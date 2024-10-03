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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Орландо Сити
2:1
Конец матча
Филадельфия Юнион
0'
19' Желтая карточка
Шлегель Родриго
1:0
57' Гол
Торрес Факундо
2:0
64' Гол
Макгуайр Данкан
68' Желтая карточка
Газдаг Даниэль
69' Желтая карточка
Торрес Факундо
2:1
72' Гол
Салливан Куинн
74' Желтая карточка
Вагнер Кай
90' Желтая карточка
Уре Микаэль
90' Желтая карточка
Араухо Сесар
90' Желтая карточка
Макгуайр Данкан
90'+6
1
Гальесе
Педро
24
Смит
Кайл
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
3
Рафаэл
Дос
Сантос
5
Араухо
Сесар
16
Вильдер
Картахена
10
Торрес
Факундо
11
Охеда
Мартин
77
Ангуло
Иван
7
Энрике
Рамиро
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
21
Жан-Жак
Денли
11
Бедойя
Алехандро
16
Макглинн
Джек
10
Газдаг
Даниэль
28
Барибо
Тай
7
Уре
Микаэль
Орландо Сити
4-2-3-1
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2

История личных встреч

Орландо Сити
Филадельфия Юнион

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

21 матч

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
38.1%
33.3%
6 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
3 победы 12 ничьих 6 побед

История матчей

М
2:3
М
2:2
М
1:2
М
5:1
М
0:1
ОК
2:1
М
3:1
М
2:1
М
1:1
М
2:2
М
1:3
М
2:2
ОК
1:0
М
0:2
М
6:1
М
2:1
М
0:2
М
2:2
М
2:1
М
1:0
М
0:0

Голы

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.44
1.33

Среднее время на гол

62
67

Всего голов

24
13

Голов в среднем за матч

2
1.44

Среднее время на гол

45
62

Всего голов

37
29

Голов в среднем за матч

1.76
1.38

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

51
65

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Факундо 14 (2) 0.44
Макгуайр Данкан 10 0.31
Энрике Рамиро 6 0.19
Муриэль Луис 5 (2) 0.16
Ангуло Иван 4 0.13
Охеда Мартин 3 0.09
Тоурхалльссон Дагюр Дан 2 0.06
Линн Джек 2 0.06
Лодейро Николас 1 0.03
Рафаэл Дос Сантос 1 0.03
Араухо Сесар 1 0.03
Брекало Давид 1 0.03
Шлегель Родриго 1 0.03
Янссон Робин 1 0.03
Вильдер Картахена 0 0
Фриман Алекс 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 17 (4) 0.53
Уре Микаэль 10 0.31
Барибо Тай 9 0.28
Карранса Хулиан 6 0.19
Салливан Куинн 4 0.13
Макглинн Джек 3 0.09
Буэно Хесус 3 0.09
Бедойя Алехандро 2 0.06
Глеснес Якоб 2 0.06
Вагнер Кай 1 0.03
Харриэль Натан 1 0.03
Донован Крис 1 0.03
Флэк Леон 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Рафанелло Жереми 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Сесар 12 0
Янссон Робин 7 0
Вильдер Картахена 6 0
Макгуайр Данкан 6 0
Шлегель Родриго 4 1
Тоурхалльссон Дагюр Дан 4 0
Ангуло Иван 4 0
Энрике Рамиро 4 0
Торрес Факундо 3 0
Фелипе 3 0
Рафаэл Дос Сантос 2 0
Муриэль Луис 2 0
Гальесе Педро 2 0
Смит Кайл 2 0
Лодейро Николас 1 0
Холлидей Майкл 1 0
Брекало Давид 1 0
Охеда Мартин 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эллиотт Джек 6 1
Бедойя Алехандро 6 0
Газдаг Даниэль 6 0
Вагнер Кай 6 0
Уре Микаэль 5 0
Лоу Дэмион 5 0
Карранса Хулиан 5 0
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Харриэль Натан 4 0
Салливан Куинн 4 0
Глеснес Якоб 3 0
Макглинн Джек 3 0
Флэк Леон 2 0
Блэйк Андре 1 0
Барибо Тай 1 0
Семмле Оливер 1 0

Результаты матчей

Орландо Сити
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Филадельфия Юнион
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
19
Орландо Сити
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Филадельфия Юнион
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

19
15

Упущенные победы

21
19
Орландо Сити
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
44% (14)
25% (8)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
31% (10)
34% (11)
Филадельфия Юнион
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
44% (14)
28% (9)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
25% (8)
47% (15)

Сухие победы

9
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

22
18

Упущенные победы

26
38

Голы по времени матча

Забито

26
34
13 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 8
21 Не забивали 17
4
15%
5
15%
1-15
5
19%
3
9%
16-30
4
15%
8
24%
31-45
4
15%
4
12%
46-60
5
19%
7
21%
61-75
4
15%
7
21%
76-90

Пропущено

17
28
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
2
12%
1
4%
1-15
1
6%
5
18%
16-30
3
18%
4
14%
31-45
2
12%
7
25%
46-60
3
18%
2
7%
61-75
6
35%
9
32%
76-90

Забито

26
26
8 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
1
4%
4
15%
1-15
6
23%
3
12%
16-30
1
4%
3
12%
31-45
5
19%
9
35%
46-60
3
12%
3
12%
61-75
10
38%
4
15%
76-90

Пропущено

33
21
18 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
8
24%
3
14%
1-15
4
12%
2
10%
16-30
6
18%
5
24%
31-45
3
9%
4
19%
46-60
6
18%
4
19%
61-75
6
18%
3
14%
76-90

Забито

52
60
21 В 1-м тайме 26
31 Во 2-м тайме 34
14 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
5
10%
9
15%
1-15
11
21%
6
10%
16-30
5
10%
11
18%
31-45
9
17%
13
22%
46-60
8
15%
10
17%
61-75
14
27%
11
18%
76-90

Пропущено

50
49
24 В 1-м тайме 20
26 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 24
10
20%
4
8%
1-15
5
10%
7
14%
16-30
9
18%
9
18%
31-45
5
10%
11
22%
46-60
9
18%
6
12%
61-75
12
24%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Даллас - Орландо Сити 1:3 Коламбус Крю - Орландо Сити 4:3 Орландо Сити - Шарлотт 2:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0
Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Крус Асуль 0:0 Орландо Сити - Атлетико Сан-Луис 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 4:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Торонто - Орландо Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 4:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 4:2 Шарлотт - Орландо Сити 2:2 Орландо Сити - Лос-Анджелес 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 1:0 Чикаго Файр - Орландо Сити 1:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 4:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:5 Интер Майами - Филадельфия Юнион 3:1
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Мазатлан 1:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 2:4 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 2:0 Филадельфия Юнион - Крус Асуль 1:1 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 4:3 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 0:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3

Результаты матчей

Орландо Сити
Филадельфия Юнион

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
1
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:2
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
4:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
8 раз 25%
2
8 раз 25%
3
8 раз 25%
1
6 раз 19%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
11 раз 34%
1
8 раз 25%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Орландо Сити
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
4
8
8
1.5
8
8
4
12
2.5
3
13
2
14
3.5
2
14
1
15
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
15
1
10
6
1.5
11
5
6
10
2.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
27
5
18
14
1.5
19
13
10
22
2.5
8
24
2
30
3.5
3
29
1
31
4.5
2
30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 32 17 7 8 63 - 47 58
2.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 32 16 5 11 59 - 53 53
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 32 14 11 7 62 - 47 53
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 30 15 7 8 54 - 41 52
5.
Хьюстон Динамо
 2:1 Заявка 32 14 9 9 45 - 35 51
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 31 14 8 9 46 - 34 50
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 30 13 8 9 50 - 41 47
8.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 32 13 7 12 53 - 48 46
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 31 12 9 10 64 - 54 45
10.
Даллас
 Заявка 31 10 7 14 50 - 52 37
11.
Остин
 Заявка 31 9 9 13 34 - 44 36
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 31 7 13 11 46 - 58 34
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 32 8 7 17 50 - 61 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 31 5 3 23 37 - 72 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 32 20 8 4 72 - 47 68
2.
Коламбус Крю
 Заявка 31 16 9 6 62 - 36 57
3.
Цинциннати
 Заявка 32 17 5 10 55 - 44 56
4.
Орландо Сити
 Заявка 32 14 7 11 55 - 47 49
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 32 13 8 11 51 - 46 47
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 32 11 14 7 52 - 45 47
7.
Шарлотт
 Заявка 32 12 9 11 41 - 37 45
8.
ФК Монреаль
 Заявка 32 10 10 12 46 - 62 40
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 32 9 10 13 59 - 50 37
10.
Торонто
 Заявка 33 11 4 18 40 - 60 37
11.
Нэшвилл
 3:2 Заявка 32 9 9 14 34 - 49 36
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 32 8 10 14 42 - 47 34
13.
Ди Си Юнайтед
 2:3 Заявка 32 8 10 14 48 - 66 34
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 Заявка 31 9 4 18 34 - 62 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 33 7 9 17 40 - 59 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 16 11 3 2 33 - 18 36
3.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Хьюстон Динамо
 2:1 Заявка 16 6 7 3 20 - 14 25
9.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
12.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 1 11 15 - 29 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 3 4 32 - 24 30
3.
Шарлотт
 Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
4.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 31 - 19 28
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
6.
ФК Монреаль
 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 4 5 27 - 16 25
8.
Цинциннати
 Заявка 16 7 3 6 25 - 19 24
9.
Нэшвилл
 3:2 Заявка 17 6 6 5 24 - 23 24
10.
Торонто
 Заявка 16 7 0 9 27 - 31 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 5 4 7 28 - 26 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 Заявка 16 5 4 7 18 - 28 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 2:3 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 2:1 Заявка 16 8 2 6 25 - 21 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 0:0 Заявка 16 7 3 6 27 - 26 24
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 6 3 6 22 - 24 21
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
6.
Реал Солт-Лейк
 0:0 Заявка 16 4 8 4 26 - 28 20
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 Заявка 16 5 4 7 22 - 23 19
8.
Колорадо Рэпидс
 1:0 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
10.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 1 8 6 26 - 37 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Даллас
 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 33 - 27 34
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 2 4 30 - 25 32
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 3 6 28 - 31 24
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 5 5 6 33 - 29 20
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 4 7 5 23 - 25 19
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
8.
Ди Си Юнайтед
 2:3 Заявка 16 4 5 7 22 - 33 17
9.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
ФК Монреаль
 Заявка 16 3 5 8 20 - 39 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 Заявка 15 4 0 11 16 - 34 12
14.
Нэшвилл
 3:2 Заявка 15 3 3 9 10 - 26 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 21 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 18 (9)
Интер Майами Суарес Луис 18 (6)
Интер Майами Месси Лионель 17 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 19'
      Шлегель Родриго получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион онлайн

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