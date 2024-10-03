Тур: 1. Стадион: Банк оф Америка стадиум.
3:1
Второй тайм: 46'
0'
1:0
7' ГолСвидерски Кароль
1:1
14' ГолГерберс Фабиан
16' Желтая карточкаАбада Лиэль
2:1
30' ГолУрсо Жуниор
3:1
45' ГолСвидерски Кароль
Ход матча
7'
1:0
14'
1:1
16'
30'
2:1
45'
3:1
14
Бёрн
Натан
3
Рим
Тим
30
Урсо
Жуниор
10
Биэл
Пеп
11
Абада
Лиэль
34
Брэди
Крис
24
Дин
Джонатан
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Рим ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
10 Биэл ПепНападающий
- Нападающий
-
11 Абада ЛиэльНападающий
- Запасные игроки
-
22 Бингэм ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Тавареш ЮриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Дин ДжонатанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Барлоу ТомНападающий
-
Главный тренер: Клопас Фрэнк
История личных встреч
Шарлотт
Чикаго Файр
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
2
Среднее время на гол
135
45
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1.2
2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
75
45
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агьеманг Патрик
|8
|0.25
|Варгас Кервин Кальдерон
|6
|0.19
|Абада Лиэль
|5
|0.16
|Свидерски Кароль
|5 (2)
|0.16
|Тавареш Юри
|3
|0.09
|Вествуд Эшли
|2
|0.06
|Биэл Пеп
|1
|0.03
|Деягере Брехт
|1
|0.03
|Бронико Брандт
|1
|0.03
|Петкович Никола
|1
|0.03
|Копетти Энцо
|1
|0.03
|Диани Джибриль
|1 (1)
|0.03
|Рим Тим
|1
|0.03
|Урсо Жуниор
|1
|0.03
|Маланда Адилсон
|1
|0.03
|Бендер Бен
|1
|0.03
|Уронен Йере
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|10
|0.3
|Гутьеррес Брайан
|6 (2)
|0.18
|Хайле-Селассие Марен
|5 (1)
|0.15
|Герберс Фабиан
|3
|0.09
|Акоста Келлин
|2
|0.06
|Куциас Георгиос
|2
|0.06
|Шакири Джердан
|2 (2)
|0.06
|Хименес Гастон
|1
|0.03
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.03
|Гутман Эндрю
|1
|0.03
|Теран Карлос
|1
|0.03
|Барлоу Том
|1
|0.03
|Аригони Аллан
|1
|0.03
|Пинеда Маурисио
|1
|0.03
|Дин Джонатан
|1
|0.03
|Суке Арно
|0
|0
|Сальквист Тобиас
|0
|0
|Мюллер Крис
|0
|0
|Брэди Крис
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|7
|0
|Бёрн Натан
|6
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|6
|0
|Агьеманг Патрик
|4
|1
|Деягере Брехт
|5
|0
|Приветт Эндрю
|5
|0
|Урсо Жуниор
|4
|0
|Бронико Брандт
|4
|0
|Диани Джибриль
|4
|0
|Тавареш Юри
|4
|0
|Арфилд Скотт
|2
|1
|Петкович Никола
|3
|0
|Кахлина Кристиян
|3
|0
|Маланда Адилсон
|3
|0
|Tyger Smalls
|3
|0
|Уронен Йере
|2
|0
|Абада Лиэль
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Копетти Энцо
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Бендер Бен
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кцихос Рафаэль
|7
|0
|Герберс Фабиан
|7
|0
|Акоста Келлин
|6
|0
|Аригони Аллан
|6
|0
|Пинеда Маурисио
|5
|0
|Гутьеррес Брайан
|5
|0
|Теран Карлос
|3
|1
|Омсберг Уайетт
|4
|0
|Кейперс Уго
|3
|0
|Наварро Федерико
|3
|0
|Хименес Гастон
|2
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Куциас Георгиос
|2
|0
|Дин Джонатан
|2
|0
|Брэди Крис
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Ласситер Ариэль
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Мюллер Крис
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Гутман Эндрю
|1
|0
Результаты матчей
Шарлотт
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Чикаго Файр
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
12
Шарлотт
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Чикаго Файр
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
16
Упущенные победы
13
16
Шарлотт
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (10)
61% (19)
6% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
Чикаго Файр
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
25% (8)
41% (13)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
16
17
Упущенные победы
18
28
Голы по времени матча
Забито
19
17
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
3
16%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
21%
2
12%
31-45
3
16%
5
29%
29%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
7
37%
4
24%
76-90
Пропущено
12
27
3 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 14
0
0%
4
15%
1-15
1
8%
6
22%
16-30
2
17%
3
11%
31-45
4
33%
5
19%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
4
33%
4
15%
76-90
Забито
17
21
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
1
6%
1
5%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
4
24%
4
19%
31-45
5
29%
29%
1
5%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
2
12%
10
48%
76-90
Пропущено
23
27
13 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
2
9%
4
15%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
9
39%
6
22%
31-45
1
4%
5
19%
46-60
2
9%
5
19%
61-75
7
30%
3
11%
76-90
Забито
36
38
14 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 9
8 Не забивали 10
4
11%
1
3%
1-15
2
6%
4
11%
16-30
8
22%
6
16%
31-45
8
22%
6
16%
46-60
5
14%
7
18%
61-75
9
25%
14
37%
76-90
Пропущено
35
54
16 В 1-м тайме 27
19 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 28
2
6%
8
15%
1-15
3
9%
10
19%
16-30
11
31%
9
17%
31-45
5
14%
10
19%
46-60
3
9%
10
19%
61-75
11
31%
7
13%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Интер Майами - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 ФК Монреаль - Шарлотт 2:1
Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Остин - Шарлотт 2:2 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Чикаго Файр - Торонто 1:1 ФК Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1
Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:2 Чикаго Файр - Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Толука - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1
Результаты матчей
Шарлотт
Чикаго Файр
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 45%
0
8 раз 26%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
13 раз 41%
0
10 раз 31%
2
6 раз 19%
4
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Шарлотт
Чикаго Файр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
115
510
511
213
214
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
115
412
412
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
2210
922
923
427
329
130
329
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|63 - 46
|58
|2.
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|54 - 41
|52
|3.
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|62 - 47
|52
|4.
|Заявка
|31
|15
|5
|11
|58 - 53
|50
|5.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|46 - 34
|50
|6.
|0:0 Заявка
|32
|13
|10
|9
|43 - 34
|49
|7.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|50 - 41
|47
|8.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|53 - 48
|45
|9.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|64 - 54
|45
|10.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|50 - 52
|37
|11.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 44
|36
|12.
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|46 - 58
|34
|13.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|50 - 61
|31
|14.
|Заявка
|31
|5
|3
|23
|37 - 72
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|32
|20
|8
|4
|71 - 45
|68
|2.
|0:2 Заявка
|31
|16
|9
|6
|60 - 35
|57
|3.
|0:1 Заявка
|32
|17
|5
|10
|53 - 42
|56
|4.
|0:0 Заявка
|32
|13
|8
|11
|53 - 46
|47
|5.
|1:0 Заявка
|32
|13
|8
|11
|49 - 44
|47
|6.
|1:0 Заявка
|32
|11
|14
|7
|49 - 44
|47
|7.
|3:1 Заявка
|32
|12
|9
|11
|40 - 35
|45
|8.
|0:0 Заявка
|32
|9
|11
|12
|58 - 48
|38
|9.
|1:1 Заявка
|32
|9
|11
|12
|45 - 62
|38
|10.
|0:1 Заявка
|33
|11
|4
|18
|39 - 57
|37
|11.
|1:1 Заявка
|32
|8
|11
|13
|42 - 46
|35
|12.
|0:0 Заявка
|32
|8
|11
|13
|46 - 63
|35
|13.
|0:0 Заявка
|32
|8
|10
|14
|31 - 47
|34
|14.
|0:0 Заявка
|31
|9
|5
|17
|33 - 60
|32
|15.
|1:3 Заявка
|33
|7
|9
|17
|38 - 58
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 24
|39
|2.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 18
|33
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|36 - 19
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|5.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|9.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|10.
|0:0 Заявка
|16
|5
|8
|3
|18 - 13
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 29
|22
|14.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|15 - 29
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|1:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|30 - 22
|30
|3.
|3:1 Заявка
|16
|8
|5
|3
|22 - 13
|29
|4.
|0:2 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 18
|28
|5.
|1:0 Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|6.
|1:1 Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|0:1 Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 19
|24
|8.
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 15
|23
|9.
|0:0 Заявка
|17
|5
|7
|5
|21 - 21
|22
|10.
|0:1 Заявка
|16
|7
|0
|9
|26 - 28
|21
|11.
|1:1 Заявка
|16
|5
|5
|6
|28 - 25
|20
|12.
|1:3 Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 28
|19
|14.
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 21
|26
|2.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|3.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|27 - 26
|23
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 24
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|6.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|26 - 28
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|8.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|10.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|11.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|26 - 37
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
|14.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|32 - 25
|34
|2.
|0:1 Заявка
|16
|10
|2
|4
|28 - 23
|32
|3.
|0:2 Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|0:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 31
|24
|5.
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|32 - 27
|21
|6.
|1:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|20 - 24
|19
|7.
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|20 - 30
|18
|8.
|1:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|9.
|3:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|0:1 Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|1:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|0:0 Заявка
|15
|4
|1
|10
|15 - 32
|13
|13.
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 26
|12
|14.
|1:1 Заявка
|16
|2
|6
|8
|19 - 39
|12
|15.
|1:3 Заявка
|17
|2
|5
|10
|18 - 30
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|21 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|18 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (6)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|17 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|11