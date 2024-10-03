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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес
1:0
Второй тайм: 68'
Сент-Луис Сити
0'
7' Желтая карточка
Хартель Марсель
8' Желтая карточка
Богуш Матеуш
12' Желтая карточка
Шано Максим
1:0
45' Гол
Буанга Денис

Ход матча

7'
 
Хартель Марсель
8'
Богуш Матеуш
 
12'
Шано Максим
 
45'
Буанга Денис
(Богуш Матеуш)
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
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Лос-Анджелес
Ничья
Сент-Луис Сити
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Льорис
Уго
24
Холлингсхед
Райан
25
Шано
Максим
4
Сегура
Эдди
13
Оливера
Кристиан
11
Тильман
Тимоти
8
О'Брайен
Льюис
2
Кампос
Омар
19
Богуш
Матеуш
9
Жиру
Оливье
99
Буанга
Денис
39
Лунд
Бенджамин
2
Нервински
Джейк
5
Кесслер
Генри
4
Нильссон
Йоаким
99
Рид
Джейден
21
Альм
Расмус
10
Лёвен
Эдуард
3
Гирдвуд-Райх
Джейк
17
Хартель
Марсель
36
Тойхерт
Седрик
9
Клаусс
Жоао
Лос-Анджелес
3-4-3
Сент-Луис Сити
4-4-2

История личных встреч

Лос-Анджелес
Сент-Луис Сити

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

М
0:2
ТМК
1:0
М
0:0
М
3:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
0.67

Среднее время на гол

30
135

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 19 (7) 0.61
Богуш Матеуш 14 0.45
Оливера Кристиан 5 0.16
Тильман Тимоти 4 0.13
Камара Кей 3 0.1
Атуэста Эдуард 3 0.1
Моралес Давид 3 0.1
Холлингсхед Райан 1 0.03
Ордаз Натан 1 0.03
Анхель Томас 1 0.03
Паленсия Серги 0 0
Кампос Омар 0 0
Жиру Оливье 0 0
Санчес Илье 0 0
Шано Максим 0 0
Лонг Аарон 0 0
О'Брайен Льюис 0 0
Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 5 0.16
Клаусс Жоао 5 (1) 0.16
Лёвен Эдуард 5 (3) 0.16
Ториссон Ноккви Тейр 4 0.13
Вассилев Индиана 3 0.09
Помпеу Селио 3 0.09
Хартель Марсель 2 (1) 0.06
Альм Расмус 2 0.06
Тотлэнд Томас 2 0.06
Адениран Сэмюэл 2 0.06
Simon Becher 2 0.06
Дуркин Кристофер 1 0.03
Кляйн Джонни 1 0.03
Кидзима Хосэи 1 0.03
Нильссон Йоаким 1 0.03
Яро Джошуа 1 0.03
Блом Нджабуло 1 0.03
Острак Томаш 1 0.03
Кесслер Генри 1 0.03
Рид Джейден 0 0
Хорн Яннес 0 0
Уоттс Акил 0 0
Марканич Энтони 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атуэста Эдуард 8 1
Паленсия Серги 7 1
Тильман Тимоти 7 0
Мурильо Хесус 4 1
Санчес Илье 5 0
Шано Максим 5 0
Богуш Матеуш 5 0
Холлингсхед Райан 4 0
Сегура Эдди 4 0
Лонг Аарон 3 0
Буанга Денис 3 0
Дуэньяс Эрик 3 0
О'Брайен Льюис 1 1
Моралес Давид 1 1
Камара Кей 2 0
Льорис Уго 1 0
Марлон 1 0
Кампос Омар 1 0
Ордаз Натан 1 0
Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуркин Кристофер 10 0
Марканич Энтони 5 1
Паркер Тим 6 0
Тотлэнд Томас 6 0
Вассилев Индиана 5 0
Помпеу Селио 5 0
Нильссон Йоаким 4 0
Хорн Яннес 4 0
Блом Нджабуло 4 0
Кидзима Хосэи 4 0
Хартель Марсель 3 0
Лёвен Эдуард 3 0
Клаусс Жоао 3 0
Ториссон Ноккви Тейр 3 0
Острак Томаш 3 0
Рид Джейден 3 0
Джексон Азиэл 3 0
Альм Расмус 2 0
Тойхерт Седрик 2 0
Адениран Сэмюэл 2 0
Уоттс Акил 2 0
Карнелл Брэдли 1 0
Яро Джошуа 1 0
Нервински Джейк 1 0
Кесслер Генри 1 0
Хиберт Кайл 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Сент-Луис Сити
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

6
23
Лос-Анджелес
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сент-Луис Сити
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

16
17
Лос-Анджелес
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (14)
23% (7)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
23% (7)
30% (9)
Сент-Луис Сити
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
32% (10)
45% (14)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

24
13

Упущенные победы

22
40

Голы по времени матча

Забито

32
25
16 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
5
16%
8
32%
1-15
4
13%
3
12%
16-30
7
22%
6
24%
31-45
5
16%
3
12%
46-60
5
16%
2
8%
61-75
6
19%
3
12%
76-90

Пропущено

17
38
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 24
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 14
0
0%
3
8%
1-15
2
12%
5
13%
16-30
5
29%
29%
6
16%
31-45
3
18%
7
18%
46-60
4
24%
5
13%
61-75
3
18%
12
32%
76-90

Забито

23
22
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 19
3
13%
3
14%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
3
13%
5
23%
46-60
4
17%
6
27%
61-75
6
26%
2
9%
76-90

Пропущено

23
19
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
2
9%
2
11%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
5
22%
4
21%
46-60
4
17%
6
32%
61-75
4
17%
3
16%
76-90

Забито

55
47
26 В 1-м тайме 26
29 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 18
5 Не забивали 7
8
15%
11
23%
1-15
7
13%
6
13%
16-30
11
20%
9
19%
31-45
8
15%
8
17%
46-60
9
16%
8
17%
61-75
12
22%
5
11%
76-90

Пропущено

40
57
17 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 37
10 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 25
2
5%
5
9%
1-15
6
15%
7
12%
16-30
9
23%
8
14%
31-45
8
20%
11
19%
46-60
8
20%
11
19%
61-75
7
18%
15
26%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Лос-Анджелес - Тихуана 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Лос-Анджелес - Нью-Мехико Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Нью-Инглэнд Революшн - Сент-Луис Сити 2:2
Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4 Клуб Америка - Сент-Луис Сити 4:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Сент-Луис Сити - Хуарес 1:1 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 1:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
Сент-Луис Сити

Точный счет

2:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Точный счет

3:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:3
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

3:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 33%
1
8 раз 27%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
10 раз 32%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
6 раз 19%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес
Сент-Луис Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
4
9
6
1.5
6
10
5
10
2.5
2
14
2
13
3.5
2
13
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
8
7
1.5
8
7
2
13
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
24
7
17
13
1.5
14
17
7
23
2.5
7
24
2
28
3.5
1
30
2
28
4.5
1
29
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 32 18 7 7 66 - 47 61
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 31 16 7 8 55 - 41 55
3.
Сиэтл Саундерс
 3:0 Заявка 32 15 8 9 49 - 34 53
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 32 14 11 7 62 - 47 53
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 32 14 9 9 45 - 35 51
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 32 15 5 12 59 - 56 50
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0:3 Заявка 31 13 8 10 50 - 44 47
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 32 13 7 12 53 - 48 46
9.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 32 12 9 11 64 - 55 45
10.
Остин
 1:0 Заявка 32 10 9 13 35 - 44 39
11.
Даллас
 1:1 Заявка 32 10 8 14 51 - 53 38
12.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 32 7 13 12 46 - 59 34
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 32 8 7 17 50 - 61 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 32 5 4 23 38 - 73 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 32 20 8 4 72 - 47 68
2.
Коламбус Крю
 Заявка 31 16 9 6 62 - 36 57
3.
Цинциннати
 Заявка 32 17 5 10 55 - 44 56
4.
Орландо Сити
 Заявка 32 14 7 11 55 - 47 49
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 32 13 8 11 51 - 46 47
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 32 11 14 7 52 - 45 47
7.
Шарлотт
 Заявка 32 12 9 11 41 - 37 45
8.
ФК Монреаль
 Заявка 32 10 10 12 46 - 62 40
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 32 9 10 13 59 - 50 37
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 32 9 10 13 50 - 66 37
11.
Торонто
 Заявка 33 11 4 18 40 - 60 37
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 32 8 10 14 42 - 47 34
13.
Нэшвилл
 Заявка 32 8 9 15 34 - 51 33
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 31 9 4 18 34 - 62 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 33 7 9 17 40 - 59 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 16 10 4 2 33 - 17 34
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 10 3 3 33 - 21 33
5.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 16 9 4 3 39 - 25 31
6.
Сиэтл Саундерс
 3:0 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 1:1 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 7 3 20 - 14 25
9.
Остин
 1:0 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
10.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:3 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 16 3 2 11 16 - 30 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 3 4 32 - 24 30
3.
Шарлотт
 Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
4.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 31 - 19 28
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
6.
ФК Монреаль
 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 4 5 27 - 16 25
8.
Цинциннати
 Заявка 16 7 3 6 25 - 19 24
9.
Торонто
 Заявка 16 7 0 9 27 - 31 21
10.
Нэшвилл
 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 5 4 7 28 - 26 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 4 7 18 - 28 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 8 2 6 25 - 21 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 0:3 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 7 3 6 27 - 26 24
4.
Сиэтл Саундерс
 3:0 Заявка 16 7 2 7 25 - 21 23
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 6 4 6 25 - 23 22
6.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 15 6 3 6 22 - 24 21
7.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 4 8 4 26 - 28 20
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 1:0 Заявка 16 4 4 8 11 - 21 16
10.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
11.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 16 1 8 7 26 - 38 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Даллас
 1:1 Заявка 16 1 6 9 19 - 29 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 33 - 27 34
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 2 4 30 - 25 32
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 3 6 28 - 31 24
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 5 5 6 33 - 29 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 5 5 6 24 - 33 20
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 4 7 5 23 - 25 19
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
9.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
ФК Монреаль
 Заявка 16 3 5 8 20 - 39 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 0 11 16 - 34 12
14.
Нэшвилл
 Заявка 15 3 3 9 10 - 26 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 22 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (9)
Интер Майами Суарес Луис 18 (6)
Интер Майами Месси Лионель 17 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Г О О О О Л - Жиру Оливье бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Сент-Луис Сити
1.42
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6.00
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7.90
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