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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Колорадо Рэпидс
1:3
Конец матча
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
1:0
45' Гол
Ронен Коннор
1:1
50' Гол
Пек Габриэл
1:2
59' Гол
Пуч Рикард
61' Желтая карточка
Михайлович Джордже
73' Желтая карточка
Дельгадо Марко
1:3
90' Гол
Пуч Рикард
90'+14
95
Стеффен
Закари
4
Кэннон
Реджи
6
Абубакар
Лалас
5
Махсо
Андреас
99
Трэвис
Джексон
18
Ларраз
Оливер
20
Ронен
Коннор
14
Харрис
Кельвин
10
Михайлович
Джордже
11
Фернандес
Омир
9
Наварро
Рафа
77
Маккарти
Джон
2
Яманэ
Мики
25
Гарсес
Карлос
4
Йосида
Мая
14
Нельсон
Джон
8
Дельгадо
Марко
20
Серрильо
Эдвин
10
Пуч
Рикард
11
Пек
Габриэл
9
Йовелич
Деян
28
Пэйнтсил
Джозеф
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес Гэлакси

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
14 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

39 матчей

41%
20.5%
38.5%
16 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

30.8%
43.6%
25.6%
12 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.9%
38.5%
25.6%
14 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

М
3:2
М
0:0
М
1:3
М
4:1
М
2:0
М
1:1
М
1:2
М
0:2
М
2:1
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
3:0
М
1:3
М
1:0
М
1:0
М
1:1
М
0:0
М
1:0
М
1:3
М
1:1
М
6:0
М
3:4
М
1:0
М
0:1
М
2:0
М
1:0
М
1:1
М
2:0
М
1:0
М
1:3
М
1:3
М
0:1
М
1:1
М
2:3
ТМС
1:2
М
3:2
М
3:2
М
4:0

Голы

Всего голов

24
28

Голов в среднем за матч

1.41
1.27

Среднее время на гол

63
70

Всего голов

37
19

Голов в среднем за матч

1.68
1.12

Среднее время на гол

53
80

Всего голов

61
47

Голов в среднем за матч

1.56
1.21

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 72%
Меньше 28%
11
19
Больше 49%
Меньше 51%
20
14
Больше 36%
Меньше 64%
25
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

57
74

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Наварро Рафа 14 (4) 0.44
Михайлович Джордже 11 (4) 0.34
Бассетт Коул 9 (1) 0.28
Кабрал Кевин 5 0.16
Харрис Кельвин 4 0.13
Льюис Джонатан 3 0.09
Япи Даррен 2 0.06
Бомбито Мойзе 2 0.06
Фернандес Омир 1 0.03
Ронен Коннор 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Кэннон Реджи 1 0.03
Эдвардс Майкл 1 0.03
Ларраз Оливер 1 0.03
Розенберри Киган 0 0
Махсо Андреас 0 0
Андерсон Себастьян 0 0
Стюарт-Бэйнес Кимани 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пек Габриэл 14 0.44
Йовелич Деян 14 0.44
Пуч Рикард 13 (1) 0.41
Пэйнтсил Джозеф 10 (1) 0.31
Фагундес Диего 4 0.13
Берри Мигель 2 0.06
Йосида Мая 2 0.06
Дельгадо Марко 1 0.03
Ройс Марко 1 0.03
Ауде Хулиан 1 0.03
Куэвас Маурисио 1 0.03
Савалета Эрик 1 0.03
Серрильо Эдвин 1 0.03
Яманэ Мики 0 0
Бругман Гастон 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Япи Даррен 5 1
Наварро Рафа 6 0
Михайлович Джордже 6 0
Харрис Кельвин 5 0
Кабрал Кевин 3 1
Стеффен Закари 3 0
Махсо Андреас 3 0
Леффелсенд Яспер 3 0
Бомбито Мойзе 3 0
Ронен Коннор 2 0
Абубакар Лалас 2 0
Ларраз Оливер 2 0
Розенберри Киган 1 0
Андерсон Себастьян 1 0
Кэннон Реджи 1 0
Льюис Джонатан 1 0
Бассетт Коул 1 0
Эдвардс Майкл 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 8 0
Дельгадо Марко 5 1
Пэйнтсил Джозеф 6 0
Серрильо Эдвин 6 0
Касерес Мартин 3 1
Нил Джален 4 0
Ауде Хулиан 3 0
Йосида Мая 2 0
Бругман Гастон 2 0
Фагундес Диего 2 0
Яманэ Мики 2 0
Нельсон Джон 2 0
Савалета Эрик 0 1
Маккарти Джон 1 0
Йовелич Деян 1 0
Пек Габриэл 1 0
Куэвас Маурисио 1 0
Берри Мигель 1 0

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Лос-Анджелес Гэлакси
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

6
9
Колорадо Рэпидс
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Лос-Анджелес Гэлакси
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

28
2

Упущенные победы

16
40
Колорадо Рэпидс
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (15)
34% (11)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
19% (6)
31% (10)
Лос-Анджелес Гэлакси
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
16% (5)
34% (11)
50% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
41% (13)
38% (12)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

37
7

Упущенные победы

22
49

Голы по времени матча

Забито

31
25
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
2
6%
1
4%
1-15
3
10%
2
8%
16-30
9
29%
29%
3
12%
31-45
4
13%
6
24%
46-60
4
13%
7
28%
61-75
9
29%
29%
6
24%
76-90

Пропущено

23
23
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
4
17%
3
13%
1-15
2
9%
4
17%
16-30
5
22%
6
26%
31-45
5
22%
4
17%
46-60
2
9%
3
13%
61-75
5
22%
3
13%
76-90

Забито

27
41
11 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 26
5 Забивали первыми 12
18 Не забивали 16
4
15%
5
12%
1-15
2
7%
3
7%
16-30
5
19%
7
17%
31-45
6
22%
11
27%
46-60
3
11%
5
12%
61-75
7
26%
10
24%
76-90

Пропущено

34
24
16 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 13
6
18%
2
8%
1-15
5
15%
4
17%
16-30
5
15%
6
25%
31-45
6
18%
4
17%
46-60
5
15%
5
21%
61-75
7
21%
3
13%
76-90

Забито

58
66
25 В 1-м тайме 21
33 Во 2-м тайме 45
13 Забивали первыми 17
5 Не забивали 4
6
10%
6
9%
1-15
5
9%
5
8%
16-30
14
24%
10
15%
31-45
10
17%
17
26%
46-60
7
12%
12
18%
61-75
16
28%
16
24%
76-90

Пропущено

57
47
27 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 22
19 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 25
10
18%
5
11%
1-15
7
12%
8
17%
16-30
10
18%
12
26%
31-45
11
19%
8
17%
46-60
7
12%
8
17%
61-75
12
21%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 4:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:1
Даллас - Колорадо Рэпидс 2:3 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Клуб Америка - Колорадо Рэпидс 0:0 Толука - Колорадо Рэпидс 1:2 Хуарес - Колорадо Рэпидс 2:3 Леон - Колорадо Рэпидс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - ФК Монреаль 4:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Чивас Гвадалахара - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 3:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 4:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 2:1

Результаты матчей

Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес Гэлакси

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
4
4 раза 25%
1
3 раза 19%

Точный счет

0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:3
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
4:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
4:2
4 раза 13%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 31%
1
10 раз 31%
3
7 раз 22%
0
3 раза 9%
4
2 раза 6%
3
9 раз 28%
2
8 раз 25%
1
7 раз 22%
0
4 раза 13%
4
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес Гэлакси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
11
5
1.5
13
3
5
11
2.5
8
8
2
14
3.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
8
8
1.5
8
8
4
12
2.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
3
0.5
Больше Меньше
28
4
19
13
1.5
21
11
9
23
2.5
13
19
2
30
3.5
4
28

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 32 18 7 7 66 - 47 61
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 31 16 7 8 55 - 41 55
3.
Сиэтл Саундерс
 3:0 Заявка 32 15 8 9 49 - 34 53
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 32 14 11 7 62 - 47 53
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 32 14 9 9 45 - 35 51
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 32 15 5 12 59 - 56 50
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0:3 Заявка 31 13 8 10 50 - 44 47
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 32 13 7 12 53 - 48 46
9.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 32 12 9 11 64 - 55 45
10.
Остин
 1:0 Заявка 32 10 9 13 35 - 44 39
11.
Даллас
 1:1 Заявка 32 10 8 14 51 - 53 38
12.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 32 7 13 12 46 - 59 34
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 32 8 7 17 50 - 61 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 32 5 4 23 38 - 73 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 32 20 8 4 72 - 47 68
2.
Коламбус Крю
 Заявка 31 16 9 6 62 - 36 57
3.
Цинциннати
 Заявка 32 17 5 10 55 - 44 56
4.
Орландо Сити
 Заявка 32 14 7 11 55 - 47 49
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 32 13 8 11 51 - 46 47
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 32 11 14 7 52 - 45 47
7.
Шарлотт
 Заявка 32 12 9 11 41 - 37 45
8.
ФК Монреаль
 Заявка 32 10 10 12 46 - 62 40
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 32 9 10 13 59 - 50 37
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 32 9 10 13 50 - 66 37
11.
Торонто
 Заявка 33 11 4 18 40 - 60 37
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 32 8 10 14 42 - 47 34
13.
Нэшвилл
 Заявка 32 8 9 15 34 - 51 33
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 31 9 4 18 34 - 62 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 33 7 9 17 40 - 59 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 16 10 4 2 33 - 17 34
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 10 3 3 33 - 21 33
5.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 16 9 4 3 39 - 25 31
6.
Сиэтл Саундерс
 3:0 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 1:1 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 7 3 20 - 14 25
9.
Остин
 1:0 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
10.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:3 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 16 3 2 11 16 - 30 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 3 4 32 - 24 30
3.
Шарлотт
 Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
4.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 31 - 19 28
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
6.
ФК Монреаль
 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 4 5 27 - 16 25
8.
Цинциннати
 Заявка 16 7 3 6 25 - 19 24
9.
Торонто
 Заявка 16 7 0 9 27 - 31 21
10.
Нэшвилл
 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 5 4 7 28 - 26 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 4 7 18 - 28 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 8 2 6 25 - 21 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 0:3 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 7 3 6 27 - 26 24
4.
Сиэтл Саундерс
 3:0 Заявка 16 7 2 7 25 - 21 23
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 6 4 6 25 - 23 22
6.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 15 6 3 6 22 - 24 21
7.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 4 8 4 26 - 28 20
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 1:0 Заявка 16 4 4 8 11 - 21 16
10.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
11.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 16 1 8 7 26 - 38 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Даллас
 1:1 Заявка 16 1 6 9 19 - 29 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 33 - 27 34
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 2 4 30 - 25 32
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 3 6 28 - 31 24
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 5 5 6 33 - 29 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 5 5 6 24 - 33 20
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 4 7 5 23 - 25 19
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
9.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
ФК Монреаль
 Заявка 16 3 5 8 20 - 39 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 0 11 16 - 34 12
14.
Нэшвилл
 Заявка 15 3 3 9 10 - 26 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 22 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (9)
Интер Майами Суарес Луис 18 (6)
Интер Майами Месси Лионель 17 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Пек Габриэл сделал результативную передачу.
    • 59'
      Г О О О О Л - Пуч Рикард бьет в цель!
    • 50'
      Дельгадо Марко сделал результативную передачу.
    • 50'
      Г О О О О Л - Пек Габриэл бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Михайлович Джордже сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Ронен Коннор бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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