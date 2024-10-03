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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нэшвилл
0:0
Первый тайм: 7'
Ди Си Юнайтед
0'
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Ди Си Юнайтед
2.27
3.70
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3.24
Все Коэффициенты
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шак
25
Циммерман
Уокер
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
14
Шаффельбург
Джейкоб
15
Язбек
Патрик
20
Годой
Анибал
19
Мьюл
Алекс
10
Мухтар
Хани
9
Сарридж
Сэм
24
Боно
Александер
97
Маквей
Кристофер
3
Бартлетт
Лукас
4
Пелтола
Матти
22
Эррера
Аарон
8
Страуд
Джаред
23
Баджи
Доминик
14
Родригес
Мартин
IV
43
Клих
Матеуш
21
Ку-Дипьетро
Теодор
20
Бентеке
Кристиан
Нэшвилл
4-4-1-1
Ди Си Юнайтед
5-4-1

История личных встреч

Нэшвилл
Ди Си Юнайтед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

М
2:1
М
2:0
М
1:1
М
1:3
М
0:0
М
5:2
М
1:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.25

Среднее время на гол

33
72

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.71
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
90

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарридж Сэм 11 0.34
Мухтар Хани 6 (3) 0.19
Банбери Тил 3 (2) 0.09
Бойд Тайлер 2 0.06
Мьюл Алекс 2 0.06
Шаффельбург Джейкоб 1 0.03
Мур Шак 1 0.03
Циммерман Уокер 1 0.03
Йервуд Дрю 1 0.03
Годой Анибал 1 0.03
Махер Джек 1 0.03
Вашингтон Тейлор 0 0
Гейнс Маккинзи 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 21 (3) 0.66
Пирани Габриэл 4 0.13
Страуд Джаред 3 0.09
Дахоме Кристиан 3 0.09
Клих Матеуш 2 (2) 0.06
Ку-Дипьетро Теодор 2 0.06
Сантуш Педру 2 0.06
Родригес Мартин IV 2 0.06
Эррера Аарон 1 0.03
Бартлетт Лукас 1 0.03
Маррелл Джейкоб 1 0.03
Баджи Доминик 1 0.03
Маквей Кристофер 1 0.03
Шнегг Давид 1 0.03
Флетчер Кристиан 1 0.03
Бирнбом Стив 0 0
Антли Коннер 0 0
Акинмбони Матаи 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годой Анибал 7 0
Мухтар Хани 5 0
Йервуд Дрю 5 0
Бауэр Джош 5 0
Ловитц Дэниел 4 0
Сарридж Сэм 4 0
Анунга Брайан 2 1
Мьюл Алекс 3 0
Уиллис Джо 1 1
Бойд Тайлер 2 0
Мур Шак 2 0
Махер Джек 2 0
Дэвис Шон II 2 0
Аджаго Форстер 2 0
Коллман Брент 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Язбек Патрик 1 0
МакНотон Лукас 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дахоме Кристиан 9 1
Клих Матеуш 10 0
Бентеке Кристиан 8 1
Эррера Аарон 8 0
Сантуш Педру 5 1
Бартлетт Лукас 4 1
Пелтола Матти 3 1
Страуд Джаред 4 0
Родригес Мартин IV 4 0
Хопкинс Джексон 4 0
Таканг Борис 2 1
Акинмбони Матаи 2 1
Маквей Кристофер 3 0
Пирани Габриэл 3 0
Баджи Доминик 2 0
Бирнбом Стив 2 0
Антли Коннер 2 0
Ку-Дипьетро Теодор 2 0
Маррелл Джейкоб 2 0
Миллер Тайлер 1 0
Шнегг Давид 1 0
Саркис Хейден 1 0
Флетчер Кристиан 1 0
Таббс Гаррисон 1 0
Troy Lesesne 1 0

Результаты матчей

Нэшвилл
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Ди Си Юнайтед
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

12
9
Нэшвилл
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Ди Си Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

25
22

Упущенные победы

8
16
Нэшвилл
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
52% (16)
26% (8)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)
Ди Си Юнайтед
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
29% (9)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
19% (6)
45% (14)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

26
27

Упущенные победы

20
25

Голы по времени матча

Забито

23
21
14 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
17 Не забивали 22
2
9%
2
10%
1-15
5
22%
5
24%
16-30
7
30%
4
19%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
2
9%
3
14%
61-75
4
17%
5
24%
76-90

Пропущено

19
29
8 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
1
5%
2
7%
1-15
3
16%
8
28%
16-30
4
21%
5
17%
31-45
3
16%
2
7%
46-60
3
16%
5
17%
61-75
5
26%
7
24%
76-90

Забито

10
26
4 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
25 Не забивали 16
1
10%
4
15%
1-15
3
30%
3
12%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
1
10%
3
12%
46-60
1
10%
5
19%
61-75
4
40%
5
19%
76-90

Пропущено

26
33
15 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 15
6
23%
4
12%
1-15
6
23%
4
12%
16-30
3
12%
7
21%
31-45
4
15%
7
21%
46-60
2
8%
3
9%
61-75
5
19%
8
24%
76-90

Забито

33
47
18 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 14
11 Не забивали 7
3
9%
6
13%
1-15
8
24%
8
17%
16-30
7
21%
10
21%
31-45
4
12%
5
11%
46-60
3
9%
8
17%
61-75
8
24%
10
21%
76-90

Пропущено

45
62
23 В 1-м тайме 30
22 Во 2-м тайме 32
14 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 29
7
16%
6
10%
1-15
9
20%
12
19%
16-30
7
16%
12
19%
31-45
7
16%
9
15%
46-60
5
11%
8
13%
61-75
10
22%
15
24%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Цинциннати 2:2 Нэшвилл - Чикаго Файр 1:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2
Орландо Сити - Нэшвилл 3:0 Нэшвилл - Остин 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Мазатлан 0:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 3:0 Нэшвилл - Орландо Сити 0:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Коламбус Крю - Нэшвилл 2:0 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Нэшвилл 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Цинциннати - Нэшвилл 0:2 ФК Монреаль - Нэшвилл 0:0
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Коламбус Крю 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:2
Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед - Даллас 3:4 Ди Си Юнайтед - Мазатлан 1:2 Сантос Лагуна - Ди Си Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Ди Си Юнайтед - Селтик 0:4 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 2:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 5:0 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 4:2

Результаты матчей

Нэшвилл
Ди Си Юнайтед

Точный счет

2:2
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
3
3 раза 20%
1
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:2
6 раз 19%
2:3
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 35%
1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
4
1 раз 3%
2
12 раз 39%
0
7 раз 23%
1
7 раз 23%
3
5 раз 16%

Тоталы голов в матче

Нэшвилл
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
15
1
6
10
1.5
9
7
1
15
2.5
2
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
9
6
3
12
1.5
8
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
24
7
9
22
1.5
17
14
1
30
2.5
5
26
1
30
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 31 17 7 7 63 - 46 58
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 30 15 7 8 54 - 41 52
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 31 14 10 7 62 - 47 52
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 31 15 5 11 58 - 53 50
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 31 14 8 9 46 - 34 50
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 32 13 10 9 43 - 34 49
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 30 13 8 9 50 - 41 47
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 31 13 6 12 53 - 48 45
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 31 12 9 10 64 - 54 45
10.
Даллас
 Заявка 31 10 7 14 50 - 52 37
11.
Остин
 Заявка 31 9 9 13 34 - 44 36
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 31 7 13 11 46 - 58 34
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 32 8 7 17 50 - 61 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 31 5 3 23 37 - 72 18

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:0 Заявка 32 20 8 4 71 - 45 68
2.
Коламбус Крю
 0:2 Заявка 31 16 9 6 60 - 35 57
3.
Цинциннати
 0:1 Заявка 32 17 5 10 53 - 42 56
4.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 32 13 8 11 53 - 46 47
5.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 32 13 8 11 49 - 44 47
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:0 Заявка 32 11 14 7 49 - 44 47
7.
Шарлотт
 3:1 Заявка 32 12 9 11 40 - 35 45
8.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 32 9 11 12 58 - 48 38
9.
ФК Монреаль
 1:1 Заявка 32 9 11 12 45 - 62 38
10.
Торонто
 0:1 Заявка 33 11 4 18 39 - 57 37
11.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 32 8 11 13 42 - 46 35
12.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 32 8 11 13 46 - 63 35
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 32 8 10 14 31 - 47 34
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 31 9 5 17 33 - 60 32
15.
Чикаго Файр
 1:3 Заявка 33 7 9 17 38 - 58 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 15 10 3 2 32 - 18 33
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 15 10 2 3 36 - 19 32
4.
Портленд Тимберс
 Заявка 15 9 4 2 39 - 24 31
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 9 4 2 32 - 17 31
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
10.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 16 5 8 3 18 - 13 23
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 14 6 4 4 25 - 20 22
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 15 3 1 11 15 - 29 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:0 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 16 9 3 4 30 - 22 30
3.
Шарлотт
 3:1 Заявка 16 8 5 3 22 - 13 29
4.
Коламбус Крю
 0:2 Заявка 15 8 4 3 29 - 18 28
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:0 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
6.
ФК Монреаль
 1:1 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Цинциннати
 0:1 Заявка 16 7 3 6 25 - 19 24
8.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 16 6 5 5 25 - 15 23
9.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 17 5 7 5 21 - 21 22
10.
Торонто
 0:1 Заявка 16 7 0 9 26 - 28 21
11.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 16 5 5 6 28 - 25 20
12.
Чикаго Файр
 1:3 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 16 5 4 7 18 - 28 19
14.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 0:0 Заявка 16 8 2 6 25 - 21 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 15 7 2 6 27 - 26 23
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 6 3 6 22 - 24 21
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 15 6 2 7 22 - 21 20
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 4 8 4 26 - 28 20
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
10.
Остин
 Заявка 15 3 4 8 10 - 21 13
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 1 8 6 26 - 37 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Даллас
 Заявка 15 1 5 9 18 - 28 8
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2:0 Заявка 16 10 4 2 32 - 25 34
2.
Цинциннати
 0:1 Заявка 16 10 2 4 28 - 23 32
3.
Коламбус Крю
 0:2 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 16 7 3 6 28 - 31 24
5.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 16 5 6 5 32 - 27 21
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 1:0 Заявка 16 4 7 5 20 - 24 19
7.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 16 4 6 6 20 - 30 18
8.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
9.
Шарлотт
 3:1 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 0:1 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 1:1 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 15 4 1 10 15 - 32 13
13.
Нэшвилл
 0:0 Заявка 15 3 3 9 10 - 26 12
14.
ФК Монреаль
 1:1 Заявка 16 2 6 8 19 - 39 12
15.
Чикаго Файр
 1:3 Заявка 17 2 5 10 18 - 30 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 21 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 18 (9)
Интер Майами Суарес Луис 17 (6)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 17 (6)
Филадельфия Юнион Газдаг Даниэль 17 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 2 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Орландо Сити Араухо Сесар 11
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нэшвилл
Ничья
Ди Си Юнайтед
2.27
3.70
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3.24
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Где смотреть матч Нэшвилл 0:0 Ди Си Юнайтед онлайн

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Нэшвилл
Ди Си Юнайтед
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