Тур: 1. Стадион: America First Field.
0:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаJefferson Diaz
24' Желтая карточкаДотсон Хассани
32' Желтая карточкаВера Брайан
34' Желтая карточкаЙебоа Келвин
89' Желтая карточкаБоксолл Михаэл
90' Желтая карточкаАранго Кристиан
90' Красная карточкаВера Брайан
90'+10
Ход матча
24'
32'
34'
89'
90'
90'
18
Макмат
Зак
26
Кинтон
Филип
15
Глэд
Джастин
14
Енели
Эмека
25
Крукс
Мэтт
67
Харви
Карлос
20
Трапп
Уилл
17
Лод
Робин
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
26 Кинтон ФилипЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Енели ЭмекаПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Биверс ГэвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мастроени Пабло
- Основной состав
- Вратарь
-
67 Харви КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чжон Сан БинЗащитник
- Полузащитник
-
90 Месанви ЛоикНападающий
-
19 Шашуа СэмюэлНападающий
- Нападающий
-
30 Alec Smir
-
Главный тренер: Eric Ramsay
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед
16 матчей
18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.29
1.22
Среднее время на гол
70
73
Всего голов
20
5
Голов в среднем за матч
2.22
0.71
Среднее время на гол
40
126
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
1.81
1
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
49
90
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|17 (2)
|0.53
|Гомес Карлос III
|13
|0.41
|Джулио Андерсон
|9
|0.28
|Луна Диего
|6
|0.19
|Катранис Александрос
|3
|0.09
|Крукс Мэтт
|3
|0.09
|Охеда Брайан
|2
|0.06
|Вера Брайан
|2 (1)
|0.06
|Гонсалвеш Диогу
|2 (1)
|0.06
|Dominik Marczuk
|1
|0.03
|Паласио Нельсон
|1
|0.03
|Енели Эмека
|1
|0.03
|Кинтон Филип
|1
|0.03
|Чанг Майкель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Барахас Фидель
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
|Биверс Гэвин
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлонгвейн Бонгокуле
|11
|0.34
|Олувасейи Тани
|8
|0.25
|Йебоа Келвин
|7 (3)
|0.22
|Лод Робин
|6
|0.19
|Чжон Сан Бин
|4
|0.13
|Дотсон Хассани
|4
|0.13
|Пукки Теэму
|4
|0.13
|Ариага Кервин
|3
|0.09
|Фрагапане Франко
|1
|0.03
|Трапп Уилл
|1 (1)
|0.03
|Боксолл Михаэл
|1
|0.03
|Бран Алехандро
|1
|0.03
|Росалес Джозеф
|0
|0
|Тейлор Ди Джей
|0
|0
|Тапиас Мигель
|0
|0
|Харви Карлос
|0
|0
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|9
|1
|Крукс Мэтт
|7
|0
|Катранис Александрос
|7
|0
|Гомес Карлос III
|6
|0
|Аранго Кристиан
|6
|0
|Енели Эмека
|6
|0
|Луна Диего
|5
|0
|Охеда Брайан
|5
|0
|Глэд Джастин
|3
|0
|Овьедо Брайан
|2
|0
|Макмат Зак
|2
|0
|Чанг Майкель
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Паласио Нельсон
|2
|0
|Руис Пабло
|1
|0
|Брук Лаклан
|1
|0
|Барахас Фидель
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боксолл Михаэл
|9
|0
|Росалес Джозеф
|6
|1
|Тапиас Мигель
|5
|1
|Трапп Уилл
|5
|0
|Дотсон Хассани
|3
|1
|Чжон Сан Бин
|4
|0
|Паделфорд Девин
|4
|0
|Ариага Кервин
|3
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Кларк Кейден
|3
|0
|Бран Алехандро
|3
|0
|Олувасейи Тани
|3
|0
|Jefferson Diaz
|3
|0
|Лод Робин
|2
|0
|Адебайо-Смит Джордан
|2
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Фрагапане Франко
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
|Харви Карлос
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
4
10
Реал Солт-Лейк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Миннесота Юнайтед
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
13
Упущенные победы
23
18
Реал Солт-Лейк
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
47% (15)
19% (6)
Миннесота Юнайтед
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (12)
28% (9)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
34% (11)
41% (13)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
23
20
Упущенные победы
27
28
Голы по времени матча
Забито
37
26
19 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
3
8%
3
12%
1-15
9
24%
3
12%
16-30
7
19%
6
23%
31-45
4
11%
5
19%
46-60
5
14%
5
19%
61-75
9
24%
4
15%
76-90
Пропущено
18
27
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
3
17%
2
7%
1-15
2
11%
5
19%
16-30
4
22%
4
15%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
3
17%
5
19%
61-75
5
28%
9
33%
76-90
Забито
25
26
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
2
8%
2
8%
1-15
3
12%
6
23%
16-30
6
24%
3
12%
31-45
3
12%
3
12%
46-60
5
20%
4
15%
61-75
6
24%
8
31%
76-90
Пропущено
29
22
10 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
2
7%
4
18%
1-15
2
7%
4
18%
16-30
6
21%
5
23%
31-45
6
21%
2
9%
46-60
3
10%
3
14%
61-75
10
34%
4
18%
76-90
Забито
62
52
30 В 1-м тайме 23
32 Во 2-м тайме 29
17 Забивали первыми 15
8 Не забивали 5
5
8%
5
10%
1-15
12
19%
9
17%
16-30
13
21%
9
17%
31-45
7
11%
8
15%
46-60
10
16%
9
17%
61-75
15
24%
12
23%
76-90
Пропущено
47
49
19 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 27
5
11%
6
12%
1-15
4
9%
9
18%
16-30
10
21%
9
18%
31-45
7
15%
4
8%
46-60
6
13%
8
16%
61-75
15
32%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:3 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 4:1
Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атлас 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 1:2 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 1:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Миннесота Юнайтед - Некакса 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед
Точный счет
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
5
3 раза 19%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
5 раз 31%
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:2
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
7 раз 22%
1
7 раз 22%
2
7 раз 22%
3
6 раз 19%
5
3 раза 9%
4
2 раза 6%
2
12 раз 38%
1
8 раз 25%
3
7 раз 22%
0
5 раз 16%
Тоталы голов в матче
Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
151
106
97
88
214
313
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
88
106
313
511
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
275
1814
1913
1121
725
527
329
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|66 - 47
|61
|2.
|1:0 Заявка
|31
|16
|7
|8
|55 - 41
|55
|3.
|3:0 Заявка
|32
|15
|8
|9
|49 - 34
|53
|4.
|Заявка
|32
|14
|11
|7
|62 - 47
|53
|5.
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|45 - 35
|51
|6.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|59 - 56
|50
|7.
|0:3 Заявка
|31
|13
|8
|10
|50 - 44
|47
|8.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|53 - 48
|46
|9.
|0:1 Заявка
|32
|12
|9
|11
|64 - 55
|45
|10.
|1:0 Заявка
|32
|10
|9
|13
|35 - 44
|39
|11.
|1:1 Заявка
|32
|10
|8
|14
|51 - 53
|38
|12.
|0:1 Заявка
|32
|7
|13
|12
|46 - 59
|34
|13.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|50 - 61
|31
|14.
|1:1 Заявка
|32
|5
|4
|23
|38 - 73
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|20
|8
|4
|72 - 47
|68
|2.
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|62 - 36
|57
|3.
|Заявка
|32
|17
|5
|10
|55 - 44
|56
|4.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|55 - 47
|49
|5.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|51 - 46
|47
|6.
|Заявка
|32
|11
|14
|7
|52 - 45
|47
|7.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|41 - 37
|45
|8.
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|46 - 62
|40
|9.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|59 - 50
|37
|10.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|50 - 66
|37
|11.
|Заявка
|33
|11
|4
|18
|40 - 60
|37
|12.
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|42 - 47
|34
|13.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|34 - 51
|33
|14.
|Заявка
|31
|9
|4
|18
|34 - 62
|31
|15.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|40 - 59
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 24
|39
|2.
|1:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 17
|34
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 21
|33
|5.
|0:1 Заявка
|16
|9
|4
|3
|39 - 25
|31
|6.
|3:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|1:1 Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 14
|25
|9.
|1:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|10.
|0:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|11.
|0:3 Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 29
|22
|14.
|1:1 Заявка
|16
|3
|2
|11
|16 - 30
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 24
|30
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|23 - 15
|29
|4.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|31 - 19
|28
|5.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 16
|25
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 19
|24
|9.
|Заявка
|16
|7
|0
|9
|27 - 31
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|28 - 26
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 21
|26
|2.
|0:3 Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|4.
|3:0 Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 21
|23
|5.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 23
|22
|6.
|1:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 24
|21
|7.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|26 - 28
|20
|8.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|1:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|11 - 21
|16
|10.
|0:1 Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|11.
|0:1 Заявка
|16
|1
|8
|7
|26 - 38
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|1:1 Заявка
|16
|1
|6
|9
|19 - 29
|9
|14.
|1:1 Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 27
|34
|2.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|30 - 25
|32
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 31
|24
|5.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|33 - 29
|20
|6.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|24 - 33
|20
|7.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 25
|19
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|20 - 39
|14
|13.
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|16 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 26
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|22 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|18 (6)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|17 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|17 (9)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10