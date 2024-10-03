Тур: 1. Стадион: PayPal Park.
3:2
Конец матча
0'
1:0
13' ГолHernan Lopez
15' Желтая карточкаБерджесс Нкоси
37' Желтая карточкаМарье Поль
1:1
41' ГолВеласко Алан
55' Желтая карточкаВеласко Алан
60' Желтая карточкаИбеага Себастьен
73' Желтая карточкаГруэсо Карлос
74' Желтая карточкаАрриола Пол
2:1
79' ГолHernan Lopez
3:1
83' ГолЭбобисс Жереми
3:1
89' Не забитый пенальтиФеррейра Хесус
3:2
90' ГолИбеага Себастьен
90'+7
Ход матча
13'
15'
37'
41'
1:1
55'
60'
73'
74'
79'
2:1
83'
3:1
89'
3:1
90'
29
Акапо
Карлос
15
Бисон
Таннер
14
Юилл
Джексон
23
Hernan
Lopez
16
Скахен
Джек
21
Кафумана
Шоу
20
Веласко
Алан
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 ТоньяоЗащитник
- Защитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Цакирис НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ian Russell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кафумана ШоуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Веласко АланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Джункуа СэмПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петер Люксен
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Даллас
20 матчей
50%
50%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
55%
55%
11 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
60%
15%
5 побед 12 ничьих 0 побед
17 матчей
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
37 матчей
27%
48.6%
24.4%
10 побед 18 ничьих 9 побед
Первый тайм
29.7%
56.8%
13.5%
11 побед 21 ничья 5 побед
Второй тайм
13.5%
54.1%
32.4%
5 побед 20 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.42
1.11
Среднее время на гол
63
81
Всего голов
23
26
Голов в среднем за матч
1.28
1.37
Среднее время на гол
70
65
Всего голов
50
46
Голов в среднем за матч
1.35
1.24
Тотал матчей
2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
66
72
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|7
|0.22
|Hernan Lopez
|6
|0.19
|Эбобисс Жереми
|6 (1)
|0.19
|Эспиноса Кристиан
|4
|0.13
|Тоньяо
|3
|0.09
|Марье Поль
|3
|0.09
|Киканович Бенджамин
|3
|0.09
|Коста Витор
|2
|0.06
|Скахен Джек
|1
|0.03
|Вилсон Бруно
|1
|0.03
|Джадд Престон
|1
|0.03
|Боуда Уссени
|1
|0.03
|Цакирис Нико
|0
|0
|Акапо Карлос
|0
|0
|Юилл Джексон
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|15 (1)
|0.47
|Феррейра Хесус
|5 (1)
|0.16
|Арриола Пол
|5 (2)
|0.16
|Фаррингтон Логан
|4
|0.13
|Дельгадо Патриксон
|4
|0.13
|Берджесс Нкоси
|3
|0.09
|Льетгет Себастьян
|2
|0.06
|Ильяраменди Асьер
|2
|0.06
|Ибеага Себастьен
|2
|0.06
|Веласко Алан
|2 (1)
|0.06
|Джункуа Сэм
|1
|0.03
|Анса Юджин
|1
|0.03
|Фрейзер Лиам
|1
|0.03
|Фарфан Марко
|1
|0.03
|Нтсабеленг Тсики
|1
|0.03
|Сили Данте
|1
|0.03
|Камунго Бернард
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Груэсо Карлос
|9
|0
|Коста Витор
|9
|0
|Акапо Карлос
|6
|0
|Скахен Джек
|6
|0
|Джадд Престон
|4
|1
|Эспиноса Кристиан
|5
|0
|Вилсон Бруно
|3
|1
|Юилл Джексон
|3
|1
|Hernan Lopez
|4
|0
|Марье Поль
|4
|0
|Моралес Альфредо
|3
|0
|Тоньяо
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Ярброуг Вильям
|1
|0
|Томпсон Томми
|1
|0
|Бисон Таннер
|1
|0
|Цакирис Нико
|1
|0
|Боуда Уссени
|1
|0
|Даниэль де Соуза Брито
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ильяраменди Асьер
|7
|0
|Арриола Пол
|7
|0
|Ибеага Себастьен
|7
|0
|Берджесс Нкоси
|4
|1
|Муса Петар
|5
|0
|Фрейзер Лиам
|4
|0
|Фаррингтон Логан
|4
|0
|Пас Мартен
|3
|0
|Фарфан Марко
|3
|0
|Веласко Алан
|3
|0
|Сили Данте
|3
|0
|Твумаси Эма
|3
|0
|Норрис Нолан
|3
|0
|Джункуа Сэм
|2
|0
|Камунго Бернард
|2
|0
|Нтсабеленг Тсики
|2
|0
|Дельгадо Патриксон
|2
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Льетгет Себастьян
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
|Tarik Scott
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Даллас
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
7
17
Сан-Хосе Эрткуэйкс
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Даллас
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
37
12
Упущенные победы
8
26
Сан-Хосе Эрткуэйкс
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
22% (7)
41% (13)
Даллас
24%
76%
6 побед 19 поражений
Первый тайм
13% (4)
50% (16)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
34% (11)
47% (15)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
43
15
Упущенные победы
15
43
Голы по времени матча
Забито
16
21
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
22 Не забивали 19
3
19%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
25%
5
24%
31-45
4
25%
2
10%
46-60
2
13%
5
24%
61-75
3
19%
5
24%
76-90
Пропущено
33
30
10 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
4
12%
6
20%
1-15
2
6%
4
13%
16-30
4
12%
3
10%
31-45
6
18%
5
17%
46-60
6
18%
4
13%
61-75
11
33%
8
27%
76-90
Забито
23
31
14 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
4
17%
3
10%
1-15
2
9%
5
16%
16-30
8
35%
4
13%
31-45
4
17%
8
26%
46-60
4
17%
6
19%
61-75
1
4%
5
16%
76-90
Пропущено
42
25
18 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
2
5%
3
12%
1-15
9
21%
5
20%
16-30
7
17%
2
8%
31-45
5
12%
5
20%
46-60
6
14%
3
12%
61-75
13
31%
7
28%
76-90
Забито
39
52
21 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 31
13 Забивали первыми 13
9 Не забивали 5
7
18%
5
10%
1-15
2
5%
7
13%
16-30
12
31%
9
17%
31-45
8
21%
10
19%
46-60
6
15%
11
21%
61-75
4
10%
10
19%
76-90
Пропущено
75
55
28 В 1-м тайме 23
47 Во 2-м тайме 32
19 Пропускали первыми 16
30 Не пропускали 25
6
8%
9
16%
1-15
11
15%
9
16%
16-30
11
15%
5
9%
31-45
11
15%
10
18%
46-60
12
16%
7
13%
61-75
24
32%
15
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
ФК Монреаль - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сент-Луис Сити 1:2 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:2 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Некакса 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Чивас Гвадалахара - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Чикаго Файр 1:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Цинциннати 2:4 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:1
Даллас
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Даллас - Орландо Сити 1:3 Даллас - Лос-Анджелес 3:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0
Даллас - Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед - Даллас 3:4 Даллас - Хуарес 0:2 Сент-Луис Сити - Даллас 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:1 Даллас - Остин 3:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 3:2 Даллас - Портленд Тимберс 3:2 Даллас - Цинциннати 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 3:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3 Даллас - Сент-Луис Сити 2:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 1:0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Даллас
Точный счет
1:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
2
6 раз 38%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
4:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
3:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
4:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
3:2
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
3:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 38%
0
9 раз 28%
3
6 раз 19%
2
5 раз 16%
1
11 раз 34%
2
10 раз 31%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Даллас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
142
412
115
313
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
133
79
511
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
275
1121
1616
626
626
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|18
|7
|7
|66 - 47
|61
|2.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|55 - 41
|55
|3.
|Заявка
|32
|15
|8
|9
|49 - 34
|53
|4.
|Заявка
|32
|14
|11
|7
|62 - 47
|53
|5.
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|45 - 35
|51
|6.
|Заявка
|32
|15
|5
|12
|59 - 56
|50
|7.
|Заявка
|31
|13
|8
|10
|50 - 44
|47
|8.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|53 - 48
|46
|9.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|64 - 55
|45
|10.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|35 - 44
|39
|11.
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|52 - 55
|37
|12.
|Заявка
|32
|7
|13
|12
|46 - 59
|34
|13.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|50 - 61
|31
|14.
|Заявка
|32
|6
|3
|23
|40 - 74
|21
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|20
|8
|4
|72 - 47
|68
|2.
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|62 - 36
|57
|3.
|Заявка
|32
|17
|5
|10
|55 - 44
|56
|4.
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|55 - 47
|49
|5.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|51 - 46
|47
|6.
|Заявка
|32
|11
|14
|7
|52 - 45
|47
|7.
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|41 - 37
|45
|8.
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|46 - 62
|40
|9.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|59 - 50
|37
|10.
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|50 - 66
|37
|11.
|Заявка
|33
|11
|4
|18
|40 - 60
|37
|12.
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|42 - 47
|34
|13.
|Заявка
|32
|8
|9
|15
|34 - 51
|33
|14.
|Заявка
|31
|9
|4
|18
|34 - 62
|31
|15.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|40 - 59
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|41 - 24
|39
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 17
|34
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 21
|33
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|39 - 25
|31
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 14
|25
|9.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 23
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|33 - 29
|22
|14.
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|18 - 31
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 24
|30
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|23 - 15
|29
|4.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|31 - 19
|28
|5.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 16
|25
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 19
|24
|9.
|Заявка
|16
|7
|0
|9
|27 - 31
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|28 - 26
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 28
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 21
|26
|2.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|25 - 21
|23
|5.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 23
|22
|6.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|22 - 24
|21
|7.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|26 - 28
|20
|8.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|11 - 21
|16
|10.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|11.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|26 - 38
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
|14.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|20 - 31
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 27
|34
|2.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|30 - 25
|32
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|28 - 31
|24
|5.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|33 - 29
|20
|6.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|24 - 33
|20
|7.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 25
|19
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|20 - 39
|14
|13.
|Заявка
|15
|4
|0
|11
|16 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 26
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|22 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|18 (6)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|17 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|17 (9)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10
|Спортинг Канзас-Сити
|Дэвис Якоб
|1 10