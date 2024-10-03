Тур: 1. Стадион: Интер-энд-Ко Стэдиум.
2:1
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаШлегель Родриго
1:0
57' ГолТоррес Факундо
2:0
64' ГолМакгуайр Данкан
68' Желтая карточкаГаздаг Даниэль
69' Желтая карточкаТоррес Факундо
2:1
72' ГолСалливан Куинн
74' Желтая карточкаВагнер Кай
90' Желтая карточкаУре Микаэль
90' Желтая карточкаАраухо Сесар
90' Желтая карточкаМакгуайр Данкан
90'+6
Ход матча
19'
57'
1:0
64'
2:0
68'
69'
72'
2:1
74'
90'
90'
90'
24
Смит
Кайл
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
28
Барибо
Тай
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Охеда МартинПолузащитник
-
77 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Отеро ХавьерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеНападающий
- Нападающий
-
34 Цукада ЮтароНападающий
- Нападающий
-
18 Брусет ХейнеНападающий
-
Главный тренер: Пареха Оскар
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Барибо ТайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
76 Рик ЭндрюВратарь
- Защитник
-
31 Флэк ЛеонЗащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Донован КрисНападающий
-
Главный тренер: Кёртин Джим
История личных встреч
Орландо Сити
Филадельфия Юнион
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
21 матч
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
3 победы 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.44
1.33
Среднее время на гол
62
67
Всего голов
24
13
Голов в среднем за матч
2
1.44
Среднее время на гол
45
62
Всего голов
37
29
Голов в среднем за матч
1.76
1.38
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
51
65
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Факундо
|14 (2)
|0.44
|Макгуайр Данкан
|10
|0.31
|Энрике Рамиро
|6
|0.19
|Муриэль Луис
|5 (2)
|0.16
|Ангуло Иван
|4
|0.13
|Охеда Мартин
|3
|0.09
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|2
|0.06
|Линн Джек
|2
|0.06
|Лодейро Николас
|1
|0.03
|Рафаэл Дос Сантос
|1
|0.03
|Араухо Сесар
|1
|0.03
|Брекало Давид
|1
|0.03
|Шлегель Родриго
|1
|0.03
|Янссон Робин
|1
|0.03
|Вильдер Картахена
|0
|0
|Фриман Алекс
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|17 (4)
|0.53
|Уре Микаэль
|10
|0.31
|Барибо Тай
|9
|0.28
|Карранса Хулиан
|6
|0.19
|Салливан Куинн
|4
|0.13
|Макглинн Джек
|3
|0.09
|Буэно Хесус
|3
|0.09
|Бедойя Алехандро
|2
|0.06
|Глеснес Якоб
|2
|0.06
|Вагнер Кай
|1
|0.03
|Харриэль Натан
|1
|0.03
|Донован Крис
|1
|0.03
|Флэк Леон
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Рафанелло Жереми
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Сесар
|12
|0
|Янссон Робин
|7
|0
|Вильдер Картахена
|6
|0
|Макгуайр Данкан
|6
|0
|Шлегель Родриго
|4
|1
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|4
|0
|Ангуло Иван
|4
|0
|Энрике Рамиро
|4
|0
|Торрес Факундо
|3
|0
|Фелипе
|3
|0
|Рафаэл Дос Сантос
|2
|0
|Муриэль Луис
|2
|0
|Гальесе Педро
|2
|0
|Смит Кайл
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Охеда Мартин
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эллиотт Джек
|6
|1
|Бедойя Алехандро
|6
|0
|Газдаг Даниэль
|6
|0
|Вагнер Кай
|6
|0
|Уре Микаэль
|5
|0
|Лоу Дэмион
|5
|0
|Карранса Хулиан
|5
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|Харриэль Натан
|4
|0
|Салливан Куинн
|4
|0
|Глеснес Якоб
|3
|0
|Макглинн Джек
|3
|0
|Флэк Леон
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Барибо Тай
|1
|0
|Семмле Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Орландо Сити
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Филадельфия Юнион
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
19
Орландо Сити
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Филадельфия Юнион
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
19
15
Упущенные победы
21
19
Орландо Сити
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
44% (14)
25% (8)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)
Филадельфия Юнион
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
44% (14)
28% (9)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
25% (8)
47% (15)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
22
18
Упущенные победы
26
38
Голы по времени матча
Забито
26
34
13 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
4
15%
5
15%
1-15
5
19%
3
9%
16-30
4
15%
8
24%
31-45
4
15%
4
12%
46-60
5
19%
7
21%
61-75
4
15%
7
21%
76-90
Пропущено
17
28
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
2
12%
1
4%
1-15
1
6%
5
18%
16-30
3
18%
4
14%
31-45
2
12%
7
25%
46-60
3
18%
2
7%
61-75
6
35%
9
32%
76-90
Забито
26
26
8 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
1
4%
4
15%
1-15
6
23%
3
12%
16-30
1
4%
3
12%
31-45
5
19%
9
35%
46-60
3
12%
3
12%
61-75
10
38%
4
15%
76-90
Пропущено
33
21
18 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
8
24%
3
14%
1-15
4
12%
2
10%
16-30
6
18%
5
24%
31-45
3
9%
4
19%
46-60
6
18%
4
19%
61-75
6
18%
3
14%
76-90
Забито
52
60
21 В 1-м тайме 26
31 Во 2-м тайме 34
14 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
5
10%
9
15%
1-15
11
21%
6
10%
16-30
5
10%
11
18%
31-45
9
17%
13
22%
46-60
8
15%
10
17%
61-75
14
27%
11
18%
76-90
Пропущено
50
49
24 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 24
10
20%
4
8%
1-15
5
10%
7
14%
16-30
9
18%
9
18%
31-45
5
10%
11
22%
46-60
9
18%
6
12%
61-75
12
24%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Даллас - Орландо Сити 1:3 Коламбус Крю - Орландо Сити 4:3 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0
Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Крус Асуль 0:0 Орландо Сити - Атлетико Сан-Луис 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:5 Интер Майами - Филадельфия Юнион 3:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Мазатлан 1:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:0 Филадельфия Юнион - Крус Асуль 1:1 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3
Результаты матчей
Орландо Сити
Филадельфия Юнион
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:2
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
4:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
8 раз 25%
2
8 раз 25%
3
8 раз 25%
1
6 раз 19%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
11 раз 34%
1
8 раз 25%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Орландо Сити
Филадельфия Юнион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
124
88
88
412
313
214
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
151
106
115
610
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
275
1814
1913
1022
824
230
329
131
230
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|32
|17
|7
|8
|63 - 47
|58
|2.
|1:0 Заявка
|32
|16
|5
|11
|59 - 53
|53
|3.
|0:0 Заявка
|32
|14
|11
|7
|62 - 47
|53
|4.
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|54 - 41
|52
|5.
|2:1 Заявка
|32
|14
|9
|9
|45 - 35
|51
|6.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|46 - 34
|50
|7.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|50 - 41
|47
|8.
|0:0 Заявка
|32
|13
|7
|12
|53 - 48
|46
|9.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|64 - 54
|45
|10.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|50 - 52
|37
|11.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 44
|36
|12.
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|46 - 58
|34
|13.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|50 - 61
|31
|14.
|Заявка
|31
|5
|3
|23
|37 - 72
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|20
|8
|4
|72 - 47
|68
|2.
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|62 - 36
|57
|3.
|Заявка
|32
|17
|5
|10
|55 - 44
|56
|4.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|55 - 47
|49
|5.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|51 - 46
|47
|6.
|Заявка
|32
|11
|14
|7
|52 - 45
|47
|7.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|41 - 37
|45
|8.
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|46 - 62
|40
|9.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|59 - 50
|37
|10.
|Заявка
|33
|11
|4
|18
|40 - 60
|37
|11.
|3:2 Заявка
|32
|9
|9
|14
|34 - 49
|36
|12.
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|42 - 47
|34
|13.
|2:3 Заявка
|32
|8
|10
|14
|48 - 66
|34
|14.
|1:2 Заявка
|31
|9
|4
|18
|34 - 62
|31
|15.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|40 - 59
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 24
|39
|2.
|1:0 Заявка
|16
|11
|3
|2
|33 - 18
|36
|3.
|0:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|5.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|2:1 Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 14
|25
|9.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|12.
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 29
|22
|14.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|15 - 29
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 24
|30
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|23 - 15
|29
|4.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|31 - 19
|28
|5.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 16
|25
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 19
|24
|9.
|3:2 Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 23
|24
|10.
|Заявка
|16
|7
|0
|9
|27 - 31
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|28 - 26
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|1:2 Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|2:3 Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 21
|26
|2.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|3.
|0:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 24
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|6.
|0:0 Заявка
|16
|4
|8
|4
|26 - 28
|20
|7.
|0:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|22 - 23
|19
|8.
|1:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|10.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|11.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|26 - 37
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
|14.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 27
|34
|2.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|30 - 25
|32
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 31
|24
|5.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|33 - 29
|20
|6.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 25
|19
|7.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|8.
|2:3 Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 33
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|20 - 39
|14
|13.
|1:2 Заявка
|15
|4
|0
|11
|16 - 34
|12
|14.
|3:2 Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 26
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|21 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|18 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|18 (6)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|17 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|17 (9)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10