36
|12.
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|46 - 58
|34
|13.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|50 - 61
|31
|14.
|Заявка
|31
|5
|3
|23
|37 - 72
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|32
|20
|8
|4
|71 - 45
|68
|2.
|0:2 Заявка
|31
|16
|9
|6
|60 - 35
|57
|3.
|0:1 Заявка
|32
|17
|5
|10
|53 - 42
|56
|4.
|0:0 Заявка
|32
|13
|8
|11
|53 - 46
|47
|5.
|1:0 Заявка
|32
|13
|8
|11
|49 - 44
|47
|6.
|1:0 Заявка
|32
|11
|14
|7
|49 - 44
|47
|7.
|3:1 Заявка
|32
|12
|9
|11
|40 - 35
|45
|8.
|0:0 Заявка
|32
|9
|11
|12
|58 - 48
|38
|9.
|1:1 Заявка
|32
|9
|11
|12
|45 - 62
|38
|10.
|0:1 Заявка
|33
|11
|4
|18
|39 - 57
|37
|11.
|1:1 Заявка
|32
|8
|11
|13
|42 - 46
|35
|12.
|0:0 Заявка
|32
|8
|11
|13
|46 - 63
|35
|13.
|0:0 Заявка
|32
|8
|10
|14
|31 - 47
|34
|14.
|0:0 Заявка
|31
|9
|5
|17
|33 - 60
|32
|15.
|1:3 Заявка
|33
|7
|9
|17
|38 - 58
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 24
|39
|2.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 18
|33
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|36 - 19
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|5.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|9.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|10.
|0:0 Заявка
|16
|5
|8
|3
|18 - 13
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 29
|22
|14.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|15 - 29
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|1:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|30 - 22
|30
|3.
|3:1 Заявка
|16
|8
|5
|3
|22 - 13
|29
|4.
|0:2 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 18
|28
|5.
|1:0 Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|6.
|1:1 Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|0:1 Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 19
|24
|8.
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 15
|23
|9.
|0:0 Заявка
|17
|5
|7
|5
|21 - 21
|22
|10.
|0:1 Заявка
|16
|7
|0
|9
|26 - 28
|21
|11.
|1:1 Заявка
|16
|5
|5
|6
|28 - 25
|20
|12.
|1:3 Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 28
|19
|14.
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 21
|26
|2.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|3.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|27 - 26
|23
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 24
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|6.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|26 - 28
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|8.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|10.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|11.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|26 - 37
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
|14.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|32 - 25
|34
|2.
|0:1 Заявка
|16
|10
|2
|4
|28 - 23
|32
|3.
|0:2 Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|0:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 31
|24
|5.
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|32 - 27
|21
|6.
|1:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|20 - 24
|19
|7.
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|20 - 30
|18
|8.
|1:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|9.
|3:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|0:1 Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|1:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|0:0 Заявка
|15
|4
|1
|10
|15 - 32
|13
|13.
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 26
|12
|14.
|1:1 Заявка
|16
|2
|6
|8
|19 - 39
|12
|15.
|1:3 Заявка
|17
|2
|5
|10
|18 - 30
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|21 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|18 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (6)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|17 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|11