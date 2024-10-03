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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
0:0
Первый тайм: 6'
Нью-Инглэнд Революшн
0'
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
1.53
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4.75
5.81
Все Коэффициенты
12
Кларк
Стив
5
Стирс
Дэниэл
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
2
Эскобар
Франко
20
Карраскилья
Адальберто
6
Артур
Хосе
15
Блессинг
Латиф
8
Басси
Амине
18
Алию
Ибрахим
27
Ковальчик
Себастьян
31
Ивачич
Альяз
15
Бай
Брэндон
3
Арреага
Хавьер
2
Ромни
Дейв
25
Peyton
Miller
80
Юсуф
Альхассан
8
Полстер
Мэтт
41
Luca
Langoni
10
Хиль
Карлес
47
Байрактаревич
Есмир
17
Вуд
Бобби
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Нью-Инглэнд Революшн

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
37.5%
8 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

23 матча

30.4%
17.4%
52.2%
7 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

М
3:0
М
3:1
М
2:1
М
0:2
М
2:0
М
3:3
М
1:2
М
2:0
М
4:0
М
1:1
М
1:2
М
0:2
М
2:0
М
2:2
М
1:1
М
1:0
М
1:2
М
1:0
М
0:1
М
0:2
М
0:2
М
3:0
М
1:2

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.36
0.92

Среднее время на гол

66
98

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.58
1.36

Среднее время на гол

56
66

Всего голов

34
26

Голов в среднем за матч

1.48
1.13

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

60
79

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алию Ибрахим 6 0.19
Феррейра Карлос III 5 (1) 0.16
Блессинг Латиф 5 0.16
Ковальчик Себастьян 4 0.13
Басси Амине 3 0.1
Карраскилья Адальберто 3 0.1
Дорси Гриффин 3 0.1
Понсе Эсекель 3 (1) 0.1
Смит Брэд 2 0.06
Эскобар Франко 2 0.06
Сегал Габриэль 2 0.06
Эррера Эктор 1 0.03
Стирс Дэниэл 1 0.03
Эннали Лоуренс 1 0.03
Святченко Эрик 0 0
Артур Хосе 0 0
Бартлоу Итан 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 9 0.3
Хиль Карлес 6 0.2
Байрактаревич Есмир 3 0.1
Вуд Бобби 3 0.1
Боатенг Эммануль II 2 0.07
Luca Langoni 2 0.07
Чанкалай Томас 2 0.07
Хиль Начо 1 0.03
Бай Брэндон 1 0.03
Бак Ноуэл 1 0.03
Харкс Иэн 1 0.03
Лима Ник 1 0.03
Борреро Дилан 0 0
Джонс Дехуан 0 0
Сандс Уилл 0 0
Полстер Мэтт 0 0
Peyton Miller 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эскобар Франко 9 0
Дорси Гриффин 7 1
Ковальчик Себастьян 7 0
Микаэль 6 0
Карраскилья Адальберто 6 0
Эррера Эктор 4 0
Стирс Дэниэл 4 0
Артур Хосе 4 0
Басси Амине 4 0
Алию Ибрахим 4 0
Святченко Эрик 2 0
Понсе Эсекель 2 0
Феррейра Карлос III 2 0
Рейнс Бруклин 2 0
Кларк Стив 1 0
Смит Брэд 1 0
Блессинг Латиф 1 0
Гейнс Маккинзи 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Сегал Габриэль 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 9 0
Кесслер Генри 7 0
Вриони Джакомо 5 1
Арреага Хавьер 6 0
Харкс Иэн 5 0
Борреро Дилан 3 1
Хиль Карлес 4 0
Чанкалай Томас 4 0
Ивачич Альяз 3 0
Паркер Тим 2 0
Хиль Начо 2 0
Лима Ник 2 0
Боатенг Эммануль II 2 0
Спаулдинг Райан 0 1
Вуд Бобби 1 0
Кэй Марк-Энтони 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Байрактаревич Есмир 1 0
Панайоту Джек 1 0
Peyton Miller 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Нью-Инглэнд Революшн
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
5
Хьюстон Динамо
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Нью-Инглэнд Революшн
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
7% (1)
79% (11)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

12
19

Упущенные победы

20
13
Хьюстон Динамо
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
48% (15)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
Нью-Инглэнд Революшн
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (6)
33% (10)
47% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
17% (5)
43% (13)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

14
21

Упущенные победы

27
18

Голы по времени матча

Забито

19
15
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
20 Не забивали 22
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
6
32%
2
13%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
3
16%
3
20%
61-75
5
26%
4
27%
76-90

Пропущено

12
32
2 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
1
8%
2
6%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
1
8%
8
25%
31-45
4
33%
5
16%
46-60
5
42%
6
19%
61-75
1
8%
9
28%
76-90

Забито

23
17
8 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 3
10 Забивали первыми 9
18 Не забивали 18
3
13%
4
24%
1-15
3
13%
4
24%
16-30
2
9%
6
35%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
10
43%
2
12%
76-90

Пропущено

23
29
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
1
4%
1
3%
1-15
3
13%
4
14%
16-30
5
22%
4
14%
31-45
6
26%
6
21%
46-60
4
17%
5
17%
61-75
4
17%
9
31%
76-90

Забито

42
32
18 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 12
18 Забивали первыми 13
7 Не забивали 10
5
12%
5
16%
1-15
5
12%
7
22%
16-30
8
19%
8
25%
31-45
4
10%
2
6%
46-60
5
12%
4
13%
61-75
15
36%
6
19%
76-90

Пропущено

35
61
11 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 40
11 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 25
2
6%
3
5%
1-15
3
9%
6
10%
16-30
6
17%
12
20%
31-45
10
29%
11
18%
46-60
9
26%
11
18%
61-75
5
14%
18
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 4:1
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Хьюстон Динамо - Торонто 0:1 Толука - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Хьюстон Динамо - Атлас 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2 Атланта Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:2 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 3:1
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 2:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 3:0
Нью-Инглэнд Революшн - Сент-Луис Сити 2:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Мазатлан 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 5:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Крю 1:5 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Нью-Инглэнд Революшн

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
2
8 раз 26%
0
7 раз 23%
4
3 раза 10%
3
1 раз 3%
1
13 раз 43%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Нью-Инглэнд Революшн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
3
4
11
1.5
4
12
2
13
2.5
1
15
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
8
6
8
8
1.5
4
10
2
14
2.5
1
13
2
14
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
21
9
12
19
1.5
8
22
4
27
2.5
2
28
3
28
3.5
1
29

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 31 17 7 7 63 - 46 58
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 30 15 7 8 54 - 41 52
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 31 14 10 7 62 - 47 52
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 31 15 5 11 58 - 53 50
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 31 14 8 9 46 - 34 50
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 32 13 10 9 43 - 34 49
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 30 13 8 9 50 - 41 47
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 31 13 6 12 53 - 48 45
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 31 12 9 10 64 - 54 45
10.
Даллас
 Заявка 31 10 7 14 50 - 52 37
11.
Остин
 Заявка 31 9 9 13 34 - 44 36
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 31 7 13 11 46 - 58 34
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 32 8 7 17 50 - 61 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 31 5 3 23 37 - 72 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:0 Заявка 32 20 8 4 71 - 45 68
2.
Коламбус Крю
 0:2 Заявка 31 16 9 6 60 - 35 57
3.
Цинциннати
 0:1 Заявка 32 17 5 10 53 - 42 56
4.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 32 13 8 11 53 - 46 47
5.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 32 13 8 11 49 - 44 47
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:0 Заявка 32 11 14 7 49 - 44 47
7.
Шарлотт
 3:1 Заявка 32 12 9 11 40 - 35 45
8.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 32 9 11 12 58 - 48 38
9.
ФК Монреаль
 1:1 Заявка 32 9 11 12 45 - 62 38
10.
Торонто
 0:1 Заявка 33 11 4 18 39 - 57 37
11.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 32 8 11 13 42 - 46 35
12.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 32 8 11 13 46 - 63 35
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 32 8 10 14 31 - 47 34
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 31 9 5 17 33 - 60 32
15.
Чикаго Файр
 1:3 Заявка 33 7 9 17 38 - 58 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 10 3 2 32 - 18 33
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 10 2 3 36 - 19 32
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
10.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 16 5 8 3 18 - 13 23
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 1 11 15 - 29 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:0 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 16 9 3 4 30 - 22 30
3.
Шарлотт
 3:1 Заявка 16 8 5 3 22 - 13 29
4.
Коламбус Крю
 0:2 Заявка 15 8 4 3 29 - 18 28
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:0 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
6.
ФК Монреаль
 1:1 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Цинциннати
 0:1 Заявка 16 7 3 6 25 - 19 24
8.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 16 6 5 5 25 - 15 23
9.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 17 5 7 5 21 - 21 22
10.
Торонто
 0:1 Заявка 16 7 0 9 26 - 28 21
11.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 16 5 5 6 28 - 25 20
12.
Чикаго Файр
 1:3 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 16 5 4 7 18 - 28 19
14.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 16 8 2 6 25 - 21 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 27 - 26 23
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 6 3 6 22 - 24 21
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 4 8 4 26 - 28 20
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
10.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 1 8 6 26 - 37 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Даллас
 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:0 Заявка 16 10 4 2 32 - 25 34
2.
Цинциннати
 0:1 Заявка 16 10 2 4 28 - 23 32
3.
Коламбус Крю
 0:2 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 16 7 3 6 28 - 31 24
5.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 16 5 6 5 32 - 27 21
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:0 Заявка 16 4 7 5 20 - 24 19
7.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 16 4 6 6 20 - 30 18
8.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
9.
Шарлотт
 3:1 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 0:1 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 15 4 1 10 15 - 32 13
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 15 3 3 9 10 - 26 12
14.
ФК Монреаль
 1:1 Заявка 16 2 6 8 19 - 39 12
15.
Чикаго Файр
 1:3 Заявка 17 2 5 10 18 - 30 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 21 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 18 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (6)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 2 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Орландо Сити Араухо Сесар 11
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
1.53
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4.75
5.81
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хьюстон Динамо 0:0 Нью-Инглэнд Революшн онлайн

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Хьюстон Динамо
Нью-Инглэнд Революшн
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