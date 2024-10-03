Тур: 1. Стадион: Интер-энд-Ко Стэдиум.
0:0
Второй тайм: 49'
Ход матча
19'
24
Смит
Кайл
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
28
Барибо
Тай
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Отеро ХавьерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеНападающий
- Нападающий
-
34 Цукада ЮтароНападающий
- Нападающий
-
18 Брусет ХейнеНападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Барибо ТайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
76 Рик ЭндрюВратарь
- Защитник
-
31 Флэк ЛеонЗащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Донован КрисНападающий
-
Главный тренер: Кёртин Джим
История личных встреч
Орландо Сити
Филадельфия Юнион
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
21 матч
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
3 победы 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.44
1.33
Среднее время на гол
62
67
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
2
1.44
Среднее время на гол
45
62
Всего голов
37
29
Голов в среднем за матч
1.76
1.38
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
51
65
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Факундо
|13 (2)
|0.41
|Макгуайр Данкан
|9
|0.28
|Энрике Рамиро
|6
|0.19
|Муриэль Луис
|5 (2)
|0.16
|Ангуло Иван
|4
|0.13
|Охеда Мартин
|3
|0.09
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0.06
|Линн Джек
|2
|0.06
|Лодейро Николас
|1
|0.03
|Рафаэл Дос Сантос
|1
|0.03
|Араухо Сесар
|1
|0.03
|Брекало Давид
|1
|0.03
|Шлегель Родриго
|1
|0.03
|Янссон Робин
|1
|0.03
|Вильдер Картахена
|0
|0
|Фриман Алекс
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|17 (4)
|0.53
|Уре Микаэль
|10
|0.31
|Барибо Тай
|9
|0.28
|Карранса Хулиан
|6
|0.19
|Салливан Куинн
|3
|0.09
|Макглинн Джек
|3
|0.09
|Буэно Хесус
|3
|0.09
|Бедойя Алехандро
|2
|0.06
|Глеснес Якоб
|2
|0.06
|Вагнер Кай
|1
|0.03
|Харриэль Натан
|1
|0.03
|Донован Крис
|1
|0.03
|Флэк Леон
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Рафанелло Жереми
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Сесар
|11
|0
|Янссон Робин
|7
|0
|Вильдер Картахена
|6
|0
|Шлегель Родриго
|4
|1
|Макгуайр Данкан
|5
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|4
|0
|Ангуло Иван
|4
|0
|Энрике Рамиро
|4
|0
|Фелипе
|3
|0
|Рафаэл Дос Сантос
|2
|0
|Муриэль Луис
|2
|0
|Гальесе Педро
|2
|0
|Торрес Факундо
|2
|0
|Смит Кайл
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Охеда Мартин
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эллиотт Джек
|6
|1
|Бедойя Алехандро
|6
|0
|Газдаг Даниэль
|5
|0
|Лоу Дэмион
|5
|0
|Вагнер Кай
|5
|0
|Карранса Хулиан
|5
|0
|Уре Микаэль
|4
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|Харриэль Натан
|4
|0
|Салливан Куинн
|4
|0
|Глеснес Якоб
|3
|0
|Макглинн Джек
|3
|0
|Флэк Леон
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Барибо Тай
|1
|0
|Семмле Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Орландо Сити
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Филадельфия Юнион
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
18
Орландо Сити
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Филадельфия Юнион
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
19
15
Упущенные победы
21
19
Орландо Сити
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
45% (14)
23% (7)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)
Филадельфия Юнион
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
45% (14)
26% (8)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
26% (8)
45% (14)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
21
18
Упущенные победы
26
37
Голы по времени матча
Забито
24
33
13 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
4
17%
5
15%
1-15
5
21%
3
9%
16-30
4
17%
8
24%
31-45
3
13%
4
12%
46-60
4
17%
6
18%
61-75
4
17%
7
21%
76-90
Пропущено
16
26
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
2
13%
1
4%
1-15
1
6%
5
19%
16-30
3
19%
4
15%
31-45
2
13%
6
23%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
6
38%
9
35%
76-90
Забито
26
26
8 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
1
4%
4
15%
1-15
6
23%
3
12%
16-30
1
4%
3
12%
31-45
5
19%
9
35%
46-60
3
12%
3
12%
61-75
10
38%
4
15%
76-90
Пропущено
33
21
18 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
8
24%
3
14%
1-15
4
12%
2
10%
16-30
6
18%
5
24%
31-45
3
9%
4
19%
46-60
6
18%
4
19%
61-75
6
18%
3
14%
76-90
Забито
50
59
21 В 1-м тайме 26
29 Во 2-м тайме 33
13 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
5
10%
9
15%
1-15
11
22%
6
10%
16-30
5
10%
11
19%
31-45
8
16%
13
22%
46-60
7
14%
9
15%
61-75
14
28%
11
19%
76-90
Пропущено
49
47
24 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 23
10
20%
4
9%
1-15
5
10%
7
15%
16-30
9
18%
9
19%
31-45
5
10%
10
21%
46-60
8
16%
5
11%
61-75
12
24%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Даллас - Орландо Сити 1:3 Коламбус Крю - Орландо Сити 4:3 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0
Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Крус Асуль 0:0 Орландо Сити - Атлетико Сан-Луис 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:5 Интер Майами - Филадельфия Юнион 3:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Мазатлан 1:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:0 Филадельфия Юнион - Крус Асуль 1:1 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3
Результаты матчей
Орландо Сити
Филадельфия Юнион
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 20%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
2 раза 13%
2
6 раз 40%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:2
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
8 раз 26%
3
8 раз 26%
2
7 раз 23%
1
6 раз 19%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
11 раз 35%
1
7 раз 23%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Орландо Сити
Филадельфия Юнион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
124
78
88
411
313
213
214
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
141
106
114
610
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
265
1714
1912
1021
823
229
328
130
229
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|63 - 46
|58
|2.
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|54 - 41
|52
|3.
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|62 - 47
|52
|4.
|Заявка
|31
|15
|5
|11
|58 - 53
|50
|5.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|46 - 34
|50
|6.
|0:0 Заявка
|32
|13
|10
|9
|43 - 34
|49
|7.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|50 - 41
|47
|8.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|53 - 48
|45
|9.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|64 - 54
|45
|10.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|50 - 52
|37
|11.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 44
|36
|12.
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|46 - 58
|34
|13.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|50 - 61
|31
|14.
|Заявка
|31
|5
|3
|23
|37 - 72
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|32
|20
|8
|4
|71 - 45
|68
|2.
|0:2 Заявка
|31
|16
|9
|6
|60 - 35
|57
|3.
|0:1 Заявка
|32
|17
|5
|10
|53 - 42
|56
|4.
|0:0 Заявка
|32
|13
|8
|11
|53 - 46
|47
|5.
|1:0 Заявка
|32
|13
|8
|11
|49 - 44
|47
|6.
|1:0 Заявка
|32
|11
|14
|7
|49 - 44
|47
|7.
|3:1 Заявка
|32
|12
|9
|11
|40 - 35
|45
|8.
|0:0 Заявка
|32
|9
|11
|12
|58 - 48
|38
|9.
|1:1 Заявка
|32
|9
|11
|12
|45 - 62
|38
|10.
|0:1 Заявка
|33
|11
|4
|18
|39 - 57
|37
|11.
|1:1 Заявка
|32
|8
|11
|13
|42 - 46
|35
|12.
|0:0 Заявка
|32
|8
|11
|13
|46 - 63
|35
|13.
|0:0 Заявка
|32
|8
|10
|14
|31 - 47
|34
|14.
|0:0 Заявка
|31
|9
|5
|17
|33 - 60
|32
|15.
|1:3 Заявка
|33
|7
|9
|17
|38 - 58
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 24
|39
|2.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 18
|33
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|36 - 19
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|5.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|9.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|10.
|0:0 Заявка
|16
|5
|8
|3
|18 - 13
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 29
|22
|14.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|15 - 29
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|1:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|30 - 22
|30
|3.
|3:1 Заявка
|16
|8
|5
|3
|22 - 13
|29
|4.
|0:2 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 18
|28
|5.
|1:0 Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|6.
|1:1 Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|0:1 Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 19
|24
|8.
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 15
|23
|9.
|0:0 Заявка
|17
|5
|7
|5
|21 - 21
|22
|10.
|0:1 Заявка
|16
|7
|0
|9
|26 - 28
|21
|11.
|1:1 Заявка
|16
|5
|5
|6
|28 - 25
|20
|12.
|1:3 Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 28
|19
|14.
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 21
|26
|2.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|3.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|27 - 26
|23
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 24
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|6.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|26 - 28
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|8.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|10.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|11.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|26 - 37
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
|14.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|32 - 25
|34
|2.
|0:1 Заявка
|16
|10
|2
|4
|28 - 23
|32
|3.
|0:2 Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|0:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 31
|24
|5.
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|32 - 27
|21
|6.
|1:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|20 - 24
|19
|7.
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|20 - 30
|18
|8.
|1:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|9.
|3:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|0:1 Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|1:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|0:0 Заявка
|15
|4
|1
|10
|15 - 32
|13
|13.
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 26
|12
|14.
|1:1 Заявка
|16
|2
|6
|8
|19 - 39
|12
|15.
|1:3 Заявка
|17
|2
|5
|10
|18 - 30
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|21 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|18 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (6)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|17 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|11