Тур: 1. Стадион: Шелл Энерджи Стэдиум.
0:0
Первый тайм: 6'
0'
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
18
Алию
Ибрахим
31
Ивачич
Альяз
15
Бай
Брэндон
41
Luca
Langoni
10
Хиль
Карлес
17
Вуд
Бобби
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Шмитт ТейтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Олсен Бен
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Luca LangoniПолузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Вуд БоббиНападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
-
12 Лима НикЗащитник
-
27 Паркер ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хиль НачоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Caleb Porter
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Нью-Инглэнд Революшн
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
23 матча
30.4%
17.4%
52.2%
7 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.36
0.92
Среднее время на гол
66
98
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.58
1.36
Среднее время на гол
56
66
Всего голов
34
26
Голов в среднем за матч
1.48
1.13
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
60
79
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алию Ибрахим
|6
|0.19
|Феррейра Карлос III
|5 (1)
|0.16
|Блессинг Латиф
|5
|0.16
|Ковальчик Себастьян
|4
|0.13
|Басси Амине
|3
|0.1
|Карраскилья Адальберто
|3
|0.1
|Дорси Гриффин
|3
|0.1
|Понсе Эсекель
|3 (1)
|0.1
|Смит Брэд
|2
|0.06
|Эскобар Франко
|2
|0.06
|Сегал Габриэль
|2
|0.06
|Эррера Эктор
|1
|0.03
|Стирс Дэниэл
|1
|0.03
|Эннали Лоуренс
|1
|0.03
|Святченко Эрик
|0
|0
|Артур Хосе
|0
|0
|Бартлоу Итан
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриони Джакомо
|9
|0.3
|Хиль Карлес
|6
|0.2
|Байрактаревич Есмир
|3
|0.1
|Вуд Бобби
|3
|0.1
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.07
|Luca Langoni
|2
|0.07
|Чанкалай Томас
|2
|0.07
|Хиль Начо
|1
|0.03
|Бай Брэндон
|1
|0.03
|Бак Ноуэл
|1
|0.03
|Харкс Иэн
|1
|0.03
|Лима Ник
|1
|0.03
|Борреро Дилан
|0
|0
|Джонс Дехуан
|0
|0
|Сандс Уилл
|0
|0
|Полстер Мэтт
|0
|0
|Peyton Miller
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эскобар Франко
|9
|0
|Дорси Гриффин
|7
|1
|Ковальчик Себастьян
|7
|0
|Микаэль
|6
|0
|Карраскилья Адальберто
|6
|0
|Эррера Эктор
|4
|0
|Стирс Дэниэл
|4
|0
|Артур Хосе
|4
|0
|Басси Амине
|4
|0
|Алию Ибрахим
|4
|0
|Святченко Эрик
|2
|0
|Понсе Эсекель
|2
|0
|Феррейра Карлос III
|2
|0
|Рейнс Бруклин
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Смит Брэд
|1
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Гейнс Маккинзи
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Сегал Габриэль
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|9
|0
|Кесслер Генри
|7
|0
|Вриони Джакомо
|5
|1
|Арреага Хавьер
|6
|0
|Харкс Иэн
|5
|0
|Борреро Дилан
|3
|1
|Хиль Карлес
|4
|0
|Чанкалай Томас
|4
|0
|Ивачич Альяз
|3
|0
|Паркер Тим
|2
|0
|Хиль Начо
|2
|0
|Лима Ник
|2
|0
|Боатенг Эммануль II
|2
|0
|Спаулдинг Райан
|0
|1
|Вуд Бобби
|1
|0
|Кэй Марк-Энтони
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
|Байрактаревич Есмир
|1
|0
|Панайоту Джек
|1
|0
|Peyton Miller
|1
|0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Нью-Инглэнд Революшн
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
5
Хьюстон Динамо
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Нью-Инглэнд Революшн
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
7% (1)
79% (11)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
12
19
Упущенные победы
20
13
Хьюстон Динамо
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
48% (15)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
Нью-Инглэнд Революшн
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (6)
33% (10)
47% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
17% (5)
43% (13)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
14
21
Упущенные победы
27
18
Голы по времени матча
Забито
19
15
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
20 Не забивали 22
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
6
32%
2
13%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
3
16%
3
20%
61-75
5
26%
4
27%
76-90
Пропущено
12
32
2 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
1
8%
2
6%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
1
8%
8
25%
31-45
4
33%
5
16%
46-60
5
42%
6
19%
61-75
1
8%
9
28%
76-90
Забито
23
17
8 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
3
13%
4
24%
1-15
3
13%
4
24%
16-30
2
9%
6
35%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
10
43%
2
12%
76-90
Пропущено
23
29
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
1
4%
1
3%
1-15
3
13%
4
14%
16-30
5
22%
4
14%
31-45
6
26%
6
21%
46-60
4
17%
5
17%
61-75
4
17%
9
31%
76-90
Забито
42
32
18 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 12
18 Забивали первыми 13
7 Не забивали 10
5
12%
5
16%
1-15
5
12%
7
22%
16-30
8
19%
8
25%
31-45
4
10%
2
6%
46-60
5
12%
4
13%
61-75
15
36%
6
19%
76-90
Пропущено
35
61
11 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 40
11 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 25
2
6%
3
5%
1-15
3
9%
6
10%
16-30
6
17%
12
20%
31-45
10
29%
11
18%
46-60
9
26%
11
18%
61-75
5
14%
18
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 4:1
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Хьюстон Динамо - Торонто 0:1 Толука - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Хьюстон Динамо - Атлас 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 2:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0
Нью-Инглэнд Революшн - Сент-Луис Сити 2:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Мазатлан 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
Нью-Инглэнд Революшн
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
4
3 раза 10%
3
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хьюстон Динамо
Нью-Инглэнд Революшн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
133
411
412
213
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
86
88
410
214
113
214
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
219
1219
822
427
228
328
129
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|17
|7
|7
|63 - 46
|58
|2.
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|54 - 41
|52
|3.
|Заявка
|31
|14
|10
|7
|62 - 47
|52
|4.
|Заявка
|31
|15
|5
|11
|58 - 53
|50
|5.
|Заявка
|31
|14
|8
|9
|46 - 34
|50
|6.
|0:0 Заявка
|32
|13
|10
|9
|43 - 34
|49
|7.
|Заявка
|30
|13
|8
|9
|50 - 41
|47
|8.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|53 - 48
|45
|9.
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|64 - 54
|45
|10.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|50 - 52
|37
|11.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|34 - 44
|36
|12.
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|46 - 58
|34
|13.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|50 - 61
|31
|14.
|Заявка
|31
|5
|3
|23
|37 - 72
|18
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|32
|20
|8
|4
|71 - 45
|68
|2.
|0:2 Заявка
|31
|16
|9
|6
|60 - 35
|57
|3.
|0:1 Заявка
|32
|17
|5
|10
|53 - 42
|56
|4.
|0:0 Заявка
|32
|13
|8
|11
|53 - 46
|47
|5.
|1:0 Заявка
|32
|13
|8
|11
|49 - 44
|47
|6.
|1:0 Заявка
|32
|11
|14
|7
|49 - 44
|47
|7.
|3:1 Заявка
|32
|12
|9
|11
|40 - 35
|45
|8.
|0:0 Заявка
|32
|9
|11
|12
|58 - 48
|38
|9.
|1:1 Заявка
|32
|9
|11
|12
|45 - 62
|38
|10.
|0:1 Заявка
|33
|11
|4
|18
|39 - 57
|37
|11.
|1:1 Заявка
|32
|8
|11
|13
|42 - 46
|35
|12.
|0:0 Заявка
|32
|8
|11
|13
|46 - 63
|35
|13.
|0:0 Заявка
|32
|8
|10
|14
|31 - 47
|34
|14.
|0:0 Заявка
|31
|9
|5
|17
|33 - 60
|32
|15.
|1:3 Заявка
|33
|7
|9
|17
|38 - 58
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 24
|39
|2.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|32 - 18
|33
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|36 - 19
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|39 - 24
|31
|5.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 17
|31
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|9.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|10.
|0:0 Заявка
|16
|5
|8
|3
|18 - 13
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 29
|22
|14.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|15 - 29
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|1:0 Заявка
|16
|9
|3
|4
|30 - 22
|30
|3.
|3:1 Заявка
|16
|8
|5
|3
|22 - 13
|29
|4.
|0:2 Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 18
|28
|5.
|1:0 Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|6.
|1:1 Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|0:1 Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 19
|24
|8.
|0:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|25 - 15
|23
|9.
|0:0 Заявка
|17
|5
|7
|5
|21 - 21
|22
|10.
|0:1 Заявка
|16
|7
|0
|9
|26 - 28
|21
|11.
|1:1 Заявка
|16
|5
|5
|6
|28 - 25
|20
|12.
|1:3 Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 28
|19
|14.
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 21
|26
|2.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|3.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|27 - 26
|23
|4.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 24
|21
|5.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 21
|20
|6.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|26 - 28
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|8.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|10.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|11.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|26 - 37
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|18 - 28
|8
|14.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|32 - 25
|34
|2.
|0:1 Заявка
|16
|10
|2
|4
|28 - 23
|32
|3.
|0:2 Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|0:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 31
|24
|5.
|0:0 Заявка
|16
|5
|6
|5
|32 - 27
|21
|6.
|1:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|20 - 24
|19
|7.
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|20 - 30
|18
|8.
|1:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|9.
|3:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|0:1 Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|1:1 Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|0:0 Заявка
|15
|4
|1
|10
|15 - 32
|13
|13.
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 26
|12
|14.
|1:1 Заявка
|16
|2
|6
|8
|19 - 39
|12
|15.
|1:3 Заявка
|17
|2
|5
|10
|18 - 30
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|21 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|18 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|17 (6)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|17 (6)
|Филадельфия Юнион
|Газдаг Даниэль
|17 (1)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|2 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|11