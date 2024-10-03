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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Портленд Тимберс
0:1
Конец матча
Остин
0'
22' Желтая карточка
Даниэль Перейра
40' Желтая карточка
Обриан Хадер
0:1
42' Гол
Даниэль Перейра
90' Желтая карточка
Стувер Брэд
90'+8
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
13
Жупарич
Дарио
4
Миллер
Камаль
5
Браво
Клаудио
III
21
Чара
Диего
24
Айяла
Давид
30
Морено
Сантьяго
10
Феррейра
Эвандер
14
Родригес
Джонатан
9
Мора
Фелипе
1
Стувер
Брэд
17
Галлахер
Джон
18
Касканте
Хулио
21
Сваток
Александр
29
Гильерме
дос
Сантос
5
Валенсия
Йохан
6
Даниэль
Перейра
7
Букари
Осман
10
Дриусси
Себастьян
11
Обриан
Хадер
14
Рубио
Диего
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Остин
4-2-3-1

История личных встреч

Портленд Тимберс
Остин

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

М
0:2
М
1:2
М
2:2
М
1:2
М
1:0
М
3:0
М
3:1
М
4:1

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.8
0.67

Среднее время на гол

50
135

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.88
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
72

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Джонатан 16 (1) 0.5
Феррейра Эвандер 15 (3) 0.47
Мора Фелипе 14 (1) 0.44
Морено Сантьяго 6 0.19
Антони 5 0.16
Уильямсон Эрик 2 0.06
Москера Хуан 1 0.03
Миллер Эрик 1 0.03
Асприлья Дайрон 1 0.03
Айяла Давид 1 0.03
Фогаса Натан 1 0.03
Паредес Кристиан 0 0
Араухо Мигель 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обриан Хадер 7 0.22
Дриусси Себастьян 5 (2) 0.16
Рубио Диего 4 0.13
Галлахер Джон 3 0.09
Зардес Гьяси 3 0.09
Гильерме дос Сантос 3 0.09
Ринг Александр 2 (1) 0.06
Касканте Хулио 2 0.06
Даниэль Перейра 1 0.03
Вольфф Оуэн 1 0.03
Хайнс-Айк Брендан 1 0.03
Букари Осман 1 0.03
Хеджес Мэтт 1 0.03
Ригони Эмилиано 1 0.03
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Фодри Си-Джей 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чара Диего 8 1
Феррейра Эвандер 8 0
Миллер Камаль 7 0
Родригес Джонатан 6 0
Жупарич Дарио 6 0
Уильямсон Эрик 5 0
Мора Фелипе 3 1
Паредес Кристиан 4 0
Крепо Максим 2 1
Миллер Эрик 3 0
Браво Клаудио III 3 0
Араухо Мигель 2 0
Айяла Давид 2 0
Макгро Зак 2 0
Асприлья Дайрон 1 0
Фогаса Натан 1 0
Морено Сантьяго 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 8 0
Касканте Хулио 8 0
Валенсия Йохан 8 0
Дриусси Себастьян 6 1
Рубио Диего 6 0
Гильерме дос Сантос 6 0
Хайнс-Айк Брендан 4 1
Обриан Хадер 5 0
Ринг Александр 4 0
Галлахер Джон 4 0
Фодри Си-Джей 3 0
Вольфф Оуэн 3 0
Зардес Гьяси 2 0
Стувер Брэд 2 0
Колманич Жан 2 0
Хименес Эктор 1 0
Хеджес Мэтт 1 0
Деслер Миккел 1 0
Букари Осман 1 0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Остин
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

12
6
Портленд Тимберс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Остин
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

15
23
Портленд Тимберс
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (14)
25% (8)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
25% (8)
38% (12)
Остин
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

27
7

Упущенные победы

27
29

Голы по времени матча

Забито

38
11
19 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 5
17 Не забивали 22
5
13%
0
0%
1-15
8
21%
1
9%
16-30
6
16%
5
45%
31-45
5
13%
0
0%
46-60
4
11%
1
9%
61-75
10
26%
4
36%
76-90

Пропущено

26
21
14 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
2
8%
4
19%
1-15
4
15%
5
24%
16-30
8
31%
3
14%
31-45
7
27%
4
19%
46-60
3
12%
5
24%
61-75
2
8%
0
0%
76-90

Забито

27
24
8 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 20
2
7%
3
13%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
3
11%
2
8%
31-45
3
11%
5
21%
46-60
9
33%
5
21%
61-75
7
26%
6
25%
76-90

Пропущено

28
23
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
6
21%
2
9%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
5
18%
3
13%
31-45
6
21%
5
22%
46-60
4
14%
7
30%
61-75
5
18%
4
17%
76-90

Забито

65
35
27 В 1-м тайме 14
38 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 10
4 Не забивали 10
7
11%
3
9%
1-15
11
17%
4
11%
16-30
9
14%
7
20%
31-45
8
12%
5
14%
46-60
13
20%
6
17%
61-75
17
26%
10
29%
76-90

Пропущено

54
44
27 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 20
27 Не пропускали 24
8
15%
6
14%
1-15
6
11%
7
16%
16-30
13
24%
6
14%
31-45
13
24%
9
20%
46-60
7
13%
12
27%
61-75
7
13%
4
9%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:1
Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:0 Леон - Портленд Тимберс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Портленд Тимберс - Нэшвилл 4:1 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 2:2 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Остин
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Остин - Хьюстон Динамо 0:1 Лос-Анджелес - Остин 1:1 Торонто - Остин 2:1
Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Нэшвилл - Остин 0:2 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Монтеррей - Остин 0:2 Пумас-УНАМ - Остин 2:3 Остин - Шарлотт 2:2 Даллас - Остин 3:1 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Остин - Нью-Йорк Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Остин 2:0 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Остин - Лос-Анджелес 1:1 Колорадо Рэпидс - Остин 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 5:1 Остин - Портленд Тимберс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 1:1

Результаты матчей

Портленд Тимберс
Остин

Точный счет

2:2
3 раза 19%
4:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
2:2
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
4
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

3:2
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
9 раз 56%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%

Точный счет

3:2
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:1
6 раз 19%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 41%
1
6 раз 19%
4
5 раз 16%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
1
12 раз 38%
0
10 раз 31%
2
8 раз 25%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Портленд Тимберс
Остин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
12
4
12
4
1.5
9
7
7
9
2.5
2
14
5
11
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
6
10
6
1.5
1
15
2
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
4
0.5
Больше Меньше
22
10
22
10
1.5
10
22
9
23
2.5
2
30
5
27
3.5
1
31

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 32 18 7 7 66 - 47 61
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 31 16 7 8 55 - 41 55
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 32 15 8 9 49 - 34 53
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 32 14 11 7 62 - 47 53
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 32 14 9 9 45 - 35 51
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 32 15 5 12 59 - 56 50
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 31 13 8 10 50 - 44 47
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 32 13 7 12 53 - 48 46
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 32 12 9 11 64 - 55 45
10.
Остин
 Заявка 32 10 9 13 35 - 44 39
11.
Даллас
 Заявка 32 10 7 15 52 - 55 37
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 32 7 13 12 46 - 59 34
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 32 8 7 17 50 - 61 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 32 6 3 23 40 - 74 21

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 32 20 8 4 72 - 47 68
2.
Коламбус Крю
 Заявка 31 16 9 6 62 - 36 57
3.
Цинциннати
 Заявка 32 17 5 10 55 - 44 56
4.
Орландо Сити
 Заявка 32 14 7 11 55 - 47 49
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 32 13 8 11 51 - 46 47
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 32 11 14 7 52 - 45 47
7.
Шарлотт
 Заявка 32 12 9 11 41 - 37 45
8.
ФК Монреаль
 Заявка 32 10 10 12 46 - 62 40
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 32 9 10 13 59 - 50 37
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 32 9 10 13 50 - 66 37
11.
Торонто
 Заявка 33 11 4 18 40 - 60 37
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 32 8 10 14 42 - 47 34
13.
Нэшвилл
 Заявка 32 8 9 15 34 - 51 33
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 31 9 4 18 34 - 62 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 33 7 9 17 40 - 59 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 10 4 2 33 - 17 34
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 10 3 3 33 - 21 33
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 9 4 3 39 - 25 31
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 7 3 20 - 14 25
9.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 4 1 11 18 - 31 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 3 4 32 - 24 30
3.
Шарлотт
 Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
4.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 31 - 19 28
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
6.
ФК Монреаль
 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 4 5 27 - 16 25
8.
Цинциннати
 Заявка 16 7 3 6 25 - 19 24
9.
Торонто
 Заявка 16 7 0 9 27 - 31 21
10.
Нэшвилл
 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 5 4 7 28 - 26 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 4 7 18 - 28 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 8 2 6 25 - 21 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 7 3 6 27 - 26 24
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 7 2 7 25 - 21 23
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 6 4 6 25 - 23 22
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 6 3 6 22 - 24 21
7.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 4 8 4 26 - 28 20
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 Заявка 16 4 4 8 11 - 21 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 1 8 7 26 - 38 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8
14.
Даллас
 Заявка 16 1 5 10 20 - 31 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 33 - 27 34
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 2 4 30 - 25 32
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 3 6 28 - 31 24
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 5 5 6 33 - 29 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 5 5 6 24 - 33 20
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 4 7 5 23 - 25 19
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
9.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
ФК Монреаль
 Заявка 16 3 5 8 20 - 39 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 0 11 16 - 34 12
14.
Нэшвилл
 Заявка 15 3 3 9 10 - 26 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 22 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (9)
Интер Майами Суарес Луис 18 (6)
Интер Майами Месси Лионель 17 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Г О О О О Л - Даниэль Перейра бьет в цель!
  • 40'
    Обриан Хадер получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Даниэль Перейра получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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