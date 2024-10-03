  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Торонто
1:4
Конец матча
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
23' Желтая карточка
Мира Райан
0:1
27' Пенальти
Форсберг Эмиль
30' Желтая карточка
Осорио Джонатан
38' Желтая карточка
Рейес Андрес
43' Желтая карточка
Бернардески Федерико
0:2
48' Гол
Толкин Джон
1:2
66' Пенальти
Овусу Принс-Осеи
1:3
69' Пенальти
Морган Льюис
75' Вторая желтая карточка
Бернардески Федерико
80' Желтая карточка
Томпсон Коси
1:4
88' Гол
Маноэль Элиас
90'+6
1
Джонсон
Шон
27
О'Нил
Шейн
5
Лонг
Кевин
28
Петретта
Рауль
22
Ларьи
Ричи
16
Спайсер
Тайрис
21
Осорио
Джонатан
20
Флорес
Дейби
10
Бернардески
Федерико
11
Этьенн
Дерик
29
Керр
Деандре
31
Карлос
Мигел
Коронел
12
Нилис
Дилан
4
Рейес
Андрес
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
5
Страуд
Питер
48
Донкор
Рональд
75
Эдельман
Даниэль
10
Форсберг
Эмиль
13
Ванзейр
Данте
9
Морган
Льюис
Торонто
3-4-2-1
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2

История личных встреч

Торонто
Нью-Йорк Ред Буллз

17 матчей

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
52.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

26 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 22 победы

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 18 побед

43 матча

23.3%
25.6%
51.1%
10 побед 11 ничьих 22 победы

Первый тайм

18.6%
30.2%
51.2%
8 побед 13 ничьих 22 победы

Второй тайм

27.9%
30.2%
41.9%
12 побед 13 ничьих 18 побед

История матчей

КЛ
0:0
М
3:0
М
3:0
М
0:0
М
2:0
М
1:4
М
1:1
М
2:0
М
2:1
М
1:1
М
2:0
М
3:1
М
2:0
М
0:1
М
0:1
М
1:2
М
4:2
М
1:1
М
3:3
М
3:0
М
0:2
М
2:1
М
3:0
ТМС
0:2
М
3:1
М
2:2
М
2:0
М
2:0
М
0:0
М
1:2
М
4:1
М
1:1
М
1:1
М
5:0
М
1:4
М
1:0
М
5:0
М
2:0
М
2:1
М
1:3
М
2:0
М
1:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.32
0.63

Среднее время на гол

68
144

Всего голов

51
26

Голов в среднем за матч

2.13
1.37

Среднее время на гол

42
65

Всего голов

76
41

Голов в среднем за матч

1.77
0.95

Тотал матчей

2.5
40
Больше 93%
Меньше 7%
3
37
Больше 86%
Меньше 14%
6
20
Больше 47%
Меньше 53%
23
11
Больше 26%
Меньше 74%
32
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
41

Среднее время на гол

50
94

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овусу Принс-Осеи 9 (2) 0.27
Бернардески Федерико 8 0.24
Инсинье Лоренцо 4 (1) 0.12
Керр Деандре 3 0.09
Этьенн Дерик 3 0.09
Лонгстафф Мэттью 2 0.06
Осорио Джонатан 2 0.06
Спайсер Тайрис 2 0.06
Маршалл-Ратти Джакил 1 0.03
Петретта Рауль 1 0.03
Камареро Алонсо Коэльо 1 0.03
Ларьи Ричи 1 0.03
Флорес Дейби 1 0.03
Франклин Кобе 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 13 (2) 0.41
Маноэль Элиас 8 (1) 0.25
Форсберг Эмиль 7 (4) 0.22
Харпер Кэмерон 5 0.16
Ванзейр Данте 4 0.13
Кармона Викельман 3 0.09
Толкин Джон 2 0.06
Холл Джулиан 2 0.06
Гьенгор Деннис 2 0.06
Амайя Фрэнки 1 0.03
Бёрк Кори 1 0.03
Данкан Кайл 1 0.03
Рейес Андрес 1 0.03
Нилис Шон 0 0
Нилис Дилан 0 0
Эйле Ноа 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 10 3
Лонг Кевин 8 1
Флорес Дейби 9 0
Осорио Джонатан 8 0
О'Нил Шейн 7 0
Петретта Рауль 6 0
Гомис Никесон 4 1
Джонсон Шон 5 0
Лонгстафф Мэттью 5 0
Инсинье Лоренцо 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Томпсон Коси 4 0
Рустед Сигурд 3 0
Камареро Алонсо Коэльо 3 0
Этьенн Дерик 2 0
Овусу Принс-Осеи 2 0
Мабика Айме 2 0
Керр Деандре 2 0
Спайсер Тайрис 2 0
Акинола Айо 1 0
Франклин Кобе 1 0
Маршалл-Ратти Джакил 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдельман Даниэль 8 1
Эйле Ноа 5 1
Нилис Шон 2 2
Рейес Андрес 3 1
Данкан Кайл 4 0
Амайя Фрэнки 4 0
Харпер Кэмерон 3 0
Нилис Дилан 3 0
Ванзейр Данте 2 0
Бёрк Кори 2 0
Карбальо Фелипе 2 0
Толкин Джон 2 0
Кармона Викельман 2 0
Страуд Питер 2 0
Донкор Рональд 2 0
Sandro Schwarz 1 0
Мира Райан 1 0
Карлос Мигел Коронел 1 0
Маноэль Элиас 1 0
Нгома Серж 1 0

Результаты матчей

Торонто
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
6% (1)
50% (8)
Нью-Йорк Ред Буллз
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

11
12
Торонто
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Нью-Йорк Ред Буллз
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

25
7

Упущенные победы

8
27
Торонто
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
21% (7)
30% (10)
Нью-Йорк Ред Буллз
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
34% (11)
44% (14)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

30
11

Упущенные победы

19
39

Голы по времени матча

Забито

26
24
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 5
18 Не забивали 20
4
15%
0
0%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
5
19%
5
21%
31-45
4
15%
6
25%
46-60
3
12%
3
13%
61-75
7
27%
6
25%
76-90

Пропущено

32
24
6 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
0
0%
7
29%
29%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
3
9%
2
8%
31-45
7
22%
3
13%
46-60
9
28%
9
38%
61-75
10
31%
3
13%
76-90

Забито

13
28
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
23 Не забивали 19
2
15%
3
11%
1-15
1
8%
5
18%
16-30
3
23%
3
11%
31-45
3
23%
6
21%
46-60
0
0%
4
14%
61-75
4
31%
7
25%
76-90

Пропущено

29
21
9 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
2
7%
6
29%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
4
14%
3
14%
31-45
5
17%
2
10%
46-60
3
10%
4
19%
61-75
12
41%
4
19%
76-90

Забито

39
52
18 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 32
15 Забивали первыми 14
8 Не забивали 7
6
15%
3
6%
1-15
4
10%
9
17%
16-30
8
21%
8
15%
31-45
7
18%
12
23%
46-60
3
8%
7
13%
61-75
11
28%
13
25%
76-90

Пропущено

61
45
15 В 1-м тайме 20
46 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 23
2
3%
13
29%
1-15
6
10%
2
4%
16-30
7
11%
5
11%
31-45
12
20%
5
11%
46-60
12
20%
13
29%
61-75
22
36%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Чикаго Файр - Торонто 1:1 Колорадо Рэпидс - Торонто 2:0 Торонто - Коламбус Крю 0:2 Торонто - Остин 2:1
Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Хьюстон Динамо - Торонто 0:1 Интер Майами - Торонто 4:3 Пачука - Торонто 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 ФК Монреаль - Торонто 0:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Коламбус Крю - Торонто 4:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Филадельфия Юнион - Торонто 0:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Спортинг Канзас-Сити 1:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Пачука - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1

Результаты матчей

Торонто
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
3 раза 18%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
4
2 раза 13%

Точный счет

2:1
4 раза 12%
2:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
4:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 45%
0
8 раз 24%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
5
1 раз 3%
2
9 раз 28%
1
9 раз 28%
0
7 раз 22%
4
4 раза 13%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Торонто
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
13
3
7
9
1.5
9
7
3
13
2.5
5
11
1
15
3.5
2
14
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
12
4
3
14
1.5
7
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
25
7
10
23
1.5
16
16
3
30
2.5
7
25
1
32
3.5
4
28
1
32
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 32 17 7 8 63 - 47 58
2.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 32 16 5 11 59 - 53 53
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 32 14 11 7 62 - 47 53
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 30 15 7 8 54 - 41 52
5.
Хьюстон Динамо
 2:1 Заявка 32 14 9 9 45 - 35 51
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 31 14 8 9 46 - 34 50
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 30 13 8 9 50 - 41 47
8.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 32 13 7 12 53 - 48 46
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 31 12 9 10 64 - 54 45
10.
Даллас
 Заявка 31 10 7 14 50 - 52 37
11.
Остин
 Заявка 31 9 9 13 34 - 44 36
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 31 7 13 11 46 - 58 34
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 32 8 7 17 50 - 61 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 31 5 3 23 37 - 72 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 32 20 8 4 72 - 47 68
2.
Коламбус Крю
 Заявка 31 16 9 6 62 - 36 57
3.
Цинциннати
 Заявка 32 17 5 10 55 - 44 56
4.
Орландо Сити
 Заявка 32 14 7 11 55 - 47 49
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 32 13 8 11 51 - 46 47
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 32 11 14 7 52 - 45 47
7.
Шарлотт
 Заявка 32 12 9 11 41 - 37 45
8.
ФК Монреаль
 Заявка 32 10 10 12 46 - 62 40
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 32 9 10 13 59 - 50 37
10.
Торонто
 Заявка 33 11 4 18 40 - 60 37
11.
Нэшвилл
 3:2 Заявка 32 9 9 14 34 - 49 36
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 32 8 10 14 42 - 47 34
13.
Ди Си Юнайтед
 2:3 Заявка 32 8 10 14 48 - 66 34
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 Заявка 31 9 4 18 34 - 62 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 33 7 9 17 40 - 59 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 16 11 3 2 33 - 18 36
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Хьюстон Динамо
 2:1 Заявка 16 6 7 3 20 - 14 25
9.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
12.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 1 11 15 - 29 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 3 4 32 - 24 30
3.
Шарлотт
 Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
4.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 31 - 19 28
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
6.
ФК Монреаль
 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 4 5 27 - 16 25
8.
Цинциннати
 Заявка 16 7 3 6 25 - 19 24
9.
Нэшвилл
 3:2 Заявка 17 6 6 5 24 - 23 24
10.
Торонто
 Заявка 16 7 0 9 27 - 31 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 5 4 7 28 - 26 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 Заявка 16 5 4 7 18 - 28 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 2:3 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 2:1 Заявка 16 8 2 6 25 - 21 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 16 7 3 6 27 - 26 24
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 6 3 6 22 - 24 21
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
6.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 16 4 8 4 26 - 28 20
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 16 5 4 7 22 - 23 19
8.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
10.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 1 8 6 26 - 37 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Даллас
 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 33 - 27 34
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 2 4 30 - 25 32
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 3 6 28 - 31 24
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 5 5 6 33 - 29 20
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 4 7 5 23 - 25 19
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
8.
Ди Си Юнайтед
 2:3 Заявка 16 4 5 7 22 - 33 17
9.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
ФК Монреаль
 Заявка 16 3 5 8 20 - 39 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 Заявка 15 4 0 11 16 - 34 12
14.
Нэшвилл
 3:2 Заявка 15 3 3 9 10 - 26 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 21 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 18 (9)
Интер Майами Суарес Луис 18 (6)
Интер Майами Месси Лионель 17 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
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