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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ванкувер Уайткэпс
0:3
Конец матча
Сиэтл Саундерс
0'
13' Желтая карточка
Адекугбе Сэм
0:1
14' Гол
Georgi Minoungou
39' Желтая карточка
Шёпф Алессандро
46' Желтая карточка
Пико Фабрис
0:2
65' Пенальти
Руснак Альберт
0:3
67' Гол
Ротрок Пол
88' Вторая желтая карточка
Пико Фабрис
90' Желтая карточка
Присо-Мбонге Ральф
90'+5
1
Такаока
Ёхеи
2
Лаборда
Матиас
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
16
Берхальтер
Себастьян
45
Вите
Педро
20
Кубас
Андрес
8
Шёпф
Алессандро
3
Адекугбе
Сэм
24
Уайт
Брайан
11
Пико
Фабрис
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Раген
Джексон
5
Толо
Нуху
7
Ролдан
Кристиан
18
Варгас
Обед
93
Georgi
Minoungou
11
Руснак
Альберт
14
Ротрок
Пол
13
Моррис
Джордан
Ванкувер Уайткэпс
3-5-2
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Сиэтл Саундерс

19 матчей

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.9%
57.9%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 18 побед

41 матч

26.8%
29.3%
43.9%
11 побед 12 ничьих 18 побед

Первый тайм

26.8%
43.9%
29.3%
11 побед 18 ничьих 12 побед

Второй тайм

24.4%
31.7%
43.9%
10 побед 13 ничьих 18 побед

История матчей

М
1:1
М
0:2
М
0:0
М
2:3
М
2:0
М
2:1
М
4:0
М
1:1
М
4:1
М
2:2
М
0:2
М
3:1
М
3:0
М
1:0
М
0:0
М
1:2
М
2:0
М
0:0
М
3:0
М
1:1
М
2:1
М
1:2
М
1:0
М
1:2
ЛЧК
3:0
М
0:3
ЛЧК
1:1
М
0:3
М
0:2
М
0:1
М
1:0
М
2:2
М
1:4
М
2:0
М
3:2
М
0:0
М
2:0
М
2:2
М
1:3
М
2:2
USL
2:3

Голы

Всего голов

21
24

Голов в среднем за матч

1.05
1.14

Среднее время на гол

85
78

Всего голов

38
26

Голов в среднем за матч

1.81
1.3

Среднее время на гол

49
69

Всего голов

59
50

Голов в среднем за матч

1.44
1.22

Тотал матчей

2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
22
Больше 54%
Меньше 46%
19
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
5
Больше 12%
Меньше 88%
36

Среднее время на гол

62
73

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 15 0.48
Голд Райан 9 (2) 0.29
Пико Фабрис 9 0.29
Рапосо Райан 3 0.1
Берхальтер Себастьян 2 0.06
Лаборда Матиас 2 0.06
Крейлах Дамир 2 0.06
Веселинович Ранко 2 0.06
Адекугбе Сэм 1 0.03
Шёпф Алессандро 1 0.03
Али Ахмед 1 0.03
Вите Педро 1 0.03
Армстронг Стюарт 1 0.03
Блэкмон Тристан 0 0
Мартинш Луиш 0 0
Кубас Андрес 0 0
Браун Джавейн 0 0
Присо-Мбонге Ральф 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 13 0.41
Руснак Альберт 9 (3) 0.28
Руидиас Рауль 8 (4) 0.25
Ротрок Пол 5 0.16
Раген Джексон 3 0.09
Варгас Обед 1 0.03
Чу Лео 1 0.03
Ролдан Кристиан 1 0.03
Мусовски Дэниел 1 0.03
Де Ла Вега Педро 1 (1) 0.03
Рольдан Александер 1 0.03
Белл Джон 1 0.03
Тевес Дилан 1 0.03
Georgi Minoungou 1 0.03
Пауло Жуан I 0 0
Атенсио Джошуа 0 0
Бейкер Коди 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пико Фабрис 6 1
Кубас Андрес 7 0
Шёпф Алессандро 5 1
Уайт Брайан 5 0
Берхальтер Себастьян 4 0
Голд Райан 3 0
Адекугбе Сэм 3 0
Блэкмон Тристан 3 0
Веселинович Ранко 3 0
Лаборда Матиас 3 0
Вите Педро 3 0
Утвик Бьорн 1 1
Али Ахмед 2 0
Такаока Ёхеи 2 0
Рапосо Райан 2 0
Присо-Мбонге Ральф 2 0
Армстронг Стюарт 1 0
Браун Джавейн 1 0
Джонсон Левонте 1 0
Nicolas Chateau 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толо Нуху 8 1
Раген Джексон 4 1
Reed Baker-Whiting 3 1
Моррис Джордан 4 0
Гомес Еймар 4 0
Рольдан Александер 2 1
Арреага Хавьер 3 0
Варгас Обед 3 0
Атенсио Джошуа 1 1
Руидиас Рауль 2 0
Пауло Жуан I 2 0
Ротрок Пол 2 0
Фрай Стефан 0 1
Руснак Альберт 1 0
Ролдан Кристиан 1 0
Мусовски Дэниел 1 0
Де Ла Вега Педро 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Тевес Дилан 1 0
Бейкер Коди 1 0
Kalani Rienzi 1 0

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сиэтл Саундерс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

8
7
Ванкувер Уайткэпс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сиэтл Саундерс
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

21
23
Ванкувер Уайткэпс
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (12)
29% (9)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Сиэтл Саундерс
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (6)
34% (11)
47% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

20
12

Упущенные победы

29
30

Голы по времени матча

Забито

24
24
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
3
13%
5
21%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
4
17%
2
8%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
3
13%
10
42%
61-75
8
33%
1
4%
76-90

Пропущено

24
22
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
3
13%
2
9%
1-15
1
4%
4
18%
16-30
5
21%
6
27%
31-45
4
17%
6
27%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
7
29%
29%
3
14%
76-90

Забито

26
23
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 20
4
15%
3
13%
1-15
4
15%
6
26%
16-30
3
12%
2
9%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
6
23%
1
4%
61-75
6
23%
7
30%
76-90

Пропущено

20
14
14 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
2
10%
1
7%
1-15
5
25%
4
29%
16-30
7
35%
0
0%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
1
5%
4
29%
61-75
3
15%
4
29%
76-90

Забито

50
47
20 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 15
6 Не забивали 8
7
14%
8
17%
1-15
6
12%
9
19%
16-30
7
14%
4
9%
31-45
7
14%
7
15%
46-60
9
18%
11
23%
61-75
14
28%
8
17%
76-90

Пропущено

44
36
23 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 21
5
11%
3
8%
1-15
6
14%
8
22%
16-30
12
27%
6
17%
31-45
6
14%
7
19%
46-60
5
11%
5
14%
61-75
10
23%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0
Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Пумас-УНАМ 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Тихуана 3:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Рексхэм 1:4 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4
Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл Саундерс - Некакса 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Сакраменто Репаблик - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
Сиэтл Саундерс

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 32%
2
8 раз 26%
0
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
2
10 раз 31%
0
8 раз 25%
1
8 раз 25%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ванкувер Уайткэпс
Сиэтл Саундерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
4
7
8
1.5
8
8
4
11
2.5
2
14
2
13
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
8
8
1.5
8
8
3
13
2.5
4
12
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
24
8
15
16
1.5
16
16
7
24
2.5
6
26
3
28
3.5
2
30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 32 18 7 7 66 - 47 61
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 31 16 7 8 55 - 41 55
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 32 15 8 9 49 - 34 53
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 32 14 11 7 62 - 47 53
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 32 14 9 9 45 - 35 51
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 32 15 5 12 59 - 56 50
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 31 13 8 10 50 - 44 47
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 32 13 7 12 53 - 48 46
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 32 12 9 11 64 - 55 45
10.
Остин
 Заявка 32 10 9 13 35 - 44 39
11.
Даллас
 Заявка 32 10 7 15 52 - 55 37
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 32 7 13 12 46 - 59 34
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 32 8 7 17 50 - 61 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 32 6 3 23 40 - 74 21

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 32 20 8 4 72 - 47 68
2.
Коламбус Крю
 Заявка 31 16 9 6 62 - 36 57
3.
Цинциннати
 Заявка 32 17 5 10 55 - 44 56
4.
Орландо Сити
 Заявка 32 14 7 11 55 - 47 49
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 32 13 8 11 51 - 46 47
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 32 11 14 7 52 - 45 47
7.
Шарлотт
 Заявка 32 12 9 11 41 - 37 45
8.
ФК Монреаль
 Заявка 32 10 10 12 46 - 62 40
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 32 9 10 13 59 - 50 37
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 32 9 10 13 50 - 66 37
11.
Торонто
 Заявка 33 11 4 18 40 - 60 37
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 32 8 10 14 42 - 47 34
13.
Нэшвилл
 Заявка 32 8 9 15 34 - 51 33
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 31 9 4 18 34 - 62 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 33 7 9 17 40 - 59 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 10 4 2 33 - 17 34
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 10 3 3 33 - 21 33
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 9 4 3 39 - 25 31
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 7 3 20 - 14 25
9.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
10.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 4 1 11 18 - 31 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 3 4 32 - 24 30
3.
Шарлотт
 Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
4.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 31 - 19 28
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
6.
ФК Монреаль
 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 4 5 27 - 16 25
8.
Цинциннати
 Заявка 16 7 3 6 25 - 19 24
9.
Торонто
 Заявка 16 7 0 9 27 - 31 21
10.
Нэшвилл
 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 5 4 7 28 - 26 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 4 7 18 - 28 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 8 2 6 25 - 21 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 7 3 6 27 - 26 24
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 7 2 7 25 - 21 23
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 6 4 6 25 - 23 22
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 15 6 3 6 22 - 24 21
7.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 4 8 4 26 - 28 20
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 Заявка 16 4 4 8 11 - 21 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 1 8 7 26 - 38 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8
14.
Даллас
 Заявка 16 1 5 10 20 - 31 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 33 - 27 34
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 2 4 30 - 25 32
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 3 6 28 - 31 24
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 5 5 6 33 - 29 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 5 5 6 24 - 33 20
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 4 7 5 23 - 25 19
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
9.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
ФК Монреаль
 Заявка 16 3 5 8 20 - 39 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 0 11 16 - 34 12
14.
Нэшвилл
 Заявка 15 3 3 9 10 - 26 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 22 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (9)
Интер Майами Суарес Луис 18 (6)
Интер Майами Месси Лионель 17 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Шёпф Алессандро получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Моррис Джордан сделал результативную передачу.
    • 14'
      Г О О О О Л - Georgi Minoungou бьет в цель!
    • 13'
      Адекугбе Сэм получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ванкувер Уайткэпс 0:3 Сиэтл Саундерс онлайн

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