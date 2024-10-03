Тур: 1. Стадион: Банк оф Америка стадиум.
4:3
Конец матча
0'
1:0
8' ГолСвидерски Кароль
16' Желтая карточкаАбада Лиэль
1:1
25' ГолГерберс Фабиан
2:1
30' ГолУрсо Жуниор
3:1
45' ГолСвидерски Кароль
4:1
58' ГолАбада Лиэль
64' Желтая карточкаНаварро Федерико
4:2
67' ГолАкоста Келлин
69' Желтая карточкаСвидерски Кароль
4:3
90' ГолБарлоу Том
90' Желтая карточкаКахлина Кристиян
90'+7
Ход матча
8'
1:0
16'
25'
1:1
30'
2:1
45'
3:1
58'
4:1
64'
67'
69'
90'
4:3
90'
14
Бёрн
Натан
3
Рим
Тим
30
Урсо
Жуниор
10
Биэл
Пеп
11
Абада
Лиэль
34
Брэди
Крис
24
Дин
Джонатан
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Рим ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
10 Биэл ПепНападающий
- Нападающий
-
11 Абада ЛиэльНападающий
- Запасные игроки
-
22 Бингэм ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Тавареш ЮриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Дин ДжонатанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Барлоу ТомНападающий
-
Главный тренер: Клопас Фрэнк
История личных встреч
Шарлотт
Чикаго Файр
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
2
Среднее время на гол
135
45
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1.2
2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
75
45
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агьеманг Патрик
|8
|0.25
|Варгас Кервин Кальдерон
|6
|0.19
|Абада Лиэль
|6
|0.19
|Свидерски Кароль
|5 (2)
|0.16
|Тавареш Юри
|3
|0.09
|Вествуд Эшли
|2
|0.06
|Биэл Пеп
|1
|0.03
|Деягере Брехт
|1
|0.03
|Бронико Брандт
|1
|0.03
|Петкович Никола
|1
|0.03
|Копетти Энцо
|1
|0.03
|Диани Джибриль
|1 (1)
|0.03
|Рим Тим
|1
|0.03
|Урсо Жуниор
|1
|0.03
|Маланда Адилсон
|1
|0.03
|Бендер Бен
|1
|0.03
|Уронен Йере
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|10
|0.3
|Гутьеррес Брайан
|6 (2)
|0.18
|Хайле-Селассие Марен
|5 (1)
|0.15
|Герберс Фабиан
|3
|0.09
|Акоста Келлин
|3
|0.09
|Куциас Георгиос
|2
|0.06
|Шакири Джердан
|2 (2)
|0.06
|Барлоу Том
|2
|0.06
|Хименес Гастон
|1
|0.03
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.03
|Гутман Эндрю
|1
|0.03
|Теран Карлос
|1
|0.03
|Аригони Аллан
|1
|0.03
|Пинеда Маурисио
|1
|0.03
|Дин Джонатан
|1
|0.03
|Мюллер Крис
|0
|0
|Суке Арно
|0
|0
|Сальквист Тобиас
|0
|0
|Наварро Федерико
|0
|0
|Брэди Крис
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вествуд Эшли
|7
|0
|Бёрн Натан
|6
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|6
|0
|Агьеманг Патрик
|4
|1
|Деягере Брехт
|5
|0
|Приветт Эндрю
|5
|0
|Кахлина Кристиян
|4
|0
|Урсо Жуниор
|4
|0
|Бронико Брандт
|4
|0
|Диани Джибриль
|4
|0
|Тавареш Юри
|4
|0
|Арфилд Скотт
|2
|1
|Петкович Никола
|3
|0
|Маланда Адилсон
|3
|0
|Tyger Smalls
|3
|0
|Уронен Йере
|2
|0
|Абада Лиэль
|2
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Копетти Энцо
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Бендер Бен
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кцихос Рафаэль
|7
|0
|Герберс Фабиан
|7
|0
|Акоста Келлин
|6
|0
|Аригони Аллан
|6
|0
|Пинеда Маурисио
|5
|0
|Гутьеррес Брайан
|5
|0
|Теран Карлос
|3
|1
|Омсберг Уайетт
|4
|0
|Наварро Федерико
|4
|0
|Кейперс Уго
|3
|0
|Хименес Гастон
|2
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Куциас Георгиос
|2
|0
|Дин Джонатан
|2
|0
|Брэди Крис
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Ласситер Ариэль
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Мюллер Крис
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Гутман Эндрю
|1
|0
Результаты матчей
Шарлотт
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Чикаго Файр
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
5
15
Шарлотт
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Чикаго Файр
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
16
Упущенные победы
13
16
Шарлотт
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (11)
59% (19)
6% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
Чикаго Файр
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
24% (8)
39% (13)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
19
17
Упущенные победы
18
31
Голы по времени матча
Забито
23
20
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
4
17%
0
0%
1-15
1
4%
3
15%
16-30
5
22%
2
10%
31-45
4
17%
5
25%
46-60
2
9%
5
25%
61-75
7
30%
5
25%
76-90
Пропущено
15
31
4 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 15
0
0%
5
16%
1-15
2
13%
7
23%
16-30
2
13%
4
13%
31-45
4
27%
6
19%
46-60
2
13%
5
16%
61-75
5
33%
4
13%
76-90
Забито
17
21
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
20 Не забивали 22
1
6%
1
5%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
4
24%
4
19%
31-45
5
29%
29%
1
5%
46-60
3
18%
3
14%
61-75
2
12%
10
48%
76-90
Пропущено
23
27
13 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
2
9%
4
15%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
9
39%
6
22%
31-45
1
4%
5
19%
46-60
2
9%
5
19%
61-75
7
30%
3
11%
76-90
Забито
40
41
17 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 29
17 Забивали первыми 9
8 Не забивали 10
5
13%
1
2%
1-15
3
8%
5
12%
16-30
9
23%
6
15%
31-45
9
23%
6
15%
46-60
5
13%
8
20%
61-75
9
23%
15
37%
76-90
Пропущено
38
58
17 В 1-м тайме 30
21 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 21
22 Не пропускали 29
2
5%
9
16%
1-15
4
11%
11
19%
16-30
11
29%
10
17%
31-45
5
13%
11
19%
46-60
4
11%
10
17%
61-75
12
32%
7
12%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Интер Майами - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 ФК Монреаль - Шарлотт 2:1
Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Шарлотт - Крус Асуль 0:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Остин - Шарлотт 2:2 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1 Цинциннати - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Филадельфия Юнион 0:0 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Чикаго Файр - Торонто 1:1 ФК Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1
Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:2 Чикаго Файр - Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 2:2 Толука - Чикаго Файр 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Цинциннати - Чикаго Файр 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Торонто - Чикаго Файр 1:4 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 1:1
Результаты матчей
Шарлотт
Чикаго Файр
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
4:3
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 44%
0
8 раз 25%
2
5 раз 16%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
6 раз 18%
4
3 раза 9%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Шарлотт
Чикаго Файр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
115
610
511
313
214
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
125
412
512
214
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
2310
1022
1023
527
429
230
330
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|32
|17
|7
|8
|63 - 47
|58
|2.
|1:0 Заявка
|32
|16
|5
|11
|59 - 53
|53
|3.
|0:0 Заявка
|32
|14
|11
|7
|62 - 47
|53
|4.
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|54 - 41
|52
|5.
|2:1 Заявка
|32
|14
|9
|9
|45 - 35
|51
|6.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|46 - 34
|50
|7.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|50 - 41
|47
|8.
|0:0 Заявка
|32
|13
|7
|12
|53 - 48
|46
|9.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|64 - 54
|45
|10.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|50 - 52
|37
|11.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 44
|36
|12.
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|46 - 58
|34
|13.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|50 - 61
|31
|14.
|Заявка
|31
|5
|3
|23
|37 - 72
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|20
|8
|4
|72 - 47
|68
|2.
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|62 - 36
|57
|3.
|Заявка
|32
|17
|5
|10
|55 - 44
|56
|4.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|55 - 47
|49
|5.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|51 - 46
|47
|6.
|Заявка
|32
|11
|14
|7
|52 - 45
|47
|7.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|41 - 37
|45
|8.
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|46 - 62
|40
|9.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|59 - 50
|37
|10.
|Заявка
|33
|11
|4
|18
|40 - 60
|37
|11.
|3:2 Заявка
|32
|9
|9
|14
|34 - 49
|36
|12.
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|42 - 47
|34
|13.
|2:3 Заявка
|32
|8
|10
|14
|48 - 66
|34
|14.
|1:2 Заявка
|31
|9
|4
|18
|34 - 62
|31
|15.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|40 - 59
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 24
|39
|2.
|1:0 Заявка
|16
|11
|3
|2
|33 - 18
|36
|3.
|0:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|5.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|2:1 Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 14
|25
|9.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|12.
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 29
|22
|14.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|15 - 29
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 24
|30
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|23 - 15
|29
|4.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|31 - 19
|28
|5.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 16
|25
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 19
|24
|9.
|3:2 Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 23
|24
|10.
|Заявка
|16
|7
|0
|9
|27 - 31
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|28 - 26
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|1:2 Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|2:3 Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 21
|26
|2.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|3.
|0:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 24
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|6.
|0:0 Заявка
|16
|4
|8
|4
|26 - 28
|20
|7.
|0:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 23
|19
|8.
|1:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|10.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|11.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|26 - 37
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
|14.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 27
|34
|2.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|30 - 25
|32
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 31
|24
|5.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|33 - 29
|20
|6.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 25
|19
|7.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|8.
|2:3 Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 33
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|20 - 39
|14
|13.
|1:2 Заявка
|15
|4
|0
|11
|16 - 34
|12
|14.
|3:2 Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 26
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|21 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|18 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|18 (6)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|17 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|17 (9)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10