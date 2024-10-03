  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Шарлотт
4:3
Конец матча
Чикаго Файр
0'
1:0
8' Гол
Свидерски Кароль
16' Желтая карточка
Абада Лиэль
1:1
25' Гол
Герберс Фабиан
2:1
30' Гол
Урсо Жуниор
3:1
45' Гол
Свидерски Кароль
4:1
58' Гол
Абада Лиэль
64' Желтая карточка
Наварро Федерико
4:2
67' Гол
Акоста Келлин
69' Желтая карточка
Свидерски Кароль
4:3
90' Гол
Барлоу Том
90' Желтая карточка
Кахлина Кристиян
90'+7
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
3
Рим
Тим
13
Бронико
Брандт
8
Вествуд
Эшли
30
Урсо
Жуниор
10
Биэл
Пеп
9
Свидерски
Кароль
11
Абада
Лиэль
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
16
Омсберг
Уайетт
5
Кцихос
Рафаэль
24
Дин
Джонатан
23
Акоста
Келлин
30
Хименес
Гастон
21
Герберс
Фабиан
11
Ласситер
Ариэль
19
Куциас
Георгиос
17
Гутьеррес
Брайан
Шарлотт
4-3-3
Чикаго Файр
3-5-2

История личных встреч

Шарлотт
Чикаго Файр

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
0:1
М
0:2
М
2:1
М
2:3
М
2:3

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.2
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

75
45

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агьеманг Патрик 8 0.25
Варгас Кервин Кальдерон 6 0.19
Абада Лиэль 6 0.19
Свидерски Кароль 5 (2) 0.16
Тавареш Юри 3 0.09
Вествуд Эшли 2 0.06
Биэл Пеп 1 0.03
Деягере Брехт 1 0.03
Бронико Брандт 1 0.03
Петкович Никола 1 0.03
Копетти Энцо 1 0.03
Диани Джибриль 1 (1) 0.03
Рим Тим 1 0.03
Урсо Жуниор 1 0.03
Маланда Адилсон 1 0.03
Бендер Бен 1 0.03
Уронен Йере 0 0
Бёрн Натан 0 0
Педро Жоао 0 0
Линдси Джейлин 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 10 0.3
Гутьеррес Брайан 6 (2) 0.18
Хайле-Селассие Марен 5 (1) 0.15
Герберс Фабиан 3 0.09
Акоста Келлин 3 0.09
Куциас Георгиос 2 0.06
Шакири Джердан 2 (2) 0.06
Барлоу Том 2 0.06
Хименес Гастон 1 0.03
Кцихос Рафаэль 1 0.03
Гутман Эндрю 1 0.03
Теран Карлос 1 0.03
Аригони Аллан 1 0.03
Пинеда Маурисио 1 0.03
Дин Джонатан 1 0.03
Мюллер Крис 0 0
Суке Арно 0 0
Сальквист Тобиас 0 0
Наварро Федерико 0 0
Брэди Крис 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 7 0
Бёрн Натан 6 0
Варгас Кервин Кальдерон 6 0
Агьеманг Патрик 4 1
Деягере Брехт 5 0
Приветт Эндрю 5 0
Кахлина Кристиян 4 0
Урсо Жуниор 4 0
Бронико Брандт 4 0
Диани Джибриль 4 0
Тавареш Юри 4 0
Арфилд Скотт 2 1
Петкович Никола 3 0
Маланда Адилсон 3 0
Tyger Smalls 3 0
Уронен Йере 2 0
Абада Лиэль 2 0
Педро Жоао 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Копетти Энцо 1 0
Биэл Пеп 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Бендер Бен 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кцихос Рафаэль 7 0
Герберс Фабиан 7 0
Акоста Келлин 6 0
Аригони Аллан 6 0
Пинеда Маурисио 5 0
Гутьеррес Брайан 5 0
Теран Карлос 3 1
Омсберг Уайетт 4 0
Наварро Федерико 4 0
Кейперс Уго 3 0
Хименес Гастон 2 0
Барлоу Том 2 0
Куциас Георгиос 2 0
Дин Джонатан 2 0
Брэди Крис 2 0
Шакири Джердан 1 0
Ласситер Ариэль 1 0
Сальквист Тобиас 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Мюллер Крис 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Гутман Эндрю 1 0

Результаты матчей

Шарлотт
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Чикаго Файр
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
15
Шарлотт
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Чикаго Файр
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
16

Упущенные победы

13
16
Шарлотт
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (11)
59% (19)
6% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
Чикаго Файр
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
24% (8)
39% (13)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

19
17

Упущенные победы

18
31

Голы по времени матча

Забито

23
20
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
4
17%
0
0%
1-15
1
4%
3
15%
16-30
5
22%
2
10%
31-45
4
17%
5
25%
46-60
2
9%
5
25%
61-75
7
30%
5
25%
76-90

Пропущено

15
31
4 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 15
0
0%
5
16%
1-15
2
13%
7
23%
16-30
2
13%
4
13%
31-45
4
27%
6
19%
46-60
2
13%
5
16%
61-75
5
33%
4
13%
76-90

Забито

17
21
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
20 Не забивали 22
1
6%
1
5%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
4
24%
4
19%
31-45
5
29%
29%
1
5%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
2
12%
10
48%
76-90

Пропущено

23
27
13 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
2
9%
4
15%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
9
39%
6
22%
31-45
1
4%
5
19%
46-60
2
9%
5
19%
61-75
7
30%
3
11%
76-90

Забито

40
41
17 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 29
17 Забивали первыми 9
8 Не забивали 10
5
13%
1
2%
1-15
3
8%
5
12%
16-30
9
23%
6
15%
31-45
9
23%
6
15%
46-60
5
13%
8
20%
61-75
9
23%
15
37%
76-90

Пропущено

38
58
17 В 1-м тайме 30
21 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 21
22 Не пропускали 29
2
5%
9
16%
1-15
4
11%
11
19%
16-30
11
29%
10
17%
31-45
5
13%
11
19%
46-60
4
11%
10
17%
61-75
12
32%
7
12%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Интер Майами - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 ФК Монреаль - Шарлотт 2:1
Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Остин - Шарлотт 2:2 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Чикаго Файр - Торонто 1:1 ФК Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1
Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:2 Чикаго Файр - Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Толука - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1

Результаты матчей

Шарлотт
Чикаго Файр

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
4:3
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 44%
0
8 раз 25%
2
5 раз 16%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
6 раз 18%
4
3 раза 9%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Шарлотт
Чикаго Файр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
5
6
10
1.5
5
11
3
13
2.5
2
14
2
14
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
5
4
12
1.5
5
12
2
14
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
23
10
10
22
1.5
10
23
5
27
2.5
4
29
2
30
3.5
3
30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 32 17 7 8 63 - 47 58
2.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 32 16 5 11 59 - 53 53
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 32 14 11 7 62 - 47 53
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 30 15 7 8 54 - 41 52
5.
Хьюстон Динамо
 2:1 Заявка 32 14 9 9 45 - 35 51
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 31 14 8 9 46 - 34 50
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 30 13 8 9 50 - 41 47
8.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 32 13 7 12 53 - 48 46
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 31 12 9 10 64 - 54 45
10.
Даллас
 Заявка 31 10 7 14 50 - 52 37
11.
Остин
 Заявка 31 9 9 13 34 - 44 36
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 31 7 13 11 46 - 58 34
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 32 8 7 17 50 - 61 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 31 5 3 23 37 - 72 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 32 20 8 4 72 - 47 68
2.
Коламбус Крю
 Заявка 31 16 9 6 62 - 36 57
3.
Цинциннати
 Заявка 32 17 5 10 55 - 44 56
4.
Орландо Сити
 Заявка 32 14 7 11 55 - 47 49
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 32 13 8 11 51 - 46 47
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 32 11 14 7 52 - 45 47
7.
Шарлотт
 Заявка 32 12 9 11 41 - 37 45
8.
ФК Монреаль
 Заявка 32 10 10 12 46 - 62 40
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 32 9 10 13 59 - 50 37
10.
Торонто
 Заявка 33 11 4 18 40 - 60 37
11.
Нэшвилл
 3:2 Заявка 32 9 9 14 34 - 49 36
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 32 8 10 14 42 - 47 34
13.
Ди Си Юнайтед
 2:3 Заявка 32 8 10 14 48 - 66 34
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 Заявка 31 9 4 18 34 - 62 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 33 7 9 17 40 - 59 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 16 11 3 2 33 - 18 36
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Хьюстон Динамо
 2:1 Заявка 16 6 7 3 20 - 14 25
9.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
12.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 1 11 15 - 29 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 3 4 32 - 24 30
3.
Шарлотт
 Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
4.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 31 - 19 28
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
6.
ФК Монреаль
 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 4 5 27 - 16 25
8.
Цинциннати
 Заявка 16 7 3 6 25 - 19 24
9.
Нэшвилл
 3:2 Заявка 17 6 6 5 24 - 23 24
10.
Торонто
 Заявка 16 7 0 9 27 - 31 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 5 4 7 28 - 26 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 Заявка 16 5 4 7 18 - 28 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 2:3 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 2:1 Заявка 16 8 2 6 25 - 21 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 16 7 3 6 27 - 26 24
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 6 3 6 22 - 24 21
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
6.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 16 4 8 4 26 - 28 20
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 16 5 4 7 22 - 23 19
8.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
10.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 1 8 6 26 - 37 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Даллас
 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 33 - 27 34
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 2 4 30 - 25 32
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 3 6 28 - 31 24
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 5 5 6 33 - 29 20
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 4 7 5 23 - 25 19
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
8.
Ди Си Юнайтед
 2:3 Заявка 16 4 5 7 22 - 33 17
9.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
ФК Монреаль
 Заявка 16 3 5 8 20 - 39 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 Заявка 15 4 0 11 16 - 34 12
14.
Нэшвилл
 3:2 Заявка 15 3 3 9 10 - 26 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 21 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 18 (9)
Интер Майами Суарес Луис 18 (6)
Интер Майами Месси Лионель 17 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Шарлотт 4:3 Чикаго Файр онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный