Тур: 1. Стадион: Провиденс.
0:1
Второй тайм: 71'
Ход матча
22'
40'
42'
0:1
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
21
Чара
Диего
24
Айяла
Давид
11
Обриан
Хадер
14
Рубио
Диего
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
-
24 Айяла ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
-
44 Лориа МарвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Обриан ХадерПолузащитник
-
14 Рубио ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Колманич ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вольф Джош
История личных встреч
Портленд Тимберс
Остин
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.8
0.67
Среднее время на гол
50
135
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.88
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
48
72
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Джонатан
|16 (1)
|0.5
|Феррейра Эвандер
|15 (3)
|0.47
|Мора Фелипе
|14 (1)
|0.44
|Морено Сантьяго
|6
|0.19
|Антони
|5
|0.16
|Уильямсон Эрик
|2
|0.06
|Москера Хуан
|1
|0.03
|Миллер Эрик
|1
|0.03
|Асприлья Дайрон
|1
|0.03
|Айяла Давид
|1
|0.03
|Фогаса Натан
|1
|0.03
|Паредес Кристиан
|0
|0
|Араухо Мигель
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обриан Хадер
|7
|0.22
|Дриусси Себастьян
|5 (2)
|0.16
|Рубио Диего
|4
|0.13
|Галлахер Джон
|3
|0.09
|Зардес Гьяси
|3
|0.09
|Гильерме дос Сантос
|3
|0.09
|Ринг Александр
|2 (1)
|0.06
|Касканте Хулио
|2
|0.06
|Даниэль Перейра
|1
|0.03
|Вольфф Оуэн
|1
|0.03
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0.03
|Букари Осман
|1
|0.03
|Хеджес Мэтт
|1
|0.03
|Ригони Эмилиано
|1
|0.03
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Фодри Си-Джей
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чара Диего
|8
|1
|Феррейра Эвандер
|8
|0
|Миллер Камаль
|7
|0
|Родригес Джонатан
|6
|0
|Жупарич Дарио
|6
|0
|Уильямсон Эрик
|5
|0
|Мора Фелипе
|3
|1
|Паредес Кристиан
|4
|0
|Крепо Максим
|2
|1
|Миллер Эрик
|3
|0
|Браво Клаудио III
|3
|0
|Араухо Мигель
|2
|0
|Айяла Давид
|2
|0
|Макгро Зак
|2
|0
|Асприлья Дайрон
|1
|0
|Фогаса Натан
|1
|0
|Морено Сантьяго
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|8
|0
|Касканте Хулио
|8
|0
|Валенсия Йохан
|8
|0
|Дриусси Себастьян
|6
|1
|Рубио Диего
|6
|0
|Гильерме дос Сантос
|6
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|4
|1
|Обриан Хадер
|5
|0
|Ринг Александр
|4
|0
|Галлахер Джон
|4
|0
|Фодри Си-Джей
|3
|0
|Вольфф Оуэн
|3
|0
|Зардес Гьяси
|2
|0
|Колманич Жан
|2
|0
|Хименес Эктор
|1
|0
|Хеджес Мэтт
|1
|0
|Деслер Миккел
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
|Букари Осман
|1
|0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Остин
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
12
6
Портленд Тимберс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Остин
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
15
23
Портленд Тимберс
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (14)
26% (8)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
23% (7)
39% (12)
Остин
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
27
7
Упущенные победы
27
29
Голы по времени матча
Забито
38
10
19 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 4
16 Не забивали 22
5
13%
0
0%
1-15
8
21%
1
10%
16-30
6
16%
4
40%
31-45
5
13%
0
0%
46-60
4
11%
1
10%
61-75
10
26%
4
40%
76-90
Пропущено
25
21
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
2
8%
4
19%
1-15
4
16%
5
24%
16-30
7
28%
3
14%
31-45
7
28%
4
19%
46-60
3
12%
5
24%
61-75
2
8%
0
0%
76-90
Забито
27
24
8 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
2
7%
3
13%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
3
11%
2
8%
31-45
3
11%
5
21%
46-60
9
33%
5
21%
61-75
7
26%
6
25%
76-90
Пропущено
28
23
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
6
21%
2
9%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
5
18%
3
13%
31-45
6
21%
5
22%
46-60
4
14%
7
30%
61-75
5
18%
4
17%
76-90
Забито
65
34
27 В 1-м тайме 13
38 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 9
3 Не забивали 10
7
11%
3
9%
1-15
11
17%
4
12%
16-30
9
14%
6
18%
31-45
8
12%
5
15%
46-60
13
20%
6
18%
61-75
17
26%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
53
44
26 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 20
26 Не пропускали 24
8
15%
6
14%
1-15
6
11%
7
16%
16-30
12
23%
6
14%
31-45
13
25%
9
20%
46-60
7
13%
12
27%
61-75
7
13%
4
9%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:1
Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Леон - Портленд Тимберс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Остин
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Остин - Хьюстон Динамо 0:1 Лос-Анджелес - Остин 1:1 Торонто - Остин 2:1
Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Нэшвилл - Остин 0:2 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Монтеррей - Остин 0:2 Пумас-УНАМ - Остин 2:3 Остин - Шарлотт 2:2 Даллас - Остин 3:1 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1
Результаты матчей
Портленд Тимберс
Остин
Точный счет
2:2
3 раза 20%
4:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
2:2
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
4
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
3:2
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
Точный счет
3:2
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 42%
1
6 раз 19%
4
5 раз 16%
3
4 раза 13%
0
3 раза 10%
1
11 раз 35%
0
10 раз 32%
2
8 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Портленд Тимберс
Остин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
97
78
214
510
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
96
106
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
283
Больше Меньше
2110
229
1021
922
229
526
130
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|66 - 47
|61
|2.
|1:0 Заявка
|31
|16
|7
|8
|55 - 41
|55
|3.
|3:0 Заявка
|32
|15
|8
|9
|49 - 34
|53
|4.
|Заявка
|32
|14
|11
|7
|62 - 47
|53
|5.
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|45 - 35
|51
|6.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|59 - 56
|50
|7.
|0:3 Заявка
|31
|13
|8
|10
|50 - 44
|47
|8.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|53 - 48
|46
|9.
|0:1 Заявка
|32
|12
|9
|11
|64 - 55
|45
|10.
|1:0 Заявка
|32
|10
|9
|13
|35 - 44
|39
|11.
|1:1 Заявка
|32
|10
|8
|14
|51 - 53
|38
|12.
|0:1 Заявка
|32
|7
|13
|12
|46 - 59
|34
|13.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|50 - 61
|31
|14.
|1:1 Заявка
|32
|5
|4
|23
|38 - 73
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|20
|8
|4
|72 - 47
|68
|2.
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|62 - 36
|57
|3.
|Заявка
|32
|17
|5
|10
|55 - 44
|56
|4.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|55 - 47
|49
|5.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|51 - 46
|47
|6.
|Заявка
|32
|11
|14
|7
|52 - 45
|47
|7.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|41 - 37
|45
|8.
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|46 - 62
|40
|9.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|59 - 50
|37
|10.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|50 - 66
|37
|11.
|Заявка
|33
|11
|4
|18
|40 - 60
|37
|12.
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|42 - 47
|34
|13.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|34 - 51
|33
|14.
|Заявка
|31
|9
|4
|18
|34 - 62
|31
|15.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|40 - 59
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 24
|39
|2.
|1:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 17
|34
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 21
|33
|5.
|0:1 Заявка
|16
|9
|4
|3
|39 - 25
|31
|6.
|3:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|1:1 Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 14
|25
|9.
|1:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|10.
|0:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|11.
|0:3 Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 29
|22
|14.
|1:1 Заявка
|16
|3
|2
|11
|16 - 30
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 24
|30
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|23 - 15
|29
|4.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|31 - 19
|28
|5.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 16
|25
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 19
|24
|9.
|Заявка
|16
|7
|0
|9
|27 - 31
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|28 - 26
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 21
|26
|2.
|0:3 Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|4.
|3:0 Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 21
|23
|5.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 23
|22
|6.
|1:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 24
|21
|7.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|26 - 28
|20
|8.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|1:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|11 - 21
|16
|10.
|0:1 Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|11.
|0:1 Заявка
|16
|1
|8
|7
|26 - 38
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|1:1 Заявка
|16
|1
|6
|9
|19 - 29
|9
|14.
|1:1 Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 27
|34
|2.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|30 - 25
|32
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 31
|24
|5.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|33 - 29
|20
|6.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|24 - 33
|20
|7.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 25
|19
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|20 - 39
|14
|13.
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|16 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 26
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|22 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|18 (6)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|17 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|17 (9)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10