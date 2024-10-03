  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:1
Второй тайм: 69'
Даллас
0'
1:0
13' Гол
Hernan Lopez
15' Желтая карточка
Берджесс Нкоси
37' Желтая карточка
Марье Поль
1:1
41' Гол
Веласко Алан
55' Желтая карточка
Веласко Алан
60' Желтая карточка
Ибеага Себастьен
42
Даниэль
де
Соуза
Брито
29
Акапо
Карлос
4
Вилсон
Бруно
15
Бисон
Таннер
33
Oscar
Verhoeven
7
Груэсо
Карлос
14
Юилл
Джексон
10
Эспиноса
Кристиан
23
Hernan
Lopez
3
Марье
Поль
16
Скахен
Джек
1
Маурер
Джимми
17
Берджесс
Нкоси
25
Ибеага
Себастьен
4
Фарфан
Марко
5
Тейшейра
Руан
14
Ильяраменди
Асьер
21
Кафумана
Шоу
7
Арриола
Пол
10
Феррейра
Хесус
9
Муса
Петар
20
Веласко
Алан
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-2-3-1
Даллас
3-4-3

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Даллас

20 матчей

50%
50%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

55%
55%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
60%
15%
5 побед 12 ничьих 0 побед

17 матчей

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

37 матчей

27%
48.6%
24.4%
10 побед 18 ничьих 9 побед

Первый тайм

29.7%
56.8%
13.5%
11 побед 21 ничья 5 побед

Второй тайм

13.5%
54.1%
32.4%
5 побед 20 ничьих 12 побед

История матчей

М
2:1
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
4:1
М
1:1
М
1:1
М
3:1
М
2:2
М
0:0
М
4:3
М
1:3
М
0:1
М
1:1
М
0:1
М
0:0
М
2:2
М
2:1
М
0:0
М
1:0
М
0:5
М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
3:3
М
2:1
М
0:0
М
4:2
М
0:2
М
0:0
М
2:0
М
1:2
М
2:2
М
1:1
М
0:0

Голы

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.42
1.11

Среднее время на гол

63
81

Всего голов

23
26

Голов в среднем за матч

1.28
1.37

Среднее время на гол

70
65

Всего голов

50
46

Голов в среднем за матч

1.35
1.24

Тотал матчей

2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

66
72

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 7 0.22
Hernan Lopez 5 0.16
Эбобисс Жереми 5 (1) 0.16
Эспиноса Кристиан 4 0.13
Тоньяо 3 0.09
Марье Поль 3 0.09
Киканович Бенджамин 3 0.09
Коста Витор 2 0.06
Скахен Джек 1 0.03
Вилсон Бруно 1 0.03
Джадд Престон 1 0.03
Боуда Уссени 1 0.03
Акапо Карлос 0 0
Юилл Джексон 0 0
Цакирис Нико 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 15 (1) 0.47
Феррейра Хесус 5 (1) 0.16
Арриола Пол 5 (2) 0.16
Фаррингтон Логан 4 0.13
Дельгадо Патриксон 4 0.13
Берджесс Нкоси 3 0.09
Льетгет Себастьян 2 0.06
Ильяраменди Асьер 2 0.06
Веласко Алан 2 (1) 0.06
Джункуа Сэм 1 0.03
Анса Юджин 1 0.03
Фрейзер Лиам 1 0.03
Фарфан Марко 1 0.03
Нтсабеленг Тсики 1 0.03
Ибеага Себастьен 1 0.03
Сили Данте 1 0.03
Камунго Бернард 0 0
Твумаси Эма 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Витор 9 0
Груэсо Карлос 8 0
Акапо Карлос 6 0
Скахен Джек 6 0
Джадд Престон 4 1
Эспиноса Кристиан 5 0
Вилсон Бруно 3 1
Юилл Джексон 3 1
Hernan Lopez 4 0
Марье Поль 4 0
Моралес Альфредо 3 0
Тоньяо 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Ярброуг Вильям 1 0
Томпсон Томми 1 0
Бисон Таннер 1 0
Цакирис Нико 1 0
Боуда Уссени 1 0
Даниэль де Соуза Брито 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ильяраменди Асьер 7 0
Ибеага Себастьен 7 0
Арриола Пол 6 0
Берджесс Нкоси 4 1
Муса Петар 5 0
Фрейзер Лиам 4 0
Фаррингтон Логан 4 0
Пас Мартен 3 0
Фарфан Марко 3 0
Веласко Алан 3 0
Сили Данте 3 0
Твумаси Эма 3 0
Норрис Нолан 3 0
Джункуа Сэм 2 0
Камунго Бернард 2 0
Нтсабеленг Тсики 2 0
Дельгадо Патриксон 2 0
Гонсалес Омар 1 0
Льетгет Себастьян 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Tarik Scott 1 0

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Даллас
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

7
15
Сан-Хосе Эрткуэйкс
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Даллас
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

37
12

Упущенные победы

8
26
Сан-Хосе Эрткуэйкс
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
23% (7)
42% (13)
Даллас
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
13% (4)
48% (15)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
35% (11)
45% (14)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

41
15

Упущенные победы

15
41

Голы по времени матча

Забито

13
19
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
22 Не забивали 19
2
15%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
31%
4
21%
31-45
4
31%
2
11%
46-60
2
15%
5
26%
61-75
1
8%
4
21%
76-90

Пропущено

31
27
9 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
4
13%
5
19%
1-15
2
6%
4
15%
16-30
3
10%
3
11%
31-45
6
19%
5
19%
46-60
6
19%
4
15%
61-75
10
32%
6
22%
76-90

Забито

23
31
14 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
4
17%
3
10%
1-15
2
9%
5
16%
16-30
8
35%
4
13%
31-45
4
17%
8
26%
46-60
4
17%
6
19%
61-75
1
4%
5
16%
76-90

Пропущено

42
25
18 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
2
5%
3
12%
1-15
9
21%
5
20%
16-30
7
17%
2
8%
31-45
5
12%
5
20%
46-60
6
14%
3
12%
61-75
13
31%
7
28%
76-90

Забито

36
50
20 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 30
12 Забивали первыми 13
9 Не забивали 5
6
17%
5
10%
1-15
2
6%
7
14%
16-30
12
33%
8
16%
31-45
8
22%
10
20%
46-60
6
17%
11
22%
61-75
2
6%
9
18%
76-90

Пропущено

73
52
27 В 1-м тайме 22
46 Во 2-м тайме 30
19 Пропускали первыми 15
29 Не пропускали 24
6
8%
8
15%
1-15
11
15%
9
17%
16-30
10
14%
5
10%
31-45
11
15%
10
19%
46-60
12
16%
7
13%
61-75
23
32%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
ФК Монреаль - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Некакса 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Чивас Гвадалахара - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1
Даллас
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Даллас - Орландо Сити 1:3 Даллас - Лос-Анджелес 3:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0
Даллас - Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед - Даллас 3:4 Даллас - Хуарес 0:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Даллас - Остин 3:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Даллас - Цинциннати 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 1:0

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Даллас

Точный счет

1:2
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
2
6 раз 38%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
4:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
3:1
4 раза 13%
3:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
0
9 раз 29%
2
5 раз 16%
3
5 раз 16%
1
11 раз 35%
2
9 раз 29%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Даллас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
2
3
12
1.5
11
5
2
13
2.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
3
7
9
1.5
4
11
3
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
26
5
10
21
1.5
15
16
5
26
2.5
6
25

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 32 18 7 7 66 - 47 61
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 31 16 7 8 55 - 41 55
3.
Сиэтл Саундерс
 3:0 Заявка 32 15 8 9 49 - 34 53
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 32 14 11 7 62 - 47 53
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 32 14 9 9 45 - 35 51
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 32 15 5 12 59 - 56 50
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0:3 Заявка 31 13 8 10 50 - 44 47
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 32 13 7 12 53 - 48 46
9.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 32 12 9 11 64 - 55 45
10.
Остин
 1:0 Заявка 32 10 9 13 35 - 44 39
11.
Даллас
 1:1 Заявка 32 10 8 14 51 - 53 38
12.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 32 7 13 12 46 - 59 34
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 32 8 7 17 50 - 61 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 32 5 4 23 38 - 73 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 32 20 8 4 72 - 47 68
2.
Коламбус Крю
 Заявка 31 16 9 6 62 - 36 57
3.
Цинциннати
 Заявка 32 17 5 10 55 - 44 56
4.
Орландо Сити
 Заявка 32 14 7 11 55 - 47 49
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 32 13 8 11 51 - 46 47
6.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 32 11 14 7 52 - 45 47
7.
Шарлотт
 Заявка 32 12 9 11 41 - 37 45
8.
ФК Монреаль
 Заявка 32 10 10 12 46 - 62 40
9.
Филадельфия Юнион
 Заявка 32 9 10 13 59 - 50 37
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 32 9 10 13 50 - 66 37
11.
Торонто
 Заявка 33 11 4 18 40 - 60 37
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 32 8 10 14 42 - 47 34
13.
Нэшвилл
 Заявка 32 8 9 15 34 - 51 33
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 31 9 4 18 34 - 62 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 33 7 9 17 40 - 59 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 12 3 1 41 - 24 39
2.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 16 10 4 2 33 - 17 34
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 10 3 3 33 - 21 33
5.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 16 9 4 3 39 - 25 31
6.
Сиэтл Саундерс
 3:0 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 1:1 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 7 3 20 - 14 25
9.
Остин
 1:0 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
10.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:3 Заявка 15 6 4 5 25 - 23 22
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 6 4 6 33 - 29 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 16 3 2 11 16 - 30 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 9 3 4 32 - 24 30
3.
Шарлотт
 Заявка 16 8 5 3 23 - 15 29
4.
Коламбус Крю
 Заявка 15 8 4 3 31 - 19 28
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
6.
ФК Монреаль
 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 4 5 27 - 16 25
8.
Цинциннати
 Заявка 16 7 3 6 25 - 19 24
9.
Торонто
 Заявка 16 7 0 9 27 - 31 21
10.
Нэшвилл
 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 5 4 7 28 - 26 19
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 5 4 7 18 - 28 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 8 2 6 25 - 21 26
2.
Ванкувер Уайткэпс
 0:3 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 7 3 6 27 - 26 24
4.
Сиэтл Саундерс
 3:0 Заявка 16 7 2 7 25 - 21 23
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 6 4 6 25 - 23 22
6.
Лос-Анджелес
 1:0 Заявка 15 6 3 6 22 - 24 21
7.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 4 8 4 26 - 28 20
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 1:0 Заявка 16 4 4 8 11 - 21 16
10.
Портленд Тимберс
 0:1 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
11.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 16 1 8 7 26 - 38 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Даллас
 1:1 Заявка 16 1 6 9 19 - 29 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 33 - 27 34
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 2 4 30 - 25 32
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 3 6 28 - 31 24
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 5 5 6 33 - 29 20
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 5 5 6 24 - 33 20
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 4 7 5 23 - 25 19
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
9.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
ФК Монреаль
 Заявка 16 3 5 8 20 - 39 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 15 4 0 11 16 - 34 12
14.
Нэшвилл
 Заявка 15 3 3 9 10 - 26 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 22 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (9)
Интер Майами Суарес Луис 18 (6)
Интер Майами Месси Лионель 17 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Спортинг Канзас-Сити Дэвис Якоб 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Даллас
2.64
3.76
2.85
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Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Даллас онлайн

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Даллас
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