Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
1:3
Конец матча
0'
1:0
45' ГолРонен Коннор
1:1
50' ГолПек Габриэл
1:2
59' ГолПуч Рикард
61' Желтая карточкаМихайлович Джордже
73' Желтая карточкаДельгадо Марко
1:3
90' ГолПуч Рикард
90'+14
Ход матча
45'
50'
1:1
59'
1:2
73'
90'
1:3
Прогноз на матч от Liveresult
20
Ронен
Коннор
14
Нельсон
Джон
10
Пуч
Рикард
11
Пек
Габриэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Бодри АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Армас Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пуч РикардПолузащитник
-
11 Пек ГабриэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Берри МигельНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес Гэлакси
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
14 побед 8 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
39 матчей
41%
20.5%
38.5%
16 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
30.8%
43.6%
25.6%
12 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.9%
38.5%
25.6%
14 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
28
Голов в среднем за матч
1.41
1.27
Среднее время на гол
63
70
Всего голов
37
19
Голов в среднем за матч
1.68
1.12
Среднее время на гол
53
80
Всего голов
61
47
Голов в среднем за матч
1.56
1.21
Тотал матчей
2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 72%
Меньше 28%
11
19
Больше 49%
Меньше 51%
20
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
57
74
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Наварро Рафа
|14 (4)
|0.44
|Михайлович Джордже
|11 (4)
|0.34
|Бассетт Коул
|9 (1)
|0.28
|Кабрал Кевин
|5
|0.16
|Харрис Кельвин
|4
|0.13
|Льюис Джонатан
|3
|0.09
|Япи Даррен
|2
|0.06
|Бомбито Мойзе
|2
|0.06
|Фернандес Омир
|1
|0.03
|Ронен Коннор
|1
|0.03
|Винс Сэмюэл
|1
|0.03
|Кэннон Реджи
|1
|0.03
|Эдвардс Майкл
|1
|0.03
|Ларраз Оливер
|1
|0.03
|Розенберри Киган
|0
|0
|Махсо Андреас
|0
|0
|Андерсон Себастьян
|0
|0
|Стюарт-Бэйнес Кимани
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пек Габриэл
|14
|0.44
|Йовелич Деян
|14
|0.44
|Пуч Рикард
|13 (1)
|0.41
|Пэйнтсил Джозеф
|10 (1)
|0.31
|Фагундес Диего
|4
|0.13
|Берри Мигель
|2
|0.06
|Йосида Мая
|2
|0.06
|Дельгадо Марко
|1
|0.03
|Ройс Марко
|1
|0.03
|Ауде Хулиан
|1
|0.03
|Куэвас Маурисио
|1
|0.03
|Савалета Эрик
|1
|0.03
|Серрильо Эдвин
|1
|0.03
|Яманэ Мики
|0
|0
|Бругман Гастон
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Япи Даррен
|5
|1
|Наварро Рафа
|6
|0
|Михайлович Джордже
|6
|0
|Харрис Кельвин
|5
|0
|Кабрал Кевин
|3
|1
|Стеффен Закари
|3
|0
|Махсо Андреас
|3
|0
|Леффелсенд Яспер
|3
|0
|Бомбито Мойзе
|3
|0
|Ронен Коннор
|2
|0
|Абубакар Лалас
|2
|0
|Ларраз Оливер
|2
|0
|Розенберри Киган
|1
|0
|Андерсон Себастьян
|1
|0
|Кэннон Реджи
|1
|0
|Льюис Джонатан
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Эдвардс Майкл
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|8
|0
|Дельгадо Марко
|5
|1
|Пэйнтсил Джозеф
|6
|0
|Серрильо Эдвин
|6
|0
|Касерес Мартин
|3
|1
|Нил Джален
|4
|0
|Ауде Хулиан
|3
|0
|Йосида Мая
|2
|0
|Бругман Гастон
|2
|0
|Фагундес Диего
|2
|0
|Яманэ Мики
|2
|0
|Нельсон Джон
|2
|0
|Савалета Эрик
|0
|1
|Маккарти Джон
|1
|0
|Йовелич Деян
|1
|0
|Пек Габриэл
|1
|0
|Куэвас Маурисио
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Лос-Анджелес Гэлакси
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
6
9
Колорадо Рэпидс
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Лос-Анджелес Гэлакси
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
28
2
Упущенные победы
16
40
Колорадо Рэпидс
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (15)
34% (11)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
19% (6)
31% (10)
Лос-Анджелес Гэлакси
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
16% (5)
34% (11)
50% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
41% (13)
38% (12)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
37
7
Упущенные победы
22
49
Голы по времени матча
Забито
31
25
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
2
6%
1
4%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
9
29%
29%
3
12%
31-45
4
13%
6
24%
46-60
4
13%
7
28%
61-75
9
29%
29%
6
24%
76-90
Пропущено
23
23
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
4
17%
3
13%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
5
22%
6
26%
31-45
5
22%
4
17%
46-60
2
9%
3
13%
61-75
5
22%
3
13%
76-90
Забито
27
41
11 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 26
5 Забивали первыми 12
18 Не забивали 16
4
15%
5
12%
1-15
2
7%
3
7%
16-30
5
19%
7
17%
31-45
6
22%
11
27%
46-60
3
11%
5
12%
61-75
7
26%
10
24%
76-90
Пропущено
34
24
16 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 13
6
18%
2
8%
1-15
5
15%
4
17%
16-30
5
15%
6
25%
31-45
6
18%
4
17%
46-60
5
15%
5
21%
61-75
7
21%
3
13%
76-90
Забито
58
66
25 В 1-м тайме 21
33 Во 2-м тайме 45
13 Забивали первыми 17
5 Не забивали 4
6
10%
6
9%
1-15
5
9%
5
8%
16-30
14
24%
10
15%
31-45
10
17%
17
26%
46-60
7
12%
12
18%
61-75
16
28%
16
24%
76-90
Пропущено
57
47
27 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 22
19 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 25
10
18%
5
11%
1-15
7
12%
8
17%
16-30
10
18%
12
26%
31-45
11
19%
8
17%
46-60
7
12%
8
17%
61-75
12
21%
6
13%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 4:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:1
Даллас - Колорадо Рэпидс 2:3 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Клуб Америка - Колорадо Рэпидс 0:0 Толука - Колорадо Рэпидс 1:2 Хуарес - Колорадо Рэпидс 2:3 Леон - Колорадо Рэпидс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Чивас Гвадалахара - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес Гэлакси
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
4
4 раза 25%
1
3 раза 19%
Точный счет
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:3
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
4:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
4:2
4 раза 13%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 31%
1
10 раз 31%
3
7 раз 22%
0
3 раза 9%
4
2 раза 6%
3
9 раз 28%
2
8 раз 25%
1
7 раз 22%
0
4 раза 13%
4
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес Гэлакси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
115
133
511
88
214
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
124
88
88
412
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
293
Больше Меньше
284
1913
2111
923
1319
230
428
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|66 - 47
|61
|2.
|1:0 Заявка
|31
|16
|7
|8
|55 - 41
|55
|3.
|3:0 Заявка
|32
|15
|8
|9
|49 - 34
|53
|4.
|Заявка
|32
|14
|11
|7
|62 - 47
|53
|5.
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|45 - 35
|51
|6.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|59 - 56
|50
|7.
|0:3 Заявка
|31
|13
|8
|10
|50 - 44
|47
|8.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|53 - 48
|46
|9.
|0:1 Заявка
|32
|12
|9
|11
|64 - 55
|45
|10.
|1:0 Заявка
|32
|10
|9
|13
|35 - 44
|39
|11.
|1:1 Заявка
|32
|10
|8
|14
|51 - 53
|38
|12.
|0:1 Заявка
|32
|7
|13
|12
|46 - 59
|34
|13.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|50 - 61
|31
|14.
|1:1 Заявка
|32
|5
|4
|23
|38 - 73
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|20
|8
|4
|72 - 47
|68
|2.
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|62 - 36
|57
|3.
|Заявка
|32
|17
|5
|10
|55 - 44
|56
|4.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|55 - 47
|49
|5.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|51 - 46
|47
|6.
|Заявка
|32
|11
|14
|7
|52 - 45
|47
|7.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|41 - 37
|45
|8.
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|46 - 62
|40
|9.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|59 - 50
|37
|10.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|50 - 66
|37
|11.
|Заявка
|33
|11
|4
|18
|40 - 60
|37
|12.
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|42 - 47
|34
|13.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|34 - 51
|33
|14.
|Заявка
|31
|9
|4
|18
|34 - 62
|31
|15.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|40 - 59
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 24
|39
|2.
|1:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 17
|34
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 21
|33
|5.
|0:1 Заявка
|16
|9
|4
|3
|39 - 25
|31
|6.
|3:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|1:1 Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 14
|25
|9.
|1:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|10.
|0:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|11.
|0:3 Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 29
|22
|14.
|1:1 Заявка
|16
|3
|2
|11
|16 - 30
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 24
|30
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|23 - 15
|29
|4.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|31 - 19
|28
|5.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 16
|25
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 19
|24
|9.
|Заявка
|16
|7
|0
|9
|27 - 31
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|28 - 26
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 21
|26
|2.
|0:3 Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|4.
|3:0 Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 21
|23
|5.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 23
|22
|6.
|1:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 24
|21
|7.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|26 - 28
|20
|8.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|1:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|11 - 21
|16
|10.
|0:1 Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|11.
|0:1 Заявка
|16
|1
|8
|7
|26 - 38
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|1:1 Заявка
|16
|1
|6
|9
|19 - 29
|9
|14.
|1:1 Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 27
|34
|2.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|30 - 25
|32
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 31
|24
|5.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|33 - 29
|20
|6.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|24 - 33
|20
|7.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 25
|19
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|20 - 39
|14
|13.
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|16 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 26
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|22 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|18 (6)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|17 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|17 (9)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10