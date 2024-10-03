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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Реал Солт-Лейк
0:0
Конец матча
Миннесота Юнайтед
0'
5' Желтая карточка
Jefferson Diaz
24' Желтая карточка
Дотсон Хассани
32' Желтая карточка
Вера Брайан
34' Желтая карточка
Йебоа Келвин
89' Желтая карточка
Боксолл Михаэл
90' Желтая карточка
Аранго Кристиан
90' Красная карточка
Вера Брайан
90'+10
18
Макмат
Зак
26
Кинтон
Филип
15
Глэд
Джастин
4
Вера
Брайан
2
Броди
Эндрю
6
Охеда
Брайан
14
Енели
Эмека
11
Dominik
Marczuk
25
Крукс
Мэтт
10
Гонсалвеш
Диогу
9
Аранго
Кристиан
97
Сент-Клэр
Дейн
67
Харви
Карлос
15
Боксолл
Михаэл
28
Jefferson
Diaz
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
8
Росалес
Джозеф
31
Дотсон
Хассани
20
Трапп
Уилл
17
Лод
Робин
26
Joaquin
Pereyra1
9
Йебоа
Келвин
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Миннесота Юнайтед
5-4-1

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 8 побед

16 матчей

18.8%
50%
31.2%
3 победы 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

М
1:1
М
2:2
М
1:1
М
3:0
М
3:2
М
1:1
М
1:2
М
0:0
М
4:0
М
0:0
М
3:1
М
1:1
М
1:1
М
3:2
М
1:0
М
4:2

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.29
1.22

Среднее время на гол

70
73

Всего голов

20
5

Голов в среднем за матч

2.22
0.71

Среднее время на гол

40
126

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

1.81
1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

49
90

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 17 (2) 0.53
Гомес Карлос III 13 0.41
Джулио Андерсон 9 0.28
Луна Диего 6 0.19
Катранис Александрос 3 0.09
Крукс Мэтт 3 0.09
Охеда Брайан 2 0.06
Вера Брайан 2 (1) 0.06
Гонсалвеш Диогу 2 (1) 0.06
Dominik Marczuk 1 0.03
Паласио Нельсон 1 0.03
Енели Эмека 1 0.03
Кинтон Филип 1 0.03
Чанг Майкель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Барахас Фидель 0 0
Броди Эндрю 0 0
Дэвис Боде 0 0
Биверс Гэвин 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлонгвейн Бонгокуле 11 0.34
Олувасейи Тани 8 0.25
Йебоа Келвин 7 (3) 0.22
Лод Робин 6 0.19
Чжон Сан Бин 4 0.13
Дотсон Хассани 4 0.13
Пукки Теэму 4 0.13
Ариага Кервин 3 0.09
Фрагапане Франко 1 0.03
Трапп Уилл 1 (1) 0.03
Боксолл Михаэл 1 0.03
Бран Алехандро 1 0.03
Росалес Джозеф 0 0
Тейлор Ди Джей 0 0
Тапиас Мигель 0 0
Харви Карлос 0 0
Joaquin Pereyra1 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 9 1
Крукс Мэтт 7 0
Катранис Александрос 7 0
Гомес Карлос III 6 0
Аранго Кристиан 6 0
Енели Эмека 6 0
Луна Диего 5 0
Охеда Брайан 5 0
Глэд Джастин 3 0
Овьедо Брайан 2 0
Макмат Зак 2 0
Чанг Майкель 2 0
Дэвис Боде 2 0
Паласио Нельсон 2 0
Руис Пабло 1 0
Брук Лаклан 1 0
Барахас Фидель 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боксолл Михаэл 9 0
Росалес Джозеф 6 1
Тапиас Мигель 5 1
Трапп Уилл 5 0
Дотсон Хассани 3 1
Чжон Сан Бин 4 0
Паделфорд Девин 4 0
Ариага Кервин 3 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Кларк Кейден 3 0
Бран Алехандро 3 0
Олувасейи Тани 3 0
Jefferson Diaz 3 0
Лод Робин 2 0
Адебайо-Смит Джордан 2 0
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Фрагапане Франко 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Харви Карлос 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

4
10
Реал Солт-Лейк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Миннесота Юнайтед
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
13

Упущенные победы

23
18
Реал Солт-Лейк
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
47% (15)
19% (6)
Миннесота Юнайтед
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (12)
28% (9)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
34% (11)
41% (13)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

23
20

Упущенные победы

27
28

Голы по времени матча

Забито

37
26
19 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
3
8%
3
12%
1-15
9
24%
3
12%
16-30
7
19%
6
23%
31-45
4
11%
5
19%
46-60
5
14%
5
19%
61-75
9
24%
4
15%
76-90

Пропущено

18
27
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
3
17%
2
7%
1-15
2
11%
5
19%
16-30
4
22%
4
15%
31-45
1
6%
2
7%
46-60
3
17%
5
19%
61-75
5
28%
9
33%
76-90

Забито

25
26
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 17
2
8%
2
8%
1-15
3
12%
6
23%
16-30
6
24%
3
12%
31-45
3
12%
3
12%
46-60
5
20%
4
15%
61-75
6
24%
8
31%
76-90

Пропущено

29
22
10 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
2
7%
4
18%
1-15
2
7%
4
18%
16-30
6
21%
5
23%
31-45
6
21%
2
9%
46-60
3
10%
3
14%
61-75
10
34%
4
18%
76-90

Забито

62
52
30 В 1-м тайме 23
32 Во 2-м тайме 29
17 Забивали первыми 15
8 Не забивали 5
5
8%
5
10%
1-15
12
19%
9
17%
16-30
13
21%
9
17%
31-45
7
11%
8
15%
46-60
10
16%
9
17%
61-75
15
24%
12
23%
76-90

Пропущено

47
49
19 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 27
5
11%
6
12%
1-15
4
9%
9
18%
16-30
10
21%
9
18%
31-45
7
15%
4
8%
46-60
6
13%
8
16%
61-75
15
32%
13
27%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:3 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 4:1
Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атлас 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 1:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 3:3 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 5:3
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 1:2 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 1:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Миннесота Юнайтед - Некакса 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед

Точный счет

0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
5
3 раза 19%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
5 раз 31%
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:2
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
7 раз 22%
1
7 раз 22%
2
7 раз 22%
3
6 раз 19%
5
3 раза 9%
4
2 раза 6%
2
12 раз 38%
1
8 раз 25%
3
7 раз 22%
0
5 раз 16%

Тоталы голов в матче

Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
15
1
10
6
1.5
9
7
8
8
2.5
2
14
3
13
3.5
3
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
8
8
1.5
10
6
3
13
2.5
5
11
2
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
27
5
18
14
1.5
19
13
11
21
2.5
7
25
5
27
3.5
3
29
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 32 18 7 7 66 - 47 61
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 31 16 7 8 55 - 41 55
3.
Сиэтл Саундерс
 3:0 Заявка 32 15 8 9 49 - 34 53
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 32 14 11 7 62 - 47 53
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 32 14 9 9 45 - 35 51
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 32 15 5 12 59 - 56 50
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0:3 Заявка 31 13 8 10 50 - 44 47
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 32 13 7 12 53 - 48 46
9.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 32 12 9 11 64 - 55 45
10.
Остин
 1:0 Заявка 32 10 9 13 35 - 44 39
11.
Даллас
 1:1 Заявка 32 10 8 14 51 - 53 38
12.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 32 7 13 12 46 - 59 34
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 32 8 7 17 50 - 61 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 32 5 4 23 38 - 73 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 32 20 8 4 72 - 47 68
2.
Коламбус Крю
 Заявка 31 16 9 6 62 - 36 57
3.
Цинциннати
 Заявка 32 17 5 10 55 - 44 56
4.
Орландо Сити
 Заявка 32 14 7 11 55 - 47 49
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 32 13 8 11 51 - 46 47
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 32 11 14 7 52 - 45 47
7.
Шарлотт
 Заявка 32 12 9 11 41 - 37 45
8.
ФК Монреаль
 Заявка 32 10 10 12 46 - 62 40
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 32 9 10 13 59 - 50 37
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 32 9 10 13 50 - 66 37
11.
Торонто
 Заявка 33 11 4 18 40 - 60 37
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 32 8 10 14 42 - 47 34
13.
Нэшвилл
 Заявка 32 8 9 15 34 - 51 33
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 31 9 4 18 34 - 62 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 33 7 9 17 40 - 59 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 16 10 4 2 33 - 17 34
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 10 3 3 33 - 21 33
5.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 16 9 4 3 39 - 25 31
6.
Сиэтл Саундерс
 3:0 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 1:1 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 7 3 20 - 14 25
9.
Остин
 1:0 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
10.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:3 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 16 3 2 11 16 - 30 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 3 4 32 - 24 30
3.
Шарлотт
 Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
4.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 31 - 19 28
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
6.
ФК Монреаль
 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 4 5 27 - 16 25
8.
Цинциннати
 Заявка 16 7 3 6 25 - 19 24
9.
Торонто
 Заявка 16 7 0 9 27 - 31 21
10.
Нэшвилл
 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 5 4 7 28 - 26 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 4 7 18 - 28 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 8 2 6 25 - 21 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 0:3 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 7 3 6 27 - 26 24
4.
Сиэтл Саундерс
 3:0 Заявка 16 7 2 7 25 - 21 23
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 6 4 6 25 - 23 22
6.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 15 6 3 6 22 - 24 21
7.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 4 8 4 26 - 28 20
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 1:0 Заявка 16 4 4 8 11 - 21 16
10.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
11.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 16 1 8 7 26 - 38 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Даллас
 1:1 Заявка 16 1 6 9 19 - 29 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 33 - 27 34
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 2 4 30 - 25 32
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 3 6 28 - 31 24
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 5 5 6 33 - 29 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 5 5 6 24 - 33 20
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 4 7 5 23 - 25 19
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
9.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
ФК Монреаль
 Заявка 16 3 5 8 20 - 39 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 0 11 16 - 34 12
14.
Нэшвилл
 Заявка 15 3 3 9 10 - 26 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 22 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (9)
Интер Майами Суарес Луис 18 (6)
Интер Майами Месси Лионель 17 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Йебоа Келвин получил желтую карточку от судьи
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