Тур: 1. Стадион: BMO Stadium.
1:0
Второй тайм: 68'
0'
7' Желтая карточкаХартель Марсель
8' Желтая карточкаБогуш Матеуш
12' Желтая карточкаШано Максим
1:0
45' ГолБуанга Денис
Ход матча
8'
12'
45'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
25
Шано
Максим
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
99
Рид
Джейден
21
Альм
Расмус
10
Лёвен
Эдуард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шано МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Богуш МатеушНападающий
- Нападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хасал ТомасВратарь
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
-
5 МарлонЗащитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Рид ДжейденЗащитник
-
21 Альм РасмусПолузащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Яро ДжошуаЗащитник
-
22 Хиберт КайлЗащитник
-
41 Кляйн ДжонниЗащитник
- Защитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
-
20 Уоттс АкилПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Simon Becher
-
Главный тренер: John Hackworth
История личных встреч
Лос-Анджелес
Сент-Луис Сити
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
0.67
Среднее время на гол
30
135
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.33
0
Среднее время на гол
270
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|19 (7)
|0.61
|Богуш Матеуш
|14
|0.45
|Оливера Кристиан
|5
|0.16
|Тильман Тимоти
|4
|0.13
|Камара Кей
|3
|0.1
|Атуэста Эдуард
|3
|0.1
|Моралес Давид
|3
|0.1
|Холлингсхед Райан
|1
|0.03
|Ордаз Натан
|1
|0.03
|Анхель Томас
|1
|0.03
|Паленсия Серги
|0
|0
|Кампос Омар
|0
|0
|Жиру Оливье
|0
|0
|Санчес Илье
|0
|0
|Шано Максим
|0
|0
|Лонг Аарон
|0
|0
|О'Брайен Льюис
|0
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|5
|0.16
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|0.16
|Лёвен Эдуард
|5 (3)
|0.16
|Ториссон Ноккви Тейр
|4
|0.13
|Вассилев Индиана
|3
|0.09
|Помпеу Селио
|3
|0.09
|Хартель Марсель
|2 (1)
|0.06
|Альм Расмус
|2
|0.06
|Тотлэнд Томас
|2
|0.06
|Адениран Сэмюэл
|2
|0.06
|Simon Becher
|2
|0.06
|Дуркин Кристофер
|1
|0.03
|Кляйн Джонни
|1
|0.03
|Кидзима Хосэи
|1
|0.03
|Нильссон Йоаким
|1
|0.03
|Яро Джошуа
|1
|0.03
|Блом Нджабуло
|1
|0.03
|Острак Томаш
|1
|0.03
|Кесслер Генри
|1
|0.03
|Рид Джейден
|0
|0
|Хорн Яннес
|0
|0
|Уоттс Акил
|0
|0
|Марканич Энтони
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атуэста Эдуард
|8
|1
|Паленсия Серги
|7
|1
|Тильман Тимоти
|7
|0
|Мурильо Хесус
|4
|1
|Санчес Илье
|5
|0
|Шано Максим
|5
|0
|Богуш Матеуш
|5
|0
|Холлингсхед Райан
|4
|0
|Сегура Эдди
|4
|0
|Лонг Аарон
|3
|0
|Буанга Денис
|3
|0
|Дуэньяс Эрик
|3
|0
|О'Брайен Льюис
|1
|1
|Моралес Давид
|1
|1
|Камара Кей
|2
|0
|Льорис Уго
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Кампос Омар
|1
|0
|Ордаз Натан
|1
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуркин Кристофер
|10
|0
|Марканич Энтони
|5
|1
|Паркер Тим
|6
|0
|Тотлэнд Томас
|6
|0
|Вассилев Индиана
|5
|0
|Помпеу Селио
|5
|0
|Нильссон Йоаким
|4
|0
|Хорн Яннес
|4
|0
|Блом Нджабуло
|4
|0
|Кидзима Хосэи
|4
|0
|Хартель Марсель
|3
|0
|Лёвен Эдуард
|3
|0
|Клаусс Жоао
|3
|0
|Ториссон Ноккви Тейр
|3
|0
|Острак Томаш
|3
|0
|Рид Джейден
|3
|0
|Джексон Азиэл
|3
|0
|Альм Расмус
|2
|0
|Тойхерт Седрик
|2
|0
|Адениран Сэмюэл
|2
|0
|Уоттс Акил
|2
|0
|Карнелл Брэдли
|1
|0
|Яро Джошуа
|1
|0
|Нервински Джейк
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
|Хиберт Кайл
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Сент-Луис Сити
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
6
23
Лос-Анджелес
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сент-Луис Сити
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
16
17
Лос-Анджелес
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
47% (14)
23% (7)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
23% (7)
30% (9)
Сент-Луис Сити
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
32% (10)
45% (14)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
24
13
Упущенные победы
22
40
Голы по времени матча
Забито
32
25
16 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
5
16%
8
32%
1-15
4
13%
3
12%
16-30
7
22%
6
24%
31-45
5
16%
3
12%
46-60
5
16%
2
8%
61-75
6
19%
3
12%
76-90
Пропущено
17
38
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 24
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 14
0
0%
3
8%
1-15
2
12%
5
13%
16-30
5
29%
29%
6
16%
31-45
3
18%
7
18%
46-60
4
24%
5
13%
61-75
3
18%
12
32%
76-90
Забито
23
22
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 19
3
13%
3
14%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
3
13%
5
23%
46-60
4
17%
6
27%
61-75
6
26%
2
9%
76-90
Пропущено
23
19
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
2
9%
2
11%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
5
22%
4
21%
46-60
4
17%
6
32%
61-75
4
17%
3
16%
76-90
Забито
55
47
26 В 1-м тайме 26
29 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 18
5 Не забивали 7
8
15%
11
23%
1-15
7
13%
6
13%
16-30
11
20%
9
19%
31-45
8
15%
8
17%
46-60
9
16%
8
17%
61-75
12
22%
5
11%
76-90
Пропущено
40
57
17 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 37
10 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 25
2
5%
5
9%
1-15
6
15%
7
12%
16-30
9
23%
8
14%
31-45
8
20%
11
19%
46-60
8
20%
11
19%
61-75
7
18%
15
26%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Лос-Анджелес - Тихуана 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5 Лос-Анджелес - Нью-Мехико Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:2
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Нью-Инглэнд Революшн - Сент-Луис Сити 2:2
Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 4:4 Клуб Америка - Сент-Луис Сити 4:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 3:1 Сент-Луис Сити - Хуарес 1:1 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 1:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 4:1 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Сент-Луис Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Сент-Луис Сити - Колорадо Рэпидс 0:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 0:0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
Сент-Луис Сити
Точный счет
2:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Точный счет
3:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
3:3
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
3:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:3
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 33%
1
8 раз 27%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
10 раз 32%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
3
6 раз 19%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес
Сент-Луис Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
124
96
610
510
214
213
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
87
87
213
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
247
1713
1417
723
724
228
130
228
129
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|66 - 47
|61
|2.
|1:0 Заявка
|31
|16
|7
|8
|55 - 41
|55
|3.
|3:0 Заявка
|32
|15
|8
|9
|49 - 34
|53
|4.
|Заявка
|32
|14
|11
|7
|62 - 47
|53
|5.
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|45 - 35
|51
|6.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|59 - 56
|50
|7.
|0:3 Заявка
|31
|13
|8
|10
|50 - 44
|47
|8.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|53 - 48
|46
|9.
|0:1 Заявка
|32
|12
|9
|11
|64 - 55
|45
|10.
|1:0 Заявка
|32
|10
|9
|13
|35 - 44
|39
|11.
|1:1 Заявка
|32
|10
|8
|14
|51 - 53
|38
|12.
|0:1 Заявка
|32
|7
|13
|12
|46 - 59
|34
|13.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|50 - 61
|31
|14.
|1:1 Заявка
|32
|5
|4
|23
|38 - 73
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|20
|8
|4
|72 - 47
|68
|2.
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|62 - 36
|57
|3.
|Заявка
|32
|17
|5
|10
|55 - 44
|56
|4.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|55 - 47
|49
|5.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|51 - 46
|47
|6.
|Заявка
|32
|11
|14
|7
|52 - 45
|47
|7.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|41 - 37
|45
|8.
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|46 - 62
|40
|9.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|59 - 50
|37
|10.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|50 - 66
|37
|11.
|Заявка
|33
|11
|4
|18
|40 - 60
|37
|12.
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|42 - 47
|34
|13.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|34 - 51
|33
|14.
|Заявка
|31
|9
|4
|18
|34 - 62
|31
|15.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|40 - 59
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 24
|39
|2.
|1:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 17
|34
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 21
|33
|5.
|0:1 Заявка
|16
|9
|4
|3
|39 - 25
|31
|6.
|3:0 Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|1:1 Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 14
|25
|9.
|1:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|10.
|0:1 Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|11.
|0:3 Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 29
|22
|14.
|1:1 Заявка
|16
|3
|2
|11
|16 - 30
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 24
|30
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|23 - 15
|29
|4.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|31 - 19
|28
|5.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 16
|25
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 19
|24
|9.
|Заявка
|16
|7
|0
|9
|27 - 31
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|28 - 26
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 21
|26
|2.
|0:3 Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|4.
|3:0 Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 21
|23
|5.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 23
|22
|6.
|1:0 Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 24
|21
|7.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|26 - 28
|20
|8.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|1:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|11 - 21
|16
|10.
|0:1 Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|11.
|0:1 Заявка
|16
|1
|8
|7
|26 - 38
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|1:1 Заявка
|16
|1
|6
|9
|19 - 29
|9
|14.
|1:1 Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 27
|34
|2.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|30 - 25
|32
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 31
|24
|5.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|33 - 29
|20
|6.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|24 - 33
|20
|7.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 25
|19
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|20 - 39
|14
|13.
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|16 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 26
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|22 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|18 (6)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|17 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|17 (9)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10