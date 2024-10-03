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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Шарлотт
3:1
Второй тайм: 46'
Чикаго Файр
0'
1:0
7' Гол
Свидерски Кароль
1:1
14' Гол
Герберс Фабиан
16' Желтая карточка
Абада Лиэль
2:1
30' Гол
Урсо Жуниор
3:1
45' Гол
Свидерски Кароль
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
3
Рим
Тим
13
Бронико
Брандт
8
Вествуд
Эшли
30
Урсо
Жуниор
10
Биэл
Пеп
9
Свидерски
Кароль
11
Абада
Лиэль
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
16
Омсберг
Уайетт
5
Кцихос
Рафаэль
24
Дин
Джонатан
23
Акоста
Келлин
30
Хименес
Гастон
21
Герберс
Фабиан
11
Ласситер
Ариэль
19
Куциас
Георгиос
17
Гутьеррес
Брайан
Шарлотт
4-3-3
Чикаго Файр
3-5-2

История личных встреч

Шарлотт
Чикаго Файр

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
0:1
М
0:2
М
2:1
М
2:3
М
2:3

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.2
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

75
45

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агьеманг Патрик 8 0.25
Варгас Кервин Кальдерон 6 0.19
Абада Лиэль 5 0.16
Свидерски Кароль 5 (2) 0.16
Тавареш Юри 3 0.09
Вествуд Эшли 2 0.06
Биэл Пеп 1 0.03
Деягере Брехт 1 0.03
Бронико Брандт 1 0.03
Петкович Никола 1 0.03
Копетти Энцо 1 0.03
Диани Джибриль 1 (1) 0.03
Рим Тим 1 0.03
Урсо Жуниор 1 0.03
Маланда Адилсон 1 0.03
Бендер Бен 1 0.03
Уронен Йере 0 0
Бёрн Натан 0 0
Педро Жоао 0 0
Линдси Джейлин 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 10 0.3
Гутьеррес Брайан 6 (2) 0.18
Хайле-Селассие Марен 5 (1) 0.15
Герберс Фабиан 3 0.09
Акоста Келлин 2 0.06
Куциас Георгиос 2 0.06
Шакири Джердан 2 (2) 0.06
Хименес Гастон 1 0.03
Кцихос Рафаэль 1 0.03
Гутман Эндрю 1 0.03
Теран Карлос 1 0.03
Барлоу Том 1 0.03
Аригони Аллан 1 0.03
Пинеда Маурисио 1 0.03
Дин Джонатан 1 0.03
Суке Арно 0 0
Сальквист Тобиас 0 0
Мюллер Крис 0 0
Брэди Крис 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 7 0
Бёрн Натан 6 0
Варгас Кервин Кальдерон 6 0
Агьеманг Патрик 4 1
Деягере Брехт 5 0
Приветт Эндрю 5 0
Урсо Жуниор 4 0
Бронико Брандт 4 0
Диани Джибриль 4 0
Тавареш Юри 4 0
Арфилд Скотт 2 1
Петкович Никола 3 0
Кахлина Кристиян 3 0
Маланда Адилсон 3 0
Tyger Smalls 3 0
Уронен Йере 2 0
Абада Лиэль 2 0
Педро Жоао 1 0
Копетти Энцо 1 0
Биэл Пеп 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Бендер Бен 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кцихос Рафаэль 7 0
Герберс Фабиан 7 0
Акоста Келлин 6 0
Аригони Аллан 6 0
Пинеда Маурисио 5 0
Гутьеррес Брайан 5 0
Теран Карлос 3 1
Омсберг Уайетт 4 0
Кейперс Уго 3 0
Наварро Федерико 3 0
Хименес Гастон 2 0
Барлоу Том 2 0
Куциас Георгиос 2 0
Дин Джонатан 2 0
Брэди Крис 2 0
Шакири Джердан 1 0
Ласситер Ариэль 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Мюллер Крис 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Гутман Эндрю 1 0

Результаты матчей

Шарлотт
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Чикаго Файр
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
12
Шарлотт
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Чикаго Файр
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
16

Упущенные победы

13
16
Шарлотт
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (10)
61% (19)
6% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
Чикаго Файр
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
25% (8)
41% (13)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

16
17

Упущенные победы

18
28

Голы по времени матча

Забито

19
17
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
3
16%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
21%
2
12%
31-45
3
16%
5
29%
29%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
7
37%
4
24%
76-90

Пропущено

12
27
3 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 14
0
0%
4
15%
1-15
1
8%
6
22%
16-30
2
17%
3
11%
31-45
4
33%
5
19%
46-60
1
8%
5
19%
61-75
4
33%
4
15%
76-90

Забито

17
21
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
1
6%
1
5%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
4
24%
4
19%
31-45
5
29%
29%
1
5%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
2
12%
10
48%
76-90

Пропущено

23
27
13 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
2
9%
4
15%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
9
39%
6
22%
31-45
1
4%
5
19%
46-60
2
9%
5
19%
61-75
7
30%
3
11%
76-90

Забито

36
38
14 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 9
8 Не забивали 10
4
11%
1
3%
1-15
2
6%
4
11%
16-30
8
22%
6
16%
31-45
8
22%
6
16%
46-60
5
14%
7
18%
61-75
9
25%
14
37%
76-90

Пропущено

35
54
16 В 1-м тайме 27
19 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 28
2
6%
8
15%
1-15
3
9%
10
19%
16-30
11
31%
9
17%
31-45
5
14%
10
19%
46-60
3
9%
10
19%
61-75
11
31%
7
13%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Интер Майами - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 ФК Монреаль - Шарлотт 2:1
Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Остин - Шарлотт 2:2 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Чикаго Файр - Торонто 1:1 ФК Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1
Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:2 Чикаго Файр - Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Толука - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1

Результаты матчей

Шарлотт
Чикаго Файр

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 45%
0
8 раз 26%
2
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
13 раз 41%
0
10 раз 31%
2
6 раз 19%
4
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Шарлотт
Чикаго Файр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
5
5
10
1.5
5
11
2
13
2.5
2
14
1
14
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
5
4
12
1.5
4
12
2
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
22
10
9
22
1.5
9
23
4
27
2.5
3
29
1
30
3.5
3
29

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 31 17 7 7 63 - 46 58
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 30 15 7 8 54 - 41 52
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 31 14 10 7 62 - 47 52
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 31 15 5 11 58 - 53 50
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 31 14 8 9 46 - 34 50
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 32 13 10 9 43 - 34 49
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 30 13 8 9 50 - 41 47
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 31 13 6 12 53 - 48 45
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 31 12 9 10 64 - 54 45
10.
Даллас
 Заявка 31 10 7 14 50 - 52 37
11.
Остин
 Заявка 31 9 9 13 34 - 44 36
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 31 7 13 11 46 - 58 34
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 32 8 7 17 50 - 61 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 31 5 3 23 37 - 72 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:0 Заявка 32 20 8 4 71 - 45 68
2.
Коламбус Крю
 0:2 Заявка 31 16 9 6 60 - 35 57
3.
Цинциннати
 0:1 Заявка 32 17 5 10 53 - 42 56
4.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 32 13 8 11 53 - 46 47
5.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 32 13 8 11 49 - 44 47
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:0 Заявка 32 11 14 7 49 - 44 47
7.
Шарлотт
 3:1 Заявка 32 12 9 11 40 - 35 45
8.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 32 9 11 12 58 - 48 38
9.
ФК Монреаль
 1:1 Заявка 32 9 11 12 45 - 62 38
10.
Торонто
 0:1 Заявка 33 11 4 18 39 - 57 37
11.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 32 8 11 13 42 - 46 35
12.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 32 8 11 13 46 - 63 35
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 32 8 10 14 31 - 47 34
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 31 9 5 17 33 - 60 32
15.
Чикаго Файр
 1:3 Заявка 33 7 9 17 38 - 58 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 10 3 2 32 - 18 33
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 10 2 3 36 - 19 32
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
10.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 16 5 8 3 18 - 13 23
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 1 11 15 - 29 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:0 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 16 9 3 4 30 - 22 30
3.
Шарлотт
 3:1 Заявка 16 8 5 3 22 - 13 29
4.
Коламбус Крю
 0:2 Заявка 15 8 4 3 29 - 18 28
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:0 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
6.
ФК Монреаль
 1:1 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Цинциннати
 0:1 Заявка 16 7 3 6 25 - 19 24
8.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 16 6 5 5 25 - 15 23
9.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 17 5 7 5 21 - 21 22
10.
Торонто
 0:1 Заявка 16 7 0 9 26 - 28 21
11.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 16 5 5 6 28 - 25 20
12.
Чикаго Файр
 1:3 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 16 5 4 7 18 - 28 19
14.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 16 8 2 6 25 - 21 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 27 - 26 23
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 6 3 6 22 - 24 21
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 4 8 4 26 - 28 20
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
10.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 1 8 6 26 - 37 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Даллас
 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:0 Заявка 16 10 4 2 32 - 25 34
2.
Цинциннати
 0:1 Заявка 16 10 2 4 28 - 23 32
3.
Коламбус Крю
 0:2 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 16 7 3 6 28 - 31 24
5.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 16 5 6 5 32 - 27 21
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:0 Заявка 16 4 7 5 20 - 24 19
7.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 16 4 6 6 20 - 30 18
8.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
9.
Шарлотт
 3:1 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 0:1 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 15 4 1 10 15 - 32 13
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 15 3 3 9 10 - 26 12
14.
ФК Монреаль
 1:1 Заявка 16 2 6 8 19 - 39 12
15.
Чикаго Файр
 1:3 Заявка 17 2 5 10 18 - 30 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 21 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 18 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (6)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 2 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Орландо Сити Араухо Сесар 11
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 16'
    Абада Лиэль получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Г О О О О Л - Герберс Фабиан бьет в цель!
  • 7'
    Биэл Пеп сделал результативную передачу.
  • 7'
    Г О О О О Л - Свидерски Кароль бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится победой Шарлотт.
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Шарлотт
Ничья
Чикаго Файр
1.66
5.00
5.25
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Где смотреть матч Шарлотт 3:1 Чикаго Файр онлайн

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