Тур: 1. Стадион: Би-Си Плэйс.
0:3
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаАдекугбе Сэм
0:1
14' ГолGeorgi Minoungou
39' Желтая карточкаШёпф Алессандро
46' Желтая карточкаПико Фабрис
0:2
65' ПенальтиРуснак Альберт
0:3
67' ГолРотрок Пол
88' Вторая желтая карточкаПико Фабрис
90' Желтая карточкаПрисо-Мбонге Ральф
90'+5
Ход матча
13'
14'
39'
46'
65'
0:2
67'
0:3
88'
45
Вите
Педро
20
Кубас
Андрес
24
Уайт
Брайан
11
Пико
Фабрис
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
18
Варгас
Обед
14
Ротрок
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Вите ПедроПолузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
-
11 Пико ФабрисНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
-
15 Утвик БьорнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Окампо ЭдьеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сартини Ванни
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ротрок ПолПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Томас ЭндрюВратарь
-
15 Белл ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Тевес ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Сиэтл Саундерс
19 матчей
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.9%
57.9%
11 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 18 побед
41 матч
26.8%
29.3%
43.9%
11 побед 12 ничьих 18 побед
Первый тайм
26.8%
43.9%
29.3%
11 побед 18 ничьих 12 побед
Второй тайм
24.4%
31.7%
43.9%
10 побед 13 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
24
Голов в среднем за матч
1.05
1.14
Среднее время на гол
85
78
Всего голов
38
26
Голов в среднем за матч
1.81
1.3
Среднее время на гол
49
69
Всего голов
59
50
Голов в среднем за матч
1.44
1.22
Тотал матчей
2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
22
Больше 54%
Меньше 46%
19
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
Среднее время на гол
62
73
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|15
|0.48
|Голд Райан
|9 (2)
|0.29
|Пико Фабрис
|9
|0.29
|Рапосо Райан
|3
|0.1
|Берхальтер Себастьян
|2
|0.06
|Лаборда Матиас
|2
|0.06
|Крейлах Дамир
|2
|0.06
|Веселинович Ранко
|2
|0.06
|Адекугбе Сэм
|1
|0.03
|Шёпф Алессандро
|1
|0.03
|Али Ахмед
|1
|0.03
|Вите Педро
|1
|0.03
|Армстронг Стюарт
|1
|0.03
|Блэкмон Тристан
|0
|0
|Мартинш Луиш
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Браун Джавейн
|0
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|13
|0.41
|Руснак Альберт
|9 (3)
|0.28
|Руидиас Рауль
|8 (4)
|0.25
|Ротрок Пол
|5
|0.16
|Раген Джексон
|3
|0.09
|Варгас Обед
|1
|0.03
|Чу Лео
|1
|0.03
|Ролдан Кристиан
|1
|0.03
|Мусовски Дэниел
|1
|0.03
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.03
|Рольдан Александер
|1
|0.03
|Белл Джон
|1
|0.03
|Тевес Дилан
|1
|0.03
|Georgi Minoungou
|1
|0.03
|Пауло Жуан I
|0
|0
|Атенсио Джошуа
|0
|0
|Бейкер Коди
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пико Фабрис
|6
|1
|Кубас Андрес
|7
|0
|Шёпф Алессандро
|5
|1
|Уайт Брайан
|5
|0
|Берхальтер Себастьян
|4
|0
|Голд Райан
|3
|0
|Адекугбе Сэм
|3
|0
|Блэкмон Тристан
|3
|0
|Веселинович Ранко
|3
|0
|Лаборда Матиас
|3
|0
|Вите Педро
|3
|0
|Утвик Бьорн
|1
|1
|Али Ахмед
|2
|0
|Такаока Ёхеи
|2
|0
|Рапосо Райан
|2
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|0
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|Браун Джавейн
|1
|0
|Джонсон Левонте
|1
|0
|Nicolas Chateau
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толо Нуху
|8
|1
|Раген Джексон
|4
|1
|Reed Baker-Whiting
|3
|1
|Моррис Джордан
|4
|0
|Гомес Еймар
|4
|0
|Рольдан Александер
|2
|1
|Арреага Хавьер
|3
|0
|Варгас Обед
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|1
|Руидиас Рауль
|2
|0
|Пауло Жуан I
|2
|0
|Ротрок Пол
|2
|0
|Фрай Стефан
|0
|1
|Руснак Альберт
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Де Ла Вега Педро
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Тевес Дилан
|1
|0
|Бейкер Коди
|1
|0
|Kalani Rienzi
|1
|0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сиэтл Саундерс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
8
7
Ванкувер Уайткэпс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сиэтл Саундерс
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
21
23
Ванкувер Уайткэпс
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (12)
29% (9)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Сиэтл Саундерс
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (6)
34% (11)
47% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
20
12
Упущенные победы
29
30
Голы по времени матча
Забито
24
24
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
3
13%
5
21%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
4
17%
2
8%
31-45
4
17%
3
13%
46-60
3
13%
10
42%
61-75
8
33%
1
4%
76-90
Пропущено
24
22
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
3
13%
2
9%
1-15
1
4%
4
18%
16-30
5
21%
6
27%
31-45
4
17%
6
27%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
7
29%
29%
3
14%
76-90
Забито
26
23
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 8
18 Не забивали 20
4
15%
3
13%
1-15
4
15%
6
26%
16-30
3
12%
2
9%
31-45
3
12%
4
17%
46-60
6
23%
1
4%
61-75
6
23%
7
30%
76-90
Пропущено
20
14
14 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
2
10%
1
7%
1-15
5
25%
4
29%
16-30
7
35%
0
0%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
1
5%
4
29%
61-75
3
15%
4
29%
76-90
Забито
50
47
20 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 15
6 Не забивали 8
7
14%
8
17%
1-15
6
12%
9
19%
16-30
7
14%
4
9%
31-45
7
14%
7
15%
46-60
9
18%
11
23%
61-75
14
28%
8
17%
76-90
Пропущено
44
36
23 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 21
5
11%
3
8%
1-15
6
14%
8
22%
16-30
12
27%
6
17%
31-45
6
14%
7
19%
46-60
5
11%
5
14%
61-75
10
23%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0
Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Пумас-УНАМ 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Тихуана 3:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Рексхэм 1:4 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4
Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл Саундерс - Некакса 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Сакраменто Репаблик - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Сиэтл Саундерс - Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:2
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
Сиэтл Саундерс
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
1:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 32%
2
8 раз 26%
0
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
2
10 раз 31%
0
8 раз 25%
1
8 раз 25%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ванкувер Уайткэпс
Сиэтл Саундерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
124
78
88
411
214
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
88
88
313
412
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
248
1516
1616
724
626
328
230
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|66 - 47
|61
|2.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|55 - 41
|55
|3.
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|49 - 34
|53
|4.
|Заявка
|32
|14
|11
|7
|62 - 47
|53
|5.
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|45 - 35
|51
|6.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|59 - 56
|50
|7.
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|50 - 44
|47
|8.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|53 - 48
|46
|9.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|64 - 55
|45
|10.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|35 - 44
|39
|11.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|52 - 55
|37
|12.
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|46 - 59
|34
|13.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|50 - 61
|31
|14.
|Заявка
|32
|6
|3
|23
|40 - 74
|21
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|20
|8
|4
|72 - 47
|68
|2.
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|62 - 36
|57
|3.
|Заявка
|32
|17
|5
|10
|55 - 44
|56
|4.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|55 - 47
|49
|5.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|51 - 46
|47
|6.
|Заявка
|32
|11
|14
|7
|52 - 45
|47
|7.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|41 - 37
|45
|8.
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|46 - 62
|40
|9.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|59 - 50
|37
|10.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|50 - 66
|37
|11.
|Заявка
|33
|11
|4
|18
|40 - 60
|37
|12.
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|42 - 47
|34
|13.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|34 - 51
|33
|14.
|Заявка
|31
|9
|4
|18
|34 - 62
|31
|15.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|40 - 59
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 24
|39
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 17
|34
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 21
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|39 - 25
|31
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 14
|25
|9.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 29
|22
|14.
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|18 - 31
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 24
|30
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|23 - 15
|29
|4.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|31 - 19
|28
|5.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 16
|25
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 19
|24
|9.
|Заявка
|16
|7
|0
|9
|27 - 31
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|28 - 26
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 21
|26
|2.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 21
|23
|5.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 23
|22
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 24
|21
|7.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|26 - 28
|20
|8.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|11 - 21
|16
|10.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|11.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|26 - 38
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
|14.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|20 - 31
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 27
|34
|2.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|30 - 25
|32
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 31
|24
|5.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|33 - 29
|20
|6.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|24 - 33
|20
|7.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 25
|19
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|20 - 39
|14
|13.
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|16 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 26
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|22 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|18 (6)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|17 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|17 (9)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10